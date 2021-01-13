Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec

Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными уже запланирован/сделан. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas.Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — эт

Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными уже запланирован/сделан. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas. Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — э

Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса echnologies. В большинстве своем их решения ориентированы на крупные компании. Решения для компаний среднего и малого бизнеса распространены существенно меньше, и наиболее известное из них – Symantec Backup Exec. Продукт начал создаваться более 30 лет назад, в 1984 г., компанией Maynard Electronics – поставщиком накопителей на магнитной ленте. С тех пор решение несколько раз меняло владельц

Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования ec представила в России специализированные устройства для резервного копирования — NetBackup 5220 и Backup Exec 3600. Эти программно-аппаратные решения используют последние версии продуктов Net

Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах ymantec анонсировала новые решения для резервного копирования данных корпоративных систем. Symantec Backup Exec 2012 и Symantec NetBackup 7.5 призваны помочь снизить сложность систем, производя

ActiveCloud by Softline предлагает Symantec Backup Exec в аренду для СМБ-компаний Российский сервис-провайдер ActiveCloud by Softline начал предлагать продукты Symantec Backup Exec в аренду по модели SaaS («Программное обеспечение как сервис») для компаний малого и среднего бизнеса. Новый уровень отношений с вендором позволяет ActiveCloud by Softline предлагат

Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter са, объявила о совместимости серий продуктов сетевого хранения Iomega StorCenter IX и PX с Symantec Backup Exec 2010, а также включения этих продуктов в список совместимого с Symantec Backup

Symantec анонсировала Backup Exec 2010 V-Ray с функцией упреждающего восстановления сред VMware antec анонсировала обновленную технологию резервного копирования виртуальных сред V-Ray для решения Backup Exec 2010. Модуль позволит организациям улучшить контроль своих физических и виртуальн

Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware ске нового подключаемого модуля для VMware vCenter Server. Новый модуль будет предоставлен клиентам Backup Exec 2010 и позволит им упростить управление резервным копированием в средах, виртуали

Symantec Backup Exec 2010 предлагает полную дедупликацию для среднего бизнеса Компания Symantec объявила о выходе Backup Exec 2010 — решения, призванного помочь предприятиям среднего бизнеса экономить время

Symantec Backup Exec System Recovery 2010 упрощает резервное копирование и восстановление малому бизнесу Компания Symantec представила Backup Exec System Recovery 2010 – новое полное решение резервного копирования и восстановлен

Symantec Backup Exec 12.5 защитит данные Windows-систем Корпорация Symantec объявила о выпуске новейших решений Backup Exec, которые обеспечивают полное восстановление данных, физических или виртуальных си

Symantec делает два предложения «программного обеспечения как услуг» Услуги Symantec Online Backup и Symantec Online Storage for Backup Exec теперь предоставляются через Symantec Protection Network. Корпорация Symantec объ

Symantec Backup Exec System Recovery 8 облегчает послеаварийное восстановление систем ечивают быстрое и надежное восстановление Windows-систем. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec System Recovery 8, новую версию своего решения для полного и быстрого восстановле

Symantec Backup Exec 12 обеспечивает защиту данных Windows-систем r 2008, а также наиболее популярных приложений Microsoft. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers, новый стандарт решений для защиты данных в системах Windo

Symantec устранила уязвимость в Backup Exec for Windows Servers Symantec выпустила обновление для своего Backup Exec for Windows Servers, программного пакета для восстановления данных. Устранены три

Symantec + Altiris: полное восстановление Windows-систем Корпорация Symantec объявила о том, что она обеспечит интеграцию Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 с технологией системного управления Altiris, чтобы предостави

Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0 Корпорация Symantec объявила о выпуске Symantec Backup Exec System Recovery 7.0, новой версии своего решения для полного и быстрого восстанов

Backup Exec 11d будет поддерживать Exchange 2007 Корпорация Symantec объявила о том, что Backup Exec 11d будет поддерживать Microsoft Exchange Server 2007, распространяя детальное во

Symantec представляет новую backup-систему Recovery, но проще во внедрении и обеспечивает систему защиты на базе дисков для платформы Windows. Backup Exec System Recovery дополняет оптимизированную для защиты данных систему Backup Ex

В продуктах Veritas найдены критические уязвимости Российские эксперты по информационной безопасности обнаружили критические уязвимости в ПО Veritas Backup Exec, которые позволяют удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании системы,

Вышла новая версия системы резервного копирования Veritas Backup Exec ftware и SoftLine была представлена новейшая систему резервного копирования в сетевой среде Veritas Backup Exec 9.0, которая поддерживает все операционные системы семейства Microsoft Windows, н

Veritas Backup Exec 9.0 – новый пакет резервного копирования на платформе MS Windows Пакет Veritas Backup Exec 9.0 – это инструмент резервного копирования и восстановления данных, предоставляю

Veritas Backup Exec 9.0 - резервное копирование для Windows Server 2003 резервного копирования для операционной системы Microsoft Windows Server 2003 (.NET) под названием Backup Exec 9.0. Новый продукт предназначен для быстро развивающихся малых и средних предприя

"Стинс Коман" анонсировала новую версию ПО для резервного копирования VERITAS Backup ExecTM копирования для сетей на базе ОС Windows NT/2000 - VERITAS Backup ExecTM.В новую версию 8.6 VERITAS Backup Exec добавлены средства резервного копирования и восстановления новых онлайновых прило