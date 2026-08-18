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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карев Андрей

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Карев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

BackBlaze 33 1
Bolt 39 1
Roku 22 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 1
Ramify Consulting 3 1
Menostar Holdings 3 1
Wissey Trade & Invest 7 1
MacMillan Trading 6 1
MEL Science 5 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
TMT Investments 116 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2713 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3270 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1428 1
Кирпиченко Ника 5 1
Yellen Janet - Йеллен Джанет 6 1
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Моргульчик Александр 28 1
Кирпиченко Дмитрий 9 1
Каплун Герман 56 1
Ганиев Заур 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1095 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6702 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 539 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1203 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2135 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12328 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5794 1
Silicon 495 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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