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Yellen Janet Йеллен Джанет
Yellen Janet и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4453 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
|X Corp - Twitter 2874 1
|Microsoft Corporation 24758 1
|Apple Inc 12213 1
|Intel Corporation 12259 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1485 1
|Т-Платформы - T-Platforms 395 1
|OneWeb - WorldVU 36 1
|Google LLC 11894 1
|Nvidia Corp 3533 1
|BackBlaze 30 1
|United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
|Bolt 32 1
|Roku 21 1
|ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 1
|Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4057 1
|Wix.com 15 1
|Ecwid - Эквид 34 1
|X-Cart - X-Payments 6 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|Silicon 484 1
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