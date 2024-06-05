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Альфа-Групп

Альфа-Групп

СОБЫТИЯ

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05.06.2024 Экс-президент МТС перешел на работу в «Альфа-Групп»

Из МТС в «Альфа-Групп» Алексей Корня, в 2018–2021 гг. возглавлявший МТС, а в начале 2022 г. назначенный на пост исполнительного директора «Магнита», уже несколько месяцев координирует работу ретейла «
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Арест украинских активов Фридмана, Авена и Косогова Украинский суд арестовал корпоративные права на объекты собственности, принадлежащие совладельцам «Альфа-групп» и LetterOne – Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Арест касается прав на 20 компаний, работающих в сфере финансов,

14.08.2023 Америка ввела санкции против владельцев «Билайна»

Санкции против основателей «Альфа-групп» Власти США ввели санкций против основателей консорциума «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne: Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании

Алексей Кузьмичев и Герман Хан избавились от акций LetterOne Сооснователи «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельцев инвестиционной компан
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции

LetterOne критикует руководство Turkcell Компания LetterOne — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — раскритиковала политику руководства крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell, в число совладельцев которого она входит. Соответствующее письмо, адресованное совету директ
22.10.2021 Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам

Испания вызывает на допрос бывших топ-менеджеров «Вымпелкома» и «Альфа-групп» Семеро граждан России, имеющих отношение к телекоммуникационному бизнесу «Альфа-групп», и глава ее наблюдательного совета Михаил Фридман вызваны на допрос в Испанию. Об этом
18.11.2020 «Альфа-групп» запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0

стоит оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-банка. Призовой фонд чемпионата — 1 млн руб. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях «Альфа-групп». Alfa-Battle проводится уже во второй раз. Первый чемпионат для Java-разработчиков состоялся в июне 2020 г. Он превзошел все ожидания организаторов: охват интернет-аудитории состав
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн

LetterOne продала 5% акций Turkcell Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп», продала 5% акций турецкого оператора Turkcell. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). LetterOne также является крупнейши
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар

римовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова. Взятки предназначались для предоставления преференций подконтрольному TeliaSonera сотовому оператору Ucell. Мохамед Амерси, партнер «Альфа-групп», «питерской группой связистов», группы «Мост» и консультант TeliaSonera по российскому и постсоветскому рынкам Проверкой происходящего в TeliaSonera занялась британская аудиторская
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»

Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne объявили о завершении конфликта вокруг акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Сейчас 51% акций Turkcell принадлежат буферной стру
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора

,1 млрд. Однако затем турки отказались выполнять соглашение. Вместо этого Cukurova продала 49% акций буферной структуры Cukurova Telecom Holding (CTH, владеет 53% акций Turkcell Holdings) российской «Альфа-групп» за $1,6 млрд. Данный пакет эквивалентен 13% акций Turkcell. Одновременно «Альфа-групп» предоставила Cukurova кредит на сумму $1,7 млрд под залог оставшихся у группы 51% акци
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона»

Леонид Маевский арестован за вымогательство у «Альфа-групп» Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца предпринимателя Леонида Маевского. Маевского обвиняют в вымогательстве $40 млн у «А1», инвестиционного подразделения «Альфа-
13.11.2017 Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции

Новый шанс для LetterOne Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп», получила возможность увеличить до контрольной свою долю в крупнейшем в Турции с
12.09.2016 «Альфа-групп» ищет «Билайну» нового директора

говая марка «Билайн») может появиться новый гендиректор. Как рассказал CNews источник, близкий к акционерам оператора, им может стать Михаил Хабаров, ранее возглавлявший инвестиционное подразделение «Альфа-групп» - А1. «Вымпелком» входит в группу Vimpelcom, крупнейшим акционером которой является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп». Собеседник CNews

06.09.2016 Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп»

новичком в телекоммуникационной отрасли. До этого он работал в сфере ТЭК - после «КЭС-Холдинга» он занимал руководящие должности в нефтяной компании «ТНК-BP», совладельцами которой были «Ренова» и « Альфа-групп», крупнейший акционер Vimpelcom. Собственно, благодаря знакомству с главой «Альфа-групп» Михаилом Фридманом Слободин и оказался в «Вымпелкоме». Михаил Слободин сразу заявил о
02.04.2016 Владельцы «Альфа-групп» спрятали свои акции «Билайна»

LetterOne передала акции Vimpelcom штихтингу Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» передала 8% акций телекоммуникационного оператора Vimpelcom (торговая марка «Билайн») специально созданному голландскому штихтингу - Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommu
12.11.2015 «Альфа-групп» спрятала акции Tukrcell по методу Ходорковского

