Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ventra Kelly Services Келли Сервисез Си-Ай-Эс Kelly IT Resources
Kelly Services — международная компания, предоставляющая решения по управлению персоналом. В России Kelly Services работает с 1993 года и представлена во всех экономически значимых регионах страны. Kelly Services предлагает спектр услуг: подбор постоянного персонала, предоставление и администрирование труда работников, аутплейсмент, HR-консалтинг и аутсорсинг бизнес-процессов.
В 2021 году выручка Kelly в России составила 10 млрд руб. В мае 2022 года глобальное руководство Kelly объявило о стратегии перевода своих активов с целью их локализации на территории Российской Федерации.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ventra и организации, системы, технологии, персоны:
|Пантелеев Илья 25 3
|Прянишников Николай 311 3
|Клюсова Ирина 2 2
|Спиридонов Максим 12 2
|Фиш Ефим 2 2
|Буханов Константин 2 2
|Собянин Сергей 476 2
|Бобровников Борис 104 2
|Черных Дмитрий 16 2
|Карпов Сергей 46 2
|Горянский Павел 29 1
|Волынкин Алексей 7 1
|Мякишева Марина 84 1
|Геклер Алена 30 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Гущина Ирина 3 1
|Иванова Светлана 25 1
|Шарапов Максим 8 1
|Курочкин Алексей 16 1
|Казаков Вячеслав 6 1
|Шанев Эдуард 6 1
|Горин Александр 7 1
|Прутков Козьма 7 1
|Мазуркевич Павел 2 1
|Сарайкин Андрей 2 1
|Рагулин Дмитрий 1 1
|Дубинин Иван 1 1
|Реут Кирилл 1 1
|Янковой Никита 1 1
|Белоусов Антон 4 1
|Мельник Станислав 1 1
|Хохлова Евгения 1 1
|Бритов Александр 3 1
|Терехова Наталия 1 1
|Домбаев Ханпаша 1 1
|Ширинова Галина 1 1
|Свинин Александр 2 1
|Племяшова Анна 6 1
|Кацнельсон Михаил 2 1
|Лунин Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.