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Торговля RetailTech Мобильная торговля Мобильные продажи



05.06.2013 «Формула дистрибуции» внедрила систему мобильной торговли «Флюгер-Продажи»

Компания «Формула дистрибуции», входящая в группу компаний «Русские сладости», сообщила о реализации проекта по автоматизации деятельности на базе системы мобильной торговли «Флюгер-Продажи» с использованием Android-планшетов Huawei MediaPad для мобильных сотрудников. Поскольку территория присутствия компании включает все области республики Белар
14.03.2012 «Центральная Дистрибьюторская Компания» представила систему мобильной торговли Yukon

«Центральная Дистрибьюторская Компания», дистрибьютор компании Procter&Gamble в Центральном регионе России, сообщила о разработке системы мобильной торговли (СМТ), которая позволяет упростить процесс торговли в России до одного клика. Данное ПО может использоваться в крупных сетевых магазинах и небольших торговых точках. Работать
14.07.2011 CDC внедрила систему мобильной торговли на базе Android

Компания CDC внедрила мобильную версию системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум», работающую на смартфонах под управлением операционной системы Android, в компании UPECO. Решение позволяет мерчендайзерам собирать маркетинговую информацию в торго
06.06.2011 Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров

Крупнейшие игроки на российском рынке автоматизации мобильной торговли портируют свои приложения на ОС Android, прогнозируя бум закупки торговыми компаниями устройств на ее базе для мерчендайзеров и торговых представителей. Работа торгового пред
18.08.2008 Обновлен сервер обмена данными «ST – Мобильная торговля»

«Системные технологии» объявила о выходе новой версии сервера обмена данными (СОД) комплекса «ST – Мобильная торговля». Главной доработкой в СОД 2.1 стала поддержка модуля «GPS-контроль» «ST -
19.11.2007 «ST – Мобильная торговля» пополнилась новым модулем: «ST – Аналитика 2.0»

нологии» выпустила новый модуль «ST – Аналитика 2.0» системы автоматизации мобильной торговли «ST – Мобильная торговля. Чикаго», базирующийся на технологиях Microsoft. «ST – Аналитика» является
13.11.2007 «Оптимум» внедрили в «Вихре»: мобильная торговля спиртными напитками

Дилер ГК CDC в Волгоградской области - ЗАО «Чип» - осуществил внедрение системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум» в оптовой компании «Вихрь», реализующей алкогольную продукцию. По результатам предпроектного обследования бизнес-процессов компании «Вихрь» был автоматизирован сбор
10.08.2007 Торговые представители «Фроствея» работают в системе «ST-Мобильная торговля»

роствей», крупнейший дистрибьютор молочной и масложировой продукции на территории Северной Осетии, принял решение о масштабной автоматизации процесса прямой доставки (Van Selling) на базе решения «ST-Мобильная торговля». Решение принято по итогам «пилотного» проекта, реализованного консалтинговой группой «Энима» - дилером компании «Системные Технологии». Отметим, что в ТД «Фроствей» уже исп
09.07.2007 CDC: мобильная торговля детским питанием вместе с «Оптимумом»

тория обширна, скорость обработки бумажных заказов и, как следствие, доставки товара не соответствовали требованиям торговой компании. В итоге, Александр Хадайнатов решил применить современные методы мобильной торговли и обратился за помощью к фирме «Мегаполис». В результате предпроектного обследования бизнес-процессов торговой компании было решено автоматизировать мерчендайзинг и сбор пред
06.07.2007 ХМАО-Югра: FMCG-поставщик освоил мобильную торговлю

ми вендора в течение 13 дней. Сигналом к началу работ по полномасштабному внедрению комплекса «ST – Мобильная торговля. Чикаго» на базе Windows Mobile стали результаты пилотной эксплуатации реш
15.06.2007 Мобильная торговля в странах СНГ: новый партнер CDC

ке, инсталляции и сервисном обслуживании решений для автоматизации. В настоящее время SystemGroup — это точечный системный интегратор в Болгарии, России, Украине, Молдове и Казахстане. Автоматизацией мобильной торговли занимается департамент BCS Logistics.
30.05.2007 Мобильная торговля «прижилась» в Казахстане

Национальный дистрибьютор продуктов питания и бытовой химии в Казахстане, компания Uni Commerce расширяет проект автоматизации мобильной торговли на базе АСУМТ «Оптимум». Плановое внедрение системы автоматизации торговых представителей проводит партнер ГК CDC в Казахстане, компания CBC (Consulting Business Centre). Нап
14.03.2007 «Билайн Северо-Запад» ввёл услугу «Мобильная торговля»

«Билайн Северо-Запад» ввёл услугу «Мобильная торговля» для корпоративных клиентов. Решение разработано компанией CDC. «Билайн» будет заниматься продвижением этой услуги и технической поддержкой. «Мобильная торговля» позво
26.12.2006 "Системные Технологии" анонсируют новую версию "ST – Мобильная торговля 2.10"

мные Технологии» объявили о выходе новой версии автоматизированной системы мобильной торговли «ST – Мобильная торговля 2.10». Как заметил Сергей Максименко, генеральный директор «Системных Техн
06.12.2006 Макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон" выбирает систему "ST – Мобильная торговля"

влечения дополнительных кадров", — отметил Игорь Сайгачев директор компании «Объединенная Торговая Компания» — структуры ЧМКФ «Вавилон». Следует отметить, что автоматизация бизнес-процессов мобильной торговли коснулась не только мучных изделий. Поскольку ЧМКФ «Вавилон» является производителем и других продуктов питания повседневного спроса (FMCG): безалкогольных напитков, минераль
21.11.2006 "ИнтИнфо" представит АСУ мобильной торговли "Оптимум" в Чувашии

ий «Центр Корпоративных Разработок» (CDC ) сообщила о том, что начиная с ноября 2006 г., в Чувашской республике действует новый дилер ГК CDC - компания «ИнтИнфо», представляющая систему автоматизации мобильной торговли «Оптимум». Компания «ИнтИнфо» работает на рынке ИТ-услуг с 2004 г., специализируется на автоматизации кафе, баров, ресторанов, клубов, гостиниц, устанавливая и поддерживая си
20.11.2006 Мобильная торговля внедряется в центре Восточного Оренбуржья

ГК «Центр Корпоративных разработок» (CDC) сообщила о том, что в городе Орске реализован проект автоматизации сбора заказов (pre selling). Торговый дом АРС внедрил систему мобильной торговли «Оптимум ДП», работающую на карманных компьютерах hp iPAQ hx2490. Осознав необходимость внедрения современных мобильных технологий в процессы сбора заказов и доставки продукт
09.11.2006 "Билайн" представляет мобильное решение для торговых представителей

ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявляет о запуске решения для корпоративных клиентов «Мобильная торговля». «Мобильная торговля» - это автоматизированный программный комплек
08.11.2006 "Билайн" представил мобильное решение для торговых представителей

мпания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о запуске решения для корпоративных клиентов «Мобильная торговля». «Мобильная торговля» - это автоматизированный программный комплек
26.10.2006 "Холдинг Вин" внедряет "ST - Мобильная торговля"

л о том, что приступил к автоматизации мобильной торговли на основе программного решения «ST — Мобильная торговля», разработанного компанией «Системные Технологии». «ST — Мобильная
15.08.2006 Вышла новая версия системы "ST – Мобильная торговля "

ния «Системные Технологии» выпустила новую версию системы автоматизации процессов дистрибуции «ST – Мобильная торговля 2.9.2» Система автоматизации мобильной торговли «ST – Мобильная торговл
14.07.2006 Вышла обновленная "ST – Мобильная торговля"

нологии» объявляет о выходе доработанной версии автоматизированной системы мобильной торговли «ST – Мобильная торговля 2.9.1». Для повышения эффективности оперативного управления и контроля над
02.06.2006 Вышла новая версия ПО "ST – Мобильная торговля"

