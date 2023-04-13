Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|13.04.2023
|
«Первый бит» перевел кабельный завод «Угличкабель» с Microsoft Dynamics NAV на «1С:ERP»
ло получение оперативной информации и заложило фундамент для дальнейшего развития ИТ-контура. Когда Microsoft Dynamics NAV отвечала за оперативный, управленческий и регламентированный учет, за
|25.01.2021
|
Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group
рехода на новую версию ERP-системы по заказу Simple Group – одного из игроков в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России. 23 функциональные области были переведены из системы MS Dynamics NAV 2009 в MS Dynamics 365 Business Central. В результате проекта производительность ERP-решения Simple Group увеличилась в три-четыре раза, при этом скорость загрузки данных из дру
|23.12.2020
|
Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»
зарубежных офисов «ВТБ капитала» использовали для управления операционной деятельностью ERP-систему Microsoft Dynamics NAV 2009, но со временем она перестала соответствовать требованиям компани
|21.01.2019
|
Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign
раторов связи Nexign (ранее «Петер-Сервис»). Процессы управленческого учета перенесены на платформу Microsoft Dynamics NAV 2017, благодаря расширенной функциональности которого усовершенствован
|03.11.2016
|
Mindcore обнаружили ошибку импорта данных у пользователей Microsoft Dynamics NAV
Специалисты Mindcore обнаружили и локализовали ошибку импорта данных у пользователей Microsoft Dynamics NAV при импорте курсов валют с сайта ЦБРФ (www.cbr.ru). На сегодня есть по
|31.10.2016
|
Mindcore автоматизировал российское представительство Seven Refractories на базе Microsoft Dynamics NAV 2016
Компания Mindcore завершила автоматизацию на базе Microsoft Dynamics NAV 2016 российского представительства Seven Refractories — международной
|23.08.2016
|
Mindcore разработала инструмент для автозагрузки справочника БИКов в Microsoft Dynamics NAV
Специалисты Mindcore разработали инструмент для автоматической загрузки справочника БИКов в Microsoft Dynamics NAV. Теперь пользователям при заведении карточки банковского счета достаточно ввести уникальный идентификатор банка, а остальные поля система заполнит сама, сообщили CNews в
|15.07.2016
|
Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore
ртфонов, сообщили CNews в Mindcore. В качестве операционной ERP-системы в Yota Devices используется Microsoft Dynamics NAV 2009, в которой ведется финансовый учет и логистика. Большая часть сот
|05.07.2016
|
Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла»
ти развернуты система консолидации и трансформации финансовой отчетности по стандартам МСФО на базе Microsoft Dynamics NAV и система бюджетирования и управленческой план-факт отчетности на плат
|07.06.2016
|
Navicon внедрил Microsoft Dynamics NAV в российском филиале Wirquin Group
Компания Navicon внедрила ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV в компании «Виркэн-Рус» — российском филиале французской компании Wirq
|04.04.2016
|
Учетная система Microsoft Dynamics NAV интегрирована с сервисом «Контур.Фокус»
Компания Mindcore интегрировала учетную систему Microsoft Dynamics NAV с сервисом «Контур.Фокус», позволяющим получить информацию о контрагентах из электронных федеральных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Об этом CNews сообщили в Mindcore. Перед разр
|09.03.2016
|
Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016
ws сообщили в Mindcore. XML-DEM — официальное add-on-решение, позволяющее вести обмен данными между Microsoft Dynamics NAV и любыми программами, поддерживающими загрузку и выгрузку данных в фор
|09.11.2015
|
Navicon разработал новое решение для анализа и визуализации отчетности в ERP
