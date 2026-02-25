Разделы

Правительство Москвы Главархив Москвы Главное архивное управление города Москвы


СОБЫТИЯ


25.02.2026 «Элар» создала электронный архив нового поколения для ГАУ Москвы 1
21.10.2025 В «Поиске по архивам» появилась карта храмов Москвы с метрическими книгами 1
25.01.2024 Нейросеть «Яндекса» за год расшифровала более 10 млн страниц исторических документов в «Поиске по архивам» 2
25.01.2023 Нейросети «Яндекса» расшифруют архивные рукописные документы 1
02.12.2022 Умный поиск, быстрый результат: больше 50 городских сайтов обновили поисковую строку mos.ru 1
12.04.2016 Участок сканирования: от одного рабочего места до распределенного ввода документов 1
29.02.2016 Учреждения культуры могут зарабатывать на оцифровке 1
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 2
09.12.2015 Оцифровка документов по земле и имуществу: автоматизация рутины и наполнение муниципальных бюджетов 1
02.12.2015 Сканирование и индексирование: 5 способов сделать оцифровку дешевле 1
24.09.2015 Электронное хранилище префектуры САО пополнится на 28 тыс. документов 1
15.08.2015 Традиции VS Реальность 1
31.10.2014 Госархивы: от бумажных хранилищ к электронным ресурсам 1
22.12.2011 Архивные фонды правительства Москвы будут переведены в электронный вид 1
05.03.2009 Главархив Москвы: как обеспечивается сохранность видеоархивов? 3
03.04.2008 ПО «Архивный фонд» от ЭОС внедрят в государственных и муниципальных архивах РФ 1
28.12.2007 Главархиву Москвы требуется сопровождение интегрированной АИС 1
28.09.2006 Власти Москвы объявили несколько ИТ-конкурсов 3

Публикаций - 18, упоминаний - 24

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 9
Yandex - Яндекс 8647 3
IBM - International Business Machines Corp 9568 1
Oracle Corporation 6908 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 2
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Альфа-Банк 1893 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 226 1
Лента - Сеть розничной торговли 2300 1
ФосАгро 156 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 37 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Ренова - Энергопром Менеджмент 4 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 54 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 4
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3160 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 948 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 145 2
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 5 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 246 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 465 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 73 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
Правительство Москвы - ДЗР Москва - Департамент земельных ресурсов города Москвы - Москомзем - Московский земельный комитет 6 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минстройархитектуры - Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 4 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 21 1
Оцифровка - Digitization 4951 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1564 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1334 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3094 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4180 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12387 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 3
Электронный документ - Electronic document 1534 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6295 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1097 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1508 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1381 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2886 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 2
Scanner document - Сканеры документные 28 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1914 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4728 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6954 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1401 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4854 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1860 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3580 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1162 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 3
Архивный фонд РФ 112 3
Правительство Москвы - ЕСЭА - Единая система электронных архивов документов - Архив документов на электронных носителях Москвы 4 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 345 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
Ковчег - система резервного копирования 45 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 461 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 100 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Правительство Москвы - АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 2 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 34 1
ЭЛАР Саперион 43 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
IBM Tivoli 284 1
ЭЛАР ЭЛАРобот 16 1
ЭЛАР НСМ 8 1
Бубнова Елена 2 1
Веригин Илья 36 1
Ефимов Александр 18 1
Мякишева Марина 84 1
Артизов Андрей 7 1
Фролов Борис 32 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 15
Россия - РФ - Российская федерация 158861 8
Земля - планета Солнечной системы 10703 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 2
Москва - САО - Северный административный округ 27 1
Москва - ВАО - Восточный административный округ 30 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 1
Европа 24701 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3271 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2192 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 271 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 410 1
Россия - ПФО - Самарская область 1491 1
Украина 7821 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - УФО - Челябинская область 1425 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 731 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1276 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 976 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 905 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1461 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 133 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 748 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6386 2
Паспорт - Паспортные данные 2744 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 565 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 402 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3053 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2315 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 128 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2575 1
Всероссийская перепись населения 185 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2815 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4950 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 380 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 436 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6355 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 58 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Английский язык 6902 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Ведомости 1309 2
Вечерняя Москва - газета 12 1
Советский спорт 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
