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Tchibo Тибио Чибо СНГ

Tchibo - Тибио - Чибо СНГ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 9 991 769 476 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 9 991 769 476 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.04.2009 «Чибо СНГ» автоматизировала торговых представителей на базе АСУМ «Оптимум» 3
14.09.2004 Российский офис Tchibo внедрил решения для защиты компьютерной сети 1
14.04.2003 Четверть немцев отоваривается через интернет 1
15.03.2002 Неделя в Сети: Виртуальные этикетки от кофе и спамовое наводнение 1
14.03.2002 Jupiter MMX: жители Германии - самая преданная веб-аудитория 1
11.03.2002 Кофе Tchibo обзавелся русскоязычным сайтом 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Tchibo и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
9594 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Samsung Electronics 11065 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
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Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
AOL Inc - America Online 1883 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Amazon Inc - Amazon.fr 10 1
Amazon Inc - Amazon UK - Amazon.co.uk 12 1
eBay Inc 1640 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
Visa International 1993 1
Volvo Cars 262 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Barnes & Noble 171 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Tesco 84 1
Слата 18 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 2
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 2
Yahoo! GeoCities 38 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
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