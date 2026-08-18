Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199870
ИКТ 15430
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27072
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Каплун Герман

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
13.01.2022 Украинский сервис OneNotary привлек $1,75 млн 1
15.11.2021 Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис 1
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 2
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
07.12.2017 TMT Investments запускает криптофонд 1
21.10.2016 Основатель РБК бесплатно удвоил долю в фонде TMT 2
13.10.2016 Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды 2
19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT 3
30.03.2016 Россияне с пятикратной прибылью перепродали долю в фотобанке 1
04.06.2015 Заработала новая веб-версия новостного агрегатора Anews.com 1
27.11.2014 А1 договорилась о сотрудничестве с мажоритарными акционерами «Армады» 1
05.09.2014 Экс-гендиректор «Армады» опубликовал финрезультаты группы за первое полугодие 1
18.08.2014 Новым гендиректором «Армады» стал бывший топ-менеджер Х5 Retail Group 1
18.08.2014 Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон 1
18.08.2014 Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка 1
05.03.2014 Как заработать на инвестициях в e-commerce 1
24.12.2013 TMT Investments вложилась в ПО для сельского хозяйства 1
28.11.2013 Advance приобрела акции TMT Investments 1
09.10.2013 Создана медиаплатформа для чтения российских СМИ и пользования соцсетями 1
23.07.2013 Сергей Лаврухин покидает пост гендиректора РБК 1
04.04.2013 Издательский веб-сервис Graphicly получил $350 тыс. инвестиций от TMT Investments 1
25.10.2012 TMT Investments вложила $300 тыс. в онлайн-сервис обмена фотографиями Favim 1
26.03.2012 РБК-ТВ увеличивает до 100% техническое проникновение в Москве 1
21.03.2012 2011: Выручка РБК увеличилась на 35%, EBITDA - более чем в 6 раз 1
14.03.2012 РБК купил долю в одном из крупнейших агрегаторов скидочных купонов 1
15.09.2011 QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня 1
13.09.2011 РБК приобрел 51% акций интернет-сервиса «Огород» за $1 млн 1
12.04.2011 РБК: выручка в 2010 г. достигла 3478 млн руб. 1
06.04.2011 «Армада» растет и готовит новые поглощения 1
16.03.2011 РБК покупает Ru-Center 1
27.09.2010 РБК купила 25% сервиса онлайн-бронирования iGlobe.ru 1
01.04.2010 Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами 1

