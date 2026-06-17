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Ред Софт Ред Вирт Ред Виртуализация

РЕД Виртуализация — решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на  гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. В РЕД Виртуализации реализован собственный VDI-клиент для подключения к виртуальным машинам. РЕД Виртуализация зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№ 6929).

 

 

Павел Голубев/Денис Солоничкин, Начальник Управления системного администрирования/Директор центра компетенций, Россельхозбанк/Ред софт "Критерии выбора системы виртуализации в 2026г."Конференция CNews 31.03.2026 "Платформы виртуализации 2026"

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17.06.2026 Платформа Directum RX совместима с «Ред Виртуализацией»

работу цифровой платформы Directum RX и платформы виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред Виртуализация». Через использование продуктов в связке заказчики получают полностью импор
23.03.2026 Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery совместима с «Ред Виртуализацией»

о трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) с системой виртуализации серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Совместимость PT NAD с «Ред Виртуализацией» позволяет клиентам строить за
24.02.2026 «Смарт-Софт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Traffic Inspector Next Generation с «Ред Виртуализацией»

рограммного обеспечения и создатель отечественной системы виртуализации серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация», объявляют о завершении цикла совместных испытаний и подтверждении полной

09.02.2026 Серверы OpenYard успешно протестированы с «Ред Виртуализацией»

естимость серверов OpenYard RS102I и RS202I с системой управления виртуализацией и рабочих станций «Ред Виртуализация 7.3». Проведенное тестирование показало корректную работу системы «Ред В
18.12.2025 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и «Ред Виртуализация»

ть своих продуктов. Тестирование подтвердило, что СХД «Аэродиск» полностью совместимы с платформой «Ред Виртуализация» и поддерживают все ключевые функции. Это позволит заказчикам создать надеж
15.12.2025 Платформа «СУПеР» совместима с «Ред Виртуализацией»

рацию платформы управления «СУПеР» с системой управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Совместимость решений позволяет заказчикам создавать гибкие, масштабируем
03.12.2025 Innostage PAM получил сертификат совместимости с «Ред Виртуализацией»

ердили корректную работу продукта Innostage Privileged Access Management (Innostage PAM) в системе «Ред Виртуализация». Результаты испытаний зафиксированы в сертификатах соответствия. Совместим
25.11.2025 Программные продукты «Рутокен» совестимы с «Ред ОС» и «Ред Виртуализация»

Завершено тестирование совместимости программных продуктов «Рутокен» компании «Актив» с операционной системой «Ред ОС» и системой виртуализации серверов «Ред Виртуализация» компании «Ред Софт». Совместимость обеспечила пользователям операционной системы возможности защиты данных с помощью двухфакторной аутентификации и безопасного использования

25.09.2025 Компания «Ред Софт» выпустила минорное обновление «Ред Виртуализации»

реализованы или будут внедрены в следующих обновлениях», — Святослав Человечков, менеджер продукта «Ред Виртуализация».
11.09.2025 «КриптоАРМ» подтвердили совместимость с «Ред АДМ» и «Ред Виртуализацией»

ления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и системой управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Интеграция решений позволяет создать комплексную экосистему для безопасно
16.04.2025 Подтверждена совместимость «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink

, предоставляя доступ к расширенным инструментам управления и мониторинга облачной инфраструктуры. «Ред Виртуализация» помогает осуществлять управление виртуализацией серверов и рабочих станций
24.03.2025 «Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 прошли тестирование на совместимость

Компании «Ред Софт» и «Код Безопасности» провели испытания и подтвердили совместимость средства защиты виртуальных машин vGate версии 5.0 и программного продукта «Ред Виртуализация» 7.3.1. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». В ходе испытаний специалисты компаний провели несколько этапов тестирования и оценки корректной совместной работы двух
18.03.2025 «Ред Виртуализация» 7.3.2: новые инструменты для управления виртуальной

стояния инфраструктуры и формирования отчетности. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». «Ред Виртуализация» 7.3.2 предлагает пользователям расширенный функционал модуля резервного ко
11.03.2025 «Ред Виртуализация» — серебряный призер рейтинга CNews

Продукт «Ред Виртуализация», разработанная «Ред Софт», получила высокую оценку, заняв второе место в п
13.02.2025 Оборудование OpenYard совместимо с «Ред ОС 8» и «Ред Виртуализацией»

ать единое пространство учетных записей и обеспечить контроль доступа к инфраструктурным сервисам. «Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станц
04.02.2025 Подтверждена совместимость «Ред Виртуализация» и Dinero

Компании «Ред Софт» и «Айтинвест» объявили о совместимости системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация» версии 7.3 с автоматизированной системой финансового мониторинга Dinero. Результаты испытаний зафиксированы в протоколе тестирования и официально подтверждаются соответствующ
30.01.2024 Подтверждена совместимость серверов Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация»

Тестирование серверного оборудования Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация» было осуществлено на тестовом стенде ГК «Аквариус» по совместно разработан
02.02.2023 Подтверждена совместимость ПО «Ред виртуализация» и СЗИ ВИ Dallas Lock

