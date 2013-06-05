Торговля RetailTech Мобильная торговля Мобильные продажи

«Формула дистрибуции» внедрила систему мобильной торговли «Флюгер-Продажи» Компания «Формула дистрибуции», входящая в группу компаний «Русские сладости», сообщила о реализации проекта по автоматизации деятельности на базе системы мобильной торговли «Флюгер-Продажи» с использованием Android-планшетов Huawei MediaPad для мобильных сотрудников. Поскольку территория присутствия компании включает все области республики Белар

«Центральная Дистрибьюторская Компания» представила систему мобильной торговли Yukon «Центральная Дистрибьюторская Компания», дистрибьютор компании Procter&Gamble в Центральном регионе России, сообщила о разработке системы мобильной торговли (СМТ), которая позволяет упростить процесс торговли в России до одного клика. Данное ПО может использоваться в крупных сетевых магазинах и небольших торговых точках. Работать

CDC внедрила систему мобильной торговли на базе Android Компания CDC внедрила мобильную версию системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум», работающую на смартфонах под управлением операционной системы Android, в компании UPECO. Решение позволяет мерчендайзерам собирать маркетинговую информацию в торго

Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров Крупнейшие игроки на российском рынке автоматизации мобильной торговли портируют свои приложения на ОС Android, прогнозируя бум закупки торговыми компаниями устройств на ее базе для мерчендайзеров и торговых представителей. Работа торгового пред

Обновлен сервер обмена данными «ST – Мобильная торговля» «Системные технологии» объявила о выходе новой версии сервера обмена данными (СОД) комплекса «ST – Мобильная торговля». Главной доработкой в СОД 2.1 стала поддержка модуля «GPS-контроль» «ST -

«ST – Мобильная торговля» пополнилась новым модулем: «ST – Аналитика 2.0» нологии» выпустила новый модуль «ST – Аналитика 2.0» системы автоматизации мобильной торговли «ST – Мобильная торговля. Чикаго», базирующийся на технологиях Microsoft. «ST – Аналитика» является

«Оптимум» внедрили в «Вихре»: мобильная торговля спиртными напитками Дилер ГК CDC в Волгоградской области - ЗАО «Чип» - осуществил внедрение системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум» в оптовой компании «Вихрь», реализующей алкогольную продукцию. По результатам предпроектного обследования бизнес-процессов компании «Вихрь» был автоматизирован сбор

Торговые представители «Фроствея» работают в системе «ST-Мобильная торговля» роствей», крупнейший дистрибьютор молочной и масложировой продукции на территории Северной Осетии, принял решение о масштабной автоматизации процесса прямой доставки (Van Selling) на базе решения «ST-Мобильная торговля». Решение принято по итогам «пилотного» проекта, реализованного консалтинговой группой «Энима» - дилером компании «Системные Технологии». Отметим, что в ТД «Фроствей» уже исп

CDC: мобильная торговля детским питанием вместе с «Оптимумом» тория обширна, скорость обработки бумажных заказов и, как следствие, доставки товара не соответствовали требованиям торговой компании. В итоге, Александр Хадайнатов решил применить современные методы мобильной торговли и обратился за помощью к фирме «Мегаполис». В результате предпроектного обследования бизнес-процессов торговой компании было решено автоматизировать мерчендайзинг и сбор пред

ХМАО-Югра: FMCG-поставщик освоил мобильную торговлю ми вендора в течение 13 дней. Сигналом к началу работ по полномасштабному внедрению комплекса «ST – Мобильная торговля. Чикаго» на базе Windows Mobile стали результаты пилотной эксплуатации реш

Мобильная торговля в странах СНГ: новый партнер CDC ке, инсталляции и сервисном обслуживании решений для автоматизации. В настоящее время SystemGroup — это точечный системный интегратор в Болгарии, России, Украине, Молдове и Казахстане. Автоматизацией мобильной торговли занимается департамент BCS Logistics.

