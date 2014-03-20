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Cloud Games MMORPG Massively multiplayer online role-playing game ММОРПГ Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.03.2014 «Орден магии»: редкая российская MMORPG от разработчиков «Механоидов».

Думаю, все мы уже успели опробовать бессчетное множество MMORPG. Будь то сложные «хардкорные» проекты, в которых без пол-литра не разберешься нужно проводить на порядок больше времени и прилагать на порядок больше усилий, чтобы выбраться из нубов в л
02.04.2013 "Драконы Вечности" - кроссплатформенная MMORPG

Компания Game Insight объявляет о запуске iPad - версии российской кроссплатформенной MMORPG "Драконы вечности"."Драконы Вечности" - это браузерная онлайн-игра, для всех любителей фэнтезийных MMORPG, для участия в которой требуется лишь браузер и доступ в интернет.Действи
07.10.2011 Началось открытое бета-тестирование MMORPG King of Kings 3 в России

Компания NIKITA.Online объявила о запуске открытого бета-тестирования новой бесплатной MMORPG King of Kings 3 с уникальной системой дуэлей (PvP) и массовых битв (RvR). King of Kings 3 разработана тайваньской компанией Lager Network Technologies. Сегодня в нее играют около 2,5 млн
18.05.2011 Nikita.Online начала бета-тестирование MMORPG «Соул»

Компания Nikita.Online объявила о начале открытого бета-тестирования новой MMORPG «Соул» с уникальным сочетанием файтинга и комбо-атак, а также новой боевой системой non-target. Каждый желающий может принять участие в тестировании, для начала достаточно скачать клиент
24.03.2011 Belver и Trion Worlds выпустят MMORPG RIFT в России

Компании Belver и Trion Worlds объявили о релизе RIFT в России. Выход игры намечен на конец 2011 г. RIFT - многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), повествующая о жизни в фэнтезийном мире Тэлара, который терзают существа из других измерений. Потусторонние силы проникают в Тэлару сквозь мистические разломы, природа которых непонятн
07.12.2010 "Драконы" - новая браузерная MMORPG

жде чем удалиться в свои небесные чертоги. Минула тысяча лет с их ухода, и врата бездны распахнулись вновь. Тот день должен был стать концом мира. Если бы не драконы..."Драконы" - новое слово в жанре MMORPG от создателей "Легенды: Наследия Драконов" - самой популярной браузерной игры в России. Действие "Драконов" разворачивается в масштабной игровой вселенной, имеющей богатую историю. Леген
13.04.2010 Nikita.Online выкупила у ТНТ права на MMORPG «Дом 3»

зволяющим разнообразить продуктовую линейку компании, и мы намерены в дальнейшем плотно работать над развитием и усовершенствованием этого уникального проекта». «Дом 3» – первая бесплатная социальная MMORPG на российском рынке, разработанная совместно с телеканалом ТНТ по мотивам популярного реалити-шоу. Действие игры происходит в современном мегаполисе, где общение, отдых и развлечения зан
05.03.2010 Mail.Ru будет издавать MMORPG GodsWar Online в России

ализацию, издание и оперирование игры GodsWar Online на русском, немецком, французском, итальянском, польском и турецком языках. GodsWar Online - бесплатная многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), действие которой разворачивается в мире мифов и легенд Древней Греции. Сюжет игры основан на конфликте двух наиболее могущественных городов Древней Греции - Спарты и Афин. Одной из отл
15.07.2009 Mail.Ru инвестирует в новую MMORPG

и инвестором. Разработчик игры – компания «Тринадцать рентген». «Mail.Ru, занимая лидирующие позиции на рынке казуальных игр, также уделяет большое внимание перспективному и быстрорастущему сегменту MMORPG. Если раньше на страницах портала присутствовали в основном партнерские проекты такого рода, то сейчас мы планируем регулярно запускать абсолютно новые игры, которые будут присутствовать
16.06.2009 Началось бета-тестирование MMORPG Nova Online

Компания OG Games объявила о начале открытого бета-тестирования космической MMORPG Nova Online. Завершившееся закрытое бета-тестирование проекта позволило улучшить имеющуюся версию игры. Широкой переработке подверглись боевые корабли: была проведена их дополнительная б
07.10.2008 Анонс новой MMORPG по мотивам Star Wars

