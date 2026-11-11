Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204316
ИКТ 15891
Организации 11988
Ведомства 1509
Ассоциации 1140
Технологии 3600
Системы 27077
Персоны 89101
География 3175
Статьи 1600
Пресса 1353
ИАА 761
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2881
Мероприятия 898

КПСС Коммунистическая партия СССР Коммунистическая партия Советского Союза

КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза

СОБЫТИЯ


11.11.2026 Началось создание государственного ЦОД уровня Tier III в здании легендарного ГВЦ Госплана СССР 2
11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний 1
14.11.2024 Документы об истории Чувашии переведут в цифру 1
03.10.2024 В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на «ЭларСкан» 1
14.08.2024 В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар» 1
27.03.2024 Документы об истории Сахалина оцифровывают на «ЭларСкан» 1
06.12.2023 «Элар» оцифровал исторические документы для Национального архива Хакасии 1
04.07.2023 В Новосибирске на «Эларскан» оцифруют документы о Героях Советского Союза 1
30.05.2023 Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты» 1
17.04.2023 В России предложили создать «Цифровой Госплан» на базе технологий СССР 1
19.12.2022 «Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса» 1
27.02.2020 Билеты на блокчейне запустили на мировом киберспортивном турнире BLAST 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 1
22.01.2016 История отечественного телекома: Как прослушивали телефоны советских граждан 4
21.01.2016 Архивисты об оцифровке: взгляд изнутри 1
15.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: С чего начались прослушки и как уничтожили первый советский ксерокс 2
19.11.2015 В Российском государственном архиве новейшей истории оцифрованы документы фонда №89 1
02.07.2014 В почтовое обращение выходит почтовый блок с одной маркой «Байкало-Амурская железнодорожная магистраль» 2
02.07.2014 Анонс продукции на июль 2014 г. 2
15.03.2012 СЭД берет курс на кейс-менеджмент 1
31.01.2012 Государственной комиссии по радиочастотам исполняется 40 лет 2
05.08.2011 Удивительное рядом! Обзор необычной и красивой бытовой техники 1
18.03.2011 Кто и как готовится лететь на Марс? 2
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
01.11.2010 Имущество несостоятельных предприятий можно приобрести через интернет 2
14.09.2010 Вышел 50-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
17.03.2010 Интернет коммерциализировали четверть века назад 1
11.01.2010 Исполнилось 50 лет Центру подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина 1
28.12.2009 Великая Отечественная: переоценка потерь 2
17.04.2009 Communism Muscle Cars: Made in USSR в продаже 2
07.04.2009 Communism Muscle Cars: Made in USSR в печати 2
20.02.2009 50 лет назад была принята на вооружение первая баллистическая ракета морского базирования Р-11ФМ 1
02.09.2008 Вышел сентябрьский номер журнала CNews 1
19.10.2005 Разговоры "питерских связистов" оказались в руках "Альфы" 1
13.10.2005 Компьютерные игры: хиты продаж сентября 2
18.05.2004 Борис Щербаков стал вице-президентом Oracle СНГ 1
01.04.2004 Передача данных в рентгеновском диапазоне становится реальностью 1
17.02.2004 Европа толкает Россию на разворот сибирских рек 3
09.06.2003 Главному телефону Кремля 40 лет 1
23.07.2001 Выпущена новая версия системы "ДЕЛО 7.5" для Microsoft SQL Server 2000 1

