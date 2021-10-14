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Каплун Герман


14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 2
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 2
07.12.2017 TMT Investments запускает криптофонд 1
21.10.2016 Основатель РБК бесплатно удвоил долю в фонде TMT 3
19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT 3
30.03.2016 Россияне с пятикратной прибылью перепродали долю в фотобанке 1
04.06.2015 Заработала новая веб-версия новостного агрегатора Anews.com 1
27.11.2014 А1 договорилась о сотрудничестве с мажоритарными акционерами «Армады» 1
05.09.2014 Экс-гендиректор «Армады» опубликовал финрезультаты группы за первое полугодие 1
18.08.2014 Конфликт в «Армаде»: комментарии сторон 2
18.08.2014 Интервью генерального директора ОАО "Армада" Андрея Возняка 2
05.03.2014 Как заработать на инвестициях в e-commerce 15
24.12.2013 TMT Investments вложилась в ПО для сельского хозяйства 1
28.11.2013 Advance приобрела акции TMT Investments 1
09.10.2013 Создана медиаплатформа для чтения российских СМИ и пользования соцсетями 4
04.04.2013 Издательский веб-сервис Graphicly получил $350 тыс. инвестиций от TMT Investments 1
25.10.2012 TMT Investments вложила $300 тыс. в онлайн-сервис обмена фотографиями Favim 1
26.03.2012 РБК-ТВ увеличивает до 100% техническое проникновение в Москве 1
21.03.2012 2011: Выручка РБК увеличилась на 35%, EBITDA - более чем в 6 раз 2
14.03.2012 РБК купил долю в одном из крупнейших агрегаторов скидочных купонов 1
15.09.2011 QIP вошел в Топ-5 Android Market за два дня 1
13.09.2011 РБК приобрел 51% акций интернет-сервиса «Огород» за $1 млн 1
12.04.2011 РБК: выручка в 2010 г. достигла 3478 млн руб. 1
06.04.2011 «Армада» растет и готовит новые поглощения 1
16.03.2011 РБК покупает Ru-Center 1
27.09.2010 РБК купила 25% сервиса онлайн-бронирования iGlobe.ru 1
01.04.2010 Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами 1
28.08.2009 Россия: На рекламном рынке растет один интернет 1
03.02.2009 Россия: рекламные деньги перетекают в онлайн 1
18.07.2008 «Бегун» мог быть продан Yahoo: подробности сделки 1
16.04.2008 РБК приобрел 20% Rupay 2
15.04.2008 РБК приобрел платежную систему Rupay 1
23.03.2007 РБК потратит $120 млн на интернет-экспансию 3

Публикаций - 38, упоминаний - 65

Каплун Герман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Армада 277 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Pipedrive 14 2
Wrike 20 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
BackBlaze 11 1
Bolt 15 1
PM Expert 82 1
Rambler Media 72 1
TMT Investments 81 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 8 3
Vista Equity Partners 5 2
Ramify Consulting 2 2
ОНЭКСИМ ГК 35 2
Insight Partners 6 1
Bain Capital Ventures 21 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Electic Capital 4 1
Menostar Holdings 1 1
Wissey Trade & Invest 5 1
MacMillan Trading 3 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 4
Depositphotos - фотобанк 32 2
Symbian OS 782 1
Java - Язык программирования 1180 1
Samsung Electronics Bada 171 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Моргульчик Александр 24 10
Кареев Андрей 5 3
Ганиев Заур 3 2
Инютин Артем 73 1
Селгеев Александр 1 1
Филев Андрей 1 1
Кирпиченко Дмитрий 1 1
Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
Арапов Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
США - Делавэр 53 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
США - Сан-Диего 56 1
США - Маунтин-Вью 48 1
Португалия - Лиссабон 11 1
Европа Западная 618 1
Европа 3788 1
Украина 3398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Австралия - Мельбурн 21 1
Канада - Ванкувер 67 1
Ирландия - Дублин 66 1
Чехия - Прага 68 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Калифорния 975 1
Великобритания - Лондон 828 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Ирландия - Республика 365 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769430, в очереди разбора - 673114.
Создано именных указателей - 46354.
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