же несколько лет.Теперь остается только дождаться намеченной даты. У вселенной Star Wars и компании Bioware огромная армия поклонников, так что у проекта есть все шансы стать одной из самых ожидаемых MMORPG.
26.09.2008 Бесплатное дополнение к MMORPG Dekaron

Разработчики экшн MMORPG Dekaron сообщили о выходе первого бесплатного дополнения Action 4: The Expedition. Адд-он добавил в игру много нового контента, включая: подземелья, групповую PvP систему, возможность ул
10.09.2008 "Властелин Колец Онлайн: Тени Ангмара" в печати

появится на прилавках 26 сентября 2008 года. В этот же день официально откроются российские серверы MMORPG «Властелин Колец Онлайн: Тени Ангмара».«Властелин Колец Онлайн: Тени Ангмара» – русско
10.09.2008 Русская версия MMORPG «Властелин Колец Онлайн» в печати

ийского издания многопользовательской ролевой онлайн-игры «Властелин Колец Онлайн: Тени Ангмара». Игра появится на прилавках 26 сентября 2008 г. В этот же день официально откроются российские серверы MMORPG «Властелин Колец Онлайн: Тени Ангмара». «Властелин Колец Онлайн: Тени Ангмара» – русскоязычная версия популярной многопользовательской ролевой онлайн-игры Lord of the Rings Online: Shado
09.09.2008 В поисках золотых перьев

Портал MMORPG начал раздачу ключей в бету Legend of Golden Plume. Это бесплатная 2D MMORPG с мультяшной графикой и фэнтези сеттингом. Сюжет начинается в древнем восточном мире, когда Могуществе
04.09.2008 Новые скриншоты DC Universe

На сайте MMORPG.com появились новые скриншоты MMORPG DC Universe Online от создателей City of Heroes. Подборка получилась довольно интересной, так как поклонники могут увидеть не только некоторых
01.09.2008 Go Toury! — новая MMORPG для мобильников

Компания Four Entertainment сообщила о запуске открытого бета тестирования MMORPG для мобильных платформ Go Toury! Как говорится в пресс-релизе:«Чтобы принять участие в тестировании, нужно оставить сообщение на форуме игры и отправить заявку на e-mail test@4ent.ru c т
29.08.2008 «Игры@Mail.Ru» запустили новую MMORPG «Фрагория»

Компания Mail.Ru объявила о том, что проект «Игры@Mail.Ru» и разработчик флэш-игр «Русофтваре» запустили новую MMORPG «Фрагория» (fragoria.mail.ru). «Фрагория» - многопользовательская ролевая онлайн-игра от третьего лица. Ее игрокам доступна вселенная с различными локациями, населенными чудищами, дружел
28.08.2008 Warhammer Online ушла на золото

Свершилось то, чего поклонники ждали более 3-х лет. Самая ожидаемая MMORPG 2008 г. Warhammer Online отправилась на золото и 18 сентября будут запущены первые игр
26.08.2008 Женись в MMORPG и выиграй тостер

устройство, ознакомьтесь с гидом по свадьбам в Fiesta Online. Может быть, даже не придется тратить деньги…Fiesta Online - игра скорее для детской аудитории и любителей аниме, чем для ветеранов жанра MMORPG. Геймплей в ней стар, как мир — создаем персонажа, прокачиваем его, убивая монстров и выполняя квесты, собираем экипировку и периодически участвуем в PvP. На выбор даются 4 профессии: во
26.08.2008 Warhammer Online - лучшая MMORPG на Game Convention

ала одной из крупнейших в истории, собрав 200 тыс. гостей со всего мира. На ней были представлены практически все заметные игровые проекты, многие из которых получили награды. А лучшей представленной MMORPG стала Warhammer Online.Вручение премии было озвучено следующими словами: «Создатели Dark Age of Camelot, которая остается популярной даже спустя много лет, возвращаются. Warhammer Online
20.08.2008 MMORPG помогают быстро соображать?

