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Veritas Backup Exec Symantec Backup Exec

Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.01.2021 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными

уже запланирован/сделан. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas.Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — эт
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными

уже запланирован/сделан. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas. Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — э
14.08.2015 Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса

echnologies. В большинстве своем их решения ориентированы на крупные компании. Решения для компаний среднего и малого бизнеса распространены существенно меньше, и наиболее известное из них – Symantec Backup Exec. Продукт начал создаваться более 30 лет назад, в 1984 г., компанией Maynard Electronics – поставщиком накопителей на магнитной ленте. С тех пор решение несколько раз меняло владельц
06.12.2012 Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования

ec представила в России специализированные устройства для резервного копирования — NetBackup 5220 и Backup Exec 3600. Эти программно-аппаратные решения используют последние версии продуктов Net
05.03.2012 Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах

ymantec анонсировала новые решения для резервного копирования данных корпоративных систем. Symantec Backup Exec 2012 и Symantec NetBackup 7.5 призваны помочь снизить сложность систем, производя
14.12.2011 ActiveCloud by Softline предлагает Symantec Backup Exec в аренду для СМБ-компаний

Российский сервис-провайдер ActiveCloud by Softline начал предлагать продукты Symantec Backup Exec в аренду по модели SaaS («Программное обеспечение как сервис») для компаний малого и среднего бизнеса. Новый уровень отношений с вендором позволяет ActiveCloud by Softline предлагат
19.10.2011 Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter

са, объявила о совместимости серий продуктов сетевого хранения Iomega StorCenter IX и PX с Symantec Backup Exec 2010, а также включения этих продуктов в список совместимого с Symantec Backup
27.09.2011 Symantec анонсировала Backup Exec 2010 V-Ray с функцией упреждающего восстановления сред VMware

antec анонсировала обновленную технологию резервного копирования виртуальных сред V-Ray для решения Backup Exec 2010. Модуль позволит организациям улучшить контроль своих физических и виртуальн
23.12.2010 Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware

ске нового подключаемого модуля для VMware vCenter Server. Новый модуль будет предоставлен клиентам Backup Exec 2010 и позволит им упростить управление резервным копированием в средах, виртуали
27.02.2010 Symantec Backup Exec 2010 предлагает полную дедупликацию для среднего бизнеса

Компания Symantec объявила о выходе Backup Exec 2010 — решения, призванного помочь предприятиям среднего бизнеса экономить время

24.11.2009 Symantec Backup Exec System Recovery 2010 упрощает резервное копирование и восстановление малому бизнесу

Компания Symantec представила Backup Exec System Recovery 2010 – новое полное решение резервного копирования и восстановлен
17.10.2008 Symantec Backup Exec 12.5 защитит данные Windows-систем

Корпорация Symantec объявила о выпуске новейших решений Backup Exec, которые обеспечивают полное восстановление данных, физических или виртуальных си
21.02.2008 Symantec делает два предложения «программного обеспечения как услуг»

Услуги Symantec Online Backup и Symantec Online Storage for Backup Exec теперь предоставляются через Symantec Protection Network. Корпорация Symantec объ
21.02.2008 Symantec Backup Exec System Recovery 8 облегчает послеаварийное восстановление систем

ечивают быстрое и надежное восстановление Windows-систем. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec System Recovery 8, новую версию своего решения для полного и быстрого восстановле
21.02.2008 Symantec Backup Exec 12 обеспечивает защиту данных Windows-систем

r 2008, а также наиболее популярных приложений Microsoft. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers, новый стандарт решений для защиты данных в системах Windo
29.11.2007 Symantec устранила уязвимость в Backup Exec for Windows Servers

Symantec выпустила обновление для своего Backup Exec for Windows Servers, программного пакета для восстановления данных. Устранены три
17.10.2007 Symantec + Altiris: полное восстановление Windows-систем

