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Oracle BEA Systems

Oracle - BEA Systems

СОБЫТИЯ

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16.01.2008 Oracle добился BEA за $8,5 млрд

Американская компания Oracle, разработчик систем управления базами данных (СУБД), достигла окончательного соглашения о приобретении конкурирующей компании BEA Systems Inc. По условиям сделки, Oracle выплатит наличными $19,375 за каждую акцию BEA Systems. Итоговая сумма сделки, единогласно рекомендованной советом директоров BEA Systems

16.01.2008 Oracle купит BEA Systems за $8,5 млрд.

Компания Oracle Corp., американский производитель ПО, достигла окончательного соглашения о приобретении конкурирующей компании BEA Systems Inc. Об этом говорится в пресс-релизе компаний. Как сообщает РБК, Oracle, по условиям сделки, выплатит $19,375 за каждую акцию BEA Systems наличными. Таким образом, итоговая

29.11.2007 Сервера BEA Systems уязвимы для кражи личных данных

Организации, использующие популярный сервер производства компании BEA Systems, могут быть заинтересованы результатами исследований, которые показали, что есть простой путь для получения имен пользователей, зарегистрированных в их системах. Такая утечка может

29.10.2007 Топ-менеджеры BEA сорвали продажу компании Oracle

В воскресенье, 28 октября, истек срок предложения о покупке компании BEA Systems, которое отправила корпорация Oracle, один из крупнейших мировых разработчиков систем управления базами данных. Напомним, что первое предложение последовало 9 октября. Oracle был го
12.10.2007 Oracle выложит $6,66 млрд. за BEA Systems

Oracle предложил $6,66 млрд. за компанию BEA Systems. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на президента Oracle Чарльза Филипса (Charles Phillips). Как пишет «Прайм-ТАСС», со слов г-на Филипса стало известно, что предложение Ora
30.05.2007 BEA Systems ускорит Java
03.06.2004 BEA открыла представительство в Москве

Сегодня BEA Systems, разработчик инфраструктурного ПО для построения корпоративных приложений, объявил об открытии своего офиса в Москве. Открытие российского представительства позволит обеспечить подд
24.10.2003 BEA Systems откроет представительство в России

Компания BEA Systems (США) и российский холдинг "Ланит" провели в Москве вторую ежегодную конференцию BEA Systems. Темой данного мероприятия стали информационные решения, построенные на основе пл
21.02.2003 Прибыль BEA Systems в 4 квартале увеличилась втрое

Разработчик корпоративного ПО BEA Systems сообщил об увеличении ежеквартальной прибыли в 3 раза. Рост доходов обусловлен жестким контролем за расходами и увеличением спроса на предлагаемое ПО и услуги. Чистая прибыль BEA по
20.12.2002 Sun начал продавать ПО от BEA Systems

Sun начал поставлять пробную версию сервера приложений от BEA Systems вместе со своей ОС Solaris. Этот ход компании воспринят как ответ доминированию IBM на рынке подобного ПО. Sun стал вторым крупнейшим поставщиком аппаратных средств, предлагающим се
11.09.2002 BEA Systems выпустила самую быструю в мире виртуальную Java-машину
14.08.2002 BEA Systems расширяет поддержку Linux и 64-разрядной архитектуры
13.08.2002 Microsoft, IBM и BEA Systems анонсировали спецификации для вeб-сервисов

Предложения Microsoft, IBM и BEA Systems включают описание процедур взаимодействия веб-сервисов, а также язык описания бизнес-процессов для применения в веб-сервисах. В частности, WS-Coordination предназначена для координа
04.04.2002 BEA Systems представила портал и набор сервисов для разработчиков

Корпорация BEA Systems объявила о выходе новой программы для разработчиков приложений, получившей название dev2dev. Программа позволит расширить сообщество разработчиков приложений, использующих в качеств
28.03.2002 BEA Systems проведет первую в России конференцию по интеграции функциональных систем крупного предприятия

