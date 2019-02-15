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США Флорида Майами
СОБЫТИЯ
|15.02.2019
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Аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa
Международный аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa. Благодаря биометрической системе выхода на посадку, установленной аэропорту, пассажирам, вылетающим в Мюнхен рейсом
|28.06.2017
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TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн
ивах Игоря Зорина, главы федерального государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО). TI утверждает, что Зорин приобрел ряд объектов элитной недвижимости в Майами в США. РСВО владеет сетями проводного радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге. Эти сети строились в советское время для трансляции сигнала трех государственных радиостанций. В последние
|27.09.2000
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В Майами прошла встреча лидеров рынка электронной коммерции
26 сентября в Майами, штат Флорида, прошла встреча представителей крупнейших фирм, работающих в сфере электронного бизнеса, получившая название The Global Business Dialogue on E-Commerce (GBDE) . На встрече
|25.08.2000
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IBM поставит для университета Майами серверы RS/6000
Компания IBM объявила о получении заказа на поставку для Университета Майами своих серверов серии RS/6000 и хранилищ информации. По условиям контракта IBM должна будет установить 12-процессорный RS/6000 S80 для обслуживания СУБД и 4 процессорный RS/6000 H70 для о
|12.07.2000
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Гигантский Интернет-хаб в Майами обеспечит высокоскоростную связь южной части США с Латинской Америкой
Консорциум телекоммуникационных компаний объявил о своих планах по построению гигантского Интернет-хаба в Майами, который должен обеспечить высокоскоростную связь США со странами Латинской Америки. Строительство обойдется в $100 млн. Его возглавит компания Epik Communications из Орландо - филиал Fl
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