Корпорация Symantec объявила о том, что она обеспечит интеграцию Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 с технологией системного управления Altiris, чтобы предостави
18.04.2007 Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0

Корпорация Symantec объявила о выпуске Symantec Backup Exec System Recovery 7.0, новой версии своего решения для полного и быстрого восстанов
14.02.2007 Backup Exec 11d будет поддерживать Exchange 2007

Корпорация Symantec объявила о том, что Backup Exec 11d будет поддерживать Microsoft Exchange Server 2007, распространяя детальное во
19.07.2006 Symantec представляет новую backup-систему

Recovery, но проще во внедрении и обеспечивает систему защиты на базе дисков для платформы Windows. Backup Exec System Recovery дополняет оптимизированную для защиты данных систему Backup Ex
24.06.2005 В продуктах Veritas найдены критические уязвимости

Российские эксперты по информационной безопасности обнаружили критические уязвимости в ПО Veritas Backup Exec, которые позволяют удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании системы,

12.05.2003 Вышла новая версия системы резервного копирования Veritas Backup Exec

ftware и SoftLine была представлена новейшая систему резервного копирования в сетевой среде Veritas Backup Exec 9.0, которая поддерживает все операционные системы семейства Microsoft Windows, н
20.03.2003 Veritas Backup Exec 9.0 – новый пакет резервного копирования на платформе MS Windows

Пакет Veritas Backup Exec 9.0 – это инструмент резервного копирования и восстановления данных, предоставляю
27.01.2003 Veritas Backup Exec 9.0 - резервное копирование для Windows Server 2003

резервного копирования для операционной системы Microsoft Windows Server 2003 (.NET) под названием Backup Exec 9.0. Новый продукт предназначен для быстро развивающихся малых и средних предприя
06.08.2001 "Стинс Коман" анонсировала новую версию ПО для резервного копирования VERITAS Backup ExecTM

копирования для сетей на базе ОС Windows NT/2000 - VERITAS Backup ExecTM.В новую версию 8.6 VERITAS Backup Exec добавлены средства резервного копирования и восстановления новых онлайновых прило
15.04.1999 Seagate сертифицировала ПО архивации Backup Exec для работы с библиотекой хранения данных Compaq StorageWorks TL895 DLT

Компания Seagate объявила о прохождении ее ПО для архивации Seagate Backup Exec сертификации для работы с новой библиотекой хранения данных на магнитной ленте Compaq StorageWorks TL895 DLT. Seagate Backup Exec будет включено в комплект поставки аппаратно

Публикаций - 93, упоминаний - 195

Veritas Backup Exec и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 53
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 26
Broadcom - VMware 2610 22
Microsoft Corporation 25775 18
Softline - Софтлайн 3743 15
HP Inc. 5883 10
Dell EMC 5180 7
Seagate Technology 766 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ESG - Enterprise Strategy Group 264 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Oracle Corporation 7074 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 4
Lenovo EMC - Iomega 177 3
Intel Corporation 12811 3
Fujitsu 2105 3
Крок - Croc 1964 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
CA Technologies - Computer Associates 392 3
Открытые технологии 732 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
9594 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Google LLC 12690 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
Spiceworks Community 11 1
Fortis - Фортис 41 1
HP 3Com 681 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Embarcadero 67 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ASUS - Asustor 19 1
Softline Украина 7 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Mitre 10 1 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 13 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 12 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
МеКаМинефть 2 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Carlyle Group 24 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
Чумак 1 1
Гипротрубопровод 2 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 12 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 7 1
Удобные деньги 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
Volkswagen Audi Group 232 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
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DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 8
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 8
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 7
Миграция приложений - P2V - Physical to Virtual - «физическое в виртуальное» - процесс преобразования физического компьютера (его операционной системы, данных и приложений) в виртуальную машину (VM) 45 6
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 6
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Аренда 2687 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 3
heise online - heise security 122 1
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Computer Weekly 376 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
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Fortune Global 500 295 2
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Illuminata 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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