Мобильная торговля «прижилась» в Казахстане Национальный дистрибьютор продуктов питания и бытовой химии в Казахстане, компания Uni Commerce расширяет проект автоматизации мобильной торговли на базе АСУМТ «Оптимум». Плановое внедрение системы автоматизации торговых представителей проводит партнер ГК CDC в Казахстане, компания CBC (Consulting Business Centre). Нап

«Билайн Северо-Запад» ввёл услугу «Мобильная торговля» «Билайн Северо-Запад» ввёл услугу «Мобильная торговля» для корпоративных клиентов. Решение разработано компанией CDC. «Билайн» будет заниматься продвижением этой услуги и технической поддержкой. «Мобильная торговля» позво

"Системные Технологии" анонсируют новую версию "ST – Мобильная торговля 2.10" мные Технологии» объявили о выходе новой версии автоматизированной системы мобильной торговли «ST – Мобильная торговля 2.10». Как заметил Сергей Максименко, генеральный директор «Системных Техн

Макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон" выбирает систему "ST – Мобильная торговля" влечения дополнительных кадров", — отметил Игорь Сайгачев директор компании «Объединенная Торговая Компания» — структуры ЧМКФ «Вавилон». Следует отметить, что автоматизация бизнес-процессов мобильной торговли коснулась не только мучных изделий. Поскольку ЧМКФ «Вавилон» является производителем и других продуктов питания повседневного спроса (FMCG): безалкогольных напитков, минераль

"ИнтИнфо" представит АСУ мобильной торговли "Оптимум" в Чувашии ий «Центр Корпоративных Разработок» (CDC ) сообщила о том, что начиная с ноября 2006 г., в Чувашской республике действует новый дилер ГК CDC - компания «ИнтИнфо», представляющая систему автоматизации мобильной торговли «Оптимум». Компания «ИнтИнфо» работает на рынке ИТ-услуг с 2004 г., специализируется на автоматизации кафе, баров, ресторанов, клубов, гостиниц, устанавливая и поддерживая си

Мобильная торговля внедряется в центре Восточного Оренбуржья ГК «Центр Корпоративных разработок» (CDC) сообщила о том, что в городе Орске реализован проект автоматизации сбора заказов (pre selling). Торговый дом АРС внедрил систему мобильной торговли «Оптимум ДП», работающую на карманных компьютерах hp iPAQ hx2490. Осознав необходимость внедрения современных мобильных технологий в процессы сбора заказов и доставки продукт

"Билайн" представляет мобильное решение для торговых представителей ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявляет о запуске решения для корпоративных клиентов «Мобильная торговля». «Мобильная торговля» - это автоматизированный программный комплек

"Билайн" представил мобильное решение для торговых представителей мпания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о запуске решения для корпоративных клиентов «Мобильная торговля». «Мобильная торговля» - это автоматизированный программный комплек

"Холдинг Вин" внедряет "ST - Мобильная торговля" л о том, что приступил к автоматизации мобильной торговли на основе программного решения «ST — Мобильная торговля», разработанного компанией «Системные Технологии». «ST — Мобильная

Вышла новая версия системы "ST – Мобильная торговля " ния «Системные Технологии» выпустила новую версию системы автоматизации процессов дистрибуции «ST – Мобильная торговля 2.9.2» Система автоматизации мобильной торговли «ST – Мобильная торговл

Вышла обновленная "ST – Мобильная торговля" нологии» объявляет о выходе доработанной версии автоматизированной системы мобильной торговли «ST – Мобильная торговля 2.9.1». Для повышения эффективности оперативного управления и контроля над

Вышла новая версия ПО "ST – Мобильная торговля" орговли, объявляет о выходе новой версии автоматизированной системы мобильной торговли (АСМТ) «ST – Мобильная торговля 2.9». Среди новых возможностей системы: новый документ «Рабочий день агент

В России появилось новое решение для мобильной торговли чик программного обеспечения в области автоматизации мобильного бизнеса, объявляют о начале сотрудничества по продвижению на российском рынке интегрированного решения для компаний, работающих в сфере мобильной торговли. В рамках партнерства компании Softline Solutions и CDC предлагают специализированное решение — автоматизированную систему управления мобильной торговлей «Оптимум», расш

PosPack - решение для мобильной торговли на базе iPAQ H2210 ртер питания Отсек для перфорированной бумаги; Гнездо для подключения КПК hp iPAQ 2210; Беспроводный модем для синхронизации данных и передачи информации На КПК hp iPAQ H2210 можно установить систему мобильной торговли MobileSOP; единую платформу для ввода форм, анкет и отчётов DigSee SURE; систему документооборота StrongFOLDER и другие. Специально для России в MobileSOP разработаны типовые

Вышла обновленная версия ПО "ST-Мобильная торговля" новой версии решения автоматизированной системы мобильной торговли (АСМТ). Новая версия пакета "ST-Мобильная торговля 2.4" отличается расширенным набором программных модулей, ориентированных н