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Инютин Артем

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций 1
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank 1
13.01.2022 Украинский сервис OneNotary привлек $1,75 млн 1
14.12.2021 Образовательная платформа Educate Online привлекла $4 млн инвестиций 1
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
22.09.2021 Оценка PandaDoc составила $1 млрд 1
16.09.2021 Американский стартап с российскими корнями Collectly привлек $3 млн 1
07.09.2021 Эстонская платформа EstateGuru привлекла 5,8 млн евро 1
05.08.2021 EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
29.04.2021 Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов 1
21.04.2021 Онлайн-банк 3s.money оценили в $55 миллионов 1
20.04.2021 Digital health стартап Feel привлек $6,2 миллиона 1
25.03.2021 Цена активов TMT Investments достигла $178 миллионов 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
08.02.2021 Стартап с российскими корнями Postoplan привлек деньги эстонского «единорога» 1
09.12.2020 Финтех-компания Outfund привлекла 37 миллионов фунтов стерлингов 1
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона 1
01.12.2020 Компания MEL Science привлекла $14 млн в раунде В 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
20.10.2020 TMT Investments лидировал в раунде на 1,5 миллиона фунтов для HR-видеоплатформы Hinterview 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 1
05.08.2020 Стартап из Минска PandaDoc привлек $30 миллионов на американском рынке 1
09.07.2020 TMT Investments проинвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов в цифровой банк 3S Money 1
02.10.2019 TMT Investments инвестировал в Affise и RetargetApp $1,65 миллиона 1
23.09.2019 Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест 1
26.08.2019 TMT инвестировал $1 миллион в Accern 1
26.02.2019 Фонд TMT Investments стал лид-инвестором в сделке на $6 млн с MEL Science 1
15.11.2018 Мобильная платформа eAgronom привлекла 1 миллион евро 1
07.12.2017 TMT Investments запускает криптофонд 2
01.11.2016 TMT Investments вложил $300 тыс. в сервис по подписке на доставку блюд из разных стран Try The World 1
21.10.2016 Основатель РБК бесплатно удвоил долю в фонде TMT 2
13.10.2016 Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды 3
19.09.2016 Платформа для корпоративных коммуникаций APPrise Mobile привлекла свыше $1 млн инвестиций 1
19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT 2
25.08.2016 TMT Investments инвестировал $300 тыс. в платформу облачных вычислений Sixa 1
23.06.2016 Проект Attendify получил $1 млн инвестиций от TMT и Digital Future 1
31.05.2016 TMT Investments инвестировал в софт для сантехников и слесарей 1

Публикаций - 90, упоминаний - 96

Инютин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Pipedrive 16 8
Google LLC 12713 6
Bolt 39 5
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 5
AOL Inc - America Online 1883 5
PandaDoc 6 4
BackBlaze 33 3
Meta Platforms - Facebook 4622 3
Yahoo! 3727 3
Wrike 29 3
Affise 2 2
Samsung Electronics 11075 2
Yandex - Яндекс 9246 2
Microsoft Corporation 25787 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15799 2
VK - Mail.ru Group 3604 2
Accern Corporation 2 1
Shopify 36 1
Nvidia Corp 4011 1
Novakid - Новакид Рус 6 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
RingCentral 15 1
Stripe 33 1
Ecwid - Эквид 35 1
DocuSign 20 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 1
3DLook 2 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
RetargetApp 1 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Collectly 1 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
РБК - Медиамир 53 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Roku 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Sepura 7 1
DAMM Cellular Systems A/S 1 1
TMT Investments 116 66
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 12
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 16 8
Wissey Trade & Invest 7 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
Electic Capital 4 4
MacMillan Trading 6 4
Rembrandt Venture Partners 4 4
MEL Science 5 3
ОНЭКСИМ ГК 50 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Ramify Consulting 3 2
Menostar Holdings 3 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
Altos Ventures 3 2
Monsanto 16 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Uber 359 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Vista Equity Partners 7 1
IBIS Capital 2 1
AltaIR Capital 14 1
Savano Capital Partners 1 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
LearnCapital 1 1
BonAngels 2 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Lovehoney 1 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5978 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
AMA - American Marketing Association - Американская ассоциация маркетинга 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18169 12
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5380 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11832 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12975 7
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3242 6
Фотобанк - Photobank 209 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13664 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24473 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8672 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26852 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2292 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3270 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18353 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9667 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22752 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3196 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13988 4
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 3
Data monetization - Монетизация данных 1973 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6495 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14782 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5244 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7885 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18068 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33556 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8288 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6256 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7722 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13734 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений - ПРКМ 192 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9530 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4356 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 620 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16302 2
Google Android 15265 10
Depositphotos - фотобанк 405 9
Apple iOS 8592 7
РБК Фондовый терминал - Quote.РБК - RBC Bonds - RBC Composite - RBC Graph 9 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3559 2
Apple - App Store 3115 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Google Sheets - Google Таблицы 72 1
Google My Business - Google Мой бизнес 2 1
Amazon Kindle 195 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Acer Altos 32 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
Automattic - Wordpress WooCommerce 8 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 1
Barnes & Noble - Nook Tablet 51 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 927 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7637 1
Microsoft Office 4180 1
Microsoft Windows 16910 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 360 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 523 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1289 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Statista 266 1
LegionFarm 2 1
Startupbootcamp 11 1
Kitty Hawk Flyer 24 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
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Каплун Герман 56 21
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Кирпиченко Ника 5 5
Кареев Андрей 5 4
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Каплун Влада 4 4
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Ганиев Заур 5 3
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Белик Дмитрий 15 1
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Рябенький Игорь 17 1
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Сметнев Денис 3 1
Чуваков Кирилл 1 1
Азаров Максим 7 1
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Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Роговский Вадим 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 34
Россия - РФ - Российская федерация 166546 27
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Украина 7930 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13828 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 6
Израиль 2857 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 6
США - Нью-Йорк 3183 5
Азия - Азиатский регион 5925 4
Канада 5083 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1095 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 4
Нидерланды 3750 4
Эстония - Эстонская Республика 764 4
Беларусь - Белоруссия 6304 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19571 3
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Европа Восточная 3139 3
Италия - Итальянская Республика 4509 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 3
Европа Западная 1496 3
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Германия - Федеративная Республика 13223 2
Бразилия - Федеративная Республика 2521 2
Великобритания - Лондон 2433 2
Турция - Турецкая республика 2626 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 2
США - Калифорния 4831 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
США - Делавэр 176 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Польша - Краков 25 1
Португалия - Лиссабон 41 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 784 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 56
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5794 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 16
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6702 6
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12328 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27343 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1279 3
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7534 3
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1705 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3796 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6545 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2682 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2125 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11703 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 2
Английский язык 7038 2
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8503 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1326 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5888 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6786 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5787 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3993 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3043 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 50 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 42
РБК Медиа 15 13
РБК ТВ - телеканал 83 5
РБК Daily 91 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 243 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 2
Silicon 495 1
The Economist 49 1
Bloomberg 1632 1
N+1 - Издание 188 1
Gartner - Гартнер 3659 2
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