Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.04.2023 «Первый бит» перевел кабельный завод «Угличкабель» с Microsoft Dynamics NAV на «1С:ERP»

ло получение оперативной информации и заложило фундамент для дальнейшего развития ИТ-контура. Когда Microsoft Dynamics NAV отвечала за оперативный, управленческий и регламентированный учет, за

25.01.2021 Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group

рехода на новую версию ERP-системы по заказу Simple Group – одного из игроков в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России. 23 функциональные области были переведены из системы MS Dynamics NAV 2009 в MS Dynamics 365 Business Central. В результате проекта производительность ERP-решения Simple Group увеличилась в три-четыре раза, при этом скорость загрузки данных из дру
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»

зарубежных офисов «ВТБ капитала» использовали для управления операционной деятельностью ERP-систему Microsoft Dynamics NAV 2009, но со временем она перестала соответствовать требованиям компани
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign

раторов связи Nexign (ранее «Петер-Сервис»). Процессы управленческого учета перенесены на платформу Microsoft Dynamics NAV 2017, благодаря расширенной функциональности которого усовершенствован
03.11.2016 Mindcore обнаружили ошибку импорта данных у пользователей Microsoft Dynamics NAV

Специалисты Mindcore обнаружили и локализовали ошибку импорта данных у пользователей Microsoft Dynamics NAV при импорте курсов валют с сайта ЦБРФ (www.cbr.ru). На сегодня есть по
31.10.2016 Mindcore автоматизировал российское представительство Seven Refractories на базе Microsoft Dynamics NAV 2016

Компания Mindcore завершила автоматизацию на базе Microsoft Dynamics NAV 2016 российского представительства Seven Refractories — международной

23.08.2016 Mindcore разработала инструмент для автозагрузки справочника БИКов в Microsoft Dynamics NAV

Специалисты Mindcore разработали инструмент для автоматической загрузки справочника БИКов в Microsoft Dynamics NAV. Теперь пользователям при заведении карточки банковского счета достаточно ввести уникальный идентификатор банка, а остальные поля система заполнит сама, сообщили CNews в 
15.07.2016 Yota Devices развивает решение Microsoft Dynamics NAV вместе с Mindcore

ртфонов, сообщили CNews в Mindcore. В качестве операционной ERP-системы в Yota Devices используется Microsoft Dynamics NAV 2009, в которой ведется финансовый учет и логистика. Большая часть сот
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла»

ти развернуты система консолидации и трансформации финансовой отчетности по стандартам МСФО на базе Microsoft Dynamics NAV и система бюджетирования и управленческой план-факт отчетности на плат
07.06.2016 Navicon внедрил Microsoft Dynamics NAV в российском филиале Wirquin Group

Компания Navicon внедрила ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV в компании «Виркэн-Рус» — российском филиале французской компании Wirq
04.04.2016 Учетная система Microsoft Dynamics NAV интегрирована с сервисом «Контур.Фокус»

Компания Mindcore интегрировала учетную систему Microsoft Dynamics NAV с сервисом «Контур.Фокус», позволяющим получить информацию о контрагентах из электронных федеральных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Об этом CNews сообщили в Mindcore. Перед разр
09.03.2016 Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016

ws сообщили в Mindcore. XML-DEM — официальное add-on-решение, позволяющее вести обмен данными между Microsoft Dynamics NAV и любыми программами, поддерживающими загрузку и выгрузку данных в фор
09.11.2015 Navicon разработал новое решение для анализа и визуализации отчетности в ERP

уализации и представления в удобной для анализа форме данных, консолидируемых в ERP, в частности, в Microsoft Dynamics NAV. Новое решение Navicon IFRS+ адресовано руководителям финансовых, экон
01.06.2015 Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009

системы управления предприятием Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на современную версию Microsoft Dynamics NAV 2009. Как сообщили CNews в компании Navicon, международный оператор тр
16.01.2015 Microsoft отпустил свою ERP-систему в облако

рит Алена Геклер, директор Microsoft Business Solutions в России. Она также добавила, что в 2014 г. Microsoft Dynamics NAV по подписке была использована для обеспечения работы 180 точек обществ
03.12.2014 «Хоффманн Профессиональный Инструмент» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics NAV

плексный поставщик профессионального инструмента, завершила внедрение CRM-системы на базе платформы Microsoft Dynamics NAV. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ланит», выступившей исполни
08.10.2014 Вышла новая версия ERP-cистемы Microsoft Dynamics NAV

Microsoft представила новую версию своего продукта Dynamics NAV 2015, представляющего собой ERP-cистему для среднего и малого бизнеса. Как поясн
08.10.2014 Microsoft выпустила систему для управления бизнесом Dynamics NAV 2015

затраты и время на переход с предыдущих версий решения, сообщили CNews в Microsoft. Перед выпуском Microsoft Dynamics NAV 2015 прошла опытную эксплуатацию у ряда партнеров и клиентов в разных

05.08.2014 Торговая сеть Prisma автоматизировала свой бизнес в России на базе Microsoft Dynamics NAV

Сеть финских гипермаркетов Prisma (входит в холдинг S-Group) выбрала ERP-систему Microsoft Dynamics NAV для автоматизации бизнеса в России. В результате внедрения была полнос
28.05.2014 «Ланит» обновил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV в «Хоффманн Профессиональный Инструмент»

оффманн Профессиональный Инструмент» перевести корпоративную информационную систему на новую версию Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Об этом CNews сообщили в «Ланите». «Хоффманн Профессиональный
23.05.2014 «Вест Концепт» внедрит Microsoft Dynamics NAV в AccessBank

айджан) выбрал компанию «Вест Концепт» в качестве партнера по проекту внедрения и поддержки системы Microsoft Dynamics NAV. Об этом CNews сообщили в «Вест Концепт». AccessBank занимается кредит
28.04.2014 «Пергам» внедрила Microsoft Dynamics NAV с помощью Navicon

Компания Navicon завершила проект внедрения Microsoft Dynamics NAV в компании «Пергам», поставщике приборов и оборудования для промышленн
26.02.2014 Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 доступна в России

Корпорация Microsoft представила новую версию своей системы для управления ресурсами предприятия — Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. ERP-решение для среднего и малого бизнеса теперь доступно с л
08.07.2013 «Электронные системы» внедряют Microsoft Dynamics NAV

Холдинг «Вест Концепт» сообщил о старте проекта по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Электронные системы» («Элси»). Основными направлениями дея
24.06.2013 Агрохолдинг «Мираторг» приобрел новый пакет лицензий Microsoft Dynamics NAV

Российский агропромышленный холдинг «Мираторг» выбрал в качестве поставщика лицензий Microsoft Dynamics NAV ГК «Корус Консалтинг». С 2005 года холдинг развивает ERP-систему на ба
16.05.2013 Microsoft зарегистрировала отраслевое решение для розничных сетей и интернет-магазинов «Вест Концепт»

Концепт» зарегистрировала новое отраслевое решение для розничных сетей и интернет-магазинов на базе Microsoft Dynamics NAV — «Вест Концепт | Net Shop». Как рассказали CNews в компании, решение

30.04.2013 «Хакель Рос» переходит на Microsoft Dynamics NAV

«Вест Концепт» сообщила о старте проекта по внедрению корпоративной системы управления предприятием Microsoft Dynamics NAV в компании «Хакель Рос», российском разработчике и производителе техни
05.04.2013 ALPLA автоматизировала личный кабинет для клиентов на базе Microsoft Dynamics NAV 2013

PLA с версии продукта Microsoft Dynamics NAV 3.6 на версию Microsoft Dynamics NAV 5.0, а потом — на Microsoft Dynamics NAV 2009. Переход на новую версию системы происходил на 5 производственных
04.02.2013 Издательство «Никея» автоматизировало деятельность на базе Microsoft Dynamics NAV 2009

Компания Navicon завершила проект внедрения информационной системы Microsoft Dynamics NAV 2009 в издательстве «Никея». Решение автоматизирует торгово-закупочную
21.01.2013 «Вест Концепт» внедрил Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринге»

Холдинг «Вест Концепт» завершил проект по внедрению корпоративной информационной системы Microsoft Dynamics NAV в компании «Премиум Инжиниринг». «Премиум Инжиниринг» — инжиниринговая компания полного цикла, предоставляющая весь спектр услуг — от проектирования до пусконаладочных ра
26.11.2012 «Петер-Сервис» перешел на последнюю версию Microsoft Dynamics NAV

у компании «Петер-Сервис», разработчика решений для телекоммуникационной отрасли, с Navision 3.6 на Microsoft Dynamics NAV 2009. «Петер-Сервис» специализируется на разработке, внедрении и обслу
15.08.2012 Columbus внедрил Microsoft Dynamics NAV 5.0 в аэропорту «Пулково»

Международная консалтинговая компания Columbus завершила проект по внедрению Microsoft Dynamics NAV 5.0 в управляющей компании аэропорта «Пулково» — «Воздушные Ворота Сев
20.07.2012 «Отрада Ген» внедрила корпоративную систему управления на базе Microsoft Dynamics NAV

дприятии «Отрада Ген». В рамках проекта было автоматизировано финансовое управление, закупки, продажи, производство, а также планирование дозакупок компонентов кормов. Задачи заказчика решены на базе Microsoft Dynamics NAV. Западный собственник предприятия во многом определяет уровень менеджмента и подходы к ведению бизнеса. Поэтому было принято решение об автоматизации основных бизнес- и п
23.04.2012 «Корус Консалтинг» переводит Metabo на новую версию Microsoft Dynamics NAV

добства пользователей. В настоящий момент глобальное решение переведено на новую версию платформы — Microsoft Dynamics NAV 2009, а подразделения концерна по всему миру обновляют локальные систе
16.03.2012 «Вест Концепт» внедряет Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринг»

Компания «Вест Концепт» приступила к реализации проекта по внедрению Microsoft Dynamics NAV в компании «Премиум Инжиниринг». «Премиум Инжиниринг» — крупная инжиниринговая компания полного цикла, предоставляющая весь спектр услуг — от проектирования до пусконалад
21.02.2012 2 марта в Москве состоится бизнес-форум «Microsoft Dynamics NAV 2012. Бизнес послезавтра»

2 марта в Москве пройдет IV ежегодный бизнес-форум «Microsoft Dynamics NAV 2012. Бизнес послезавтра». Мероприятие ориентировано на представителей
31.10.2011 Microsoft и “СКБ Контур” договорились о продажах Dynamics NAV

следующую версию NAV (ее внутреннее название - “седьмая”) на облачной платформе Azure. Всего сейчас Microsoft Dynamics NAV (актуальную версию 2009 R2) в хостинге предоставляют 5 партнеров. В ко
11.10.2011 «Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya

«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya. На данный момент Microsoft D
20.09.2011 Awara IT Solutions предлагает программу-переводчик для Microsoft Dynamics NAV

Компания Awara IT Solutions представила дополнение для системы Microsoft Dynamics NAV. AwaraTranslate представляет собой решение для перевода бухгалтерских

26.08.2011 «Илим Тимбер Индастри» доверила «Вест Концепт» сервисное обслуживание системы Microsoft Dynamics NAV

чении договора с компанией «Илим Тимбер Индастри» о сервисном обслуживании внедренной ранее системы Microsoft Dynamics NAV сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации. В рамках

Публикаций - 560, упоминаний - 1128

Microsoft Dynamics NAV и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25286 324
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 109
9053 90
SAP SE 5446 76
Navicon - Навикон 319 61
Oracle Corporation 6887 55
Корус Консалтинг ГК 1352 47
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 45
Вест Концепт - West Concept 61 32
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 31
Импакт-Софт 30 26
IBM - International Business Machines Corp 9560 24
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 22
Галактика - Корпорация 1508 21
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 18
Рексофт - Reksoft 434 17
Oracle Siebel Systems 515 16
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 27 15
АТК Консультационная группа 53 13
Ростелеком 10367 13
Mindcore - Майндкор 13 11
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 10
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 9
Directum - Директум 1176 9
Компас 20 8
Кредо Консалтинг 18 7
Интеллект-сервис 36 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 7
Salesforce 458 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 7
IT Vision 23 6
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 6
Advania - Nordic information technology service corporation - Landsteiner Strengur 6 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14403 5
Intel Corporation 12561 5
Softline - Софтлайн 3304 5
HP Inc. 5766 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 914 5
X5 Group - Перекрёсток 607 10
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 9
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 8
IKEA - ИКЕА 163 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8253 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 6
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 6
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 6
Московская Пивоваренная Компания - МПК 18 6
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 502 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 179 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 5
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 4
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 4
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 4
Пионер ГК 12 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 4
Dixis - Диксис 359 4
КамАЗ Лизинг - КамАЗ Лизинговая компания 7 4
Nasdaq Copenhagen - Københavns Fondsbørs - Копенгагенская фондовая биржа 5 4
Erismann&Cie - Эрисманн 4 4
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 4
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 4
Газпром ПАО 1423 4
Связной ГК 1384 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 323 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 3
Miele - Миле 137 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 3
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 3
Русская логистическая служба - РЛС 7 3
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 11
Федеральное казначейство России 1879 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12939 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2185 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 17 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Администрация Тюмени 16 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 284
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 253
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 169
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 125
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 123
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 79
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 66
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 56
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 53
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 47
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 41
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 805 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 34
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 34
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 31
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 30
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 26
Управление финансами - Financial management 634 23
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 22
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1090 22
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 20
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 18
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 18
Управляемость - Manageability 1956 18
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 18
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 16
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 15
Microsoft Dynamics 1185 225
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 154
Microsoft Office 3972 44
Microsoft Dynamics CRM 546 41
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 33
Microsoft Windows 2000 8663 32
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 25
Microsoft Windows 16386 24
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 23
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 21
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 16
Армада - РБК Лизинг 16 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 14
Microsoft Outlook 1425 14
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 13
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 12
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 11
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 11
Microsoft BizTalk Server 106 11
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 10
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 9
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 8
Microsoft Azure 1468 8
Microsoft Windows XP 2422 8
Microsoft Dynamics 365 137 8
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 7
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 7
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 7
EPFL - Scala - Язык программирования 153 7
SAP Business One - SAP B1 97 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 6
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 6
Linux OS 10963 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 6
Directum СЭД - ECM-система 297 5
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 5
1С:ERP Управление предприятием 727 5
Мартынов Владислав 113 15
Водянов Владимир 36 14
Шаров Владимир 34 9
Торгов Игорь 42 9
Паленов Олег 21 9
Татаринов Кирилл 43 8
Свердлов Денис 201 8
Демин Владимир 25 5
Ершова Элеонора 67 5
Миронова Сабрина 6 5
Якунин Александр 49 5
Кузовкин Алексей 155 5
Геклер Алена 30 5
Воронин Евгений 15 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 5
Ващилов Дмитрий 15 4
Пантелеев Илья 25 4
Damgaard Preben - Дамгаард Пребен 4 4
Егоров Владимир 87 4
Аитов Тимур 197 4
Казак Максим 162 3
Прянишников Николай 311 3
Байков Александр 5 3
Кругляков Роман 44 3
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 3
Моргалюк Даниил 7 3
Колосов Илья 4 3
Иванова Марина 5 3
Беляков Олег 3 3
Демина Ольга 4 3
Леонтьев Игорь 3 3
von Achen John - Вон Эйкен Джон 6 3
Путин Владимир 3370 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 3
Семенов Александр 165 3
Чурсин Дмитрий 84 2
Черных Дмитрий 16 2
Волков Алексей 53 2
Степанов Сергей 25 2
Игнатов Сергей 74 2
Россия - РФ - Российская федерация 157687 345
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14520 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 59
Европа 24656 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 55
Дания - Королевство 1318 45
Германия - Федеративная Республика 12945 31
Украина 7802 28
Казахстан - Республика 5820 27
Европа Восточная 3123 16
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 15
Беларусь - Белоруссия 6054 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 13
Финляндия - Финляндская Республика 3659 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 11
Россия - УФО - Екатеринбург 4304 11
Швеция - Королевство 3716 9
Россия - СФО - Новосибирск 4680 9
Украина - Киев 1141 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 8
Америка - Американский регион 2189 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 8
Европа Западная 1492 8
США - Вашингтон - Редмонд 237 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 7
Дания - Копенгаген 155 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 6
Франция - Французская Республика 7984 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 5
Ближний Восток 3040 5
Великобритания - Лондон 2410 5
Нидерланды 3638 5
Австрия - Австрийская Республика 1337 5
Земля - планета Солнечной системы 10679 4
Ирландия - Республика 1026 4
Польша - Республика 2003 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 4
Африка - Африканский регион 3574 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 198
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 162
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 105
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 103
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 38
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 37
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 34
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 33
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 31
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 29
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 27
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 22
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 22
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2322 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 18
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 17
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 17
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 17
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 15
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 15
Английский язык 6880 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 14
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 14
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 25
TAdviser - Центр выбора технологий 430 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
VNUNet.com 214 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
FT - Financial Times 1260 2
The Register - The Register Hardware 1707 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6028 2
Ведомости 1265 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Yahoo! Finance 120 1
Silicon 490 1
cw360 84 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
ComputerWire 51 1
PR Newswire 57 1
CNews Журнал 166 1
Boersen 1 1
Dow Jones - Factiva 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2178 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 36
IDC - International Data Corporation 4943 29
Gartner - Dataquest 353 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 12
Gartner - Гартнер 3615 11
Forbes Global 2000 49 7
ARC Advisory Group 20 2
Fortune Global 100 142 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 2
Aberdeen Group 48 2
Российский рынок ERP 20 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Meta Group 8 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1060 1
Forrester Research 828 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 2
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 2
РАН - Российская академия наук 2021 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
University of Houston - Хьюстонский университет 21 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Постгрэдюэйт-РАУ ИПК ДПО АНО 1 1
Микроинформ 35 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
День молодёжи - 27 июня 1002 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
CNews AWARDS - награда 556 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Microsoft Business Forum 11 1
Белые ночи САПР 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
