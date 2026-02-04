Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Азаров Максим


СОБЫТИЯ


04.02.2026 «2ГИС» запускает технологию ИИ-записи на услуги 1
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона 2
29.01.2020 EdTech стартап Novakid привлек $1,5 млн раунд инвестиций 2
11.01.2017 Индонезийский мобильный оператор запустил российское облако Cloudike 1
08.04.2016 Сколковский стартап продал турецкому оператору «убийцу Dropbox» 1
13.10.2009 «Рамблер» создал два новых департамента и назначил их руководителей 1
17.05.2002 Хостинг в России: скромные прибыли, большие перспективы... 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Азаров Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12324 3
Novakid - Новакид Рус 6 2
LG Electronics 3684 2
Vodafone Group 1394 2
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 2
Mirantis - Мирантис 36 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 1
Best-Hosting - Бест-Хостинг 1 1
Valuehost - Валуехост - Вэльюхост 12 1
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 47 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
ISPserver 6 1
Андэк 39 1
Vestel 38 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
МегаФон 10069 1
Amazon Inc - Amazon.com 3158 1
Huawei 4274 1
Apple Inc 12720 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Крок - Croc 1816 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 1
Dropbox 515 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 82 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 474 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 263 1
BonAngels 2 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 2
LearnCapital 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 1
TMT Investments 113 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 270 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3277 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5683 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Web-client - Веб-клиент 232 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 251 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Data monetization - Монетизация данных 1837 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 799 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 292 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
W3C - WebSocket 60 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2380 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3106 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5973 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1321 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2052 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 649 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
ASD Technologies Cloudike 5 2
HAProxy - сервис балансировки трафика 16 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1163 1
Google Android 14804 1
Apple iOS 8309 1
Microsoft Windows 16417 1
JavaScript - JS - язык программирования 1341 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1236 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 180 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 65 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Чачава Александр 116 2
Малин Дмитрий 6 2
Яковлев Антон 33 1
Черепанов Игорь 2 1
Степанов Дмитрий 23 1
Рогожин Павел 13 1
Резниченко Алексей 2 1
Дружинин Сергей 2 1
Суржиков Евгений 1 1
Pradipta Samuel - Прадипта Самуил 1 1
Прозорова Светлана 1 1
Еналиев Артур 1 1
Георгиевский Георгий 4 1
Мальна Наталья 1 1
Герман Илья 1 1
Стрелова Ольга 36 1
Инютин Артем 89 1
Имшенецкий Денис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 5
Южная Корея - Республика 6874 4
Турция - Турецкая республика 2504 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 3
Европа 24675 2
Польша - Республика 2004 2
Испания - Королевство 3771 2
Польша - Краков 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Европа Восточная 3124 1
Германия - Федеративная Республика 12956 1
Италия - Итальянская Республика 4435 1
Венгрия 849 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Индонезия - Республика 1020 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Европа Западная 1492 1
Азия Восточная 182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 2
Английский язык 6886 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще