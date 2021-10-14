Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Каплун Герман
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Публикаций - 38, упоминаний - 65
Каплун Герман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Армада 277 4
|RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 2
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
|Pipedrive 14 2
|Wrike 20 1
|Акадо Телеком - Комкор 612 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|BackBlaze 11 1
|Bolt 15 1
|PM Expert 82 1
|Rambler Media 72 1
|Google Android 10751 6
|Apple iOS 5742 4
|Depositphotos - фотобанк 32 2
|Symbian OS 782 1
|Java - Язык программирования 1180 1
|Samsung Electronics Bada 171 1
|VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
|Моргульчик Александр 24 10
|Кареев Андрей 5 3
|Ганиев Заур 3 2
|Инютин Артем 73 1
|Селгеев Александр 1 1
|Филев Андрей 1 1
|Кирпиченко Дмитрий 1 1
|Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
|Арапов Алексей 1 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769430, в очереди разбора - 673114.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769430, в очереди разбора - 673114.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru