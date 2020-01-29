EdTech стартап Novakid привлек $1,5 млн раунд инвестиций

Венчурный фонд LETA Capital объявляет об инвестиционном раунде совместно с южнокорейским венчурным фондом BonAngels в компанию Novakid – разработчика и поставщика услуг онлайн обучения, работающего в странах Европы и Азии. Объем данного раунда составил $1,5 млн, и это уже второй этап внешнего финансирования для компании Novakid: всего с момента основания компания привлекла $2,2 млн. Новые инвестиции будут направлены на дальнейшее совершенствование технологической платформы и расширение географии присутствия компании. При этом уже сегодня оборот Novakid составляет $2 млн, а бизнес компании вырос в 2019 году более, чем в три раза. Такую же динамику планируется сохранить и в текущем году.

Компания Novakid, основанная российским предпринимателем Максимом Азаровым в 2017 году, – это онлайн школа английского языка для детей в возрасте 4-12 лет, где все преподаватели являются носителями языка и имеют преподавательские сертификаты для работы с детьми. Обучение строится на разработанной Novakid платформе, которая с помощью технологий виртуальной реальности и геймификации обеспечивает глубокое погружение детей в процесс освоения языка. При этом используется модель массовых ролевых онлайн игр (MMORPG), благодаря чему ученики при освоении материала могут взаимодействовать друг с другом и зарабатывать личные «достижения», а преподаватели выступают как участники и модераторы этого процесса. В то же время, базирующаяся на машинном обучении уникальная методика оценки прогресса учеников (она использует более 900 параметров, A/И-тестирование и другие компоненты data-driven подхода), позволяет в любой момент времени получать четкие показатели результативности обучения и гибко подстраивать программу под каждого ученика.

Novakid оказывает услуги ученикам из 36 стран, включая Россию, Польшу, Испанию, Германию и Турцию. Отметим, что одним из ключевых принципов преподавательской работы Novakid является четкое следование культурным особенностям разных регионов. Приглашая преподавателей, представляющих различные этнокультурные традиции, Novakid создает более комфортные условия обучения для самих учеников, а для их родителей – уверенность в соблюдении преподавателями школы принятых этических норм.

«Для нас это не первая инвестиция в быстро развивающийся и перспективный рынок новых образовательных технологий, – сказал Александр Чачава, управляющий партнер фонда LETA Capital. – Современные подходы, такие как виртуализация учебного процесса, применение элементов машинного обучения для создания и тонкой настройки учебных программ под индивидуальные особенности каждого учащегося, геймификация, уже востребованы в глобальном масштабе. Но перспективы компаний, работающих в этой сфере, будут определяться не только технологическими возможностями образовательных платформ, но и глубиной понимания гуманитарной, человеческой составляющей взаимодействия учителя и ученика. Технологии и методики Novakid учитывают обе эти составляющие, что, на мой взгляд, и определяет быстрый рост компании на международном рынке».

«Всеобщее увлечение изучением иностранных языков в интернете – это долгосрочный и устойчивый тренд, – сказал Максим Азаров, со-основатель и CEO компании Novakid. – Однако, многие часто используемые инструменты, такие как проведение уроков через Skype или другие подобные сервисы, по сути являются лишь попыткой переноса традиционных «уроков» в удаленный режим. Для того, чтобы добиться действительно прорывных результатов, требуется использовать все возможности современных технологий. Именно для этого мы разработали собственную методику обучения, создали под нее онлайн платформу и выстроили соответствующий процесс подбора, подготовки и оценки преподавателей. Это позволило максимального заинтересовать и мотивировать детей, погрузить их в учебную деятельность, и, в конечном итоге, обеспечить устойчивый высокий уровень освоения ими иностранного языка – в каждой из стран, где работает наша компания».