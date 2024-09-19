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«МегаФон»: орловцы начали бороться с осенней хандрой при помощи виртуальных путешествий

C наступлением осени и началом сезона деловой активности жители Орловской области начали искать нетривиальные способы борьбы с апатией. В тренде оказались виртуальные экскурсии в различные города мира, ресурсы по моделированию интерьера мечты, а также сайты со звуками дождя. С начала сентября 2024 г. интерес к онлайн-площадкам такой тематики вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом августа 2024 г.

Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных обращаемости к десяткам тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первой половине сентября 2024 г. орловцам стали особенно интересны сайты с различными виртуальными турами — трафик на них в общей сложности вырос в 2,8 раза по сравнению с августом 2024 г. Наибольшей популярностью стали пользоваться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — каньонов в Юте, побережья в Майами, со станции в Антарктиде. Жители региона потратили за просмотром этих уникальных локаций на 84% больше трафика. Одним из лидеров по динамике интереса пользователей в начале осени стал сайт, на котором можно понаблюдать за балконом Джульетты в Вероне: на этом ресурсе орловцы стали бывать в пять раз чаще.

Также среди новых способов справиться с осенней апатией — строительство дома мечты и ресурсы, на которых можно послушать шум дождя. Виртуальные туры по различным музеям, напротив, стали менее интересны осенью.

Наиболее популярными днями для посещения «отвлекающих» сайтов стали понедельник и вторник — так проще начать рабочую неделю и справиться с ежедневной рутиной.

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Помимо виртуальных путешествий и музыкальной релаксации, свой эффективный способ победить апатию и осеннюю хандру, а также переключить внимание предлагают психологи: «Самый лучший способ улучшить свое психологическое состояние, который предлагал император-философ Марк Аврелий — посмотреть на тех, кто позади нас. Помочь тем, кто нуждается в помощи, материально или морально. И это доказано: добрые дела улучшают психологическое состояние», — сказала психолог и философ Анна Кирьянова.

«Все мы с радостью используем мобильный интернет не только для работы или связи с друзьями и близкими, но для того, чтобы просто улучшить себе настроение. Каждый пользователь подбирает ресурсы на свой вкус, и если для кого-то хорошо провести время — послушать успокаивающую музыку, то другие любят провести время за онлайн-игрой или виртуальными приключениями. Надежный 4G-сигнал от «МегаФона» позволяет заходить в интернет на комфортным скоростях. Для улучшения качества связи с начала года мы модернизировали уже около 120 базовых станций, и эта работа продолжается», — сказал технический директор «МегаФона» в Орловской области Дмитрий Грачев.

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