Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Ventra Kelly Services Келли Сервисез Си-Ай-Эс Kelly IT Resources

Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources

Kelly Services — международная компания, предоставляющая решения по управлению персоналом. В России Kelly Services работает с 1993 года и представлена во всех экономически значимых регионах страны.  Kelly Services предлагает спектр услуг: подбор постоянного персонала, предоставление и администрирование труда работников, аутплейсмент, HR-консалтинг и аутсорсинг бизнес-процессов.  

В 2021 году выручка Kelly в России составила 10 млрд руб. В мае 2022 года глобальное руководство Kelly объявило о стратегии перевода своих активов с целью их локализации на территории Российской Федерации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.12.2025 Александр Черников возглавит Ventra Services в роли исполнительного директора 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
16.06.2022 Группа «Иннотех» представила рынку новую разработку - сервис видеоконференций DION 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 1
24.03.2020 «КРОК» предоставила заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
23.03.2020 «Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
13.10.2014 Аналитики разошлись в прогнозах относительно рынка ERP-систем в России 1
10.10.2014 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил 95,4 млрд руб. 1
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия 1
20.06.2012 Softline инвестировал в приложение для поиска работы 1
14.03.2012 29 марта в Москве состоится Microsoft Dynamics AX Forum 2012 1
29.02.2012 29 марта в Москве состоится Microsoft Dynamics AX Forum 2012 1
06.04.2011 Microsoft Dynamics AX Forum 2011: ERP показывают эффект 1
19.07.2010 Accenture и Ассоциация «Астра» открыли российское отделение IAOP 1
22.06.2009 Обслуживание ERP-системы: вдвоем удобнее 1
05.09.2008 Здоровье и работа плохо совместимы друг с другом: результаты опроса 1
18.04.2008 ИТ-образование: где и ради чего учиться? 1
20.03.2008 3 апреля откроется 12-й Российский Интернет Форум 1
19.03.2008 РИФ–2008: предварительная программа утверждена 1
18.07.2003 ИТ-специалисты бегут в Россию 2

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Ventra и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25245 7
SAP SE 5434 7
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 4
9005 4
СИНХ - Таттелеком 219 4
KPMG 270 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 2
Телебалт 21 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 205 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 2
Крок - Croc 1815 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 2
Ростелеком 10316 2
Oracle Corporation 6873 2
Dell EMC 5096 2
Accenture plc 693 2
Галактика - Корпорация 1507 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 503 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Открытые технологии 716 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
FTS Maconomy - ФТС Макономи - FTS Russia 8 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
Ortems 16 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Ланит Консалтинг 12 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Т1 Иннотех 198 1
1С Mirapolis - Мираполис 25 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 23 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 173 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 4 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 18 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
Крайон - ранее Crayon Россия 26 1
Потенциал 3 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 3
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 3
КАДВИ - Калужский двигатель 20 3
Балтик Петролеум 12 3
Почта России ПАО 2249 3
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 3
Лесные дали - пансионат 19 2
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 2
Разгуляй 40 2
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 2
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 2
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 13 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 16 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 51 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Автомир ГК 43 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
Hyundai Mobis 11 1
Сафмар - Европлан - Europlan 43 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Рекадро - российское кадровое агентство 2 1
Альфа-Банк 1871 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Евросеть 1417 1
Газпром ПАО 1418 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Федеральное казначейство России 1879 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3700 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 5
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1439 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 3
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 2
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4490 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 205 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 2
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг 40 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3713 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1703 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 7
Microsoft Dynamics 1186 7
Google Android 14702 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 3
Linux OS 10920 2
Apple macOS 2253 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 2
Microsoft Windows 16342 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 1
Монолит-Инфо - Монолит ERP 13 1
НКК - ГКС - TopS Future Workspace 5 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 1
Stafory - робот Вера 355 1
iSpring Learn 33 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7373 1
Microsoft Office 3956 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 1
Oracle Hyperion 241 1
EPFL - Scala - Язык программирования 153 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Apple iOS 8254 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
Пантелеев Илья 25 3
Прянишников Николай 311 3
Клюсова Ирина 2 2
Спиридонов Максим 12 2
Фиш Ефим 2 2
Буханов Константин 2 2
Собянин Сергей 476 2
Бобровников Борис 104 2
Черных Дмитрий 16 2
Карпов Сергей 46 2
Горянский Павел 29 1
Волынкин Алексей 7 1
Мякишева Марина 84 1
Геклер Алена 30 1
Потапенко Андрей 27 1
Гущина Ирина 3 1
Иванова Светлана 25 1
Шарапов Максим 8 1
Курочкин Алексей 16 1
Казаков Вячеслав 6 1
Шанев Эдуард 6 1
Горин Александр 7 1
Прутков Козьма 7 1
Мазуркевич Павел 2 1
Сарайкин Андрей 2 1
Рагулин Дмитрий 1 1
Дубинин Иван 1 1
Реут Кирилл 1 1
Янковой Никита 1 1
Белоусов Антон 4 1
Мельник Станислав 1 1
Хохлова Евгения 1 1
Бритов Александр 3 1
Терехова Наталия 1 1
Домбаев Ханпаша 1 1
Ширинова Галина 1 1
Свинин Александр 2 1
Племяшова Анна 6 1
Кацнельсон Михаил 2 1
Лунин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 5
Европа 24645 5
Украина 7796 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Беларусь - Белоруссия 6034 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3362 2
Канада 4985 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2204 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 26 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Казахстан - Республика 5800 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
Россия - СФО - Новосибирск 4661 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2958 1
Азия - Азиатский регион 5752 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Испания - Королевство 3761 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1873 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1597 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 3
Английский язык 6878 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Аренда 2584 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Химическая промышленность - Chemical industry 290 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 158 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Forbes - Форбс 913 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 3
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
Grand View Research 23 1
Fortune Global 500 287 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 82 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1639 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1264 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 4
РИФ - Российский Интернет Форум 90 2
День молодёжи - 27 июня 1001 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще