Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain

«Первый бит» перевел кабельный завод «Угличкабель» с Microsoft Dynamics NAV на «1С:ERP» ло получение оперативной информации и заложило фундамент для дальнейшего развития ИТ-контура. Когда Microsoft Dynamics NAV отвечала за оперативный, управленческий и регламентированный учет, за

Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group рехода на новую версию ERP-системы по заказу Simple Group – одного из игроков в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России. 23 функциональные области были переведены из системы MS Dynamics NAV 2009 в MS Dynamics 365 Business Central. В результате проекта производительность ERP-решения Simple Group увеличилась в три-четыре раза, при этом скорость загрузки данных из дру

Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» зарубежных офисов «ВТБ капитала» использовали для управления операционной деятельностью ERP-систему Microsoft Dynamics NAV 2009, но со временем она перестала соответствовать требованиям компани

Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign раторов связи Nexign (ранее «Петер-Сервис»). Процессы управленческого учета перенесены на платформу Microsoft Dynamics NAV 2017, благодаря расширенной функциональности которого усовершенствован

Mindcore обнаружили ошибку импорта данных у пользователей Microsoft Dynamics NAV Специалисты Mindcore обнаружили и локализовали ошибку импорта данных у пользователей Microsoft Dynamics NAV при импорте курсов валют с сайта ЦБРФ (www.cbr.ru). На сегодня есть по

Mindcore автоматизировал российское представительство Seven Refractories на базе Microsoft Dynamics NAV 2016 Компания Mindcore завершила автоматизацию на базе Microsoft Dynamics NAV 2016 российского представительства Seven Refractories — международной

Mindcore разработала инструмент для автозагрузки справочника БИКов в Microsoft Dynamics NAV Специалисты Mindcore разработали инструмент для автоматической загрузки справочника БИКов в Microsoft Dynamics NAV. Теперь пользователям при заведении карточки банковского счета достаточно ввести уникальный идентификатор банка, а остальные поля система заполнит сама, сообщили CNews в

Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore ртфонов, сообщили CNews в Mindcore. В качестве операционной ERP-системы в Yota Devices используется Microsoft Dynamics NAV 2009, в которой ведется финансовый учет и логистика. Большая часть сот

Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла» ти развернуты система консолидации и трансформации финансовой отчетности по стандартам МСФО на базе Microsoft Dynamics NAV и система бюджетирования и управленческой план-факт отчетности на плат

Navicon внедрил Microsoft Dynamics NAV в российском филиале Wirquin Group Компания Navicon внедрила ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV в компании «Виркэн-Рус» — российском филиале французской компании Wirq

Учетная система Microsoft Dynamics NAV интегрирована с сервисом «Контур.Фокус» Компания Mindcore интегрировала учетную систему Microsoft Dynamics NAV с сервисом «Контур.Фокус», позволяющим получить информацию о контрагентах из электронных федеральных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Об этом CNews сообщили в Mindcore. Перед разр

Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016 ws сообщили в Mindcore. XML-DEM — официальное add-on-решение, позволяющее вести обмен данными между Microsoft Dynamics NAV и любыми программами, поддерживающими загрузку и выгрузку данных в фор

Navicon разработал новое решение для анализа и визуализации отчетности в ERP уализации и представления в удобной для анализа форме данных, консолидируемых в ERP, в частности, в Microsoft Dynamics NAV. Новое решение Navicon IFRS+ адресовано руководителям финансовых, экон

Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009 системы управления предприятием Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на современную версию Microsoft Dynamics NAV 2009. Как сообщили CNews в компании Navicon, международный оператор тр

Microsoft отпустил свою ERP-систему в облако рит Алена Геклер, директор Microsoft Business Solutions в России. Она также добавила, что в 2014 г. Microsoft Dynamics NAV по подписке была использована для обеспечения работы 180 точек обществ

«Хоффманн Профессиональный Инструмент» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics NAV плексный поставщик профессионального инструмента, завершила внедрение CRM-системы на базе платформы Microsoft Dynamics NAV. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ланит», выступившей исполни

Вышла новая версия ERP-cистемы Microsoft Dynamics NAV Microsoft представила новую версию своего продукта Dynamics NAV 2015, представляющего собой ERP-cистему для среднего и малого бизнеса. Как поясн

Microsoft выпустила систему для управления бизнесом Dynamics NAV 2015 затраты и время на переход с предыдущих версий решения, сообщили CNews в Microsoft. Перед выпуском Microsoft Dynamics NAV 2015 прошла опытную эксплуатацию у ряда партнеров и клиентов в разных

Торговая сеть Prisma автоматизировала свой бизнес в России на базе Microsoft Dynamics NAV Сеть финских гипермаркетов Prisma (входит в холдинг S-Group) выбрала ERP-систему Microsoft Dynamics NAV для автоматизации бизнеса в России. В результате внедрения была полнос

«Ланит» обновил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV в «Хоффманн Профессиональный Инструмент» оффманн Профессиональный Инструмент» перевести корпоративную информационную систему на новую версию Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Об этом CNews сообщили в «Ланите». «Хоффманн Профессиональный

«Вест Концепт» внедрит Microsoft Dynamics NAV в AccessBank айджан) выбрал компанию «Вест Концепт» в качестве партнера по проекту внедрения и поддержки системы Microsoft Dynamics NAV. Об этом CNews сообщили в «Вест Концепт». AccessBank занимается кредит

«Пергам» внедрила Microsoft Dynamics NAV с помощью Navicon Компания Navicon завершила проект внедрения Microsoft Dynamics NAV в компании «Пергам», поставщике приборов и оборудования для промышленн

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 доступна в России Корпорация Microsoft представила новую версию своей системы для управления ресурсами предприятия — Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. ERP-решение для среднего и малого бизнеса теперь доступно с л

«Электронные системы» внедряют Microsoft Dynamics NAV Холдинг «Вест Концепт» сообщил о старте проекта по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Электронные системы» («Элси»). Основными направлениями дея

Агрохолдинг «Мираторг» приобрел новый пакет лицензий Microsoft Dynamics NAV Российский агропромышленный холдинг «Мираторг» выбрал в качестве поставщика лицензий Microsoft Dynamics NAV ГК «Корус Консалтинг». С 2005 года холдинг развивает ERP-систему на ба

Microsoft зарегистрировала отраслевое решение для розничных сетей и интернет-магазинов «Вест Концепт» Концепт» зарегистрировала новое отраслевое решение для розничных сетей и интернет-магазинов на базе Microsoft Dynamics NAV — «Вест Концепт | Net Shop». Как рассказали CNews в компании, решение

«Хакель Рос» переходит на Microsoft Dynamics NAV «Вест Концепт» сообщила о старте проекта по внедрению корпоративной системы управления предприятием Microsoft Dynamics NAV в компании «Хакель Рос», российском разработчике и производителе техни

ALPLA автоматизировала личный кабинет для клиентов на базе Microsoft Dynamics NAV 2013 PLA с версии продукта Microsoft Dynamics NAV 3.6 на версию Microsoft Dynamics NAV 5.0, а потом — на Microsoft Dynamics NAV 2009. Переход на новую версию системы происходил на 5 производственных

Издательство «Никея» автоматизировало деятельность на базе Microsoft Dynamics NAV 2009 Компания Navicon завершила проект внедрения информационной системы Microsoft Dynamics NAV 2009 в издательстве «Никея». Решение автоматизирует торгово-закупочную

«Вест Концепт» внедрил Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринге» Холдинг «Вест Концепт» завершил проект по внедрению корпоративной информационной системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Премиум Инжиниринг». «Премиум Инжиниринг» — инжиниринговая компания полного цикла, предоставляющая весь спектр услуг — от проектирования до пусконаладочных ра

«Петер-Сервис» перешел на последнюю версию Microsoft Dynamics NAV у компании «Петер-Сервис», разработчика решений для телекоммуникационной отрасли, с Navision 3.6 на Microsoft Dynamics NAV 2009. «Петер-Сервис» специализируется на разработке, внедрении и обслу

Columbus внедрил Microsoft Dynamics NAV 5.0 в аэропорту «Пулково» Международная консалтинговая компания Columbus завершила проект по внедрению Microsoft Dynamics NAV 5.0 в управляющей компании аэропорта «Пулково» — «Воздушные Ворота Сев

«Отрада Ген» внедрила корпоративную систему управления на базе Microsoft Dynamics NAV дприятии «Отрада Ген». В рамках проекта было автоматизировано финансовое управление, закупки, продажи, производство, а также планирование дозакупок компонентов кормов. Задачи заказчика решены на базе Microsoft Dynamics NAV. Западный собственник предприятия во многом определяет уровень менеджмента и подходы к ведению бизнеса. Поэтому было принято решение об автоматизации основных бизнес- и п

«Корус Консалтинг» переводит Metabo на новую версию Microsoft Dynamics NAV добства пользователей. В настоящий момент глобальное решение переведено на новую версию платформы — Microsoft Dynamics NAV 2009, а подразделения концерна по всему миру обновляют локальные систе

«Вест Концепт» внедряет Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринг» Компания «Вест Концепт» приступила к реализации проекта по внедрению Microsoft Dynamics NAV в компании «Премиум Инжиниринг». «Премиум Инжиниринг» — крупная инжиниринговая компания полного цикла, предоставляющая весь спектр услуг — от проектирования до пусконалад

2 марта в Москве состоится бизнес-форум «Microsoft Dynamics NAV 2012. Бизнес послезавтра» 2 марта в Москве пройдет IV ежегодный бизнес-форум «Microsoft Dynamics NAV 2012. Бизнес послезавтра». Мероприятие ориентировано на представителей

Microsoft и “СКБ Контур” договорились о продажах Dynamics NAV следующую версию NAV (ее внутреннее название - “седьмая”) на облачной платформе Azure. Всего сейчас Microsoft Dynamics NAV (актуальную версию 2009 R2) в хостинге предоставляют 5 партнеров. В ко

«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya «Консультационная Группа АТК» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya. На данный момент Microsoft D

Awara IT Solutions предлагает программу-переводчик для Microsoft Dynamics NAV Компания Awara IT Solutions представила дополнение для системы Microsoft Dynamics NAV. AwaraTranslate представляет собой решение для перевода бухгалтерских