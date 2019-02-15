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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Флорида Майами

США - Флорида - Майами

СОБЫТИЯ


15.02.2019 Аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa

Международный аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa. Благодаря биометрической системе выхода на посадку, установленной аэропорту, пассажирам, вылетающим в Мюнхен рейсом

28.06.2017 TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн

ивах Игоря Зорина, главы федерального государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО). TI утверждает, что Зорин приобрел ряд объектов элитной недвижимости в Майами в США. РСВО владеет сетями проводного радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге. Эти сети строились в советское время для трансляции сигнала трех государственных радиостанций. В последние
27.09.2000 В Майами прошла встреча лидеров рынка электронной коммерции

26 сентября в Майами, штат Флорида, прошла встреча представителей крупнейших фирм, работающих в сфере электронного бизнеса, получившая название The Global Business Dialogue on E-Commerce (GBDE) . На встрече

25.08.2000 IBM поставит для университета Майами серверы RS/6000

Компания IBM объявила о получении заказа на поставку для Университета Майами своих серверов серии RS/6000 и хранилищ информации. По условиям контракта IBM должна будет установить 12-процессорный RS/6000 S80 для обслуживания СУБД и 4 процессорный RS/6000 H70 для о
12.07.2000 Гигантский Интернет-хаб в Майами обеспечит высокоскоростную связь южной части США с Латинской Америкой

Консорциум телекоммуникационных компаний объявил о своих планах по построению гигантского Интернет-хаба в Майами, который должен обеспечить высокоскоростную связь США со странами Латинской Америки. Строительство обойдется в $100 млн. Его возглавит компания Epik Communications из Орландо - филиал Fl

Публикаций - 200, упоминаний - 200

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 14
Apple Inc 13154 10
Google LLC 12688 9
EA - Electronic Arts 1317 9
AT&T Inc 1725 7
Intel Corporation 12811 6
Codemasters 244 5
Dell EMC 5180 5
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 5
МегаФон 10742 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Cisco Systems 5372 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Yahoo! 3726 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Comcast 231 3
Heartland Payment Systems 17 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 3
AT&T South - BellSouth 234 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 16 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Sony 6739 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Teradyne 30 2
Nvidia Corp 4002 2
StormWall - Сторм системс 149 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Applied Materials 305 2
Oracle - BEA Systems 162 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 2
Lam Research - Novellus Systems 113 2
Sycamore Networks - SCMR 57 2
AT&T - TeleCorp PCS 8 2
Ростелеком 10948 2
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 6 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Eclipse Aviation 22 4
eBay Inc 1640 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
American Airlines 90 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Bombardier Inc 27 2
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Flatiron Partners 3 2
Global Partners Securities 42 2
PartnerRe Asset Management 15 2
RadioShack - Radio Shack 16 2
CCMP Capital Advisors - JP Morgan Partners - Chase Capital Partners 6 2
HM Capital Partners - Hicks, Muse, Tate & Furst - Hicks, Muse & Co - Hicks & Haas 10 2
Visa International 1993 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Los Angeles International Airport - Международный аэропорт Лос-Анджелес - ICAO: KLAX, IATA: LAX 8 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Foster + Partners 5 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Muddy Waters 7 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Emirates NBD 7 1
Abbott Laboratories 12 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
SunGard Higher Education 1 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Автоцентр Пулково - Авто Пулково - Пулково Авто 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Районные суды РФ 196 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
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Microsoft Windows 16882 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Google Android 15243 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
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Microsoft Windows 2000 8678 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 23 4
Apple iOS 8583 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Apple iPhone 6 4861 4
Linux OS 11533 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Stafory - робот Вера 377 3
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 3
Google Street View 105 2
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
AMD Phenom 127 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - CommuniCam 17 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iPad 4011 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Apple macOS 2419 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 2
Google Play Music - Google Play Музыка 63 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google Talk - Google Chat 163 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Gonzales Albert - Гонсалес Альберт 11 5
Зорин Игорь 7 4
Sherer Philipp - Шерер Филипп 3 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 2
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 2
Хантимиров Рамиль 82 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
Kingston Tim - Кингстон Тим 2 2
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 2
Raymo Francisco - Раймо Франсиско 2 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Roberts Brian - Робертс Брайан 7 2
Bobier Joe - Бобье Джо 2 2
Кирьянова Анна 5 2
Johnson Neil - Джонсон Нил 5 2
Mooers Rick - Мурс Рик 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Селиванов Александр 5 1
Балабанов Александр 8 1
Бесчастнов Андрей 2 1
Ульянов Николай 176 1
Грачев Дмитрий 10 1
Айнтерц Диана 1 1
Федулов Андрей 3 1
Боровиков Игорь 137 1
Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 1
Maston Christopher - Мастон Кристофер 1 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Gimenez Carlos A. - Хименес Карлос А. 1 1
Marcus David - Маркус Дэвид 9 1
Thiel Peter - Тиль Питер 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 125
Россия - РФ - Российская федерация 166167 35
США - Флорида 786 35
Европа 24964 32
США - Нью-Йорк 3180 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 17
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 16
США - Калифорния 4829 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
США - Иллинойс - Чикаго 440 13
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 13
США - Джорджия - Атланта 265 12
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 11
Куба - Гавана 35 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Сингапур - Республика 1953 9
Великобритания - Лондон 2432 9
Испания - Королевство 3840 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 7
США - Техас - Хьюстон 260 7
Нидерланды 3746 7
США - Техас - Даллас 185 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Америка - Американский регион 2206 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Украина 7928 6
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
США - Вашингтон - Сиэтл 407 6
США - Массачусетс - Бостон 384 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 6
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 10
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 9
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Bloomberg 1627 3
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Electronista 166 1
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