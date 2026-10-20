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Veon потратил $207 миллионов на покупку постсоветского сотового оператора

Группа Veon за $207 млн приобрела узбекистанского сотового оператора Rubicon Wireless, построившего сеть 5G в режиме standalone. Veon работает в Узбекистане через компания Unitel. Сделка позволит «дочке» Veon увеличить частотный ресурс для работы 5G.

Veon усиливает присутствие в Узбекистане

Телекоммуникационная группа Veon сообщила о приобретении узбекистанского сотового оператора Rubicon Wireless. Сумма сделки составит $207 млн, включая задолженность Rubicon Wireless на $93 млн. Объектом приобретения стали 100% в Rubicon Wireless.

Veon уже работает в Узбекистане через сотового оператора Unitel, приобретенного в 2006 г. Услуги оказываются под торговой маркой Beeline. Тогда же группой были приобретены другой сотовой оператор Buztel и частоты сотового оператора Uzmacom.

Rubicon Wireless начал свою работу в 1990-х годах со стандарта dAMPS. Компания владеет частотами в диапазоне 800 МГц.

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Фото: © trismegist@yandex.ru / Фотобанк Фотодженика
Группа Veon купила узбекистанского сотового оператора Rubicon Wireless за $207 млн

В 2000-х компания перешла на более современный стандарт CDMA, который вскоре также устарел. В 2023 г. компания запустила сеть пятого поколения 5G «с нуля» (standalone) на базе частот в диапазоне 3,8 ГГц. Сеть построена на базе оборудования финской Nokia.

История Rubicon Wireless

В совокупности Rubicon Wireless обладает полосами частот общей шириной 115 МГц в диапазонах 800 МГц и 3,8 ГГц. Благодаря сделки Veon в полтора раза объем доступного ему радиочастотного спектра в Узбекистане, а также получит дополнительные ресурсы для запуска сетей 5G.

Исторически Rubicon Wireless связывали с Гульнарой Каримовой, дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

В 2013 г. в отношении Каримовой начались расследования в Швеции, Швейцарии и США по подозрению в отмывании денег, ее активы были заморожены. Также власти США оштрафовали работавшие в Узбекистане международные телекоммуникационные компании МТС («Мобильные Телесистемы»), Veon и шведско-финскую Telia (бывшая TeliaSonera) из-за сотрудничества со структурами Каримовой. Суммы штрафов составили соответственно $800 млн, $795 млн и $690 млн.

Ислам Каримов скончался в 2016 г., но его дочь Гульнара попала в опалу еще при жизни отца и оказалась в заключении. В отношении нее было вынесено несколько судебных приговоров. В заключение попал и ее гражданский муж Рустам Мадумаров – формальный владелец Rubicon Wireless.

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Сам оператор оказался в собственности государства. В 2019 г. власти Узбекистана решили выставить его на продажу. В 2023 г. новым владельцем оператора стал Абдумалик Иминов.

Главой компании стал Дмитрий Шуков, ранее руководивший подразделениями Veon и МТС в Узбекистане. В 2026 г. 50% долей в компании стал предприниматель Фарход Мамаджанов. Он же вел переговоры с Veon.

Узбекский рынок сотовой связи

По состоянию на конец 2025 г. уровень проникновения услуг сотовой связи в Узбекистане составлял 93,5%, число сотовых абонентов составляло 34 млн. Rubicon Wireless является аутсайдером рынка с числом абонентов 100 тыс. Лидером рынка является Ucell (бывшая «дочка» Telia) с числом абонентов 11,6 млн.

У Uzmobile («дочке» принадлежащего государству оператора фиксированной связи «Узбектелеком») - 11 млн абонентов. Unitel находится на третьем месте с числом абонентов 7,6 млн. На четвертом месте – Mobiuz (бывшая «дочка» МТС), обслуживающая 3,7 млн абонентов.

В 2016 г. МТС за символическую сумму продала Mobiuz государству. В 2026 г. он был продан консорциуму международных инвесторов во главе с американской McKim and Company и при участии JVR Capital Group. Сумма сделки составила $351 млн, инвесторы также обязались вложить в компанию $500 млн.

Первой сеть 5G в Узбекистане запустил Uzmobile. Также сетями 5G в коммерческой эксплуатации обладают Ucell и Perfectum Mobile. У Unitel и Mobiuz сети 5G находятся в тестовой эксплуатации.

О группе Veon

Группа Veon была образована в 2009 г. путем слияния российского «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и украинского «Киевстара». Первоначально группа называлась Vimpelcom. Именно «Вымпелком» в 2006 г. выходил на узбекский сотовый рынок.

Крупнейшим акционером Veon является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Петром Авеном и др. В 2023 г. Veon продал «Вымпелком» его топ-менеджменту.

Игорь Королев

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