орговли, объявляет о выходе новой версии автоматизированной системы мобильной торговли (АСМТ) «ST – Мобильная торговля 2.9». Среди новых возможностей системы: новый документ «Рабочий день агент
12.04.2006 В России появилось новое решение для мобильной торговли

чик программного обеспечения в области автоматизации мобильного бизнеса, объявляют о начале сотрудничества по продвижению на российском рынке интегрированного решения для компаний, работающих в сфере мобильной торговли. В рамках партнерства компании Softline Solutions и CDC предлагают специализированное решение — автоматизированную систему управления мобильной торговлей «Оптимум», расш
20.04.2004 PosPack - решение для мобильной торговли на базе iPAQ H2210

ртер питания Отсек для перфорированной бумаги; Гнездо для подключения КПК hp iPAQ 2210; Беспроводный модем для синхронизации данных и передачи информации На КПК hp iPAQ H2210 можно установить систему мобильной торговли MobileSOP; единую платформу для ввода форм, анкет и отчётов DigSee SURE; систему документооборота StrongFOLDER и другие. Специально для России в MobileSOP разработаны типовые
10.12.2003 Вышла обновленная версия ПО "ST-Мобильная торговля"

новой версии решения автоматизированной системы мобильной торговли (АСМТ). Новая версия пакета "ST-Мобильная торговля 2.4" отличается расширенным набором программных модулей, ориентированных н
16.10.2003 Вышла новая версия автоматизации мобильной торговли

Компания «Системные технологии» объявила о выпуске новой версии системы автоматизации деятельности выездного персонала «ST-Мобильная Торговля». В новой версии существенно расширена функциональность, обеспечивается совместимость с устройствами на базе новой платформы Windows Mobile 2003. Программный пакет «ST-Моб