Публикаций - 56, упоминаний - 62

Каплун Герман и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 14
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 7
Pipedrive 16 5
BackBlaze 33 4
Yandex - Яндекс 9246 4
Meta Platforms - Facebook 4622 4
VK - Mail.ru Group 3604 4
Bolt 39 3
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1005 3
PayPal 671 3
Yahoo! 3727 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 517 3
Wrike 29 3
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 3
Google LLC 12713 3
Oracle Siebel Systems 519 2
Армада - Союзинформ 34 2
X Corp - Twitter 2939 2
KPMG 278 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4982 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 74 1
Stripe 33 1
Ecwid - Эквид 35 1
Affise 2 1
3DLook 2 1
Мостелеком 76 1
PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 1
PeterHost - Петерхост 19 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 66 1
Roku 22 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Xyologic 2 1
Capterra 4 1
PandaDoc 6 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
TMT Investments 116 22
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 14
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 9
Wissey Trade & Invest 7 6
MacMillan Trading 6 5
ОНЭКСИМ ГК 50 5
Electic Capital 4 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 4
Ramify Consulting 3 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Vista Equity Partners 7 2
Menostar Holdings 3 2
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 2
Etsy - Blackbird Technologies 23 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
MEL Science 5 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
AdWatch Isobar 44 1
Цезарь Сателлит 43 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Smart Partnership Capital 1 1
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
RG Brands - Uni Commerce 6 1
Rembrandt Venture Partners 4 1
Horizon Capital 7 1
Monsanto 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8878 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5674 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3695 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Судебная власть - Judicial power 2506 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5436 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 980 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 280 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5380 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18169 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9667 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13664 7
Фотобанк - Photobank 209 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24473 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11832 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8672 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9386 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8288 4
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 3
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5244 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5514 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3270 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13734 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1906 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 952 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9530 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1616 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18353 2
Data monetization - Монетизация данных 1973 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3200 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2057 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3242 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22752 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4885 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5806 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3242 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1428 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6328 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7722 2
Google Android - приложения и разработчики 737 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1086 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 787 1
Depositphotos - фотобанк 405 9
Google Android 15265 6
Apple iOS 8592 5
QIP - Мессенджер 122 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7637 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Apple iPad 4015 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Pinterest 84 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 52 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
РБК - LovePlanet 37 1
Samsung Electronics - Bada 188 1
Amazon Kindle 195 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 201 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
РБК Фондовый терминал - Quote.РБК - RBC Bonds - RBC Composite - RBC Graph 9 1
Nokia Qwerty 1 1
Automattic - Wordpress WooCommerce 8 1
Barnes & Noble - Nook Tablet 51 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3559 1
Microsoft Office 4180 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Oracle Java - язык программирования 3473 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 892 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google Talk - Google Chat 164 1
Google AdSense 124 1
Моргульчик Александр 28 24
Инютин Артем 90 21
Кирпиченко Дмитрий 9 8
Кирпиченко Ника 5 5
Кареев Андрей 5 5
Ганиев Заур 5 4
Кузовкин Алексей 155 4
Кедрова Марина 4 4
Моргульчик Нэли 4 4
Каплун Влада 4 4
Подольский Виталий 16 3
Сергеев Дмитрий 61 3
Белик Дмитрий 15 3
Овчинников Борис 129 2
Менькова Татьяна 62 2
Возняк Андрей 8 2
Масенков Вячеслав 7 2
Инютина Наталья 2 2
Артамонова Анна 183 2
Катков Алексей 43 2
Долгов Владимир 60 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Роговский Вадим 6 1
Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
Царькова Екатерина 3 1
Арапов Алексей 1 1
Любимов Александр 14 1
Кирпиченко Александр 1 1
Селегенев Александр 2 1
Осадчая Ирина 64 1
Прохоров Михаил 41 1
Богданов Павел 8 1
Астрейко Михаил 1 1
Кисель Илья 5 1
Макеев Иван 1 1
Борисюк Сергей 2 1
Будман Глеб 1 1
Глейзер Лев 28 1
Горбатов Игорь 25 1
Третьяков Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 17
Европа 24978 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 8
Украина 7930 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 3
Канада 5083 3
Азия - Азиатский регион 5925 2
Беларусь - Белоруссия 6304 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3138 2
Индия - Bharat 5878 2
Европа Восточная 3139 2
США - Нью-Йорк 3183 2
Великобритания - Лондон 2433 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 2
США - Калифорния 4831 2
США - Делавэр 176 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Португалия - Лиссабон 41 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 115 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19177 1
Казахстан - Республика 6062 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1052 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 1
Польша - Республика 2031 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 1
Израиль 2857 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1095 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Европа Западная 1496 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 24
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2135 11
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5794 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 7
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1705 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6702 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2905 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1279 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3592 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1851 4
Аудит - аудиторский услуги 1267 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2172 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6596 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3184 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8503 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2393 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27343 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2682 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16110 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 2
Опцион 108 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8864 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33821 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6699 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6570 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3796 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3972 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12328 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5787 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1773 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 249 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 48
РБК ТВ - телеканал 83 9
Silicon 495 1
РБК Daily 91 1
РБК Медиа 15 1
РБК Недвижимость 3 1
Bloomberg 1632 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1312 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Javelin Strategy & Research 10 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3972 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
ХНУ - Хмельницкий национальный университет - Хмельницкий государственный университет 1 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще