Архивный фонд РФ ГАРФ Государственный архив Российской Федерации и регионов


СОБЫТИЯ


11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний

архивных документов, включая документы из семи федеральных архивов: Государственного архива России (ГАРФ), Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Российского государственног
09.10.2024 «Элар» перевела в электронный вид массив документов для Государственного архива Республики Крым

чал в себя не только оцифровку, но и подготовку ветхих, разноформатных материалов к работе. ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» и корпорация «Элар» ведут совместную работу по оцифров
31.05.2024 Госархив России строит ЦОД за миллиард

Новый ЦХОД для архивов Как выяснил CNews, «Государственный архив Российской Федерации» (ГАРФ) построит центр хранения и обработки данных
04.07.2023 В Новосибирске на «Эларскан» оцифруют документы о Героях Советского Союза

В «Государственный архив Новосибирской области» поставлен отечественный планетарный сканер «Элар
09.03.2023 Государственный архив Краснодарского края расширяет парк оборудование «Элар»

едной планетарный сканер «Элар» - «Эларскан С2-800КС». Об этом CNews сообщили представители «Элар». Государственный архив Краснодарского края - крупнейшее архивное учреждение региона, в фондах

16.06.2022 Старинные карты Сибири оцифруют на «Эларскан»

ских документов, 1838 - 1970 гг.”, – сказал начальник отдела автоматизированных архивных технологий Государственного архива Новосибирской области. – В него входят, в том числе, географические к
06.04.2022 На «ЭларСкан» оцифруют особо ценные документы об истории Самарской области

В Центральный государственный архив Самарской области поставлен комплекс планетарного сканирования «ЭларСка
02.12.2021 В Новосибирске оцифрованы списки больных и умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны

это более 260 тыс. скан-образов) из различных фондов Государственного архива Новосибирской области. Государственный архив Новосибирской области - один из крупнейших хранилищ архивной информации
21.08.2019 ЭЛАР завершил создание архивной информационной системы Государственного архива Республики Крым

В «Государственный архив Республики Крым по личному составу» была внедрена Единая архивная инфор
10.05.2017 В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью

ЭЛАР объявила о поставке в Государственный архив Орловской области автономного комплекса планетарного сканирования ЭларС
07.12.2016 В Мурманской области продолжается модернизация АИС по документам Архивного фонда региона

справке или копии, заказать дела для работы в читальном зале». АИС позволяет работать с документами Государственного архива региона (ГОКУ ГАМО) и ГОКУ ГАМО в г. Кировске. В рамках модернизации

06.10.2016 В Госархиве Ярославской области завершилась оцифровка метрических книг

омментировал заместитель руководителя департамента по работе с архивами «Элар» Александр Комиссаров.Государственный архив Ярославской области относится к числу крупнейших региональных архивов Р
07.07.2016 «Элар» поставил реставрационные материалы в Государственный архив ЯНАО

Корпорация «Элар» поставила в Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа реставрационные материалы. С помощью
25.02.2016 Все метрические книги из госархивов Воронежской области переведены в электронный вид

создала цифровой фонд пользования на документы и внедрила автоматизированную информационную систему Архивного фонда региона. Государственными архивами Воронежской области ежегодно исполняется б
27.11.2015 «ЭЛАР» перевел в цифровой формат документы Государственного архива Российской Федерации

нных фондов ФБГУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» в цифровой формат переведены документы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Специалисты корпорации «ЭЛАР» отсканиров
05.12.2012 Описи Госархива РФ и Российского государственного архива экономики будут доступны в интернете

и информационную систему «Читальный зал» ГАРФ и РГАЭ. Файлы баз данных также переданы в Российский государственный архив научно-технической документации для загрузки в информационную систему «
17.07.2012 «Элар» оцифрует метрические книги Государственного архива Республики Марий Эл

едеральное архивное агентство завершило открытый аукцион на выполнение работ по переводу документов Государственного архива Республики Марий Эл в электронный вид. В результате право на заключен
19.06.2012 «Элар» оцифрует описи федеральных государственных архивов

еральных государственных архивов в формат электронных баз данных. «Элар» обработает описи из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива экон
14.02.2012 «Инсофт» ввел в эксплуатацию АИС Архивного фонда Курской области

ИВЦ «Инсофт» выполнил работы по внедрению автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам (АИС Архивного фонда Курской об
06.06.2011 ЭЛАР внедряет систему управления архивным делом Самарской области

шее развитие. Первый этап проекта, включающий в себя создание подсистемы «электронный читальный зал Центрального государственного архива Самарской области», компания завершила в 2010 г. Как отм
25.04.2011 Государственный архив Пермского края внедряет RFID-систему учета фондов

мался региональный партнер компании — пермский системный интегратор «Эмпайр». Основной деятельности Государственного архива Пермского края является обеспечение сохранности и учет документов Арх

Публикаций - 127, упоминаний - 211

