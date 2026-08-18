Индексная книга (каталог) CNews*
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Каплун Герман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 56, упоминаний - 62
Каплун Герман и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
|Моргульчик Александр 28 24
|Инютин Артем 90 21
|Кирпиченко Дмитрий 9 8
|Кирпиченко Ника 5 5
|Кареев Андрей 5 5
|Ганиев Заур 5 4
|Кузовкин Алексей 155 4
|Кедрова Марина 4 4
|Моргульчик Нэли 4 4
|Каплун Влада 4 4
|Подольский Виталий 16 3
|Сергеев Дмитрий 61 3
|Белик Дмитрий 15 3
|Овчинников Борис 129 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Возняк Андрей 8 2
|Масенков Вячеслав 7 2
|Инютина Наталья 2 2
|Артамонова Анна 183 2
|Катков Алексей 43 2
|Долгов Владимир 60 1
|Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
|Роговский Вадим 6 1
|Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
|Царькова Екатерина 3 1
|Арапов Алексей 1 1
|Любимов Александр 14 1
|Кирпиченко Александр 1 1
|Селегенев Александр 2 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Прохоров Михаил 41 1
|Богданов Павел 8 1
|Астрейко Михаил 1 1
|Кисель Илья 5 1
|Макеев Иван 1 1
|Борисюк Сергей 2 1
|Будман Глеб 1 1
|Глейзер Лев 28 1
|Горбатов Игорь 25 1
|Третьяков Алексей 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 48
|РБК ТВ - телеканал 83 9
|Silicon 495 1
|РБК Daily 91 1
|РБК Медиа 15 1
|РБК Недвижимость 3 1
|Bloomberg 1632 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1312 1
|ХНУ - Хмельницкий национальный университет - Хмельницкий государственный университет 1 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.