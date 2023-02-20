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«Сетевая академия Ланит» и «Ред софт» запускают новые курсы для подготовки ИТ-специалистов

«Сетевая академия Ланит» полностью обновила линейку курсов вендора «Ред софт» для пользователей и администраторов операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В 2020 г. «Сетевая академия Ланит» получила статус авторизованного учебного центра компании «Ред софт» и начала подготовку специалистов по администрированию и работе с «Ред ОС» – российской операционной системой семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющей универсальную среду для использования прикладного ПО.

На сегодняшний день учебный центр предлагает обучение на трех курсах для пользователей и администраторов операционной системы.

Основы работы в «Ред ОС»: USR – однодневный курс для подготовки пользователей к установке и настройке операционной системы «Ред ОС», а также работе с офисным пакетом, входящим в состав дистрибутива.

Основы администрирования «Ред ОС»: ADM – курс для начинающих системных администраторов Linux-систем, а также ИТ-специалистов, планирующих сопровождать «Ред ОС».

Расширенное администрирование «Ред ОС»: EXADM – углубленный курс администрирования для специалистов.

Обучение проводят опытные сертифицированные преподаватели. По окончании курса слушатели получают сертификат компании «Ред софт».

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«Ред софт» – российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково, член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Редшлюз» и др.

«Сетевая академия Ланит» – негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования, созданное в 1995 г. как дочернее предприятие «Ланит». С тех пор более 1 млн слушателей прошли обучение в «Сетевой академии». Учебные программы «Сетевой Академии» включают авторизованные и авторские курсы для ИТ-специалистов, пользователей и руководителей. Еще одно из ключевых направлений работы «Сетевой академии» – реализация образовательных проектов различного масштаба (как корпоративных, так и государственных) и разработка учебного контента под цели и задачи заказчиков.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» –многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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