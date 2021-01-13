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Veritas Backup Exec Symantec Backup Exec
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.01.2021
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Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными
уже запланирован/сделан. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas.Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — эт
|29.12.2020
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Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными
уже запланирован/сделан. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas. Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — э
|14.08.2015
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Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса
echnologies. В большинстве своем их решения ориентированы на крупные компании. Решения для компаний среднего и малого бизнеса распространены существенно меньше, и наиболее известное из них – Symantec Backup Exec. Продукт начал создаваться более 30 лет назад, в 1984 г., компанией Maynard Electronics – поставщиком накопителей на магнитной ленте. С тех пор решение несколько раз меняло владельц
|06.12.2012
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Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования
ec представила в России специализированные устройства для резервного копирования — NetBackup 5220 и Backup Exec 3600. Эти программно-аппаратные решения используют последние версии продуктов Net
|05.03.2012
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Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах
ymantec анонсировала новые решения для резервного копирования данных корпоративных систем. Symantec Backup Exec 2012 и Symantec NetBackup 7.5 призваны помочь снизить сложность систем, производя
|14.12.2011
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ActiveCloud by Softline предлагает Symantec Backup Exec в аренду для СМБ-компаний
Российский сервис-провайдер ActiveCloud by Softline начал предлагать продукты Symantec Backup Exec в аренду по модели SaaS («Программное обеспечение как сервис») для компаний малого и среднего бизнеса. Новый уровень отношений с вендором позволяет ActiveCloud by Softline предлагат
|19.10.2011
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Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter
са, объявила о совместимости серий продуктов сетевого хранения Iomega StorCenter IX и PX с Symantec Backup Exec 2010, а также включения этих продуктов в список совместимого с Symantec Backup
|27.09.2011
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Symantec анонсировала Backup Exec 2010 V-Ray с функцией упреждающего восстановления сред VMware
antec анонсировала обновленную технологию резервного копирования виртуальных сред V-Ray для решения Backup Exec 2010. Модуль позволит организациям улучшить контроль своих физических и виртуальн
|23.12.2010
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Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware
ске нового подключаемого модуля для VMware vCenter Server. Новый модуль будет предоставлен клиентам Backup Exec 2010 и позволит им упростить управление резервным копированием в средах, виртуали
|27.02.2010
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Symantec Backup Exec 2010 предлагает полную дедупликацию для среднего бизнеса
Компания Symantec объявила о выходе Backup Exec 2010 — решения, призванного помочь предприятиям среднего бизнеса экономить время
|24.11.2009
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Symantec Backup Exec System Recovery 2010 упрощает резервное копирование и восстановление малому бизнесу
Компания Symantec представила Backup Exec System Recovery 2010 – новое полное решение резервного копирования и восстановлен
|17.10.2008
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Symantec Backup Exec 12.5 защитит данные Windows-систем
Корпорация Symantec объявила о выпуске новейших решений Backup Exec, которые обеспечивают полное восстановление данных, физических или виртуальных си
|21.02.2008
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Symantec делает два предложения «программного обеспечения как услуг»
Услуги Symantec Online Backup и Symantec Online Storage for Backup Exec теперь предоставляются через Symantec Protection Network. Корпорация Symantec объ
|21.02.2008
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Symantec Backup Exec System Recovery 8 облегчает послеаварийное восстановление систем
ечивают быстрое и надежное восстановление Windows-систем. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec System Recovery 8, новую версию своего решения для полного и быстрого восстановле
|21.02.2008
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Symantec Backup Exec 12 обеспечивает защиту данных Windows-систем
r 2008, а также наиболее популярных приложений Microsoft. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers, новый стандарт решений для защиты данных в системах Windo
|29.11.2007
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Symantec устранила уязвимость в Backup Exec for Windows Servers
Symantec выпустила обновление для своего Backup Exec for Windows Servers, программного пакета для восстановления данных. Устранены три
|17.10.2007
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Symantec + Altiris: полное восстановление Windows-систем
Корпорация Symantec объявила о том, что она обеспечит интеграцию Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 с технологией системного управления Altiris, чтобы предостави
|18.04.2007
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Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0
Корпорация Symantec объявила о выпуске Symantec Backup Exec System Recovery 7.0, новой версии своего решения для полного и быстрого восстанов
|14.02.2007
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Backup Exec 11d будет поддерживать Exchange 2007
Корпорация Symantec объявила о том, что Backup Exec 11d будет поддерживать Microsoft Exchange Server 2007, распространяя детальное во
|19.07.2006
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Symantec представляет новую backup-систему
Recovery, но проще во внедрении и обеспечивает систему защиты на базе дисков для платформы Windows. Backup Exec System Recovery дополняет оптимизированную для защиты данных систему Backup Ex
|24.06.2005
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В продуктах Veritas найдены критические уязвимости
Российские эксперты по информационной безопасности обнаружили критические уязвимости в ПО Veritas Backup Exec, которые позволяют удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании системы,
|12.05.2003
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Вышла новая версия системы резервного копирования Veritas Backup Exec
ftware и SoftLine была представлена новейшая систему резервного копирования в сетевой среде Veritas Backup Exec 9.0, которая поддерживает все операционные системы семейства Microsoft Windows, н
|20.03.2003
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Veritas Backup Exec 9.0 – новый пакет резервного копирования на платформе MS Windows
Пакет Veritas Backup Exec 9.0 – это инструмент резервного копирования и восстановления данных, предоставляю
|27.01.2003
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Veritas Backup Exec 9.0 - резервное копирование для Windows Server 2003
резервного копирования для операционной системы Microsoft Windows Server 2003 (.NET) под названием Backup Exec 9.0. Новый продукт предназначен для быстро развивающихся малых и средних предприя
|06.08.2001
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"Стинс Коман" анонсировала новую версию ПО для резервного копирования VERITAS Backup ExecTM
копирования для сетей на базе ОС Windows NT/2000 - VERITAS Backup ExecTM.В новую версию 8.6 VERITAS Backup Exec добавлены средства резервного копирования и восстановления новых онлайновых прило
|15.04.1999
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Seagate сертифицировала ПО архивации Backup Exec для работы с библиотекой хранения данных Compaq StorageWorks TL895 DLT
Компания Seagate объявила о прохождении ее ПО для архивации Seagate Backup Exec сертификации для работы с новой библиотекой хранения данных на магнитной ленте Compaq StorageWorks TL895 DLT. Seagate Backup Exec будет включено в комплект поставки аппаратно
Veritas Backup Exec и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 3
|heise online - heise security 122 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|Computer Weekly 376 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Fortune 211 1
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