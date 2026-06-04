Россия - СЗФО - Новгородская область

МТС и правительство Новгородской области договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе МТС объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Новгородской области. Генеральный директор МТС Инесса Галактионова и губернатор Новгородск

МТС установит в Новгородской области около 50 отечественных базовых станций МТС к началу 2027 г. установит на своей сети мобильной связи в Новгородской области около 50 отечественных базовых станций «Иртея». Новая партия оборудовани

В джазовой новгородской деревне мобильный сигнал зазвучал по-новому вор на берегу озера Ильмень. Деревня получила неофициальный статус одного из самых музыкальных мест Новгородской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря проведенным

Сбербанк поможет Новгородской области в развитии профессионального образования и внедрении «цифры» Заключено соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и правительством Новгородской области. Документ подписали Герман Греф, президент, председатель правления Сберб

«МегаФон» поможет в цифровой трансформации Новгородской области «МегаФон» и правительство Новгородской области заключили соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеко

Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха ак выяснил CNews, ООО «Гигафабрика» массово набирает сотрудников на производство телевизоров Sber в Новгородской области. Все вакансии опубликовала компания, следует из публикации на портала по

Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России ных документов стратегического развития отдельных отраслей. Андрей Никитин занимал пост губернатора Новгородской области, но 5 февраля 2025 г. подал в отставку. В тот же день замминистра трансп

«МегаФон» улучшил покрытие на федеральных автодорогах в Новгородской области нимо с почти пятью тысячами часов FullHD-видео», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.

«МегаФон» ускорил интернет в Боровичах Новгородской области Новые скорости интернета стали доступны для жителей и гостей второго по величине города Новгородской области. «МегаФон» реализовал обширную программу по модернизации существующей те

«МегаФон» ускорил дороги на востоке Новгородской области ы в Новгородском регионе. Только за 2024 г. мы построили и модернизировали около 90 базовых станций, расположенных рядом с автомобильными дорогами», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.

BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени В Новгородской области на базе «1С» создана единая система контроля ключевых показателей медучр

билайн бизнес обеспечил интернетом штаб строителей кампуса в ОЭЗ «Новгородская» я и строительства. билайн бизнес провёл оптико-волоконную интернет-линию на строительную площадку студенческого кампуса, который возводит компания «Алабуга Девелопмент» для особой экономической зоны «Новгородская». Высокоскоростной канал передачи данных поможет инженерам, конструкторам, руководителям строительных работ и другим специалистам в реализации проекта. Новый кампус для студентов,

Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона оде. Ее открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Работа н

«МегаФон» ускорил интернет в 4 райцентрах Новгородской области Более 35 тыс. человек в районных центрах Новгородской области – Пестово, Холм, Сольцы и Окуловка получили возможность пользоваться моб

Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, ци

«Сбер» локализует производство умных телевизоров в Новгородской области «Сбер» и компания-партнёр SberDevices (ООО «Салютдевайсы») планируют перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию особой экономической зоны «Новгородская». Инвестиционный проект был представлен в ходе заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская». Работы по оснащению производственной площадки запланированы в 2024 г., а

Николай Бетелев назначен директором МТС в Новгородской области Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении Николая Бетелева на должность директора филиала МТС в Новгородской области. Ранее он занимал позицию технического директора новгородского филиала М

«Сбер» и ОЭЗ ППТ «Новгородская» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве инвестиционные и образовательные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности не только Новгородской области, но всего Северо-Западного региона». Артур Аюпов, генеральный директор А

МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области расширении покрытия высокоскоростного интернета в местах дачного отдыха и малых населенных пунктах Новгородской области. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета в

Новгородская областная нотариальная палата внедрила электронный архив «Этлас» Использование современного программного обеспечения гарантирует, что нотариальные действия совершаются в кратчайшие сроки и в точном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Новгородская областная нотариальная палата (НОНП) — это профессиональное объединение нотариусов, занимающихся частной практикой. Палата начала свою работу в 1993 г. Все эти годы НОНП представля

МТС обеспечила интернетом родину «холынских огурцов» и еще четыре деревни в Новгородской области а устойчивое покрытие 4G на территории пяти деревень в Новгородском, Чудовском и Валдайском районах Новгородской области. За счет установки нового оборудования местные жители получили доступ к

МТС увеличила скорость мобильного интернета на трассе М10 в Новгородской области удования и модернизации имеющегося МТС обеспечила непрерывное покрытие на всем участке автодороги в Новгородской области. Теперь автомобилисты и пассажиры смогут оставаться на связи и пользоват

МТС прокачала интернет на берегах Волхова и Мсты телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении и усилении покрытия сети в населенных пунктах Новгородской области, расположенных по берегам рек Мсты и Волхова. Интернет МТС на скорости д

Минцифры Новгородской области и «Базальт СПО» начали сотрудничество в области образования Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области и российская компания «Базальт СПО» подписали соглашение о сотрудничеств

Новгородская область и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве Правительство Новгородской области и российский разработчик «Ред софт» договорились о сотрудничестве. Тепер

МТС запустила сеть NB-IoT в Новгородской области никационных сервисов ПАО «МТС» объявила о развертывании сети интернета вещей (NB-IoT) на территории Новгородской области, сообщили CNews представители организации. Появление федеральной сети NB

Новгородская область и «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий

«Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества «Ростелеком» и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере цифровиза

Новгородская область и РЖД планируют сотрудничать в высокотехнологичной сфере квантовых коммуникаций ктором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Стороны планируют осуществлять взаимодействие в части

Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области ьного колл-центра», - сказал министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Андрей Майоров. После внедрения системы в Новгородской области ок

«Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом Госкорпорация «Ростех» внедрит в Новгородской области новые информационные технологии для цифровизации управления регионом, го

Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона дустриальный директор радиоэлектронного комплекса uоскорпорации Ростех Сергей Сахненко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации к

Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Новгородской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и р

Органы исполнительной власти Новгородской области подключились к «Облаку 1С» подключении к региональной системе «Облако 1С» 268 организаций – всех органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственные им учреждения. «Облако 1С» обеспечивает не только фин

Handysoft обеспечила правительство Новгородской области инструментами оперативной аналитики региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомств

«Элдис» автоматизирует учет ресурсов в образовательных учреждениях Новгородской области компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), приняла участие в пилотном проекте Правительства Новгородской области по автоматизации учета расходования тепловых и энергоресурсов в образова

Пять разработок резидентов «Сколково» протестируют в больницах Новгородской области Разработки компаний-резидентов Фонда «Сколково» внедрят в пилотном режиме в больницах Новгородской области. Речь идет о новых методах диагностики заболеваний, в том числе с исполь

Правительство Новгородской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона 17 октября 2017 года на форуме «Открытые инновации - 2017» губернатор Новгородской области Андрей Никитин и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали Соглашение

Бюджетный учет сельских поселений Новгородской области автоматизирован по модели SaaS 39 администраций сельских поселений Новгородской области получают доступ к системе «Парус — Бюджет 8» как услугу. В результате та