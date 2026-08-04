Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ жнокорейского издания Chosun Ilbo, ведущие поставщики пассивных электронных компонентов из Японии и Южной Кореи официально уведомили дистрибьюторов и партнеров по каналу сбыта о корректировке ц

Санкции совершенно по боку: Huawei выходит на рынок Южной Кореи с ИИ-оборудованием на замену американскому Huawei врывается на рынок Южной Кореи с ИИ-ускорителями Компания Huawei планирует выход на рынок ИИ-ускорителей Южно

В Южной Корее заканчивается газ для производства чипов. Дефицит ударит по ценам на память . Пока наметившийся кризис не успел зацепить этих ключевых производителей интегральных микросхем из Южной Кореи, однако снижение уровня складских запасов уже подтолкнуло обе компании к поиску д

Южная Корея создала собственный боевой лазер для борьбы с БПЛА Создание лазерного генератора Южная Корея разработала собственный лазерный генератор для боевой системы «Чхонван» («Небесны

Редкий мессенджер, который пока не заблокировали, регистрирует бренд в России. Россияне уже используют его вместо Telegram и Max 2010 г. KakaoTalk могут пользоваться жители многих стран мира, но его основная аудитория — граждане Южной Кореи. Мессенджер позволяет общаться текстом, отправлять изображения и стикеры, а также

Смотреть отечественное. Российские смарт-ТВ стали покупать в полтора раза чаще еко. К маю 2026 г. на первом месте среди всех ТВ, что стоят в домах россиян, по-прежнему находились корейские – их доля составляет 43,3%. Два года назад они занимали 50,3%. StockSnap / Pixabay

Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше путации могут уйти годы. Трава и правда зеленее Bloomberg называет Samsung «самой дорогой компанией Кореи» (Korea’s most valuable company). Одна из причин, по которой она столкнулась со столь м

Чудес не бывает. Samsung и LG не собираются возвращаться в Россию, хотя тайком зарабатывают здесь деньги и покупают рекламу е южнокорейских компаний Samsung и LG в Россию рухнули в одночасье. Как сообщил ТАСС посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев, они обе «пока не планируют» вновь открывать для себя росси

Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана литографа полупроводников пластин, а также обеспечивает чистоту технологического процесса. Samsung Южная Корея, в частности Samsung, обеспечена гелием до начала лета В промышленности гелий пол

Россияне внезапно распробовали редкий мессенджер из страны корн-догов, дорам и BTS. Он русифицирован и пока не заблокирован Всем Аньён! В России набирает популярность мессенджер KakaoTalk, разработанный в Южной Корее. На это обратила внимание пользователь портала VC Ася Карпова. KakaoTalk – это од

По мировым ИТ нанесен подлый удар. Редчайшее вещество для производства микросхем подорожало почти вдвое ны Азии начали давить на мировой рынок производства полупроводников. Как пишет TrendForce, Япония и Южная Корея с начала 2026 г. подняли цены на гексафторид вольфрама на 70-90%. Гексафторид вол

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов Состояние злостного неплательщика Национальная служба по налогам и сборам Южной Кореи случайно опубликовала seed-фразу к конфискованному криптокошельку, и из него моме

Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы сообщил The Korea Herald источник в ПК-отрасли, пожелавший остаться анонимным. – По мере того, как корейские компании концентрируются на HBM4, в их доминировании на традиционном рынке начинают

Аналитика «Кион Строки»: интерес к книгам о китайской кухне вырос на 33% за год гурманов». Замыкает топ-5 сборник хитов корейской кухни «Массита! Кимбап, ттокпокки, кимчи и другие корейские домашние рецепты, которые вы полюбите». Интерес к азиатской кухне в целом стабильно

Литовец, укравший с помощью вредоносного ПО криптовалюту на $1,2 млн, арестован и экстрадирован в Южную Корею Экстрадиция в Южную Корею Полиция Южной Кореи заявила об экстрадиции в страну Интерполом хакера, обвиняемого в использовании вр

Первый в мире закон об ИИ начнет действовать в январе 2026 г. Не успевшие подготовиться компании могут закрыться Начало регулирования ИИ В Южной Корее 22 января 2026 г. должен вступить в силу закон о рамочной программе регулирования искусственного интеллекта, пишет Кorea Тimes со ссылкой на свои источники. В этом случае страна ста

Московские видеоигровые студии договорились о партнерстве с мировыми гигантами в Южной Корее овые студии договорились о подписании соглашений с крупнейшими международными игровыми компаниями в Южной Корее. Московские разработчики получат прямой доступ к мировой дистрибуции, международн

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники LG — один из мировых лидеров в производстве электроники и бытовой техники, чья история начинается в Южной Корее в 1947 г. Изначально компания занималась производством косметики и бытовой химии,

Создается первый в мире ЦОД, который спроектирует, построит и будет работать под управлением ИИ нвесторов во главе с американской компанией Stock Farm Road построит в провинции Чолла-Намдо на юге Южной Корее дата-центр, пишет The Wall Street Journal. Объект будет спроектирован искусственн

