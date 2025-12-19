Разделы

Ланит Сетевая академия учебный центр

Ланит Сетевая академия - учебный центр

«Сетевая Академия ЛАНИТ» создана в августе 1995 г., имеет статус негосударственного образовательного учреждения и входит в состав группы компаний ЛАНИТ. Основное направление деятельности – корпоративные проекты повышения квалификации персонала в области информационных технологий и обучение ИT-специалистов, руководителей и пользователей.

Является Серебряным партнером Microsoft в области обучения, авторизованным учебным центром Postgres Professional, Astra Linux, МойОфис, РЕД СОФТ, Лаборатории Касперского и многих других крупных российских и зарубежных производителей программного обеспечения.

СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет готовят ИТ-кадры для «Русала» 2
05.11.2025 «Сетевая Академия Ланит» и «Катюша» объявили о стратегическом партнерстве 2
Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 1
15.04.2025 «Сетевая Академия Ланит» — авторизованный учебный партнер «Киберпротекта» 2
11.04.2025 «Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО» 2
08.11.2023 «Сетевая академия Ланит» научит автоматизировать процессы на NBT 2
20.02.2023 «Сетевая академия Ланит» и «Ред софт» запускают новые курсы для подготовки ИТ-специалистов 1
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80% 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
16.03.2021 В «Сетевой академии ЛАНИТ» назначен директор 1
24.03.2020 «Сетевая академия Ланит» стала авторизованным учебным партнером Postgres Professional 4
29.01.2020 «Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов 3
18.11.2019 «Сетевая академия Ланит» разработала адаптированные электронные курсы по Microsoft Office для школьников и учителей 3
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
05.04.2018 «Сетевая Академия Ланит» представила систему дистанционного обучения для Роспотребнадзора 2
03.11.2017 Академия «Ланита» стала авторизованным учебным центром «Лаборатории Касперского» 2
16.08.2017 «Сетевая Академия ЛАНИТ» развернула библиотеку-магазин электронных изданий для ГИТИС 2
14.08.2017 «Сетевая Академия Ланит» и МАИ открыли новые программы подготовки ИТ-специалистов 3
09.11.2016 «Сетевая Академия Ланит» стала официальным учебным центром Landesk Software в России 3
05.10.2016 «Сетевая Академия Ланит» провела обучение по ГИС ЖКХ 1
18.03.2016 Зафиксирован рост желающих пройти онлайн-курсы для общественных наблюдателей 2
26.08.2015 «Сетевая Академия Ланит» на 4% увеличила оборот в 2014-2015 учебном году 2
08.07.2015 В 2015 г. «Сетевая Академия Ланит» подготовила в 2 раза больше общественных наблюдателей за ЕГЭ 2
18.06.2015 Сертификат Microsoft можно получить через интернет 2
19.11.2014 «Сетевая академия Ланит» и «Микроинформ» создали альянс в надежде выжить 2
30.09.2014 Evident Point Software подключила в США, Канаде и Великобритании 19 серверов открытой платформы Active Textbook 1
29.08.2014 Оборот «Сетевой Академии Ланит» по итогам 2013-2014 учебного года вырос на 31% 2
27.08.2013 «Ланит» открывает магазин электронных учебников 1
24.01.2013 В руководстве «Сетевой Академии Ланит» произошли кадровые изменения 2
24.12.2010 МВД подтвердило факт проверки в «Ланите» 1
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ 1
13.09.2010 ФНС: «Ланит» с помощью подставной фирмы недоплатил налогов на 2 млрд рублей 1
25.05.2009 Новая «дочка» «Ланита» начинает работу в Азербайджане 1
17.01.2007 «Ланит-Тисса» обучила специалистов госорганов Удмуртии 3
30.11.2006 В Казани открывается учебный центр Thomson Prometric 2
26.10.2006 "Синема Парк" внедряет КСУП на базе Microsoft 1
15.05.2002 Intel и "ЛАНИТ" представили программу поддержки российских интеграторов 1
15.05.2002 Intel и "ЛАНИТ" представили программу поддержки российских интеграторов 1

