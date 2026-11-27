Индексная книга (каталог) CNews*
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РБК Фондовый терминал Quote.РБК RBC Bonds RBC Composite RBC Graph
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 13
РБК Фондовый терминал и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3482 2
|Потапов Владимир 43 2
|Инютин Артем 90 2
|Владимиров Дмитрий 20 1
|Чубарь Алексей 15 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Каплун Герман 56 1
|Любимов Александр 14 1
|Масенков Вячеслав 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11630 7
|РБК Вклады - РБК Кредиты 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 496 1
|Bloomberg 1677 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|РБК Daily 91 1
|РБК Медиа 15 1
|РБК Туризм - tour.rbc.ru - turist.rbc.ru 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489492, в очереди разбора - 720616.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489492, в очереди разбора - 720616.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.