RuStore расширяет присутствие в Азии: в России появятся игры из Южной Кореи ольше 50% всех оплат среди иностранных сервисов», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев. Южная Корея стала новым этапом расширения каталога RuStore и привлечению разработчиков из-за

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России ифорова, скорее всего, не учитывает поставки оружия и товаров из России, осуществляемые на бартерной основе. «Эта цифра отражает обычную традиционную торговлю», — сказал господин Ланьков. Эксперты из Южной Кореи считают, что Северная Корея заработала около $20 млрд на поставках боеприпасов и артиллерии российской армии за время специальной военной операции (СВО) России на Украине. Исследова

Пожар в дата-центре парализовал целую страну. Не работают госуслуги и сайты министерств 2022 г. пожар в одном из корейских дата-центров нанес ущерб некоторым наиболее часто используемым в Южной Корее сервисам, таким как мессенджер Kakao и онлайн-платежи. По данным Uptime Institute

В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей ить свой вклад в экономику США до $26 млрд к 2028 г. с $21 млрд, о которых заявляла в марте 2025 г. Южная Корея является шестым по величине торговым партнером США. Ее компании играют ключевую р

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны Запрет на гаджеты В Южной Корее приняли закон, запрещающий использование смартфонов и других гаджетов во время за

Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты илась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Малайзии и Японии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Наиболее поп

Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии девять раз), за ним следует Университет Тохоку (в 11 раз) и Осакский университет (в восемь раз). В Южной Корее самый заметный прирост показали Пхоханский университет науки и технологии (в 21 р

K-pop для взрослых: тренд на корейскую музыку перекинулся с зумеров на миллениалов ех возрастных групп. В апреле почти на треть вырос интерес к ресурсам, посвященным языку и культуре Кореи (+31%) в целом. Чаще всего их посещают жители столицы в возрасте 25-44 лет (55%). При э

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости что в их смартфонах есть функции слежки с автоматическими скриншотами экрана и заменой популярных в Южной Корее слов, пишет BBC. Хотя конкретный бренд не указан, дизайн и интерфейс напоминают м

Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею ям машинного обучения. В первую группу, по задумке авторов инициативы, должны были попасть ближайшие союзники США, в том числе Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также Тайвань. Эти страны получили бы практически неограниченный доступ к американским ИИ-технологиям. Во вторую группу – самую многочисленную – планировалось включить п

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны Бесплатная смена SIM-карт Абоненты SK Telecom в Южной Корее массово меняют SIM-карты после кибератаки на оператора, об этом пишет сайт операт

Новые атаки Lazarus: злоумышленники заражали компании через новостные сайты и финансовое ПО ого») выявили новую сложную целевую кампанию группы Lazarus. Злоумышленники атаковали организации в Южной Корее, используя сочетание двух основных методов: сначала они заражали системы через ле

Samsung спешно закрыла доступ к своему «убийце» прошивки iPhone, которого создавала больше года. ОС получилась максимально кривой ась лишь прошлогодних флагманских смартфонов серии Galaxy S24 и только тех, что предназначались для Южной Кореи. Жаловались на сбои владельцы телефонов с процессорами Samsung Exynos. Однако ест

Телевизоры на квантовых точках больше не в моде. Разработана новая технология для сверхкачественного изображения вится к новой революции на рынке телевизоров и мониторов Но главной «фишкой» своей новой разработки корейские ученые считают вовсе не это. Как пишет Eurekalert, она способна вернуть к жизни тех

В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб Открытие компьютерного клуба В Северной Корее открыли первый компьютерный клуб, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. Это не

Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране во LG объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию, об этом писал CNews. Из России ушли корейские компании: среди крупнейших – автогиганты Kia и Hyundai, а также производители техни

LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат доверия и раскрытие новых возможностей на одном из крупнейших мировых рынков. Ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил в интервью агентству Newsis, что путь к восстановлен

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана Google Play не безопасен Группа киберпреступников, связанная с властями Северной Кореи, разместили шпионское приложение для Android в магазине Google Play. Исследователи комп

Иногда они возвращаются. Samsung резко начала вкладываться в рекламу в России, хотя давно сбежала из страны. Опрос ых промопрограмм в последние кварталы наблюдается рост продаж». Санкции – хорошо, но деньги – лучше Южная Корея – одна из множества технологически развитых стран, которые поддержали антироссийс

Вместо корейских ТВ – российские смартфоны. Многострадальному подмосковному заводу Samsung нашли новое применение в финансовом плане. По итогам 2023 г. ее выручка увеличилась почти в 10 раз, составив 3,8 млрд руб. против 443 млн руб. в 2022 г. При этом важно отметить, что юридически завод Samsung как принадлежал корейской компании Samsung на 100%, так и продолжает принадлежать. В этом плане никаких изменений, несмотря на наличие арендаторов его помещений, нет.