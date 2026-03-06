Разделы

Ващилов Дмитрий


СОБЫТИЯ


06.03.2026 Aquaart Group актуализировала ИТ-стратегию при поддержке ROXIT 1
23.12.2019 «Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
09.04.2019 «Корус Консалтинг» автоматизировал финансы и логистику «Юнифарм» 1
27.11.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы дистрибутора «Санг» на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 1
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia 1
08.06.2017 «КОРУС Консалтинг» завершила внедрение системы лояльности в рознице Melon Fashion Group 1
11.04.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX 1
01.03.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала бизнес-процессы Concept Group с Microsoft Dynamics AX 2012 1
10.10.2016 «Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом» 1
25.07.2016 «Росинтер Ресторантс» автоматизирует бизнес-процессы на базе «1С: ERP Управление предприятием 2» 1
24.08.2015 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «inФормат» 1
26.03.2015 «Корус Консалтинг» внедрит Microsoft Dynamics AX 2012 в Concept Group 1
04.07.2013 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX в группе компаний VBH 1
11.09.2012 «Корус Консалтинг» построит ИС для «Фарм» на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
21.03.2012 SuperWave Group внедрила «Корус | Дистрибуцию» на базе Microsoft Dynamics AX 2009 1
18.06.2010 Тюменский ЦУМ внедряет Korus|Retail на платформе Microsoft 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Ващилов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1381 15
Microsoft Corporation 25372 12
9136 9
SAP SE 5473 3
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Epicor Software Corporation 161 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 2
Фарм - inФОРМАТ - schoolФОРМАТ - Каляка-Маляка 5 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 2
Планета Суши 11 1
Аквафор 10 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Американский Бар и Гриль 4 1
IL Патио - Эль Патио 15 1
Тюменский ЦУМ 3 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Юнифарм - Unipharm 11 1
САНГ 7 1
Федеральное казначейство России 1884 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7400 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 7
Аксессуары 4162 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11565 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13111 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23492 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2468 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5725 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2719 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13445 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2470 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26271 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1231 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3434 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 598 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6109 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6269 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1051 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2272 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 507 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11656 1
Стандартизация - Standardization 2258 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 925 1
Управляемость - Manageability 1994 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 511 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1404 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 807 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 237 1
FinTech - FinOps - Financial Operations - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 85 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 409 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1922 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6318 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27279 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 14
Microsoft Dynamics 1185 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 4
Microsoft Dynamics POS 3 2
Корус Консалтинг - Корус Дистрибуция 5 2
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 2
FastReact PLM-система 2 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
CSI Set Prisma 19 1
Magento CMS - eCommerce-платформа 5 1
Корус Консалтинг - Корус Omni-channel - Корус Omnichannel Instore POS 2 1
Microsoft Azure 1474 1
Microsoft Dynamics 365 138 1
1С:ERP Управление предприятием 743 1
Qlik Qlikview 118 1
UCS R-Keeper 70 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 991 1
Малахов Дмитрий 7 2
Овчаренко Наталия 4 1
Безлюдов Артур 3 1
Колпаков Александр 5 1
Петренко Александр 9 1
Геклер Алена 30 1
Герасимова Ольга 4 1
Шарова Ольга 9 1
Гумницкий Станислав 3 1
Разумова Маргарита 1 1
Ваулин Денис 3 1
Волков Алексей 54 1
Морозов Алексей 62 1
Алтухов Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 12
Украина 7828 4
Казахстан - Республика 5864 3
Беларусь - Белоруссия 6103 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18888 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 3
Армения - Республика 2391 2
Грузия 1295 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 1
Европа 24718 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Европа Восточная 3124 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
США - Нью-Йорк 3157 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1655 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Ближний Восток 3066 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 804 1
Европа Западная 1493 1
Европа Центральная 276 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26174 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6367 6
Fashion industry - Индустрия моды 326 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8245 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2729 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1236 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6318 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2534 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1432 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3198 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2345 2
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 207 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15338 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3693 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2509 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1619 1
Аудит - аудиторский услуги 3154 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 783 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 544 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 690 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5341 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5943 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