Недавно стали известны результаты трех исследований, которые проводились в трех американских институтах. Их цель — определить, помогает ли игра в MMORPG улучшению мыслительных процессов школьников и студентов. За основу была, само собой, взята World of Warcraft.Во время первого эксперимента, подопытным предложили размышлять вслух во врем
19.08.2008 Высокогорья Истры в Runes of Magic

Разработчики MMORPG Runes of Magic подготовили для сайта MMORPG.com детальный обзор одной из крупнейших локаций в игре Ystra-Highland.«Высокогорье Истры полно приключений и загадок. Само слово Истра

06.08.2008 Warhammer Online выйдет 18 сентября

Mythic Entertainment и Electronic Arts сообщили дату выхода одной из самых ожидаемых MMORPG Warhammer Online: Age of Reckoning. Это знаменательное событие произойдет не в районе Нового Года, как все ожидали, а уже 18 сентября, так что ждать осталось недолго.«Обратный отсчет объ
05.08.2008 Новый закон Иллинойса поможет игрокам в MMORPG

В американском штате Иллинойс вышел новый закон, который запрещает игровым компаниям делать процесс завершения подписки в MMORPG слишком сложным. Причиной для его принятия послужил один единственный случай, который произошел с неким Алексом Эдвардсом (Alex Edwards). Наигравшись в Final Fantasy XI, он решил завязат
04.08.2008 Blade & Soul — новая MMORPG от NCSoft

Крупнейший азиатский издатель и разработчик MMORPG NCSoft анонсировал новый громкий проект Blade & Soul. Игра будет основана на восточных единоборствах и, по словам авторов, даст возможность геймерам получить совершенно уникальный опыт.С
03.07.2008 MMORPG нового поколения от Blizzard

rd. Работникам сайта Curse Gaming также удалось получить официальное подтверждение от Blizzard, что наряду со Starcraft 2, Diablo 3 и WoW командами, существует 4-е подразделение, которое трудится над MMORPG нового поколения. В последнем интервью представитель Blizzard Роб Пардо (Rob Pardo) признался, что неназванный проект пока находится в ранней стадии, так что до анонсов еще далеко, но пр
16.06.2008 Turbine делает MMORPG для консолей

Глава Turbine Джим Кроули (Jim Crowley) официально подтвердил слухи о том, что новым проектом компании является MMORPG, создаваемая эксклюзивно для консолей. В интервью порталу MMORPG.com Джим сказал, что они уже давно присматриваются к кросс-платформенному рынку и горят желанием добавить к имеющи
04.06.2008 Слух: Warner Brothers создает MMORPG в мире Гарри Поттера

Компания Warner Brothers работает над созданием новой мультиплеерной ролевой онлайн-игры (MMORPG) во вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленный источник. Представители Warner Brothers не давали официальных комментариев по этому поводу. Спе
04.06.2008 20-ка самых влиятельных людей в MMORPG индустрии

Журнал «Beckett Massive Online Gamer» опубликовал список самых влиятельных людей в MMORPG индустрии за 2007 г. Эксперты изучили досье самых талантливых работников игровых компаний и определили, какой вклад они внесли в жанр за прошедшие 12 месяцев. Первая десятка выглядит так
29.04.2008 Рождение нового MMORPG журнала

Портал MMORPG.com сообщил о выходе первого номера онлайнового журнала «Thirteen1», целиком посвященного жанру MMORPG. Как говорится в пресс-релизе, издание будет выходить 13-го числа каждого ме
02.04.2008 Розыгрыш призов от создателей Metin 2
21.03.2008 Бывшие работники Blizzard делают новую MMORPG

По его словам, новая компания уже практически укомплектована кадрами, и все они говорят желанием приступить к воплощению своего амбициозного проекта. Пока только известно, что это будет инновационная MMORPG, имеющая «спортивный дух», но сама по себе не имеющая отношения к спорту. Кроме Керна и Вейнгартнера, над ней будут трудиться такие мэтры индустрии, как бывший арт директор Blizzard Уиль
05.02.2008 MMORPG переберутся на консоли

Хотя консоли генерируют большую часть прибыли в мире компьютерных игр, жанр MMORPG они пока не покорили. Но все может измениться в ближайшие годы. Президент североамериканского отделения NCSoft Крис Чанг (Chris Chung) в одном из последних интервью заверил, что переход

