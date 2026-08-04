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Южная Корея Республика

Южная Корея - Республика

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ

жнокорейского издания Chosun Ilbo, ведущие поставщики пассивных электронных компонентов из Японии и Южной Кореи официально уведомили дистрибьюторов и партнеров по каналу сбыта о корректировке ц
02.07.2026 Санкции совершенно по боку: Huawei выходит на рынок Южной Кореи с ИИ-оборудованием на замену американскому

Huawei врывается на рынок Южной Кореи с ИИ-ускорителями Компания Huawei планирует выход на рынок ИИ-ускорителей Южно
29.06.2026 В Южной Корее заканчивается газ для производства чипов. Дефицит ударит по ценам на память

. Пока наметившийся кризис не успел зацепить этих ключевых производителей интегральных микросхем из Южной Кореи, однако снижение уровня складских запасов уже подтолкнуло обе компании к поиску д
02.06.2026 Южная Корея создала собственный боевой лазер для борьбы с БПЛА

Создание лазерного генератора Южная Корея разработала собственный лазерный генератор для боевой системы «Чхонван» («Небесны
27.05.2026 Редкий мессенджер, который пока не заблокировали, регистрирует бренд в России. Россияне уже используют его вместо Telegram и Max

2010 г. KakaoTalk могут пользоваться жители многих стран мира, но его основная аудитория — граждане Южной Кореи. Мессенджер позволяет общаться текстом, отправлять изображения и стикеры, а также
06.05.2026 Смотреть отечественное. Российские смарт-ТВ стали покупать в полтора раза чаще

еко. К маю 2026 г. на первом месте среди всех ТВ, что стоят в домах россиян, по-прежнему находились корейские – их доля составляет 43,3%. Два года назад они занимали 50,3%. StockSnap / Pixabay

23.04.2026 Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше

путации могут уйти годы. Трава и правда зеленее Bloomberg называет Samsung «самой дорогой компанией Кореи» (Korea’s most valuable company). Одна из причин, по которой она столкнулась со столь м
08.04.2026 Чудес не бывает. Samsung и LG не собираются возвращаться в Россию, хотя тайком зарабатывают здесь деньги и покупают рекламу

е южнокорейских компаний Samsung и LG в Россию рухнули в одночасье. Как сообщил ТАСС посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев, они обе «пока не планируют» вновь открывать для себя росси
31.03.2026 Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана

литографа полупроводников пластин, а также обеспечивает чистоту технологического процесса. Samsung Южная Корея, в частности Samsung, обеспечена гелием до начала лета В промышленности гелий пол
23.03.2026 Россияне внезапно распробовали редкий мессенджер из страны корн-догов, дорам и BTS. Он русифицирован и пока не заблокирован

Всем Аньён! В России набирает популярность мессенджер KakaoTalk, разработанный в Южной Корее. На это обратила внимание пользователь портала VC Ася Карпова. KakaoTalk – это од
12.03.2026 По мировым ИТ нанесен подлый удар. Редчайшее вещество для производства микросхем подорожало почти вдвое

ны Азии начали давить на мировой рынок производства полупроводников. Как пишет TrendForce, Япония и Южная Корея с начала 2026 г. подняли цены на гексафторид вольфрама на 70-90%. Гексафторид вол
04.03.2026 У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

Состояние злостного неплательщика Национальная служба по налогам и сборам Южной Кореи случайно опубликовала seed-фразу к конфискованному криптокошельку, и из него моме
24.02.2026 Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы

сообщил The Korea Herald источник в ПК-отрасли, пожелавший остаться анонимным. – По мере того, как корейские компании концентрируются на HBM4, в их доминировании на традиционном рынке начинают
19.02.2026 Аналитика «Кион Строки»: интерес к книгам о китайской кухне вырос на 33% за год

