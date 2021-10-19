Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Новгородская область
Публикаций - 303, упоминаний - 388
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 21
|Никитин Андрей 26 9
|Путин Владимир 1840 6
|Эмдин Сергей 67 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Гурко Александр 129 3
|Лопатухин Дмитрий 16 3
|Патока Андрей 96 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Ускова Ольга 128 2
|Макаров Александр 32 2
|Смятских Алексей 47 2
|Говорунов Александр 12 2
|Солдатенков Сергей 117 2
|Курилов Дмитрий 6 2
|Ушацкий Андрей 101 2
|Козырев Алексей 270 2
|Акимов Максим 167 2
|Кусков Денис 156 2
|Иванов Олег 124 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Попов Алексей 319 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Нуралиев Борис 206 2
|Мишустин Михаил 302 1
|Греф Герман 212 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Осеевский Михаил 227 1
|Малофеев Константин 98 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Калинин Александр 95 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Борисов Юрий 91 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Галактионова Инесса 45 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|CNews Analytics 2006 5
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786152, в очереди разбора - 689828.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786152, в очереди разбора - 689828.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru