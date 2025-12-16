Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources

Kelly Services — международная компания, предоставляющая решения по управлению персоналом. В России Kelly Services работает с 1993 года и представлена во всех экономически значимых регионах страны. Kelly Services предлагает спектр услуг: подбор постоянного персонала, предоставление и администрирование труда работников, аутплейсмент, HR-консалтинг и аутсорсинг бизнес-процессов.

В 2021 году выручка Kelly в России составила 10 млрд руб. В мае 2022 года глобальное руководство Kelly объявило о стратегии перевода своих активов с целью их локализации на территории Российской Федерации.