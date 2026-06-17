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Ред Софт Ред Вирт Ред Виртуализация
РЕД Виртуализация — решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. В РЕД Виртуализации реализован собственный VDI-клиент для подключения к виртуальным машинам. РЕД Виртуализация зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№ 6929).
Павел Голубев/Денис Солоничкин, Начальник Управления системного администрирования/Директор центра компетенций, Россельхозбанк/Ред софт "Критерии выбора системы виртуализации в 2026г."Конференция CNews 31.03.2026 "Платформы виртуализации 2026"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.06.2026
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Платформа Directum RX совместима с «Ред Виртуализацией»
работу цифровой платформы Directum RX и платформы виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред Виртуализация». Через использование продуктов в связке заказчики получают полностью импор
|23.03.2026
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Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery совместима с «Ред Виртуализацией»
о трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) с системой виртуализации серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Совместимость PT NAD с «Ред Виртуализацией» позволяет клиентам строить за
|24.02.2026
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«Смарт-Софт» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Traffic Inspector Next Generation с «Ред Виртуализацией»
рограммного обеспечения и создатель отечественной системы виртуализации серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация», объявляют о завершении цикла совместных испытаний и подтверждении полной
|09.02.2026
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Серверы OpenYard успешно протестированы с «Ред Виртуализацией»
естимость серверов OpenYard RS102I и RS202I с системой управления виртуализацией и рабочих станций «Ред Виртуализация 7.3». Проведенное тестирование показало корректную работу системы «Ред В
|18.12.2025
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Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и «Ред Виртуализация»
ть своих продуктов. Тестирование подтвердило, что СХД «Аэродиск» полностью совместимы с платформой «Ред Виртуализация» и поддерживают все ключевые функции. Это позволит заказчикам создать надеж
|15.12.2025
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Платформа «СУПеР» совместима с «Ред Виртуализацией»
рацию платформы управления «СУПеР» с системой управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Совместимость решений позволяет заказчикам создавать гибкие, масштабируем
|03.12.2025
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Innostage PAM получил сертификат совместимости с «Ред Виртуализацией»
ердили корректную работу продукта Innostage Privileged Access Management (Innostage PAM) в системе «Ред Виртуализация». Результаты испытаний зафиксированы в сертификатах соответствия. Совместим
|25.11.2025
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Программные продукты «Рутокен» совестимы с «Ред ОС» и «Ред Виртуализация»
Завершено тестирование совместимости программных продуктов «Рутокен» компании «Актив» с операционной системой «Ред ОС» и системой виртуализации серверов «Ред Виртуализация» компании «Ред Софт». Совместимость обеспечила пользователям операционной системы возможности защиты данных с помощью двухфакторной аутентификации и безопасного использования
|25.09.2025
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Компания «Ред Софт» выпустила минорное обновление «Ред Виртуализации»
реализованы или будут внедрены в следующих обновлениях», — Святослав Человечков, менеджер продукта «Ред Виртуализация».
|11.09.2025
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«КриптоАРМ» подтвердили совместимость с «Ред АДМ» и «Ред Виртуализацией»
ления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и системой управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация». Интеграция решений позволяет создать комплексную экосистему для безопасно
|16.04.2025
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Подтверждена совместимость «Ред Виртуализации» с платформой для управления виртуальной облачной инфраструктурой Cloudlink
, предоставляя доступ к расширенным инструментам управления и мониторинга облачной инфраструктуры. «Ред Виртуализация» помогает осуществлять управление виртуализацией серверов и рабочих станций
|24.03.2025
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«Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 прошли тестирование на совместимость
Компании «Ред Софт» и «Код Безопасности» провели испытания и подтвердили совместимость средства защиты виртуальных машин vGate версии 5.0 и программного продукта «Ред Виртуализация» 7.3.1. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». В ходе испытаний специалисты компаний провели несколько этапов тестирования и оценки корректной совместной работы двух
|18.03.2025
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«Ред Виртуализация» 7.3.2: новые инструменты для управления виртуальной
стояния инфраструктуры и формирования отчетности. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». «Ред Виртуализация» 7.3.2 предлагает пользователям расширенный функционал модуля резервного ко
|11.03.2025
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«Ред Виртуализация» — серебряный призер рейтинга CNews
Продукт «Ред Виртуализация», разработанная «Ред Софт», получила высокую оценку, заняв второе место в п
|13.02.2025
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Оборудование OpenYard совместимо с «Ред ОС 8» и «Ред Виртуализацией»
ать единое пространство учетных записей и обеспечить контроль доступа к инфраструктурным сервисам. «Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станц
|04.02.2025
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Подтверждена совместимость «Ред Виртуализация» и Dinero
Компании «Ред Софт» и «Айтинвест» объявили о совместимости системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация» версии 7.3 с автоматизированной системой финансового мониторинга Dinero. Результаты испытаний зафиксированы в протоколе тестирования и официально подтверждаются соответствующ
|30.01.2024
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Подтверждена совместимость серверов Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация»
Тестирование серверного оборудования Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация» было осуществлено на тестовом стенде ГК «Аквариус» по совместно разработан
|02.02.2023
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Подтверждена совместимость ПО «Ред виртуализация» и СЗИ ВИ Dallas Lock
«Ред софт» и ЦЗИ «Конфидент» подтвердили полную совместимость продуктов СЗИ ВИ Dallas Lock и программного продукта «Ред виртуализация». Центр защиты информации «Конфидент» и «Ред софт» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы программного обеспечения «Система защиты информации в виртуал
|10.10.2022
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«Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация»
Компания «Ред софт» объявила о выходе новой версии своего продукта — «РЕД виртуализация 7.3». Разработчики обновили основные компоненты системы и расширили функцио
Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 551 42
|Костина Виктория 49 7
|Анисимов Максим 32 5
|Человечков Святослав 4 4
|Свиридов Андрей 12 3
|Конарев Роман 8 2
|Авхимович Анна 46 2
|Сафин Денис 2 2
|Шадаев Максут 1227 2
|Кузнецов Андрей 118 2
|Черникова Алевтина 52 2
|Калуга Алексей 7 2
|Басов Александр 10 2
|Мухин Денис 65 2
|Голубев Павел 10 2
|Тишин Дмитрий 4 2
|Сергеева Наталья 50 2
|Толокнов Андрей 41 1
|Фильченков Александр 43 1
|Патракова Анжела 15 1
|Солоничкин Денис 11 1
|Подтихова Марина 1 1
|Парфентьев Артем 5 1
|Вихровский Кирилл 20 1
|Смыслова Елена 3 1
|Чезганова Надежда 1 1
|Хвостова Юлия 7 1
|Доманский Дмитрий 1 1
|Клепче Владимир 4 1
|Киричек Руслан 15 1
|Евсеев Артем 55 1
|Потехин Дмитрий 3 1
|Кривоносова Наталья 1 1
|Курилина Наталья 22 1
|Галиханова Екатерина 4 1
|Лобода Алексей 4 1
|Гоголев Дмитрий 3 1
|Мезенцев Роман 46 1
|Кириченко Алиса 3 1
|Вязовов Алексей 1 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
|Ведомости 1517 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2485 1
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