гурманов». Замыкает топ-5 сборник хитов корейской кухни «Массита! Кимбап, ттокпокки, кимчи и другие корейские домашние рецепты, которые вы полюбите». Интерес к азиатской кухне в целом стабильно
30.12.2025 Литовец, укравший с помощью вредоносного ПО криптовалюту на $1,2 млн, арестован и экстрадирован в Южную Корею

Экстрадиция в Южную Корею Полиция Южной Кореи заявила об экстрадиции в страну Интерполом хакера, обвиняемого в использовании вр
15.12.2025 Первый в мире закон об ИИ начнет действовать в январе 2026 г. Не успевшие подготовиться компании могут закрыться

Начало регулирования ИИ В Южной Корее 22 января 2026 г. должен вступить в силу закон о рамочной программе регулирования искусственного интеллекта, пишет Кorea Тimes со ссылкой на свои источники. В этом случае страна ста
18.11.2025 Московские видеоигровые студии договорились о партнерстве с мировыми гигантами в Южной Корее

овые студии договорились о подписании соглашений с крупнейшими международными игровыми компаниями в Южной Корее. Московские разработчики получат прямой доступ к мировой дистрибуции, международн
17.11.2025 Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

LG — один из мировых лидеров в производстве электроники и бытовой техники, чья история начинается в Южной Корее в 1947 г. Изначально компания занималась производством косметики и бытовой химии,
12.11.2025 Создается первый в мире ЦОД, который спроектирует, построит и будет работать под управлением ИИ

нвесторов во главе с американской компанией Stock Farm Road построит в провинции Чолла-Намдо на юге Южной Корее дата-центр, пишет The Wall Street Journal. Объект будет спроектирован искусственн
16.10.2025 RuStore расширяет присутствие в Азии: в России появятся игры из Южной Кореи

ольше 50% всех оплат среди иностранных сервисов», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев. Южная Корея стала новым этапом расширения каталога RuStore и привлечению разработчиков из-за

08.10.2025 Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

ифорова, скорее всего, не учитывает поставки оружия и товаров из России, осуществляемые на бартерной основе. «Эта цифра отражает обычную традиционную торговлю», — сказал господин Ланьков. Эксперты из Южной Кореи считают, что Северная Корея заработала около $20 млрд на поставках боеприпасов и артиллерии российской армии за время специальной военной операции (СВО) России на Украине. Исследова
29.09.2025 Пожар в дата-центре парализовал целую страну. Не работают госуслуги и сайты министерств

2022 г. пожар в одном из корейских дата-центров нанес ущерб некоторым наиболее часто используемым в Южной Корее сервисам, таким как мессенджер Kakao и онлайн-платежи. По данным Uptime Institute
08.09.2025 В США массовые аресты на заводе LG и Hyundai, выпускающем аккумуляторы для электромобилей

ить свой вклад в экономику США до $26 млрд к 2028 г. с $21 млрд, о которых заявляла в марте 2025 г. Южная Корея является шестым по величине торговым партнером США. Ее компании играют ключевую р
01.09.2025 По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Запрет на гаджеты В Южной Корее приняли закон, запрещающий использование смартфонов и других гаджетов во время за
22.08.2025 Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты

илась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Малайзии и Японии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Наиболее поп
15.08.2025 Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии

девять раз), за ним следует Университет Тохоку (в 11 раз) и Осакский университет (в восемь раз). В Южной Корее самый заметный прирост показали Пхоханский университет науки и технологии (в 21 р
25.07.2025 K-pop для взрослых: тренд на корейскую музыку перекинулся с зумеров на миллениалов

ех возрастных групп. В апреле почти на треть вырос интерес к ресурсам, посвященным языку и культуре Кореи (+31%) в целом. Чаще всего их посещают жители столицы в возрасте 25-44 лет (55%). При э
03.06.2025 Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

что в их смартфонах есть функции слежки с автоматическими скриншотами экрана и заменой популярных в Южной Корее слов, пишет BBC. Хотя конкретный бренд не указан, дизайн и интерфейс напоминают м
14.05.2025 Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею

ям машинного обучения. В первую группу, по задумке авторов инициативы, должны были попасть ближайшие союзники США, в том числе Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также Тайвань. Эти страны получили бы практически неограниченный доступ к американским ИИ-технологиям. Во вторую группу – самую многочисленную – планировалось включить п
06.05.2025 Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Бесплатная смена SIM-карт Абоненты SK Telecom в Южной Корее массово меняют SIM-карты после кибератаки на оператора, об этом пишет сайт операт
24.04.2025 Новые атаки Lazarus: злоумышленники заражали компании через новостные сайты и финансовое ПО

ого») выявили новую сложную целевую кампанию группы Lazarus. Злоумышленники атаковали организации в Южной Корее, используя сочетание двух основных методов: сначала они заражали системы через ле
14.04.2025 Samsung спешно закрыла доступ к своему «убийце» прошивки iPhone, которого создавала больше года. ОС получилась максимально кривой

ась лишь прошлогодних флагманских смартфонов серии Galaxy S24 и только тех, что предназначались для Южной Кореи. Жаловались на сбои владельцы телефонов с процессорами Samsung Exynos. Однако ест
11.04.2025 Телевизоры на квантовых точках больше не в моде. Разработана новая технология для сверхкачественного изображения

вится к новой революции на рынке телевизоров и мониторов Но главной «фишкой» своей новой разработки корейские ученые считают вовсе не это. Как пишет Eurekalert, она способна вернуть к жизни тех
08.04.2025 В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

Открытие компьютерного клуба В Северной Корее открыли первый компьютерный клуб, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. Это не
31.03.2025 Бежавшая из России LG показала рост выручки в стране

во LG объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию, об этом писал CNews. Из России ушли корейские компании: среди крупнейших – автогиганты Kia и Hyundai, а также производители техни
28.03.2025 LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат

доверия и раскрытие новых возможностей на одном из крупнейших мировых рынков. Ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил в интервью агентству Newsis, что путь к восстановлен
13.03.2025 Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана

Google Play не безопасен Группа киберпреступников, связанная с властями Северной Кореи, разместили шпионское приложение для Android в магазине Google Play. Исследователи комп
24.02.2025 Иногда они возвращаются. Samsung резко начала вкладываться в рекламу в России, хотя давно сбежала из страны. Опрос

ых промопрограмм в последние кварталы наблюдается рост продаж». Санкции – хорошо, но деньги – лучше Южная Корея – одна из множества технологически развитых стран, которые поддержали антироссийс
18.02.2025 Вместо корейских ТВ – российские смартфоны. Многострадальному подмосковному заводу Samsung нашли новое применение

в финансовом плане. По итогам 2023 г. ее выручка увеличилась почти в 10 раз, составив 3,8 млрд руб. против 443 млн руб. в 2022 г. При этом важно отметить, что юридически завод Samsung как принадлежал корейской компании Samsung на 100%, так и продолжает принадлежать. В этом плане никаких изменений, несмотря на наличие арендаторов его помещений, нет.
11.02.2025 Новая хитрая технология спасет человечество от необходимости ежедневно заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки

Новым смартфонам – новые экраны Ученые из Южной Кореи разработали технологию, которая потенциально может в значительной степени увеличи

Публикаций - 7052, упоминаний - 10535

Южная Корея и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 2639
LG Electronics 3735 1078
Apple Inc 13154 954
Microsoft Corporation 25775 472
Sony 6739 448
Google LLC 12688 444
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 413
Intel Corporation 12811 398
Huawei 4676 334
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 311
Lenovo Motorola 3566 295
Xiaomi - Сяоми 2231 266
Qualcomm Technologies 1974 229
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 209
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 204
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 204
Toshiba Corporation 2980 200
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 194
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 189
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 173
IBM - International Business Machines Corp 9699 170
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 168
Nvidia Corp 4002 165
МегаФон 10742 159
HTC Corporation 1512 157
AMD - Advanced Micro Devices 4641 156
Philips 2099 153
Siemens AG - Siemens Group 2673 151
Yandex - Яндекс 9216 149
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 144
Lenovo Group 2446 143
Dell EMC 5180 135
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 127
HP Inc. 5883 126
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 122
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 122
Sharp Corporation 1062 122
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 115
Meta Platforms - Facebook 4621 110
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 101
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 132
Hyundai Motor Company 436 127
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 110
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 104
Связной ГК 1401 55
eBay Inc 1640 53
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 53
Евросеть 1421 51
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 46
Россети Ленэнерго 1699 46
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 39
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 38
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 38
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 36
Visa International 1993 34
Daewoo 103 34
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 33
BMW Group 482 32
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 32
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 32
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 31
Miele - Миле 139 31
НСПК - Национальная система платежных карт 948 29
Tesla Motors 461 29
SoftBank Group 284 27
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 26
Carl Zeiss AG 307 25
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 25
Volkswagen Group - VW 308 24
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 24
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 23
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 22
Haier - Candy Group - Канди 101 22
Dyson 157 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 21
Hansa - Ханса 114 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 150
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 134
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 115
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 109
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 105
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 91
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 86
Судебная власть - Judicial power 2500 80
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 74
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 71
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 67
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 67
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 65
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 64
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 42
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 41
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 40
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 34
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 31
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 28
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 24
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 23
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 22
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 22
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 20
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 19
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 224
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 43
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 41
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 30
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 27
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 12
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 12
Церковь Вечности 11 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 8
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 7
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 7
Демократическая политическая партия США 122 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 6
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 6
WiMAX Forum 69 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1518
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1352
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 944
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 934
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 841
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 704
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 702
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 623
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 600
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 594
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 579
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 546
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 516
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 510
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 471
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 471
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 457
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 437
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 418
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 416
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 405
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 403
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 401
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 401
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 390
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 374
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 351
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 344
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 338
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 337
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 333
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 331
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 330
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 328
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 326
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 317
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 309
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 303
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 297
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 287
Google Android 15243 611
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 537
Microsoft Windows 16882 323
Samsung Galaxy 1035 283
Apple iOS 8583 237
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 223
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 222
Apple iPad 4011 210
Samsung Galaxy Note 702 207
Microsoft Windows 2000 8678 177
Linux OS 11533 176
Apple iPhone 6 4861 155
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 147
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 114
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 110
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 102
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 101
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 97
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 96
Oracle Java - язык программирования 3469 87
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 83
Apple iPhone 5 783 83
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 80
Google YouTube - Видеохостинг 3002 80
Apple iPod 1553 78
FreePik 1841 75
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 72
Nokia Symbian OS 1411 68
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 68
Samsung Electronics TouchWiz 202 68
Samsung SVR-диктофон 464 65
Apple - App Store 3109 64
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 64
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 62
Apple iPhone 4 800 62
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 61
Microsoft Office 4170 60
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 60
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 59
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 59
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 65
Путин Владимир 3454 62
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 55
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 33
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 31
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 29
Медведев Дмитрий 1665 29
