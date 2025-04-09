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Индексная книга (каталог) CNews*
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Yellen Janet Йеллен Джанет



09.04.2025 Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США 2
08.08.2024 Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России 2
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
07.06.2022 Россия ввела санкции против топ-менеджеров AMD, Netflix и OneWeb 2
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 2
19.02.2014 Торговый оборот «Альпари» в России и СНГ в январе превысил $136 млрд 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Yellen Janet и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4453 2
Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
X Corp - Twitter 2874 1
Microsoft Corporation 24758 1
Apple Inc 12213 1
Intel Corporation 12259 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1485 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
OneWeb - WorldVU 36 1
Google LLC 11894 1
Nvidia Corp 3533 1
BackBlaze 30 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
Bolt 32 1
Roku 21 1
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4057 1
Wix.com 15 1
Ecwid - Эквид 34 1
X-Cart - X-Payments 6 1
Microsoft - LinkedIn 656 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 485 1
TMT Investments 113 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Alpari - Альпари 66 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
MEL Science 5 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 10 1
Ramify Consulting 3 1
Menostar Holdings 2 1
Wissey Trade & Invest 6 1
MacMillan Trading 5 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
eBay Inc 1622 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 23 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 681 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 508 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 6 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10698 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21016 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2375 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7838 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1590 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12226 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31391 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1077 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 769 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 814 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2933 1
Intel x86 - архитектура процессора 1883 1
Joomla CMS 87 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 750 1
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Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
Clegg Nick - Клегг Ник 9 1
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Ганиев Заур 4 1
Инютин Артем 89 1
Фазлыев Руслан 7 1
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Канада 4908 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17290 2
Великобритания - Лондон 2390 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
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Япония 13337 1
Индия - Bharat 5505 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3543 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Германия - Федеративная Республика 12748 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 424 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Франция - Французская Республика 7884 1
Бразилия - Федеративная Республика 2382 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
Турция - Турецкая республика 2397 1
Индонезия - Республика 971 1
Саудовская Аравия - Королевство 596 1
Америка Латинская 1828 1
США - Калифорния 4636 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 1
Япония - Токио 995 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 569 1
Китай - Шанхай 788 1
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Италия - Венеция 76 1
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Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 492 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5940 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
Silicon 484 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
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