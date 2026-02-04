Получите все материалы CNews по ключевому слову
Большаков Дмитрий
СОБЫТИЯ
|04.02.2026
|Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
|19.11.2015
|В Российском государственном архиве новейшей истории оцифрованы документы фонда №89 1
Большаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
|Кузнецов Александр 150 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158135 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.