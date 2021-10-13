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Южная Корея
Республика


13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 2
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
06.10.2021 Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 4
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 7
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
17.09.2021 Создан первый в мире работающий процессор на основе ДНК 1
17.09.2021 Samsung открыла в России лаборатории для удаленного тестирования приложений Galaxy 1
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 1
04.08.2021 Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data 1
30.07.2021 Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 2
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
09.07.2021 Windows 11 получит в три раза меньше модификаций, чем Windows 10 1
09.07.2021 Huawei заключила лицензионное соглашение с поставщиком Volkswagen 1
24.06.2021 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых атак программ-вымогателей 2
22.06.2021 На заводе дисплеев для iPhone, Xiaomi и Huawei впервые в истории началась забастовка 2
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 1
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 2
21.06.2021 Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 8
25.05.2021 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
21.05.2021 Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году 2
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 1
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
13.04.2021 LG начала продажи сворачивающихся телевизоров LG Signature OLED R. Фото 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
05.04.2021 LG прекращает выпуск смартфонов, не выдержав конкуренции 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1

Публикаций - 1450, упоминаний - 1924

Южная Корея упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 353
Apple Inc - Эппл Рус 7680 95
Microsoft Corporation 11017 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 54
Google LLC 7128 51
Xiaomi 904 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 31
Huawei 2726 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 30
Lenovo Group 1636 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 21
Intel Corporation 4152 21
VK - Mail.ru Group 2482 20
Yandex - Яндекс 4099 18
LG Electronics 1832 16
SAP SE 3207 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 15
IBM 3527 14
Samsung C&T Corporation 13 13
Qualcomm Technologies 1001 12
Facebook 3765 11
Nvidia Corp 2011 10
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 10
Lenovo Motorola 996 10
SEC Consult Services 929 10
Amazon Inc - Amazon.com 1467 10
OPPO Electronics 222 9
Cisco Systems 2037 9
Крок 1219 9
Oracle Corporation 3331 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Nokia Corporation 2416 7
Samsung SDI 20 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 174 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
Realme 79 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 6
AMD - Advanced Micro Devices 1664 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
AT&T Inc 551 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 10
Альфа-Банк 1123 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
Sony Pictures Entertainment 78 5
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 4 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 4
Hansa - Ханса 59 4
Uber 257 4
Uber Technologies 258 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
SoftBank Group 101 3
JD.com - Jingdong Mall 45 3
Почта России ПАО 1570 3
Hyundai Motor 144 2
Роснефть НК 367 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Газпром нефть 380 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВТБ24 583 2
Visa International 1344 2
Yara - Яра 8 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Lyft - Агрегатор такси 16 2
DST Global 165 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 2
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Пентагон - Министерство обороны США 277 4
Правительство РФ 2200 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Президент Российской Федерации 1439 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 3
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 3
World Bank Group - Всемирный банк 128 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Конституционный суд Республики Карелия 2 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 13
Церковь Вечности 11 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 4
Руссофт - Russoft 250 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 2
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
World Wide Web Foundation 6 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
OpenChain 1 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 112
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 75
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 73
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 52
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 43
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 42
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 35
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 30
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 28
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 21
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 15
3G - Стандарт мобильной связи 3709 15
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 13
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 12
NAND flash memory - Флеш-память 202 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 11
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 11
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 10
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 8
Google Android 10750 211
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 107
Apple iOS 5741 80
Samsung Galaxy Note 558 71
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 56
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 52
Microsoft Windows 10 6612 45
Samsung Galaxy 345 35
Microsoft Windows Phone OS 1472 31
Nvidia GeForce GTX 2054 26
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 22
Linux OS 4243 21
Google Play - Google Store - Android Market 2515 20
Apple iPad 3263 20
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 19
Google Nexus - Серия смартфонов 398 18
HTC One - серия смартфонов 137 17
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 17
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 17
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 16
Apple iPhone 6 547 14
Samsung Electronics TouchWiz 167 14
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 13
Samsung Galaxy Gear 102 13
Apple iPhone 7 246 13
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 13
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 13
Microsoft Windows 7 1662 12
Microsoft Windows 8 1228 12
LG G - серия смартфонов 120 12
Apple iPhone 8 157 11
Apple macOS 922 11
Google YouTube - Видеохостинг 1706 10
Apple iPhone 5 710 9
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 9
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 9
WhatsApp Messenger 654 9
Apple iPhone 3 383 9
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 8
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 8
Путин Владимир 1820 14
Jay Y. Lee - Ли Джэен 8 8
Медведев Дмитрий 1433 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 6
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 21 5
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 25 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 4
Васильев Алекс 7 4
Дворкович Аркадий 169 4
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 16 4
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 3
Нигматуллин Ринат 7 3
Мишустин Михаил 302 3
Ли Джэ Ён 5 3
Резников Григорий 5 3
Гуцериев Михаил 107 3
Арлазаров Владимир 118 3
Наместников Юрий 39 3
Касперский Евгений 218 3
Каем Кирилл 16 2
Шалаев Антон 14 2
Зайцев Михаил 145 2
Никифоров Николай 1126 2
Уткин Никита 24 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
Волож Аркадий 181 2
Губанов Андрей 17 2
Текслер Алексей 18 2
Ветров Дмитрий 6 2
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 2
Сергунина Наталья 163 2
Макеев Владислав 3 2
Гурко Александр 129 2
Киселёв Алексей 28 2
Беляков Алексей 14 2
Водясов Алексей 97 2
Ипатов Михаил 2 2
Галушкин Олег 168 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 694
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 637
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 543
Япония 2760 410
Германия - Федеративная Республика 3614 279
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 250
Индия - Республика 2161 205
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 183
Франция - Французская Республика 2112 169
Европа 3730 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 134
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 75
Украина 3347 71
Казахстан - Республика 2621 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 66
Бразилия - Федеративная Республика 1121 57
Беларусь - Белоруссия 2081 51
Европа Западная 610 37
Восточная Европа 1669 34
Австралия - Австралийский Союз 1118 34
Канада 1294 32
Италия - Итальянская Республика 1371 27
Сингапур - Республика 808 27
Испания - Королевство 1248 25
Китай - Тайвань 589 25
Азия - Азиатский регион 1512 25
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Северная Америка 1405 20
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Эстония - Эстонская Республика 413 19
Нидерланды 970 18
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 18
Турция - Турецкая республика 950 17
Индонезия - Республика 384 16
Финляндия - Финляндская Республика 812 16
Швеция - Королевство 748 16
Россия - ПФО - Казань 1510 16
Израиль 716 15
Специальный административный район Гонконг 546 15
Россия - СФО - Новосибирск 1956 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 20
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
Русский язык 970 9
Вторая мировая война 255 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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