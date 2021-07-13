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Альфа-Групп


13.07.2021 УК «Альфа-Капитал» внедрила Smart ID Engine для распознавания документов пользователей мобильного приложения 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 3
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1
18.11.2020 «Альфа-групп» запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0 1
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн 7
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 4
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете 1
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором 3
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 8
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
04.05.2020 От хозяев «Билайна» массово уходят директора 1
14.02.2020 «Билайн» остается без гендиректора 1
03.02.2020 Погиб экс-президент хозяев «Билайна» 2
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
02.12.2019 Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора 3
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 5
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 4
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell 1
25.09.2019 Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве 3
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 2
18.06.2019 Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов 1
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 1
19.04.2019 «Билайн» потратил 350 миллионов, чтобы купить платежную систему у своего акционера и его друга 3
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора 4
12.03.2019 Альфа Private улучшил мобильное приложение для состоятельных клиентов 1
07.03.2019 «Билайн» купил мобильную платежную систему у друга Фридмана 2
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 2
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 2
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына 3
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 1
07.11.2018 «Альфа Private» выпустил мобильное приложение для высокосостоятельных клиентов 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1

Публикаций - 318, упоминаний - 560

Альфа-Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 172
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 63
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 34
Питерская группа связистов 113 20
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 17
Ростелеком Связьинвест 686 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 15
Microsoft Corporation 10973 11
АФК Система ПАО 987 10
Turkcell 178 9
Синтерра - Synterra 561 8
Telia Company 346 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 100 6
Telenor 293 5
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 5
Funbox - ФБ Групп 7 5
ZED+ Group 9 4
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 4
Киевстар 255 4
Facebook 3764 4
CTH - Cukurova Telecom Holdings 31 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 84 4
Buztel 13 3
МегаФон ПетерСтар 143 3
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 775 3
Cisco Systems 2034 3
Альфа-Групп - Altimo 223 3
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 3
ZED+ Temafon - Темафон 14 3
Yandex - Яндекс 4097 3
НСК - Наша Сервисная Компания 38 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 72 3
SAP SE 3207 3
Xerox 508 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Альфа-Банк 1122 16
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 16
ТНК-ВР Холдинг 147 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Газпромбанк - ГПБ 692 8
АльфаСтрахование СГ 207 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 231 4
M.I.P.R. 6 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Nouse Limited 2 2
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 3 2
Встреча ООО 5 2
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
X5 Group 599 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
EGX - Египетская фондовая биржа 9 2
ATB - Amsterdam Trade Bank 3 2
Трансаэро - авиакомпания 41 2
Юнитайл - Unitile 5 2
ОНЭКСИМ ГК 35 2
Rumi 2 2
Loyality Partners 3 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
IPOC 27 2
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 2 2
Qiwi 783 2
Связной ГК 875 2
Роснефть НК 367 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Tesla Motors 241 1
Евросеть 880 1
Gett 60 1
Фармстандарт АО 32 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 4
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 3 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Международный арбитраж 11 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 2
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роснано 456 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Администрация Президента РФ 267 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
3G - Стандарт мобильной связи 3691 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 61 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2435 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
3D-печать 135 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1085 1
Безопасный город 347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Big Data - Большие данные 1136 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
WhatsApp Messenger 654 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 507 3
Google Android 10750 3
Альфа-Банк Private Banking - А-Клуб 3 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Evernote 178 1
Microsoft Excel 434 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Prognoz Platform 74 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Zvooq 31 1
Apache Cassandra 31 1
Microsoft Azure Cosmos DB 2 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
ДИТ Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Apache HTTP Server 222 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
Microsoft Azure 1171 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
SQL - Язык программирования 432 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Apple iOS 5741 1
Java - Язык программирования 1163 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 15
Фридман Михаил 54 10
Рейман Леонид 406 8
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 5
Енгибарян Ваге 9 5
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 5
Малис Олег 55 5
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 4
Малис Александр 110 4
Таврин Иван 83 4
Королев Игорь 41 4
Усманов Алишер 241 4
Дворкович Аркадий 169 3
Морошкин Александр 106 3
Лацанич Василь 92 3
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 3
Евтушенков Владимир 130 3
Абрамович Роман 23 3
Туровецкий Владимир 6 3
Рожецкин Леонид 17 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 3
Колокольцев Александр 3 3
Чичваркин Евгений 82 3
Маевский Леонид 24 2
Евтушенков Феликс 15 2
Греф Герман 204 2
Кузьмичев Алексей 9 2
Барановский Игорь 2 2
Унароков Тимур 2 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Собянин Сергей 211 2
Потанин Владимир 19 2
Волож Аркадий 181 2
Wakkie Peter - Вакки Петер 5 2
Коболев Андрей 3 2
Grinda José - Гринда Хосе 3 2
Баев Владимир 2 2
Мильнер Юрий 116 2
Кудряшев Антон 25 2
Перцовский Александр 11 2
Россия - Российская федерация - РФ 57070 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 33
Украина 3338 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 10
Казахстан - Республика 2615 9
Россия - Санкт-Петербург 7035 7
Германия - Федеративная Республика 3601 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 6
Россия - Татарстан - Казань 1505 6
Восточная Европа 1665 6
Узбекистан - Республика 820 6
Африка 1477 5
Великобритания - Лондон 815 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 5
Грузия 687 5
Россия - Татарстан Республика 1612 5
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 5
Таджикистан - Республика 433 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 4
Турция - Турецкая республика 950 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 224 4
Нидерланды 967 4
Франция - Французская Республика 2108 4
Испания - Королевство 1247 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 4
Канада 1290 4
Швеция - Королевство 746 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
Азия - Азиатский регион 1509 3
Армения - Республика 683 3
Индия - Республика 2151 3
Швейцария - Женева 85 3
Великобритания - Виргинские Острова 110 3
Египет - Арабская Республика 366 3
Италия - Итальянская Республика 1362 3
Россия - Ярославль 400 2
Бурунди - Республика 51 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 243 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 58 1
Торговля розничная 77 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 616 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1419 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
Wikipedia - Википедия 272 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
Bloomberg 785 2
Thomson Reuters - Рейтер 1700 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
НТВ - Телекомпания 162 1
The Bell - Издание 34 1
FT - Financial Times 246 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Независимая газета 2 1
Variety 9 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Лига.нет 3 1
Компьютерра 11 1
Мобильные системы 3 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics 1988 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Медиалогия 37 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ЭЛАС НПО 6 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Alfa-Battle - чемпионат российских дата-сайентистов 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754306, в очереди разбора - 658020.
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