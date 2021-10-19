Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
СЗФО
Новгородская область

Россия - СЗФО - Новгородская область


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 2
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
15.07.2021 «Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества 7
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
04.06.2021 Новгородская область и РЖД планируют сотрудничать в высокотехнологичной сфере квантовых коммуникаций 3
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 2
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 1
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
16.10.2020 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.10.2020 «Ростелеком» разработал новую методику автоматизированного дешифрирования и сравнения контуров пахотных земель 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
24.08.2020 «Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом 4
11.08.2020 Число пользователей приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе за год выросло в 1,6 раз 1
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 4
22.06.2020 Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
24.04.2020 МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева» 2
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
20.03.2020 На портале поставщиков зарегистрирована рекордная закупка 1
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1

Публикаций - 303, упоминаний - 388

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 16
Скай Линк - Skylink 548 15
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 11
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Nokia Corporation 2546 8
Samsung Electronics 5878 6
Huawei 2750 6
3934 6
Барс груп 402 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
МТС Северо-Запад 45 4
Microsoft Corporation 11628 4
Netrika - Нетрика 84 4
Сумма Телеком - Sumtel 75 4
Navitel - Навител Навигатор 255 4
М2М телематика 165 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
Ericsson 899 4
Yandex - Яндекс 4129 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
ZTE Corporation 556 3
Парус 212 3
Ростелеком ЦентрТелеком 219 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
HTC Corporation 1212 3
Oracle Corporation 3466 3
АйТи 771 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 2
Yota - Скартел 623 2
Крымтелеком 41 2
Почта России ПАО 1586 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 8
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Евросеть 939 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 4
Сбербанк Северо-Западный банк 68 3
Газпром ПАО 538 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Газпромбанк - ГПБ 696 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 2
Почта Банк 289 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Связной ГК 897 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Магнит аптека 4 1
Развитие Иннополиса 3 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Иннополис Архитект 2 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 31
Правительство РФ 2226 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 18
Президент Российской Федерации 1447 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 11
Правительство Новгородской области 10 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 6
Правительство Москвы 660 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
Федеральное казначейство России 766 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Администрация Смоленской области 19 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 48 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛДПР 70 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 37
3G - Стандарт мобильной связи 3835 34
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 13
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 5
LTE-смартфон 138 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 510 3
Безопасный город 348 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 134 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1191 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
Google Android 10752 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Apple iOS 5744 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 3
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 3
ЭОС Дело СЭД 649 3
Intel Celeron - Серия процессоров 272 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Tele2 Mini 13 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Tele2 Midi 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
SQL - Язык программирования 439 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Apple iPhone 5 710 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 145 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
СП.АРМ 18 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple iPad mini 375 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 192 2
Парус ПП - программный продукт 15 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
РЖД ЦОД 4 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
ByteDance TikTok 95 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
JavaScript - Язык программирования 645 1
Орловский Виктор 229 21
Никитин Андрей 26 9
Путин Владимир 1840 6
Эмдин Сергей 67 5
Никифоров Николай 1126 4
Медведев Дмитрий 1437 4
Валяева Елизавета 72 3
Гурко Александр 129 3
Лопатухин Дмитрий 16 3
Патока Андрей 96 2
Сахненко Сергей 71 2
Ускова Ольга 128 2
Макаров Александр 32 2
Смятских Алексей 47 2
Говорунов Александр 12 2
Солдатенков Сергей 117 2
Курилов Дмитрий 6 2
Ушацкий Андрей 101 2
Козырев Алексей 270 2
Акимов Максим 167 2
Кусков Денис 156 2
Иванов Олег 124 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Попов Алексей 319 2
Чемезов Сергей 121 2
Нуралиев Борис 206 2
Мишустин Михаил 302 1
Греф Герман 212 1
Лысенко Эдуард 209 1
Осеевский Михаил 227 1
Малофеев Константин 98 1
Арлазаров Владимир 118 1
Калинин Александр 95 1
Кириенко Владимир 38 1
Ефимов Владимир 32 1
Борисов Юрий 91 1
Никифорова Светлана 33 1
Серебряникова Анна 47 1
Галактионова Инесса 45 1
Ахмеров Тимур 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 170
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 118
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 95
Россия - СЗФО - Псковская область 330 93
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 76
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 76
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 75
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 71
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 66
Россия - ЦФО - Тульская область 760 44
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 43
Россия - СФО - Новосибирская область 843 43
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 43
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 42
Россия - СФО - Кемеровская область 496 42
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 41
Россия - УФО - Челябинская область 674 41
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 41
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 40
Россия - СФО - Омская область 395 37
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 37
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 36
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 36
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 36
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 34
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 34
Россия - ЦФО - Калужская область 584 33
Россия - УФО - Тюменская область 597 33
Россия - ЦФО - Курская область 342 32
Россия - УФО - Свердловская область 822 32
Россия - СФО - Республика Алтай 712 31
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 30
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 30
Россия - СФО - Иркутская область 565 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 29
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 29
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 28
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
Региональное законодательство 45 9
Федеральное законодательство 254 8
Образование в России 381 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 5
POI - points of interest 60 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
НПА - Нормативный правовой акт 50 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Космодром Байконур 99 2
Великая Отечественная война 130 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Коммерсантъ - Издательский дом 483 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
Пятница - Телеканал 20 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
ТНТ - Телеканал 95 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
НТВ - Телекомпания 170 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Ведомости 260 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 2006 5
IDC - International Data Corporation 2797 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews Инновация года - награда 26 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 8 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
ТулГУ - Тульский государственный политехнический университет 1 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
Сириус - Образовательный центр 86 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 39 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
CeBIT 112 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Единый день голосования 8 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786152, в очереди разбора - 689828.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще