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Индексная книга (каталог) CNews*
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G7 The Group of Seven Международный клуб Большая семёрка Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США

G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине 1
26.09.2024 ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных 1
02.09.2024 Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облаков 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
30.05.2023 Санкции Китая против Micron больно ударили по крупному китайскому производителю SSD 1
14.12.2022 Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ 1
27.06.2022 США манипулируют иностранными компаниями. Их отлучат от американских полупроводников за поддержку России 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 1
05.10.2021 США создают «киберНАТО» 2
25.06.2021 Знаменитые хакеры наказали за халатность подрядчика Минобороны США 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 4
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
16.11.2015 Украинским ИТ-компаниям пригрозили массовыми обысками 1
29.07.2013 Канада ввела паспорта со встроенным чипом 1
12.12.2011 Птичий грипп 2.0: голландский вирус-мутант угрожает общественности 1
27.05.2011 Медведев, Обама и другие главы стран «большой восьмерки» зафиксировали принципы интернета 2
06.04.2011 Microsoft Dynamics AX Forum 2011: ERP показывают эффект 1
09.11.2010 Секретные данные японских властей выложили в Сеть 1
09.10.2009 Нобелевскую премию мира получил Б.Обама 1
10.09.2008 Пиратской «Горбушке» полный конец 1
22.05.2007 Synterra обеспечила связь на встрече "Россия – Европейский союз" 1
15.05.2007 Рейман окончательно принял TETRA 1
19.04.2007 Россия: впервые пирату дали срок 1
22.03.2007 Synterra обеспечит связь на встрече "Россия – Европейский союз" 1
07.03.2007 Интернет: Россия прибавила 21% 1
22.12.2006 МТС больше не поддерживает акции контент-провайдеров 1
24.10.2006 Петербург: пиратов убирают с улиц 1
26.09.2006 В "РТКомм.РУ" назначен новый генеральный директор 1
24.08.2006 Synterra обеспечила услугами связи заседания глав государств 1
16.08.2006 "Синтерра" обеспечит трансляцию Чемпионата мира по футболу среди девушек 1
11.08.2006 Питер наводняют скрытыми камерами 1
08.08.2006 "Телефон.ру" в Петербурге увеличил объемы продаж почти в 5 раз 1
14.06.2006 Мобильный маркетинг добрался до G8? 2
23.05.2006 В терроризме выявлены математические закономерности 1
23.05.2006 В терроризме выявлены математические закономерности 1
23.03.2006 Индия расширит сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики 1
23.03.2006 Индия расширит сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики 1
11.10.2004 Управление "К" МВД: количество выявленных ИТ-преступлений в РФ удваивается ежегодно 1
20.11.2003 Аварии энергосистем парализуют мир 1
28.08.2003 Венчурный бизнес в России: новые деньги пришли 1

Публикаций - 46, упоминаний - 52

G7 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12581 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Amazon Inc - Amazon.com 3242 3
Microsoft Corporation 25670 3
Meta Platforms - Facebook 4602 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
REvil - Хакерская группировка 51 2
Питерская группа связистов 441 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1673 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15487 2
Apple Inc 13042 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1446 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 363 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 95 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 625 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 55 1
Nvidia Corp 3926 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 122 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Стрела НПО - Научно-производственное объединение 4 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 62 1
Открытые технологии 729 1
Kaseya 34 1
Quanta Computer 214 1
Metrocom - Метроком 89 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 8 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 125 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Сочиэлектросвязь 3 1
BlackMatter - Хакерская группировка 12 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
Next Media Group - Некст Медиа 39 1
Shenzhen Longsys Electronics 2 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 11 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Тарапур АЭС - Тарапурская атомная электростанция Индии - Tarapur Atomic Power Station 2 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 161 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Сибирский антрацит ГК 5 1
Intel Capital 148 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 55 1
Банк24.ру 72 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 134 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Colonial Pipeline 34 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Телефон.Ру 92 1
Enron - Enrongate 122 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Meta Group 54 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Санаторий Русь ФГУП 1 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 1
Альфа-Эко 55 1
JBS 10 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
Техноресурс 9 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 903 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1666 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1400 3
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4921 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 512 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3561 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2302 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 545 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2121 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
СБУ - Служба безопасности Украины 97 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Президент Украины 128 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Паспортная служба Канады - Service Canada Centre Passport Services 1 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Кабинет министров Украины - ГФС Украины - Государственная фискальная служба Украины 2 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 71 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Правительство Ирландии - органы государственной власти 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3600 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63907 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22684 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34188 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33047 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14098 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24060 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8656 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13694 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9195 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25046 3
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Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 296 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13370 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3277 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4826 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12903 2
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8082 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22350 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4968 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12038 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35609 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3381 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2121 1
Statista 262 1
Microsoft Dynamics 1195 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1012 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5217 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 1
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 1
FreePik 1780 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 47 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 1
Microsoft Azure 1513 1
Google Cloud Platform - GCP 370 1
Microsoft Teams - MS Teams 663 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 694 1
Фрадков Михаил 161 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 2
Johnson Neil - Джонсон Нил 5 2
Johnson Neil - Джонсон Нейл 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 2
Матвиенко Валентина 116 1
Ковалев Александр 165 1
Порошенко Петр 27 1
Гвоздев Дмитрий 144 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Благоразумов Андрей 26 1
Жириновский Владимир 28 1
Аксенов Сергей 30 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 7 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Михайлов Артем 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 671 1
Scholz Olaf - Шольц Олаф 4 1
Мизулина Елена 24 1
Кузнецов Антон 14 1
Громов Ростислав 13 1
Савин Сергей 97 1
Погребинский Антон 45 1
Рахманов Максим 47 1
Потапенко Андрей 27 1
Пантелеев Илья 25 1
Польский Михаил 1 1
Ковалев Андрей 41 1
Терещенко Павел 20 1
Кондрикова Алена 6 1
Абрамов Олег 5 1
Борисевич Андрей 6 1
Лавренко Андрей 1 1
Кончарова Анна 2 1
Земляков Вячеслав 6 1
Киселев Владислав 1 1
Земченков Константин 3 1
Clegg Nick - Клегг Ник 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 164123 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19344 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4178 12
Европа 24890 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47203 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18915 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13747 7
Япония 13745 7
Канада 5055 7
Италия - Итальянская Республика 4489 7
Индия - Bharat 5831 6
Германия - Федеративная Республика 13137 6
Франция - Французская Республика 8127 5
Беларусь - Белоруссия 6241 4
Украина 7903 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1757 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3321 4
Казахстан - Республика 5990 3
Южная Корея - Республика 7003 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1405 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1817 3
Бразилия - Федеративная Республика 2497 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 3
Турция - Турецкая республика 2586 3
Евразия - Евразийский континент 640 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1082 2
Индия - Дели 154 2
Индия - Нью-Дели 88 2
Уран - планета Солнечной системы 548 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1233 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3118 2
Израиль 2845 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2819 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3018 2
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