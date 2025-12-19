Ланит Сетевая академия - учебный центр

«Сетевая Академия ЛАНИТ» создана в августе 1995 г., имеет статус негосударственного образовательного учреждения и входит в состав группы компаний ЛАНИТ. Основное направление деятельности – корпоративные проекты повышения квалификации персонала в области информационных технологий и обучение ИT-специалистов, руководителей и пользователей.

Является Серебряным партнером Microsoft в области обучения, авторизованным учебным центром Postgres Professional, Astra Linux, МойОфис, РЕД СОФТ, Лаборатории Касперского и многих других крупных российских и зарубежных производителей программного обеспечения.