«Ред софт» и ЦЗИ «Конфидент» подтвердили полную совместимость продуктов СЗИ ВИ Dallas Lock и программного продукта «Ред виртуализация». Центр защиты информации «Конфидент» и «Ред софт» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы программного обеспечения «Система защиты информации в виртуал
10.10.2022 «Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация»

Компания «Ред софт» объявила о выходе новой версии своего продукта — «РЕД виртуализация 7.3». Разработчики обновили основные компоненты системы и расширили функцио

Публикаций - 121, упоминаний - 176

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1262 89
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3174 29
Broadcom - VMware 2623 16
Хост ГК - HostVM - Базовый код 80 16
Orion soft - Орион софт - 341 11
Microsoft Corporation 25863 10
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 351 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 8
Selectel - Селектел 556 7
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 151 7
Oracle Corporation 7106 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 998 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1110 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 306 6
Ростелеком 11033 5
Yandex - Яндекс 9363 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 5
Softline - Софтлайн 3795 5
9695 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1013 5
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 441 5
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 154 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5718 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1833 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 516 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 209 4
ОТР ГК - ОТР 2000 230 4
Код Безопасности 822 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 569 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 280 4
Центр открытых разработок - OpenYard 97 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3475 3
Huawei 4715 3
Lenovo Group 2473 3
Intel Corporation 12869 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 385 3
Red Hat 1381 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5053 3
Газпром ПАО 1498 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3164 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 177 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9034 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1910 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 562 2
Транснефть 338 2
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 2
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 734 2
Росхим - Русский водород 12 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
ТОСК АО - Тамбовская областная сбытовая компания 1 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 1
Ставрополькрайводоканал ГУП 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Почта России ПАО 2391 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 437 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Альфа-Банк 1991 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 387 1
Газпром нефть 742 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 9 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 95 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5818 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13863 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3461 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4012 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3217 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1522 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2364 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 85 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6680 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2090 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 181 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 391 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Федеральное казначейство России 1954 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 167 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 57 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 36 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Чеченской Республики 29 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 823 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 81
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7313 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26321 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33893 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28538 64
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13291 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35771 31
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3279 25
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 375 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10837 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36721 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13011 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26821 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24713 19
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1922 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6825 17
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5255 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12340 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16652 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23720 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18337 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13091 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8770 11
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2936 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7829 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14145 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5899 10
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 648 10
OpenStack 565 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5263 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3259 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2833 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12430 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17099 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13577 8
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1266 8
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2592 8
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1320 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6694 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10311 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1644 63
Linux OS 11647 33
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 278 32
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 143 29
Ред Софт - Ред Адм 152 25
Microsoft Windows 17003 18
Red Hat oVirt 66 18
Broadcom - VMware vSphere 620 15
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 689 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1708 13
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 128 13
Ред Софт - Ред платформа 31 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1838 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2504 9
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 9
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 159 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1069 7
Киберпротект - Кибер Бэкап 204 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 800 6
Конфидент ЦЗИ - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 127 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 331 6
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 121 6
Новые облачные технологии - МойОфис 967 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 5
НКТ - Р7-Офис 558 5
Red Hat RPM - Package Manager 196 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 65 5
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 263 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 5
Ред Софт - Ред ВРМ 8 4
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 4
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 355 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 416 4
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5843 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 744 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1320 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 3
Код Безопасности - vGate 91 3
Рустамов Рустам 551 42
Костина Виктория 49 7
Анисимов Максим 32 5
Человечков Святослав 4 4
Свиридов Андрей 12 3
Конарев Роман 8 2
Авхимович Анна 46 2
Сафин Денис 2 2
Шадаев Максут 1227 2
Кузнецов Андрей 118 2
Черникова Алевтина 52 2
Калуга Алексей 7 2
Басов Александр 10 2
Мухин Денис 65 2
Голубев Павел 10 2
Тишин Дмитрий 4 2
Сергеева Наталья 50 2
Толокнов Андрей 41 1
Фильченков Александр 43 1
Патракова Анжела 15 1
Солоничкин Денис 11 1
Подтихова Марина 1 1
Парфентьев Артем 5 1
Вихровский Кирилл 20 1
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Чезганова Надежда 1 1
Хвостова Юлия 7 1
Доманский Дмитрий 1 1
Клепче Владимир 4 1
Киричек Руслан 15 1
Евсеев Артем 55 1
Потехин Дмитрий 3 1
Кривоносова Наталья 1 1
Курилина Наталья 22 1
Галиханова Екатерина 4 1
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Гоголев Дмитрий 3 1
Мезенцев Роман 46 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48027 4
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Азия - Азиатский регион 5952 2
Беларусь - Белоруссия 6352 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3235 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 1
Европа Восточная 3140 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1430 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 696 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2897 1
Китай - Тайвань 4286 1
Россия - ЦФО - Курская область 771 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 518 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1494 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 279 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 2
Ред Софт - Авторизованный учебный центр 1 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 503 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 283 1
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Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 85 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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