Новый ход владельцев «Альфа-групп» Компания LetterOne (создана владельцами «Альфа-групп», в том числе, для управления телекоммуникационными активами) «прячет» спорный пакет акций турецкого сотового оператора

07.10.2015 У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта

Предложение для «Альфы»Созданной владельцами «Альфа-групп» инвестиционной компании LetterOne предложили стать совладелицей бразильского телекоммуникационного гиганта Oi. Об этом пишет бразильское издание Estadao.Oi — крупнейший оператор фи
27.08.2015 Сотовый оператор «Альфа-групп» приобрел 4G-частоты за 1,6 млрд евро

– которые в совокупности заплатили за частоты 3,96 млрд евро. Больше всего за частоты заплатил Turkcell, чьими акционерами являются турецкая группа Cukurova, шведско-финская TeliaSonera и российская «Альфа-групп». Оператор приобрел 14 полос частот общей шириной 172,4 МГц, заплатив за них в совокупности 1,623 млрд евро. Полный спектр диапазонов Turkcell приобрел следующие полосы частот: част
13.05.2015 Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп»

ийского сотового оператора «Вымпелком» (торговая мрака «Билайн») и оператором фиксированной связи «Комбелга», а также контролировала украинского сотового оператором «Киевстар». Telenor договорился с «Альфа-групп» — крупным акционером оператора фиксированной связи Golden Telecom — о присоединении к нему «Комбелги». Позднее, в 2008 г. «Вымпелком» выкупил Golden Telecom за $4,4 млрд. При этом

02.04.2015 «Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп»

ператоров связи на общую сумму $1,07 млрд. В частности, в отчете рассказывается о подробностях выхода «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») на рынок Узбекистана. В 2005 г. его крупнейший акционер - «Альфа-групп» приобрел небольшого узбекского оператора Buztel за $4 млн. Чуть позже «Альфа-групп» договорилась о покупке другого небольшого оператора - Uzmacom, преимуществом которого был
31.03.2015 «Альфа-групп» заставляют продать долю в Turkcell

Турецкая группа Cukurova направила в Лондонский арбитраж иск с требованием обязать «Альфа-групп» продать ее долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency. «Альфа-групп» владеет 49% акций промежуточной структуры C
30.03.2015 Сотового оператора «Альфа-групп» доверили выходцу из Cisco

Сюрея Цивил (Sureyya Civil), возглавлявший компанию с конца 2006 г. Напомним, крупнейшими акционерами Turkcell являются шведско-финская TeliaSonera (напрямую и косвенно владеет 38% акций оператора), «Альфа-групп» (косвенным образом владеет 13,3% акций) и турецкая группа Cukurova (13,7% акций). Терзиоглу начинал свою карьеру в начале 1990-х годов в бельгийском офисе аудиторской компании Arth
25.03.2015 «Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell

пределения дивидендов компании. Об этом говорится в сообщении одного из акционеров оператора — шведско-финской TeliaSonera. Двумя другими крупными акционерами являются турецкая Cukurova и российская «Альфа-групп». С 2010 г. акционеры Turkcell не могут принять на годовом собрании важнейшие для оператора решения, включая выборы совета директоров, распределение дивидендов и назначение аудитора
30.01.2015 Глава принадлежащего «Альфа-групп» сотового оператора уволился из-за действий властей

ионную компанию Турции и всего региона. Цилив возглавил Turkcell в разгар корпоративного конфликта между его акционерами. Тогда доминирующий акционер оператора – турецкая Cukurova заключила сделку с «Альфа-групп». В 2005 г. турки продали россиянам 49% акций компании Cukurova Telecom Holdings (CTH), которая владеет 53% акций Turkcell Holding, а тот, в свою очередь, 51% акций Turkcell. За это
08.09.2014 Структура «Альфа-Групп» купила 6,9% акций «Армады»

Группа компаний А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», стала акционером ОАО «Армада». Одна из компаний, входящих в А1, приобрела 1 млн акций (6,9%), говорится в официальном заявлении. «Это инвестиционное решение принято в соответствие
03.09.2013 «Альфа-групп» меняет главу «Билайна»

Кудряшова им станет бывший вице-президент нефтяной компании ТНК-BP Михаил Слободин. В самом «Вымпелкоме», как и в крупнейшим акционере Vimpelcom – холдинге Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») - от комментариев отказались. Но источник, близкий к оператору, подтвердил CNews «адекватность данного сообщения». Кудряшов возглавил «Вымпелком» в начале 2012 г. Ранее он руковод
26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС

