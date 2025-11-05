Разделы

Бизнес Кадры
|

«Сетевая Академия Ланит» и «Катюша» объявили о стратегическом партнерстве

«Сетевая Академия Ланит» и российский производитель принтеров, многофункциональных устройств и программного обеспечения «Катюша» объявили о старте совместной образовательной подготовки. Это сотрудничество позволит дополнить уже существующие форматы учебной подготовки компании «Катюша»: онлайн-занятия и очные тренинги, которые проходят в трех аккредитованных учебных центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

На сайте учебного центра представлено 8 курсов, в дальнейшем их количество будет увеличиваться. Уже доступны программы для линеек оборудования форматов А4 и А3, а также для администрирования систем печати на различных ОС: они посвящены настройке вариантов печати и сканирования на оборудовании «Катюша» в различных операционных средах. Каждый из курсов доступен в двух форматах – очный технический тренинг и дистанционное самостоятельное обучение. Это дает специалистам возможность выбрать наиболее удобный формат повышения квалификации.

Максим Виноградов, генеральный директор компании «Катюша», сказал: «Сотрудничество с „Сетевой Академией Ланит“ стало логическим продолжением стратегии, которая направлена на обеспечение наших заказчиков высоким уровнем сервиса. Особенно остро этот вопрос стоит для режимных предприятий, которым необходимо проводить обучение на собственной площадке – и теперь у их инженерных служб будет возможность самостоятельно обслуживать технику „Катюша“. При этом по итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, что позволяет обслуживать технику „Катюша“ без потери гарантии».

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Американский ИТ-гигант потребовал от тысяч сотрудников за месяц найти себе новое место в компании. Кто не найдет, будет уволен

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

В России создана батарея для бесконтактной зарядки дронов. БПЛА смогут летать бесконечно долго

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Глава Верховного суда поручил ускорить внедрение ИИ в российскую судебную систему

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/