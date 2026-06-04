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Россия СЗФО Новгородская область
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
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МТС и правительство Новгородской области договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе
МТС объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Новгородской области. Генеральный директор МТС Инесса Галактионова и губернатор Новгородск
|20.05.2026
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МТС установит в Новгородской области около 50 отечественных базовых станций
МТС к началу 2027 г. установит на своей сети мобильной связи в Новгородской области около 50 отечественных базовых станций «Иртея». Новая партия оборудовани
|13.02.2026
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В джазовой новгородской деревне мобильный сигнал зазвучал по-новому
вор на берегу озера Ильмень. Деревня получила неофициальный статус одного из самых музыкальных мест Новгородской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря проведенным
|20.06.2025
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Сбербанк поможет Новгородской области в развитии профессионального образования и внедрении «цифры»
Заключено соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и правительством Новгородской области. Документ подписали Герман Греф, президент, председатель правления Сберб
|18.06.2025
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«МегаФон» поможет в цифровой трансформации Новгородской области
«МегаФон» и правительство Новгородской области заключили соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеко
|11.04.2025
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Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха
ак выяснил CNews, ООО «Гигафабрика» массово набирает сотрудников на производство телевизоров Sber в Новгородской области. Все вакансии опубликовала компания, следует из публикации на портала по
|12.02.2025
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Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России
ных документов стратегического развития отдельных отраслей. Андрей Никитин занимал пост губернатора Новгородской области, но 5 февраля 2025 г. подал в отставку. В тот же день замминистра трансп
|13.12.2024
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«МегаФон» улучшил покрытие на федеральных автодорогах в Новгородской области
нимо с почти пятью тысячами часов FullHD-видео», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.
|08.11.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в Боровичах Новгородской области
Новые скорости интернета стали доступны для жителей и гостей второго по величине города Новгородской области. «МегаФон» реализовал обширную программу по модернизации существующей те
|18.10.2024
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«МегаФон» ускорил дороги на востоке Новгородской области
ы в Новгородском регионе. Только за 2024 г. мы построили и модернизировали около 90 базовых станций, расположенных рядом с автомобильными дорогами», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.
|16.09.2024
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BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени
В Новгородской области на базе «1С» создана единая система контроля ключевых показателей медучр
|22.02.2024
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билайн бизнес обеспечил интернетом штаб строителей кампуса в ОЭЗ «Новгородская»
я и строительства. билайн бизнес провёл оптико-волоконную интернет-линию на строительную площадку студенческого кампуса, который возводит компания «Алабуга Девелопмент» для особой экономической зоны «Новгородская». Высокоскоростной канал передачи данных поможет инженерам, конструкторам, руководителям строительных работ и другим специалистам в реализации проекта. Новый кампус для студентов,
|23.01.2024
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Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона
оде. Ее открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Работа н
|18.01.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в 4 райцентрах Новгородской области
Более 35 тыс. человек в районных центрах Новгородской области – Пестово, Холм, Сольцы и Окуловка получили возможность пользоваться моб
|29.12.2023
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Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком
Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, ци
|12.12.2023
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«Сбер» локализует производство умных телевизоров в Новгородской области
«Сбер» и компания-партнёр SberDevices (ООО «Салютдевайсы») планируют перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию особой экономической зоны «Новгородская». Инвестиционный проект был представлен в ходе заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская». Работы по оснащению производственной площадки запланированы в 2024 г., а
|04.12.2023
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Николай Бетелев назначен директором МТС в Новгородской области
Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении Николая Бетелева на должность директора филиала МТС в Новгородской области. Ранее он занимал позицию технического директора новгородского филиала М
|16.06.2023
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«Сбер» и ОЭЗ ППТ «Новгородская» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве
инвестиционные и образовательные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности не только Новгородской области, но всего Северо-Западного региона». Артур Аюпов, генеральный директор А
|15.06.2023
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МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области
расширении покрытия высокоскоростного интернета в местах дачного отдыха и малых населенных пунктах Новгородской области. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета в
|09.06.2023
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Новгородская областная нотариальная палата внедрила электронный архив «Этлас»
Использование современного программного обеспечения гарантирует, что нотариальные действия совершаются в кратчайшие сроки и в точном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Новгородская областная нотариальная палата (НОНП) — это профессиональное объединение нотариусов, занимающихся частной практикой. Палата начала свою работу в 1993 г. Все эти годы НОНП представля
|09.06.2023
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МТС обеспечила интернетом родину «холынских огурцов» и еще четыре деревни в Новгородской области
а устойчивое покрытие 4G на территории пяти деревень в Новгородском, Чудовском и Валдайском районах Новгородской области. За счет установки нового оборудования местные жители получили доступ к
|19.12.2022
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МТС увеличила скорость мобильного интернета на трассе М10 в Новгородской области
удования и модернизации имеющегося МТС обеспечила непрерывное покрытие на всем участке автодороги в Новгородской области. Теперь автомобилисты и пассажиры смогут оставаться на связи и пользоват
|06.10.2022
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МТС прокачала интернет на берегах Волхова и Мсты
телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении и усилении покрытия сети в населенных пунктах Новгородской области, расположенных по берегам рек Мсты и Волхова. Интернет МТС на скорости д
|22.07.2022
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Минцифры Новгородской области и «Базальт СПО» начали сотрудничество в области образования
Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области и российская компания «Базальт СПО» подписали соглашение о сотрудничеств
|22.07.2022
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Новгородская область и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Новгородской области и российский разработчик «Ред софт» договорились о сотрудничестве. Тепер
|27.06.2022
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МТС запустила сеть NB-IoT в Новгородской области
никационных сервисов ПАО «МТС» объявила о развертывании сети интернета вещей (NB-IoT) на территории Новгородской области, сообщили CNews представители организации. Появление федеральной сети NB
|01.06.2022
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Новгородская область и «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ
Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий
|15.07.2021
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«Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества
«Ростелеком» и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере цифровиза
|04.06.2021
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Новгородская область и РЖД планируют сотрудничать в высокотехнологичной сфере квантовых коммуникаций
ктором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Стороны планируют осуществлять взаимодействие в части
|29.12.2020
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Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области
ьного колл-центра», - сказал министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Андрей Майоров. После внедрения системы в Новгородской области ок
|24.08.2020
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«Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом
Госкорпорация «Ростех» внедрит в Новгородской области новые информационные технологии для цифровизации управления регионом, го
|28.07.2020
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Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона
дустриальный директор радиоэлектронного комплекса uоскорпорации Ростех Сергей Сахненко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации к
|22.06.2020
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Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве
Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Новгородской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и р
|19.02.2019
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Органы исполнительной власти Новгородской области подключились к «Облаку 1С»
подключении к региональной системе «Облако 1С» 268 организаций – всех органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственные им учреждения. «Облако 1С» обеспечивает не только фин
|07.02.2019
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Handysoft обеспечила правительство Новгородской области инструментами оперативной аналитики
региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомств
|13.07.2018
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«Элдис» автоматизирует учет ресурсов в образовательных учреждениях Новгородской области
компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), приняла участие в пилотном проекте Правительства Новгородской области по автоматизации учета расходования тепловых и энергоресурсов в образова
|14.06.2018
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Пять разработок резидентов «Сколково» протестируют в больницах Новгородской области
Разработки компаний-резидентов Фонда «Сколково» внедрят в пилотном режиме в больницах Новгородской области. Речь идет о новых методах диагностики заболеваний, в том числе с исполь
|18.10.2017
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Правительство Новгородской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона
17 октября 2017 года на форуме «Открытые инновации - 2017» губернатор Новгородской области Андрей Никитин и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали Соглашение
|28.03.2017
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Бюджетный учет сельских поселений Новгородской области автоматизирован по модели SaaS
39 администраций сельских поселений Новгородской области получают доступ к системе «Парус — Бюджет 8» как услугу. В результате та
|12.01.2017
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В Региональном фонде капитального ремонта Новгородской области заработала система «Биллинг юридических лиц»
ставила Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области, информационную систему «Биллинг юридических лиц» по модели SaaS. Об это
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 24
|Путин Владимир 3454 16
|Никитин Андрей 64 14
|Бетелев Николай 10 10
|Чернышенко Дмитрий 581 10
|Самуйлов Александр 17 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Лысенко Эдуард 317 7
|Албычев Александр 168 6
|Карпунин Владимир 6 6
|Эмдин Сергей 69 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Орлов Геннадий 16 5
|Ушенин Алексей 12 5
|Вешняков Александр 30 5
|Орлова Екатерина 12 5
|Райкевич Алексей 129 5
|Шмалев Андрей 41 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Бойко Елена 152 4
|Ефимов Владимир 145 4
|Зингерман Борис 39 4
|Афанасьев Александр 53 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Князев Александр 17 4
|Васильев Сергей 69 4
|Щербаков Иван 29 4
|Вафин Адель 6 4
|Майоров Андрей 14 4
|Дегтерева Мария 28 4
|Мубаракшин Азат 7 4
|Бессольцев Михаил 11 4
|Зеленовская Анна 7 4
|Филиппов Евгений 14 4
|Степнов Сергей 5 4
|Гридасов Геннадий 7 4
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|Аванесян Ольга 4 4
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