уализации и представления в удобной для анализа форме данных, консолидируемых в ERP, в частности, в Microsoft Dynamics NAV. Новое решение Navicon IFRS+ адресовано руководителям финансовых, экон
|01.06.2015
|
Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009
системы управления предприятием Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на современную версию Microsoft Dynamics NAV 2009. Как сообщили CNews в компании Navicon, международный оператор тр
|16.01.2015
|
Microsoft отпустил свою ERP-систему в облако
рит Алена Геклер, директор Microsoft Business Solutions в России. Она также добавила, что в 2014 г. Microsoft Dynamics NAV по подписке была использована для обеспечения работы 180 точек обществ
|03.12.2014
|
«Хоффманн Профессиональный Инструмент» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics NAV
плексный поставщик профессионального инструмента, завершила внедрение CRM-системы на базе платформы Microsoft Dynamics NAV. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ланит», выступившей исполни
|08.10.2014
|
Вышла новая версия ERP-cистемы Microsoft Dynamics NAV
Microsoft представила новую версию своего продукта Dynamics NAV 2015, представляющего собой ERP-cистему для среднего и малого бизнеса. Как поясн
|08.10.2014
|
Microsoft выпустила систему для управления бизнесом Dynamics NAV 2015
затраты и время на переход с предыдущих версий решения, сообщили CNews в Microsoft. Перед выпуском Microsoft Dynamics NAV 2015 прошла опытную эксплуатацию у ряда партнеров и клиентов в разных
|05.08.2014
|
Торговая сеть Prisma автоматизировала свой бизнес в России на базе Microsoft Dynamics NAV
Сеть финских гипермаркетов Prisma (входит в холдинг S-Group) выбрала ERP-систему Microsoft Dynamics NAV для автоматизации бизнеса в России. В результате внедрения была полнос
|28.05.2014
|
«Ланит» обновил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV в «Хоффманн Профессиональный Инструмент»
оффманн Профессиональный Инструмент» перевести корпоративную информационную систему на новую версию Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Об этом CNews сообщили в «Ланите». «Хоффманн Профессиональный
|23.05.2014
|
«Вест Концепт» внедрит Microsoft Dynamics NAV в AccessBank
айджан) выбрал компанию «Вест Концепт» в качестве партнера по проекту внедрения и поддержки системы Microsoft Dynamics NAV. Об этом CNews сообщили в «Вест Концепт». AccessBank занимается кредит
|28.04.2014
|
«Пергам» внедрила Microsoft Dynamics NAV с помощью Navicon
Компания Navicon завершила проект внедрения Microsoft Dynamics NAV в компании «Пергам», поставщике приборов и оборудования для промышленн
|26.02.2014
|
Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 доступна в России
Корпорация Microsoft представила новую версию своей системы для управления ресурсами предприятия — Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. ERP-решение для среднего и малого бизнеса теперь доступно с л
|08.07.2013
|
«Электронные системы» внедряют Microsoft Dynamics NAV
Холдинг «Вест Концепт» сообщил о старте проекта по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Электронные системы» («Элси»). Основными направлениями дея
|24.06.2013
|
Агрохолдинг «Мираторг» приобрел новый пакет лицензий Microsoft Dynamics NAV
Российский агропромышленный холдинг «Мираторг» выбрал в качестве поставщика лицензий Microsoft Dynamics NAV ГК «Корус Консалтинг». С 2005 года холдинг развивает ERP-систему на ба
|16.05.2013
|
Microsoft зарегистрировала отраслевое решение для розничных сетей и интернет-магазинов «Вест Концепт»
Концепт» зарегистрировала новое отраслевое решение для розничных сетей и интернет-магазинов на базе Microsoft Dynamics NAV — «Вест Концепт | Net Shop». Как рассказали CNews в компании, решение
|30.04.2013
|
«Хакель Рос» переходит на Microsoft Dynamics NAV
«Вест Концепт» сообщила о старте проекта по внедрению корпоративной системы управления предприятием Microsoft Dynamics NAV в компании «Хакель Рос», российском разработчике и производителе техни
|05.04.2013
|
ALPLA автоматизировала личный кабинет для клиентов на базе Microsoft Dynamics NAV 2013
PLA с версии продукта Microsoft Dynamics NAV 3.6 на версию Microsoft Dynamics NAV 5.0, а потом — на Microsoft Dynamics NAV 2009. Переход на новую версию системы происходил на 5 производственных
|04.02.2013
|
Издательство «Никея» автоматизировало деятельность на базе Microsoft Dynamics NAV 2009
Компания Navicon завершила проект внедрения информационной системы Microsoft Dynamics NAV 2009 в издательстве «Никея». Решение автоматизирует торгово-закупочную
|21.01.2013
|
«Вест Концепт» внедрил Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринге»
Холдинг «Вест Концепт» завершил проект по внедрению корпоративной информационной системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Премиум Инжиниринг». «Премиум Инжиниринг» — инжиниринговая компания полного цикла, предоставляющая весь спектр услуг — от проектирования до пусконаладочных ра
|26.11.2012
|
«Петер-Сервис» перешел на последнюю версию Microsoft Dynamics NAV
у компании «Петер-Сервис», разработчика решений для телекоммуникационной отрасли, с Navision 3.6 на Microsoft Dynamics NAV 2009. «Петер-Сервис» специализируется на разработке, внедрении и обслу
|15.08.2012
|
Columbus внедрил Microsoft Dynamics NAV 5.0 в аэропорту «Пулково»
Международная консалтинговая компания Columbus завершила проект по внедрению Microsoft Dynamics NAV 5.0 в управляющей компании аэропорта «Пулково» — «Воздушные Ворота Сев
|20.07.2012
|
«Отрада Ген» внедрила корпоративную систему управления на базе Microsoft Dynamics NAV
дприятии «Отрада Ген». В рамках проекта было автоматизировано финансовое управление, закупки, продажи, производство, а также планирование дозакупок компонентов кормов. Задачи заказчика решены на базе Microsoft Dynamics NAV. Западный собственник предприятия во многом определяет уровень менеджмента и подходы к ведению бизнеса. Поэтому было принято решение об автоматизации основных бизнес- и п
|23.04.2012
|
«Корус Консалтинг» переводит Metabo на новую версию Microsoft Dynamics NAV
добства пользователей. В настоящий момент глобальное решение переведено на новую версию платформы — Microsoft Dynamics NAV 2009, а подразделения концерна по всему миру обновляют локальные систе
|16.03.2012
|
«Вест Концепт» внедряет Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринг»
Компания «Вест Концепт» приступила к реализации проекта по внедрению Microsoft Dynamics NAV в компании «Премиум Инжиниринг». «Премиум Инжиниринг» — крупная инжиниринговая компания полного цикла, предоставляющая весь спектр услуг — от проектирования до пусконалад
|21.02.2012
|
2 марта в Москве состоится бизнес-форум «Microsoft Dynamics NAV 2012. Бизнес послезавтра»
2 марта в Москве пройдет IV ежегодный бизнес-форум «Microsoft Dynamics NAV 2012. Бизнес послезавтра». Мероприятие ориентировано на представителей
|31.10.2011
|
Microsoft и “СКБ Контур” договорились о продажах Dynamics NAV
следующую версию NAV (ее внутреннее название - “седьмая”) на облачной платформе Azure. Всего сейчас Microsoft Dynamics NAV (актуальную версию 2009 R2) в хостинге предоставляют 5 партнеров. В ко
|11.10.2011
|
«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya
«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya. На данный момент Microsoft D
|20.09.2011
|
Awara IT Solutions предлагает программу-переводчик для Microsoft Dynamics NAV
Компания Awara IT Solutions представила дополнение для системы Microsoft Dynamics NAV. AwaraTranslate представляет собой решение для перевода бухгалтерских
|26.08.2011
|
«Илим Тимбер Индастри» доверила «Вест Концепт» сервисное обслуживание системы Microsoft Dynamics NAV
чении договора с компанией «Илим Тимбер Индастри» о сервисном обслуживании внедренной ранее системы Microsoft Dynamics NAV сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации. В рамках