Публикаций - 40, упоминаний - 56

КПСС и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1138 7
9804 4
Oracle Corporation 7132 4
Microsoft Corporation 25933 3
SAP SE 5638 2
IBM - International Business Machines Corp 9725 2
Xerox - The Haloid Company 1169 2
Software AG 203 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 28 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Питерская группа связистов 441 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Бествей - Руссобит-М - Russobit-M 267 1
Rolsen Electronics 80 1
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
Наука-Связь - Nauka Lab 22 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
SoftClub - СофтКлуб 160 1
Парадигма 172 1
Tilted Mill Entertainment 16 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Action Forms 13 1
МегаФон 11088 1
Yandex - Яндекс 9472 1
Xiaomi - Сяоми 2317 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
Accenture plc 725 1
HP Inc. 5915 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Крок - Croc 1972 1
Telegram Group 3052 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 501 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 411 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 552 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 63 2
Газпром ПАО 1499 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Новый век 27 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Comtel Eastern 19 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9182 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 444 1
Татнефть 247 1
Альфа-Групп 753 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 345 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Эксмо-АСТ - издательство 82 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 176 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 693 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 41 8
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 134 7
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6050 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14163 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6748 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5013 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1220 3
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3742 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 155 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1437 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 92 1
Администрация Перми - Пермская городская Дума - органы государственной власти 26 1
Судебная власть - Judicial power 2542 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5824 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 814 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 561 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 506 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 475 2
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
Оцифровка - Digitization 5315 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27354 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26759 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3843 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14211 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26753 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13438 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55397 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1846 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37167 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10329 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4029 3
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 459 3
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12600 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1930 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1207 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7931 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1396 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18573 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6180 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23368 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5548 2
Электронный документ - Electronic document 1601 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7468 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9714 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24674 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18524 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8608 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36490 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10429 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1623 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8862 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5240 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6417 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8659 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13118 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7603 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1279 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура 712 2
W3C - XSL - eXtensible Stylesheet Language - W3C XSLT - eXtensible Stylesheet Language Transformations - семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов 45 1
ЭЛАР ЭларСкан 195 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2598 4
Архивный фонд РФ 115 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3010 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud - TicketsWallet 1 1
Schneider Electric Glass Touch Panels 4 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 125 1
ЭЛАР Архив АИС 22 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 172 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 1
Action Forms - AtmosFear engine 7 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 1
NASA Mars Odyssey orbiter 59 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 130 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 1
U.S. Department of Defense - DARPA - 100 Year Starship 4 1
ЭЛАР СканИмидж 45 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 1
AIRI - FusionBrain 32 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 1
Ростех - Калашников ГК - Автомат Калашникова - АК - Пулеметы Калашникова 81 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1123 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3601 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Apple - App Store 3163 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 187 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1055 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6365 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1821 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 594 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 999 1
Mozilla Firefox - браузер 1965 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 158 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 1
Apple iPod 1559 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 359 1
Андропов Юрий 8 4
Горбачев Михаил 37 3
Брежнев Леонид 6 3
Путин Владимир 3492 3
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
Кудрявцев Геннадий 12 2
Хрущев Никита 5 2
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 2
Калгин Евгений 2 2
Громыко Андрей 6 2
Гагарин Юрий 98 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Ельцин Борис. 101 2
Притула Павел 33 1
Каменнова Мария 45 1
Солдатов Александр 4 1
Янаев Александр 1 1
Парицкий Александр 1 1
Макаров Станислав 118 1
Шалманов Сергей 202 1
Дмитриев Ярослав 2 1
Лужков Юрий 113 1
Перминов Анатолий 131 1
Рахманов Максим 47 1
Велихов Евгений 36 1
Габестро Сергей 28 1
Буренков Виталий 3 1
Бардин Валерий 8 1
Пелевин Виктор 13 1
Устинов Дмитрий 7 1
Chávez Frías Hugo Rafael - Чавес Фриас Уго Рафаэль 9 1
Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 1
Коваль Сергей 2 1
Большаков Дмитрий 4 1
Туликов Серафим 2 1
Глазовский Никита 1 1
Васильев Олег 2 1
Столетов Александр 2 1
Перминов Алексей 1 1
Фридкин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169780 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3183 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55249 10
Германия - Федеративная Республика 13330 8
Европа 25071 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 4
Земля - планета Солнечной системы 10938 4
Израиль 2881 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19504 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3557 3
Япония 13876 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 3
Германия - Берлин 740 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 423 2
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 33 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 52 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1278 2
Дания - Королевство 1377 2
Швеция - Королевство 3804 2
Финляндия - Финляндская Республика 3711 2
Европа Восточная 3141 2
Канада 5100 2
Болгария - Республика 803 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1400 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 760 2
Россия - УФО - Курганская область 660 2
Россия - ДФО - Амурская область 989 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 987 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 766 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3399 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1126 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Ирак - Республика 711 2
СССР - Ленинград 112 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1320 2
Ангола - Республика 60 1
Мексика - Мехико 79 1
Москва - Марфино 12 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58871 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34581 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9177 9
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 708 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11822 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18540 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6905 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6932 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16497 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 630 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12515 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 663 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6318 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3496 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3824 2
Английский язык 7102 2
Физика - Physics - область естествознания 2984 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1380 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9059 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6258 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6020 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3420 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2775 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 364 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1025 2
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки, автодром, мотодром 239 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4030 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2166 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22233 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27863 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6671 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3661 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 102 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2195 1
Кибернетика - Cybernetics 257 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11050 1
CNews Журнал 167 2
CNews - ZOOM.CNews 1916 2
New Scientist 1448 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2738 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2530 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Радио России - радиостанция 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8704 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 2
Gartner - Гартнер 3684 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 433 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1756 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 2
РАН - Российская академия наук 2159 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 6 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
МГУ - Географический факультет 12 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1010 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 120 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 777 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 190 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 667 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще