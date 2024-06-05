Экс-президент МТС перешел на работу в «Альфа-Групп» Из МТС в «Альфа-Групп» Алексей Корня, в 2018–2021 гг. возглавлявший МТС, а в начале 2022 г. назначенный на пост исполнительного директора «Магнита», уже несколько месяцев координирует работу ретейла «

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» Арест украинских активов Фридмана, Авена и Косогова Украинский суд арестовал корпоративные права на объекты собственности, принадлежащие совладельцам «Альфа-групп» и LetterOne – Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Арест касается прав на 20 компаний, работающих в сфере финансов,

Америка ввела санкции против владельцев «Билайна» Санкции против основателей «Альфа-групп» Власти США ввели санкций против основателей консорциума «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne: Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании Алексей Кузьмичев и Герман Хан избавились от акций LetterOne Сооснователи «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельцев инвестиционной компан

Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции LetterOne критикует руководство Turkcell Компания LetterOne — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — раскритиковала политику руководства крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell, в число совладельцев которого она входит. Соответствующее письмо, адресованное совету директ

Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам Испания вызывает на допрос бывших топ-менеджеров «Вымпелкома» и «Альфа-групп» Семеро граждан России, имеющих отношение к телекоммуникационному бизнесу «Альфа-групп», и глава ее наблюдательного совета Михаил Фридман вызваны на допрос в Испанию. Об этом

«Альфа-групп» запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0 стоит оценить надежность заемщика или же предугадать действия клиента в приложении Альфа-банка. Призовой фонд чемпионата — 1 млн руб. Лучшие участники также получат приглашение на работу в компаниях «Альфа-групп». Alfa-Battle проводится уже во второй раз. Первый чемпионат для Java-разработчиков состоялся в июне 2020 г. Он превзошел все ожидания организаторов: охват интернет-аудитории состав

Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн LetterOne продала 5% акций Turkcell Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп», продала 5% акций турецкого оператора Turkcell. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). LetterOne также является крупнейши

Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар римовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова. Взятки предназначались для предоставления преференций подконтрольному TeliaSonera сотовому оператору Ucell. Мохамед Амерси, партнер «Альфа-групп», «питерской группой связистов», группы «Мост» и консультант TeliaSonera по российскому и постсоветскому рынкам Проверкой происходящего в TeliaSonera занялась британская аудиторская

Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne объявили о завершении конфликта вокруг акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Сейчас 51% акций Turkcell принадлежат буферной стру

Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора ,1 млрд. Однако затем турки отказались выполнять соглашение. Вместо этого Cukurova продала 49% акций буферной структуры Cukurova Telecom Holding (CTH, владеет 53% акций Turkcell Holdings) российской «Альфа-групп» за $1,6 млрд. Данный пакет эквивалентен 13% акций Turkcell. Одновременно «Альфа-групп» предоставила Cukurova кредит на сумму $1,7 млрд под залог оставшихся у группы 51% акци

Арестован экс-акционер «Мегафона» Леонид Маевский арестован за вымогательство у «Альфа-групп» Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца предпринимателя Леонида Маевского. Маевского обвиняют в вымогательстве $40 млн у «А1», инвестиционного подразделения «Альфа-

Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции Новый шанс для LetterOne Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп», получила возможность увеличить до контрольной свою долю в крупнейшем в Турции с

«Альфа-групп» ищет «Билайну» нового директора говая марка «Билайн») может появиться новый гендиректор. Как рассказал CNews источник, близкий к акционерам оператора, им может стать Михаил Хабаров, ранее возглавлявший инвестиционное подразделение «Альфа-групп» - А1. «Вымпелком» входит в группу Vimpelcom, крупнейшим акционером которой является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп». Собеседник CNews

Смена гендиректора в «Билайне»: Топ-блогера заменил «ненавистник» «Альфа-групп» новичком в телекоммуникационной отрасли. До этого он работал в сфере ТЭК - после «КЭС-Холдинга» он занимал руководящие должности в нефтяной компании «ТНК-BP», совладельцами которой были «Ренова» и « Альфа-групп», крупнейший акционер Vimpelcom. Собственно, благодаря знакомству с главой «Альфа-групп» Михаилом Фридманом Слободин и оказался в «Вымпелкоме». Михаил Слободин сразу заявил о

