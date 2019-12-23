«Корус консалтинг» и «Аквафор» внедряют облачную ERP-систему Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

ГК «Корус консалтинг» автоматизирует операционную деятельность в производственных подразделениях международного поставщика бытовых и промышленных фильтров для очистки воды «Аквафор». В качестве решения выбрана облачная ERP-система Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, что делает проект уникальным для российского рынка – это одно из первых внедрений в отечественных компаниях облачной ERP Microsoft. Решение поможет «Аквафору» создать централизованную ИТ-экосистему для сквозного управления логистическими и производственными процессами на базе комплексной платформы Microsoft Dynamics 365.

Международная компания «Аквафор» специализируется на производстве сорбентов, бытовых фильтров для воды и промышленных систем водоочистки для коммерческих предприятий. Компания выпускает более 400 наименований продукции и работает на 60 рынках сбыта по всему миру. Исследовательские центры, лаборатории и производственные площадки «Аквафора» расположены в России и Эстонии.

Для управления территориально распределенной структурой предприятия необходимо было выстроить комплексную, централизованную, масштабируемую ИТ-инфраструктуру, которая поддержала бы стратегические цели компании по расширению на международных рынках. «Аквафор» развивает производственные площадки и ориентируется на мировой рынок, поэтому система должна обеспечить холдинг полной видимостью процессов на каждом уровне бизнеса – как с точки зрения производства, так и управленческого учета.

Для создания единой ИТ-экосистемы была выбрана облачная ERP-система Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Локализованная версия решения должна стать единой платформой для управления производственными предприятиями и торговыми компаниями холдинга в разных городах и странах. Ожидается, что благодаря преимуществам облачной среды Microsoft Azure, частью которых является новая ERP-система, в перспективе будут автоматизированы операционные процессы всех подразделений «Аквафора» в России и за рубежом без дополнительных инфраструктурных инвестиций.

«Одно из преимуществ решения для “Аквафора” – это облачная инфраструктура. Задача по ее поддержке не ложится на плечи ИТ-отдела компании и не требует дополнительных средств. Кроме того, облачная среда позволяет экономить на масштабировании ИТ-решений, а также на подключении инновационных продуктов, технологий и инструментов. Работа в облачной среде Microsoft Azure дает возможность в будущем использовать весь стек новейших инструментов Microsoft – в том числе безграничные возможности облачных вычислений, предиктивную аналитику и машинное обучение», – отметил Дмитрий Ващилов, директор департамента MS ERP ГК «Корус консалтинг».

На базе EPR-системы Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations будут автоматизированы основные бизнес-процессы производственной площадки «Аквафора» в Санкт-Петербурге: планирования и учета производства, закупок сырья и материалов, складских операций. В будущем система объединит операционные данные отделов и дочерних предприятий «Аквафора», а значит, руководство компании получит инструмент для централизованного формирования отчетности, доступ к детальной информации о товарных остатках и ресурсах и сможет принимать взвешенные управленческие решения в режиме реального времени.

«“Аквафор” всегда стремился внедрять инновации и технологии будущего: это касается как самого производства фильтров для воды, так и управления процессами производства. Мы рассматриваем Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations как передовую технологическую платформу, способную стать основой для роста компании, оптимизации запасов и снижения операционных расходов», – сказала Наталия Овчаренко, ИТ-директор «Аквафора».