Публикаций - 121, упоминаний - 121

Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 158 70
7342 26
ST - Системные технологии 57 21
Microsoft Corporation 23868 16
HP Inc. 5559 9
Oracle Corporation 6389 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 6
HTC Corporation 1495 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 195 4
Монолит-Инфо 112 4
Агент Плюс 0 4
1С-Рарус 794 3
SAP SE 4898 3
Apple Inc 11211 3
Softline - Софтлайн 2211 3
E-Ten Information Systems 110 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 191 2
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 2
Directum - Директум 920 2
Парус Корпорация 485 2
HP - Hewlett-Packard 3508 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 694 2
PayPal 641 2
Google LLC 11109 2
Корус Консалтинг ГК 1120 2
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 28 2
Софтмак ЦКТ - Центр компьютерных технологий 5 2
LG Electronics 3518 2
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 266 2
Xiaomi 1426 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 614 1
Dell EMC 4946 1
Amazon Inc - Amazon.com 2829 1
Huawei 3598 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1098 1
ComArch S.A. - Комарх 1 1
Philips 2032 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 1
VK - Mail.ru Group 3244 1
Citrix Systems 742 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 121 6
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB INDUSTRIES - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 33 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 0 4
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 97 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 39 4
ВБД - Вимм-Билль-Данн 61 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 206 3
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 1 3
Danone - Данон 65 3
Микояновский мясокомбинат 8 2
Salton - Салтон 3 2
Unilever - Юнилевер Русь 96 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 2
Visa International 1840 2
eBay Inc 1571 2
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 3 2
Исток ГК - Исток Трейдинг 8 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 2
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 27 1
GD Group - ГД Групп 1 1
Кондитерград ТПФ - торгово-производственная фирма - Кондитер град 1 1
Вавилон ЧМКФ - Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика 1 1
Татспиртпром 7 1
Хлебпром 5 1
СБ Банк - Судостроительный банк 13 1
АЛИДИ - ALIDI 14 1
Carlsberg Ukraine - Славутич ПБК - Славутич Пивобезалкогольный комбинат - Запорожский пивоваренный завод 1 1
Слата 10 1
Русский Алкоголь 3 1
Cadbury - Кэдбери 2 1
AHConferences 53 1
Нэфис - Казанский жировой комбинат 1 1
Роллтон ТД 4 1
Российские мясопродукты 2 1
Холдинг Аква 1 1
Smurfit Kappa - Каппа Рус - Смерфит Каппа Рус 4 1
Главпродукт 2 1
Hochland - Хохланд Руссланд 4 1
СибАлко - SibAlco - Ликеро-водочный завод 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
Президент Российской Федерации 3373 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 102
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 19
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 15
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 290 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 13
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 679 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 640 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 6
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 231 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 2108 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 5
ST - Мобильная Торговля 9 21
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 20
1С:Торговля и Склад 15 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 17
HP Compaq iPaq Pocket PC 211 16
Google Android 12999 11
Microsoft Windows 14705 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 10
HP - palmOne Tungsten 2 9
ACCESS PalmSource - Palm OS 389 8
Microsoft SQL Server 1259 7
Apple iOS 6908 6
Microsoft Dynamics 1175 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 668 6
МТС Мобильные сотрудники 101 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 5
СиДиСи Оптимум ГИС 10 4
HTC P - серия коммуникаторов 20 4
Microsoft Windows Mobile 5 190 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 254 4
Microsoft Windows 2000 940 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 265 3
Монолит-Инфо CRM 7 3
Apple - App Store 2703 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1387 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 3
Procter&Gamble - Gillette 37 3
Oracle СУБД 602 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 94 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 2
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса 3 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 2
Агент Плюс Официант 2 2
Apple iPhone 6 597 2
Microsoft Windows Mobile 2003 125 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 2
Агент Плюс Инвентаризация основных средств 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 2599 2
Apple iPad 3624 2
Агент Плюс Мобильная торговля 2 2
Максименко Сергей 5 3
Табуров Дмитрий 2 2
Гудырин Сергей 3 2
Измайлов Григорий 0 2
Аз-Зари Хусейн 24 2
Козыров Олег 6 1
Баженов Сергей 6 1
Усаковский Константин 7 1
Афонин Евгений 7 1
Гупаисов Сергей 9 1
Плоткин Александр 2 1
Пырков Георгий 8 1
Гурова Наталья 13 1
Рожковский Кирилл 14 1
Кухарев Сергей 8 1
Муромец Юлия 28 1
Ивановский Виктор 11 1
Лобанов Павел 1 1
Маслов Василий 1 1
Селин Петр 1 1
Лиманский Олег 5 1
Захаров Евгений 4 1
Бачурин Олег 7 1
Григорьева Евгения 59 1
Юсупов Рустам 1 1
Кожакматова Назгуль 1 1
Красикова Полина 2 1
Капустин Николай 1 1
Ваулин Денис 3 1
Матаев Евгений 1 1
Тропынин Игнат 1 1
Юдин Виталий 1 1
Кузьмин Роман 3 1
Багаев Алан 1 1
Елисеев Сергей 5 1
Липанов Павел 2 1
Сафрошкин Олег 3 1
Жулевич Виктор 1 1
Кадашев Игорь 1 1
Шарандина Лариса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 10
Украина 6786 10
Казахстан - Республика 4926 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 6
США - Иллинойс - Чикаго 416 6
Россия - СФО - Новосибирск 3787 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1449 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 3
Грузия 1108 3
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 3
Россия - Сибирь 1787 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 575 2
Италия - Итальянская Республика 3006 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1472 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 554 2
Канада 3013 2
Германия - Федеративная Республика 8772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1463 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 891 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 978 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1079 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1899 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 18
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 12
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 823 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 7
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 6
Торговля оптовая - Wholesale trade 87 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 5
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность 14 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 4
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Финансовые показатели 1013 4
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 345 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 3
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 215 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 3
Аренда 1258 3
Логистика - Курьерские услуги 318 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 41 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 852 2
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СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 64 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
Retail Business Technology Expo 1 1
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