31.01.2008 TQ Entertainment анонсировала две новые бесплатные MMORPG

Компания TQ Entertainment — один из крупнейших в мире разработчиков бесплатных MMORPG, выпускающий по 3 проекта ежегодно — сообщила о скором выходе двух новых тайтлов.Warlords Online — игра, созданная по мотивам популярного китайского фильма «The Warlords», в котором сним
25.01.2008 Новая пост-апокалиптическая MMORPG

теневых операций и возможность участвовать в торгах, даже находясь оффлайн.- Сложная система крафта.- Возможность реально влиять на общество и законы социума.«Мы изменим то, как люди играют в sci-fi MMORPG» — пообещал глава Masthead Studios Атанас Атанасов (Atanas Atanasov). Выход игры запланирован на 2009 год.
23.01.2008 60 миллионов китайцев живут в MMORPG

ором приняли участие 300 популярных сайтов, 270 организаций и более 50 тыс. человек. Посвящен он целиком и полностью онлайновым играм. По результатам исследования, стало известно, что китайский рынок MMORPG в 2007 году вырос на 57% по сравнению с предыдущим годом, и обороты в нем превышают $1.7 млрд. Количество игроков также стремительно растет и скоро достигнет отметки 60 млн. Наибольшей п
19.01.2008 Анонсирована next-gen MMORPG The Day

Количество будущих MMORPG-хитов растет день ото дня, и на днях компания Reloaded Studios обрадовала игровую общественность анонсом онлайновой игры нового поколения The Day. На этот раз игрокам предстоит путешеств
17.01.2008 Образовательная MMORPG от NASA

NASA анонсировала, что в рамках проекта Learning Technologies собирается выпустить MMORPG, направленную на обучение масс. LT занимается разработкой образовательного контента на основе передовых технологий, всячески способствуя распространению знаний о науке, IT, инженерии и м
16.01.2008 8 игровых зон Spellborn

Портал MMORPG.com на днях организовал IRC чат с разработчиками Chronicles of Spellborn, где игроки смогли задать вопросы и узнать побольше о предыстории и мире этой MMORPG. Хотя часть полученно

Публикаций - 804, упоминаний - 813

Cloud Games и организации, системы, технологии, персоны:

NCsoft 104 49
Blizzard Entertainment 343 43
GDTeam - CyberCrew 46 32
9648 32
Funcom 107 30
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 29
VK - Mail.ru Group 3611 22
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 79 20
EA - Electronic Arts 1318 19
Sony 6752 17
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 15
Flying Lab Software 15 10
Project Golden Arc - Cryptic Studios 15 10
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 10
AOC 117 10
Square Enix 214 10
Microsoft Corporation 25828 8
Crytek 146 8
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 8
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 8
Codemasters 244 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5017 7
Бука - Buka Entertaiment 493 7
Innova Systems - Иннова 14 6
Nvidia Corp 4055 6
Katauri Interactive 46 6
Perpetual Entertainment - P2 Entertainment 8 5
NCsoft - ArenaNet 13 5
EA - BioWare 205 5
Nexon 10 4
K2 Network 6 4
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 4
Бествей - Руссобит-М - Russobit-M 267 4
Joymax 3 3
Фабрика Онлайн 10 3
Games Workshop - GW 15 3
Netville - Нетвиль 12 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2443 129
Warner Bros. International Television Distribution 291 6
Block - Square 203 6
Warner 541 5
EPIC Telecom Invest 212 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Метрополис ТРК 60 4
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 537 2
Walt Disney Company 648 2
ISC - Internet Society of China - Интернет-общество Китая 7 1
Винзавод - Центр современного искусства 12 1
101Hotels.com 456 1
Hyundai Securities 4 1
Parks Associates 24 1
SZSE - Shenzhen Stock Exchange - Шэньчжэньская фондовая биржа 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1275 1
eBay Inc 1642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2977 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 97 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
BlaBlaCar - BeepCar - Бипкар 18 1
LEGO 260 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 72 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
Intel Capital 148 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 11
Судебная власть - Judicial power 2516 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4968 2
Совет при президенте Российской Федерации 206 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 781 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 482 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
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Blizzard - World of Warcraft 362 78
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 36
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Turbine Lord of the Rings 67 22
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CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 21
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 21
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Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 27 16
Fallout 170 14
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