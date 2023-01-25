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Нейросети «Яндекса» расшифруют архивные рукописные документы

«Яндекс» научил нейросети расшифровывать архивные записи со сложной дореволюционной орфографией. Попробовать технологию в действии можно уже сейчас в сервисе «Поиск по архивам»: он открывает всем желающим доступ к более чем 2,5 млн страниц исторических документов с текстовой расшифровкой. Новый алгоритм, построенный на основе системы оптического распознавания символов, учитывает особенности почерка, узнает утратившие актуальность буквы и понимает особую структуру архивных документов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Специалисты компании обучили нейросеть на массиве данных из сотен тысяч рукописных строк из реальных текстов XVIII–XIX веков и десятков миллионов сгенерированных примеров. Материалы для обучения размечали и расшифровывали эксперты, они же контролировали качество распознавания. Рукописи, которые неподготовленному человеку сложно разобрать, технология «Яндекса» почти мгновенно превращает в печатный текст. Благодаря этому в базе сервиса можно быстро находить документы с упоминанием фамилии, населенного пункта или любых других слов.

Елена Бубнова, руководитель «Поиска Яндекса»: «Для расшифровки одной страницы архивного рукописного текста профессионалу может потребоваться до получаса времени. Наш сервис справляется с этим за несколько секунд. В перспективе технологию можно использовать и для решения других задач в продуктах “Яндекса”».

«Поиск по архивам» повысит эффективность работы историков, социологов, демографов, генеалогов и поможет тем, кто ищет сведения о своей семье. Первым представленным в сервисе фондом стал Главархив Москвы — именно на его материалах разработчики обучали нейросеть. Теперь база пополнилась документами из архивов Оренбургской и Новгородской областей. Со временем количество хранилищ и доступных отсканированных файлов будет увеличиваться.

Искать можно по материалам XVIII — начала XX веков, которые больше всего пользуются популярностью у пользователей. Это метрические книги, исповедные ведомости и ревизские сказки с результатами переписи населения. Документы можно найти по каталогу или через строку поиска. Есть фильтры по годам, архивам, фондам и описям. Рядом со сканом каждой страницы отображается построчная расшифровка, сделанная нейросетями «Яндекса». Если навести курсор на нужный фрагмент, он сразу подсветится и на цифровой копии.

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