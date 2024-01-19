«МегаФон»: орловцы стали чаще закупаться в корейских онлайн-магазинах

«МегаФон» сообщил о том, что жители Орловской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой.

Самым популярным днем для поиска товаров в глобальной сети стал понедельник, 15 января. Трафик в этот день почти на 20% превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года орловцы не планируют экономить: интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января вырос на 67% по сравнению с прошлым годом. Жители региона интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился более чем в 3 раза.

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Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности – у Wildberries, трафик на него в январе вырос на 61%. Интерес орловцев к KazanExpress повысился на 39%, к Ozon – на 36%. Жители Орловской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-магазинах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 59%.

«В зимних условиях орловцы предпочли походам по магазинам и торговым центрам комфортный шопинг в интернете, зачастую такие покупки совершаются с помощью мобильных телефонов. Для того, чтобы жители региона могли порадовать себя и своих близких приятными подарками, мы обеспечили их высокоскоростным интернетом, позволяющим быстро выбрать необходимые товары. Онлайн-шопинг стал еще комфортнее благодаря тому, что за неполные три месяца мы модернизировали сеть на 12 объектах в Орле. Помимо этого, до конца месяца планируется модернизация LTE еще на четырех-пяти объектах», – сказал технический руководитель «МегаФона» по Орловской области Дмитрий Грачев.