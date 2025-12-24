Получите все материалы CNews по ключевому слову
Грачев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Грачев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 1034 3
|МегаФон 9949 2
|SoftwareONE Group 105 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 1
|BBDO BOOTLEG 4 1
|Ростелеком 10335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.