Компания BEA Systems проведет в России семинар "Современный подход к интеграции функциональных систем крупного предприятия", посвященной вопросам интеграции бизнес-приложений предприятия на основе едино
21.03.2002 CSFB и BEA Systems заключили долгосрочный договор о сотрудничестве

Финансовая компания Credit Suisse First Boston (CSFB) объявила о подписании долгосрочного соглашения с корпорацией BEA Systems, согласно которому CSFB будет использовать платформу электронной коммерции BEA WebLogic. В рамках уже достигнутых договоренностей стартовая комплектация платформы будет включать в с
28.02.2002 BEA Systems представила "Visual Basic для Java" - WebLogic Workshop

Корпорация BEA Systems объявила о намерении расширить свои позиции на рынке электронной коммерции, представив новый программный интрументарий, который топ-менеджеры компании называют не иначе как "Visual

18.12.2001 "ЛАНИТ" и BEA Systems заявили о начале стратегического партнерства

Компании "ЛАНИТ" и BEA Systems заключили соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке. Цель такого партнерства - обеспечить принципиально новый уровень решений по системной интеграции, разработке и
03.12.2001 "ЛАНИТ" и BEA объявили о стратегическом партнерстве

Компания "ЛАНИТ" и BEA Systems заключили соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке. Цель такого партнерства - обеспечить принципиально новый уровень решений по системной интеграции, разработке и
20.08.2001 BEA Systems: финансовые прогнозы третьего квартала не склоняют к оптимизму

На прошлой неделе руководство софтверной компании BEA Systems заявило о снижении прогнозных оценок дохода на третий квартал. Показатель останется приблизительно таким же, как и во втором квартале - $260-275 млн., в четвертом квартале доход, по
04.05.2000 Компания Bea Systems заключает договор с Почтовым ведомством Китая о построении современной инфраструктуры для 82.000 почтовых отделений Китая

Компания Bea Systems Inc, специализирующаяся на разработке трансакционных решений для предприятий электронной коммерции, заключила договор с Почтовым ведомством Китая о построении современной инфраструк
07.12.1999 Акции BEA Systems выросли после обьявления альянса с iXL Enterprises

Акции BEA Systems Inc. поднялись в цене на 16% после сообщения, что её ПО для электронной коммерции будет использовано крупной консалтиноговой фирмой iXL Enterprises Inc., специализирующейся на Интер
06.12.1999 Акции BEA Systems растут на оптимизме в отношении электронной комммерции

Акции BEA Systems Inc., производителя ПО для обработки заказов, поступающих из сети Интернет, выросли на 19 % на ожиданиях, что данное ПО приведёт к увеличению числа сетевых покупателей. На Nasdaq ро
13.04.1999 Hewlett-Packard и BEA Systems начали сотрудничество по разработке комплексных корпоративных систем в Интернет

Компании Hewlett-Packard и BEA Systems объявили о разработке интегрированной системы на базе продуктов HP Praesidium VirtualVault, BEA WebLogic Server и BEA TUXEDO. Система является комплексным решением для построения ко
08.04.1999 Hewlett-Packard инвестирует $100 млн в BEA Systems

Компания Hewlett-Packard объявила о намерении инвестировать $100 млн в интернетовскую компанию BEA Systems. Эта крупная инвестиция призвана усилить сектор HP по разработке ПО для электронной коммерции. Договор рассчитан на три года.
22.02.1999 BEA Systems и Object Design заключили партнерское соглашение

Производитель ПО промежуточного слоя, компания BEA Systems, заключила соглашение с Object Design об интеграции своего ПО WebLogic и объектную БД ObjectStore от Object Design. Также соглашение подразумевает сотрудничество в разработке средст

Публикаций - 162, упоминаний - 163

Oracle и организации, системы, технологии, персоны:

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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Канада 5082 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Испания - Королевство 3840 2
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США - Иллинойс - Чикаго 440 2
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Канада - Монреаль 71 2
США - Флорида - Майами 200 2
США - Калифорния - Менло-Парк 31 1
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