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 45
Microsoft Corporation 25253 13
Intel Corporation 12546 10
IBM - International Business Machines Corp 9553 8
Cisco Systems 5224 6
Oracle Corporation 6875 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 4
Ланит Интеграция 213 4
Ланит - Evident Point Software 12 3
HP Inc. 5763 3
OpenText - Micro Focus - Novell 873 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 2
МЭО - Мобильное электронное образование 21 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Oracle - BEA Systems 161 2
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 2
Samsung Electronics 10636 2
Dell EMC 5096 2
Yandex - Яндекс 8471 2
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Accenture plc 694 2
Apple Inc 12646 2
Huawei 4225 2
Dell Technologies - Dell Computer 2162 2
Commvault 179 2
InfoWatch - Инфовотч 1092 2
Citrix Systems 840 2
Schneider Electric 591 2
Adobe Systems 1572 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 2
Google LLC 12276 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 16 1
Ланит - diHouse - Дихаус 239 1
BMC Software 92 1
Fibrum 9 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 30 1
Ланит Центр компетенций 4 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 2
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 2
LEGO 255 2
Nike 190 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Sony Center 17 1
Intel Capital 148 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
Добронравов и Партнеры 1 1
ТМК Медиа - Трансконтинентальная МедиаКомпания 2 1
Норд Финанс МКК - NORD Finance 2 1
Почта России ПАО 2251 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Альфа-Банк 1872 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 396 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1081 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 3
EdTech - Электронные учебники - Electronic textbooks 72 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1071 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3319 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 2
Linux OS 10931 7
Ланит - Evident Point Software - Active Textbook 11 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 5
Apple iOS 8263 4
Google Android 14716 4
Microsoft Windows 16351 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1525 2
Oracle Java - язык программирования 3334 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 282 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
SAP Sybase 291 1
IBM Informix СУБД 135 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Microsoft CryptoAPI 19 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Ланит Интерактивный рабочий блокнот УИК 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 47 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
IBM Tivoli 284 1
Ред Софт - Ред платформа 29 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 29 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 150 1
КриптоПро IPsec 2 1
КриптоПро Рутокен CSP СКЗИ 9 1
КриптоПро eToken CSP 5 1
Microsoft ECP - Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 9 1
Шикова Юлия 16 16
Генс Георгий 76 6
Макарова Марина 5 4
Изместьев Дмитрий 7 3
Генс Филипп 43 3
Сварник Павел 34 2
Смирнов Михаил 70 2
Морозов Игорь 54 2
Фридман Борис 4 2
Афанасьев Денис 74 2
Устинов Алексей 8 2
Вертоградов Владимир 29 2
Аузан Александр 10 1
Грибов Владимир 31 1
Белоусов Александр 14 1
Кондаков Александр 21 1
Митрошенков Александр 3 1
Воронков Алексей 10 1
Пачикин Андрей 6 1
Комлев Николай 112 1
Мельников Дмитрий 11 1
Романова Ольга 10 1
Боброва Ольга 1 1
Малинин Юрий 11 1
Попов Владимир 25 1
Паршин Илья 8 1
Щербаков Борис 47 1
Минкин Илья 2 1
Волков Леонид 14 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Флакс Илья 6 1
Проценко Денис 4 1
Кочеткова Мария 2 1
Самошин Алексей 2 1
Мамыкин Владимир 44 1
Николаева Наталья 21 1
Мустафаев Мурад 3 1
Воронина Анфиса 1 1
Белогорцев Алексей 11 1
Ванцев Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 3
Канада 4986 3
Европа 24649 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Африка - Африканский регион 3572 2
Ближний Восток 3034 2
Россия - СФО - Новосибирск 4666 2
США - Ричмонд 26 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Канада - Британская Колумбия 81 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир - Рединг 14 1
Казахстан - Республика 5805 1
Европа Восточная 3122 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Великобритания - Лондон 2409 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1021 1
Украина - Киев 1141 1
Грузия 1285 1
Монголия 366 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 1
Азербайджан - Баку 134 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1699 1
Нидерланды 3635 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1233 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 391 1
Америка - Американский регион 2188 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Экзамены 484 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2290 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Образование в России 2562 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 2
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
Forbes - Форбс 914 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 2
Главбух 12 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
CNews TV 747 1
Ведомости 1249 1
IDC - International Data Corporation 4943 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 4
Gartner - Dataquest 353 2
Fortune Global 500 287 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Микроинформ 34 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
Информзащита Учебный центр 38 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 90 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 150 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
РусКрипто 7 1