Владельцы «Альфа-групп» спрятали свои акции «Билайна» LetterOne передала акции Vimpelcom штихтингу Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» передала 8% акций телекоммуникационного оператора Vimpelcom (торговая марка «Билайн») специально созданному голландскому штихтингу - Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommu

«Альфа-групп» спрятала акции Tukrcell по методу Ходорковского Новый ход владельцев «Альфа-групп» Компания LetterOne (создана владельцами «Альфа-групп», в том числе, для управления телекоммуникационными активами) «прячет» спорный пакет акций турецкого сотового оператора

У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта Предложение для «Альфы»Созданной владельцами «Альфа-групп» инвестиционной компании LetterOne предложили стать совладелицей бразильского телекоммуникационного гиганта Oi. Об этом пишет бразильское издание Estadao.Oi — крупнейший оператор фи

Сотовый оператор «Альфа-групп» приобрел 4G-частоты за 1,6 млрд евро – которые в совокупности заплатили за частоты 3,96 млрд евро. Больше всего за частоты заплатил Turkcell, чьими акционерами являются турецкая группа Cukurova, шведско-финская TeliaSonera и российская «Альфа-групп». Оператор приобрел 14 полос частот общей шириной 172,4 МГц, заплатив за них в совокупности 1,623 млрд евро. Полный спектр диапазонов Turkcell приобрел следующие полосы частот: част

Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп» ийского сотового оператора «Вымпелком» (торговая мрака «Билайн») и оператором фиксированной связи «Комбелга», а также контролировала украинского сотового оператором «Киевстар». Telenor договорился с «Альфа-групп» — крупным акционером оператора фиксированной связи Golden Telecom — о присоединении к нему «Комбелги». Позднее, в 2008 г. «Вымпелком» выкупил Golden Telecom за $4,4 млрд. При этом

«Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп» ператоров связи на общую сумму $1,07 млрд. В частности, в отчете рассказывается о подробностях выхода «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») на рынок Узбекистана. В 2005 г. его крупнейший акционер - «Альфа-групп» приобрел небольшого узбекского оператора Buztel за $4 млн. Чуть позже «Альфа-групп» договорилась о покупке другого небольшого оператора - Uzmacom, преимуществом которого был

«Альфа-групп» заставляют продать долю в Turkcell Турецкая группа Cukurova направила в Лондонский арбитраж иск с требованием обязать «Альфа-групп» продать ее долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency. «Альфа-групп» владеет 49% акций промежуточной структуры C

Сотового оператора «Альфа-групп» доверили выходцу из Cisco Сюрея Цивил (Sureyya Civil), возглавлявший компанию с конца 2006 г. Напомним, крупнейшими акционерами Turkcell являются шведско-финская TeliaSonera (напрямую и косвенно владеет 38% акций оператора), «Альфа-групп» (косвенным образом владеет 13,3% акций) и турецкая группа Cukurova (13,7% акций). Терзиоглу начинал свою карьеру в начале 1990-х годов в бельгийском офисе аудиторской компании Arth

«Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell пределения дивидендов компании. Об этом говорится в сообщении одного из акционеров оператора — шведско-финской TeliaSonera. Двумя другими крупными акционерами являются турецкая Cukurova и российская «Альфа-групп». С 2010 г. акционеры Turkcell не могут принять на годовом собрании важнейшие для оператора решения, включая выборы совета директоров, распределение дивидендов и назначение аудитора

Глава принадлежащего «Альфа-групп» сотового оператора уволился из-за действий властей ионную компанию Турции и всего региона. Цилив возглавил Turkcell в разгар корпоративного конфликта между его акционерами. Тогда доминирующий акционер оператора – турецкая Cukurova заключила сделку с «Альфа-групп». В 2005 г. турки продали россиянам 49% акций компании Cukurova Telecom Holdings (CTH), которая владеет 53% акций Turkcell Holding, а тот, в свою очередь, 51% акций Turkcell. За это

Структура «Альфа-Групп» купила 6,9% акций «Армады» Группа компаний А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», стала акционером ОАО «Армада». Одна из компаний, входящих в А1, приобрела 1 млн акций (6,9%), говорится в официальном заявлении. «Это инвестиционное решение принято в соответствие

«Альфа-групп» меняет главу «Билайна» Кудряшова им станет бывший вице-президент нефтяной компании ТНК-BP Михаил Слободин. В самом «Вымпелкоме», как и в крупнейшим акционере Vimpelcom – холдинге Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») - от комментариев отказались. Но источник, близкий к оператору, подтвердил CNews «адекватность данного сообщения». Кудряшов возглавил «Вымпелком» в начале 2012 г. Ранее он руковод

Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС МТС сообщила о подписании трехстороннего мирового соглашения с холдингом Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») и офшором Nomihold Securities казахстанского предпринимателя Искандера Еримбетова (бывший совладелец группы «Альянс-капитал»). Подписание соглашения означает конец длительного кон

Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна» Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» холдинг Altimo отказалось от продолжения тендера на покупку акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Ранее предложение Altimo о приобретении акций OTH поддержали владельцы

«Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна» Телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - холдинг Altimo - сообщил итоги оферты на выкуп акций египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Продать свои ценные бумаги согласились владельцы 834 млн акций, что составляет 16

«Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна» Совет директоров египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) рекомендовал акционерам компании отклонить предложение российского холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп) о покупке компании. В рамках рассмотрения предложения Altimo совет директоров OTH нанял независимого оценщика - HC Securities and Investments. По мнению оценщика справедливая стоим

Американская судья отдает Turkcell в «Альфа-групп» рытия информации о своих активах, сейчас судья увеличила размер штрафа до $100 тыс. В США у Cukurova нет активов, но решение суда пришлось как раз кстати для третьего акционера Turkcell – российской «Альфа-групп». Еще в 2005 г. Cukurova продала россиянам опосредованно 13,3% акций Turkcell за $1,6 млрд, заложив той же «Альфе» оставшиеся у нее 13,7% акций по кредиту на $1,7 млрд. Это вызвало

Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об увеличении обеспечения, которое компания предоставила Верховному суду острова Мэн в рамках иска со стороны структур МТС. Теперь Altimo обязуется не совершать никаких де

«Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд Altimo — телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп» - направило оферту на выкуп 100% акций базирующегося в Египте холдинга Orascom Telecom (OTH). Как сообщает агентство Bloomberg, Altimo готова покупать акции по цене $0,7 за одну це

«Билайн», МТС и «Альфа-групп» спешно пытаются перекупить Tele2 ьной антимонопольной службы (ФАС)». Одновременно свое предложение о покупке российской Tele2 в адрес совета директоров шведской компании сделали и в инвестиционной компании A1, входящей в консорциум «Альфа-групп» (крупнейший акционер Vimpelcom). A1 готова заплатить еще больше: $3,6 млрд — 4 млрд без учета долга. Более того, россияне готовы в кратчайшие сроки рассмотреть возможность покупки

Власти Турции остановили поход «Альфа-групп» на Turkcell ся в сообщении одного из этих акционеров - шведско-финской TeliaSonera, речь идет о Теро Кивисаари (Tero Kivisaari, представлял интересы скандинавов), Олеге Малисе (действовал в интересах российской «Альфа-групп») и Мехмете Вюленте Ергине (Mehmet Bülent Ergin, представитель турецкой группы Cukurova). Вместо них в совет назначены Ахмет Акца (Ahmet Akça), Атилла Коц (Atilla Koç) и Мехмет Хилм

«Альфа-групп» отдают контроль над крупнейшим оператором Турции Тайный совет при Палате лордов Великобритании удовлетворил иск офшора «Альфа-групп» Alfa telecom Turkey к структурам турецкой группы Cukurova относительно акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Совет согласился с «Альфой» в том, что Cukurova наруш

Turkcell наказали за связь с «Альфа-групп» ательство с Советом по фондовому рынку страны. Как следует из документов Turkcell, причиной конфликта стало наличие в комитете по аудиту оператора представителя одного из его крупнейших акционеров – «Альфа-групп» - Алексея Худякова. Худяков является вице-президентом холдинга Altimo (телекоммуникационного подразделения «Альфа-групп»). Он вошел в комитет по аудиту Turkcell в 2006 г. вс

«Альфа-групп» «подарила» Vimpelcom $1,4 млрд Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщил о намерении своего крупнейшего акционера — холдинга Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») - конвертировать принадлежащие ему привилегированные акции в обыкновенные. В отличие от обычной практики, префы Vimpelcom могут голосовать, но не обладают правом получения дивиден