Ващилов Дмитрий
|Малахов Дмитрий 7 2
|Овчаренко Наталия 4 1
|Безлюдов Артур 3 1
|Колпаков Александр 5 1
|Петренко Александр 9 1
|Геклер Алена 30 1
|Герасимова Ольга 4 1
|Шарова Ольга 9 1
|Гумницкий Станислав 3 1
|Разумова Маргарита 1 1
|Ваулин Денис 3 1
|Волков Алексей 54 1
|Морозов Алексей 62 1
|Алтухов Сергей 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423676, в очереди разбора - 727143.
Создано именных указателей - 191275.