МТС сообщила о подписании трехстороннего мирового соглашения с холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и офшором Nomihold Securities казахстанского предпринимателя Искандера Еримбетова (бывший совладелец группы «Альянс-капитал»). Подписание соглашения означает конец длительного кон
03.06.2013 Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo отказалось от продолжения тендера на покупку акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Ранее предложение Altimo о приобретении акций OTH поддержали владельцы
28.05.2013 «Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна»

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщил итоги оферты на выкуп акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Продать свои ценные бумаги согласились владельцы 834 млн акций, что составляет 16
15.05.2013 «Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна»

Совет директоров египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) рекомендовал акционерам компании отклонить предложение российского холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп) о покупке компании. В рамках рассмотрения предложения Altimo совет директоров OTH нанял независимого оценщика - HC Securities and Investments. По мнению оценщика справедливая стоим
26.04.2013 Американская судья отдает Turkcell в «Альфа-групп»

рытия информации о своих активах, сейчас судья увеличила размер штрафа до $100 тыс. В США у Cukurova нет активов, но решение суда пришлось как раз кстати для третьего акционера Turkcell – российской «Альфа-групп». Еще в 2005 г. Cukurova продала россиянам опосредованно 13,3% акций Turkcell за $1,6 млрд, заложив той же «Альфе» оставшиеся у нее 13,7% акций по кредиту на $1,7 млрд. Это вызвало

11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА

Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об увеличении обеспечения, которое компания предоставила Верховному суду острова Мэн в рамках иска со стороны структур МТС. Теперь Altimo обязуется не совершать никаких де
31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд

Altimo — телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - направило оферту на выкуп 100% акций базирующегося в Египте холдинга Orascom Telecom (OTH). Как сообщает агентство Bloomberg, Altimo готова покупать акции по цене $0,7 за одну це
29.03.2013 «Билайн», МТС и «Альфа-групп» спешно пытаются перекупить Tele2

ьной антимонопольной службы (ФАС)». Одновременно свое предложение о покупке российской Tele2 в адрес совета директоров шведской компании сделали и в инвестиционной компании A1, входящей в консорциум «Альфа-групп» (крупнейший акционер Vimpelcom). A1 готова заплатить еще больше: $3,6 млрд — 4 млрд без учета долга. Более того, россияне готовы в кратчайшие сроки рассмотреть возможность покупки

13.03.2013 Власти Турции остановили поход «Альфа-групп» на Turkcell

ся в сообщении одного из этих акционеров - шведско-финской TeliaSonera, речь идет о Теро Кивисаари (Tero Kivisaari, представлял интересы скандинавов), Олеге Малисе (действовал в интересах российской «Альфа-групп») и Мехмете Вюленте Ергине (Mehmet Bülent Ergin, представитель турецкой группы Cukurova). Вместо них в совет назначены Ахмет Акца (Ahmet Akça), Атилла Коц (Atilla Koç) и Мехмет Хилм
31.01.2013 «Альфа-групп» отдают контроль над крупнейшим оператором Турции

Тайный совет при Палате лордов Великобритании удовлетворил иск офшора «Альфа-групп» Alfa telecom Turkey к структурам турецкой группы Cukurova относительно акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Совет согласился с «Альфой» в том, что Cukurova наруш
28.12.2012 Turkcell наказали за связь с «Альфа-групп»

ательство с Советом по фондовому рынку страны. Как следует из документов Turkcell, причиной конфликта стало наличие в комитете по аудиту оператора представителя одного из его крупнейших акционеров – «Альфа-групп» - Алексея Худякова. Худяков является вице-президентом холдинга Altimo (телекоммуникационного подразделения «Альфа-групп»). Он вошел в комитет по аудиту Turkcell в 2006 г. вс
25.12.2012 «Альфа-групп» «подарила» Vimpelcom $1,4 млрд

Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщил о намерении своего крупнейшего акционера — холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») - конвертировать принадлежащие ему привилегированные акции в обыкновенные. В отличие от обычной практики, префы Vimpelcom могут голосовать, но не обладают правом получения дивиден
16.08.2012 «Альфа-групп» вернула себе акции «Билайна» на $3,75 млрд

Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo сообщило о приобретении у египетского миллиардера Наджиба Савириса 305 млн обыкновенных акций Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») за $3,6 млрд. Этот п

Публикаций - 745, упоминаний - 825

Альфа-Групп и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 446
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 244
МегаФон 10742 231
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 214
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 205
Киевстар - Kyivstar 569 173
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 153
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 147
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 138
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 100
Питерская группа связистов 441 82
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 80
Ростелеком - Связьинвест 1719 75
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 67
Ростелеком 10948 65
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 60
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 57
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 55
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 38
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 37
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 30
Vodafone Group 1412 29
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 28
Yandex - Яндекс 9215 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
Сторм 57 25
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 25
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 24
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 23
Microsoft Corporation 25774 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 21
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 18
Астелит 137 17
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 17
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 15
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 108
Альфа-Банк 1979 83
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 78
Cukurova 97 76
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 42
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 41
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 37
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 37
Альфа-Эко 55 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 33
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 33
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 31
Евросеть 1421 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
АльфаСтрахование СГ 394 16
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 16
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 15
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 15
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 14
Apax Partners - Weather Investments 30 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Газпром ПАО 1493 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 12
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 12
Eco Telecom 16 12
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 11
Альянс-Капитал 29 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 10
Comtel Eastern 19 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 9
АльфаСтрахование Жизнь 30 9
АльфаСтрахование ОМС 17 9
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 9
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 62
Судебная власть - Judicial power 2500 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 40
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 16
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 16
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
СБУ - Служба безопасности Украины 98 13
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 13
Районный суд Киева 26 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 13
Международный арбитраж 32 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 10
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 10
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 9
Президент Украины 128 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 6
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 6
Районные суды РФ 196 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 107
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 21
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
ЛДПР 116 2
Демократическая политическая партия США 122 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 378
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 211
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 42
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 37
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 23
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 22
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 18
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 17
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 17
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 10
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Корпоративное управление - Corporate governance 104 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 6
Apple iPhone 6 4861 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Google Android 15243 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Turkcell Bip - Мессенджер 36 3
Stafory - робот Вера 377 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Office 4170 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Dynamics 1197 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Альфа-Банк - Private Banking - А-Клуб 3 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 35 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 2
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 2
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 2
Playrix - Hero Wars 15 2
Sage Group - SalesLogix 29 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 2
Фридман Михаил 146 119
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 69
Усманов Алишер 311 56
Авен Петр 67 52
Хан Герман 56 49
Кузьмичев Алексей 54 48
Рейман Леонид 1065 44
Резникович Алексей 60 35
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 35
Путин Владимир 3454 33
Торбахов Александр 111 26
Рожецкин Леонид 48 25
Косогов Андрей 33 25
Евтушенков Владимир 217 24
Малис Олег 86 24
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 23
Lunder Jo - Лундер Джо 69 23
Каримова Гульнара 95 20
Мамут Александр 133 20
Брюквин Юрий 300 20
Каримов Ислам 97 19
Кочетков Владислав 248 19
Маевский Леонид 57 18
Изосимов Александр 192 18
Бабаев Кирилл 56 18
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 16
Вексельберг Виктор 155 15
Акаев Айдар 29 15
Маевский Игорь 39 14
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 13
Кирюшин Геннадий 91 12
Акаев Аскар 28 12
Слободин Михаил 56 11
Таврин Иван 120 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Королев Игорь 65 11
Пинчук Виктор 44 11
Енгибарян Ваге 12 10
Думалкин Евгений 13 10
Никифоров Николай 1138 10
Россия - РФ - Российская федерация 166163 620
Украина 7928 229
Норвегия - Королевство 1857 195
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 188
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 181
Турция - Турецкая республика 2620 151
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 103
Швеция - Королевство 3781 85
Египет - Арабская Республика 1100 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 71
Казахстан - Республика 6047 69
Великобритания - Виргинские Острова 245 68
Узбекистан - Республика 2005 65
Нидерланды 3745 63
Европа 24962 59
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 58
Финляндия - Финляндская Республика 3697 58
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 54
Великобритания - Лондон 2432 49
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 48
Италия - Итальянская Республика 4508 48
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 47
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 41
Германия - Федеративная Республика 13220 37
Канада 5081 36
США - Нью-Йорк 3180 36
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 35
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 34
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 33
Нидерланды - Амстердам 630 32
Африка - Африканский регион 3640 28
Франция - Французская Республика 8176 28
Швейцария - Женева 332 27
Украина - Киев 1151 27
Грузия 1332 26
Таджикистан - Республика 953 25
Кипр - Республика 636 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Азия - Азиатский регион 5920 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 254
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 204
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 201
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 178
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 148
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 109
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 103
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 79
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 73
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 73
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 54
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 53
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 43
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 41
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 40
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 39
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 32
Аудит - аудиторский услуги 1265 30
Приватизация - форма преобразования собственности 543 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 29
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 29
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 29
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 27
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 25
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 22
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 21
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 20 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 105
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 37
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 7
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Forbes - Форбс 1002 6
РИА Новости 1033 5
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 1
МТИ - Московский технологический институт - МосТех ОАНО ВО 9 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Подмосковные Вечера 7 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Alfa-Battle - чемпионат российских дата-сайентистов 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
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