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 29
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 28
Симонов Игорь 103 28
Ксенин Алекс 311 20
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 19 19
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 18
Мишустин Михаил 787 17
Milius John - Милиус Джон 25 16
Кожевников Алексей 66 15
Арлазаров Владимир 290 13
Свердлов Денис 201 13
Никифоров Николай 1138 13
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 13
Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 13
Волков Сергей 108 12
Чернышенко Дмитрий 581 12
Ли Джэ Ён 13 12
Кононенко Олег 41 12
Павлов Никита 146 12
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 11
Рейман Леонид 1065 11
Шадаев Максут 1210 11
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 11
Чубайс Анатолий 222 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 10
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 10
Bush George - Буш Джордж 336 10
Сергеев Иван 74 10
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 9
Soyeon Yi - Сойон Йи 14 9
Касперская Наталья 319 9
Мельникова Анастасия 440 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2728
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2723
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2213
Япония 13807 1854
Европа 24964 1165
Германия - Федеративная Республика 13221 899
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 714
Азия - Азиатский регион 5920 698
Китай - Тайвань 4245 694
Индия - Bharat 5869 566
Франция - Французская Республика 8177 561
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 546
Италия - Итальянская Республика 4508 397
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 387
Канада 5081 380
Сингапур - Республика 1953 341
Испания - Королевство 3840 321
Финляндия - Финляндская Республика 3697 315
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 300
Нидерланды 3746 295
Бразилия - Федеративная Республика 2520 284
Швеция - Королевство 3782 270
Южная Корея - Сеул 375 258
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 257
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 250
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 244
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 242
Украина 7928 228
Турция - Турецкая республика 2620 221
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 210
Земля - планета Солнечной системы 10865 205
Израиль 2856 199
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 186
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 185
Малайзия 922 181
Казахстан - Республика 6048 180
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 171
Польша - Республика 2031 166
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 149
Африка - Африканский регион 3641 148
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 910
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 730
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 648
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 482
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 463
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 448
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 359
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 324
Английский язык 7030 293
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 272
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 263
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 261
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 244
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 230
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 206
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 193
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 186
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 177
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 170
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 167
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 166
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 161
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 157
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 156
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 156
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 140
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 130
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 129
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 129
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 127
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 122
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CNews - ZOOM.CNews 1866 203
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DigiTimes - Издание 1331 107
AP - Associated Press 2007 106
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 73
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 69
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FT - Financial Times 1296 56
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Times 661 39
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Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 32
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CNET Networks - CNET News 1643 31
Forbes - Форбс 1002 29
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 29
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WCCFTech - Издание 110 22
Wikipedia - Википедия 650 21
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SamMobile 57 20
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Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 20
IDC - International Data Corporation 4975 186
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 163
Gartner - Гартнер 3658 128
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 58
Strategy Analytics 285 56
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 42
Gartner - Dataquest 353 37
Counterpoint Research 110 34
ABI Research 236 18
Informa - Ovum - Omdia 155 18
comScore 379 17
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 16
Forrester Research 834 14
Internet Stock Report 994 13
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 12
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 10
In-Stat 115 10
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 9
Juniper Research 131 8
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 8
ITResearch 123 8
In-Stat/MDR 74 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 8
IC Insights 24 7
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 7
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 7
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 7
eMarketer 206 7
Frost & Sullivan 207 6
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 6
IDC Russia - IDC Россия 183 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
Dell'Oro Group 66 6
Mobile Research Group 87 6
Nikkei Market Access (NMA) 53 6
Displaybank 15 6
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 42
РАН - Российская академия наук 2122 39
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 27
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 25
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 22
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 14
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 14
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 14
KARI - Korea Aerospace Research Institute - Корейский институт аэрокосмических разработок 13 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 13
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 12
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 11
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 11
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 8
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 9 8
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 8
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 8
POSTECH - Pohang University of Science and Technology - Пхоханский университет науки и технологии 9 8
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 7
Yonsei University - Университет Йонсей - Университет Ёнсе 8 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 181
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 105
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 76
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 58
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 53
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 51
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 50
CeBIT 614 43
День молодёжи - 27 июня 1087 29
Международный женский день - 8 марта 418 23
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 19
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 16
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 15
Red Dot Design Award 57 14
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 13
Samsung Unpacked 41 13
Связь-Экспокомм 276 11
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 10
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 10
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 9
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 9
Microsoft Imagine Cup 60 8
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 7
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 6
FPD International 17 6
Startup Village - международная стартап-конференция 62 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
iF Design Awards 26 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
Photokina 60 4
Samsung Forum 14 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
ИгроМир 125 4
Infosecurity - выставка 63 4
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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