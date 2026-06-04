Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия СЗФО Новгородская область

Россия - СЗФО - Новгородская область

СОБЫТИЯ


04.06.2026 МТС и правительство Новгородской области договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе

МТС объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Новгородской области. Генеральный директор МТС Инесса Галактионова и губернатор Новгородск
20.05.2026 МТС установит в Новгородской области около 50 отечественных базовых станций

МТС к началу 2027 г. установит на своей сети мобильной связи в Новгородской области около 50 отечественных базовых станций «Иртея». Новая партия оборудовани
13.02.2026 В джазовой новгородской деревне мобильный сигнал зазвучал по-новому

вор на берегу озера Ильмень. Деревня получила неофициальный статус одного из самых музыкальных мест Новгородской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря проведенным

20.06.2025 Сбербанк поможет Новгородской области в развитии профессионального образования и внедрении «цифры»

Заключено соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и правительством Новгородской области. Документ подписали Герман Греф, президент, председатель правления Сберб
18.06.2025 «МегаФон» поможет в цифровой трансформации Новгородской области

«МегаФон» и правительство Новгородской области заключили соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеко
11.04.2025 Гигапроизводство электроники для Сбербанка массово набирает сотрудников от программистов до руководителей и главбуха

ак выяснил CNews, ООО «Гигафабрика» массово набирает сотрудников на производство телевизоров Sber в Новгородской области. Все вакансии опубликовала компания, следует из публикации на портала по
12.02.2025 Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России

ных документов стратегического развития отдельных отраслей. Андрей Никитин занимал пост губернатора Новгородской области, но 5 февраля 2025 г. подал в отставку. В тот же день замминистра трансп
13.12.2024 «МегаФон» улучшил покрытие на федеральных автодорогах в Новгородской области

нимо с почти пятью тысячами часов FullHD-видео», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.
08.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Боровичах Новгородской области

Новые скорости интернета стали доступны для жителей и гостей второго по величине города Новгородской области. «МегаФон» реализовал обширную программу по модернизации существующей те
18.10.2024 «МегаФон» ускорил дороги на востоке Новгородской области

ы в Новгородском регионе. Только за 2024 г. мы построили и модернизировали около 90 базовых станций, расположенных рядом с автомобильными дорогами», — отметила Екатерина Орлова, директор «МегаФона» в Новгородской области.
16.09.2024 BI-система «1С:Аналитика» помогает Минздраву Новгородской области контролировать работу медучреждений региона в реальном времени

В Новгородской области на базе «1С» создана единая система контроля ключевых показателей медучр
22.02.2024 билайн бизнес обеспечил интернетом штаб строителей кампуса в ОЭЗ «Новгородская»

я и строительства. билайн бизнес провёл оптико-волоконную интернет-линию на строительную площадку студенческого кампуса, который возводит компания «Алабуга Девелопмент» для особой экономической зоны «Новгородская». Высокоскоростной канал передачи данных поможет инженерам, конструкторам, руководителям строительных работ и другим специалистам в реализации проекта. Новый кампус для студентов,

23.01.2024 Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона

оде. Ее открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Работа н
18.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 4 райцентрах Новгородской области

Более 35 тыс. человек в районных центрах Новгородской области – Пестово, Холм, Сольцы и Окуловка получили возможность пользоваться моб
29.12.2023 Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком

Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, ци
12.12.2023 «Сбер» локализует производство умных телевизоров в Новгородской области

«Сбер» и компания-партнёр SberDevices (ООО «Салютдевайсы») планируют перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию особой экономической зоны «Новгородская». Инвестиционный проект был представлен в ходе заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская». Работы по оснащению производственной площадки запланированы в 2024 г., а

04.12.2023 Николай Бетелев назначен директором МТС в Новгородской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении Николая Бетелева на должность директора филиала МТС в Новгородской области. Ранее он занимал позицию технического директора новгородского филиала М
16.06.2023 «Сбер» и ОЭЗ ППТ «Новгородская» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве

инвестиционные и образовательные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности не только Новгородской области, но всего Северо-Западного региона». Артур Аюпов, генеральный директор А
15.06.2023 МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области

расширении покрытия высокоскоростного интернета в местах дачного отдыха и малых населенных пунктах Новгородской области. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета в

09.06.2023 Новгородская областная нотариальная палата внедрила электронный архив «Этлас»

Использование современного программного обеспечения гарантирует, что нотариальные действия совершаются в кратчайшие сроки и в точном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Новгородская областная нотариальная палата (НОНП) — это профессиональное объединение нотариусов, занимающихся частной практикой. Палата начала свою работу в 1993 г. Все эти годы НОНП представля
09.06.2023 МТС обеспечила интернетом родину «холынских огурцов» и еще четыре деревни в Новгородской области

а устойчивое покрытие 4G на территории пяти деревень в Новгородском, Чудовском и Валдайском районах Новгородской области. За счет установки нового оборудования местные жители получили доступ к

19.12.2022 МТС увеличила скорость мобильного интернета на трассе М10 в Новгородской области

удования и модернизации имеющегося МТС обеспечила непрерывное покрытие на всем участке автодороги в Новгородской области. Теперь автомобилисты и пассажиры смогут оставаться на связи и пользоват
06.10.2022 МТС прокачала интернет на берегах Волхова и Мсты

телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширении и усилении покрытия сети в населенных пунктах Новгородской области, расположенных по берегам рек Мсты и Волхова. Интернет МТС на скорости д
22.07.2022 Минцифры Новгородской области и «Базальт СПО» начали сотрудничество в области образования

Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области и российская компания «Базальт СПО» подписали соглашение о сотрудничеств
22.07.2022 Новгородская область и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Новгородской области и российский разработчик «Ред софт» договорились о сотрудничестве. Тепер
27.06.2022 МТС запустила сеть NB-IoT в Новгородской области

никационных сервисов ПАО «МТС» объявила о развертывании сети интернета вещей (NB-IoT) на территории Новгородской области, сообщили CNews представители организации. Появление федеральной сети NB
01.06.2022 Новгородская область и «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий

15.07.2021 «Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества

«Ростелеком» и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере цифровиза
04.06.2021 Новгородская область и РЖД планируют сотрудничать в высокотехнологичной сфере квантовых коммуникаций

ктором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Стороны планируют осуществлять взаимодействие в части
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области

ьного колл-центра», - сказал министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Андрей Майоров. После внедрения системы в Новгородской области ок
24.08.2020 «Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом

Госкорпорация «Ростех» внедрит в Новгородской области новые информационные технологии для цифровизации управления регионом, го
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона

дустриальный директор радиоэлектронного комплекса uоскорпорации Ростех Сергей Сахненко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации к
22.06.2020 Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Новгородской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и р
19.02.2019 Органы исполнительной власти Новгородской области подключились к «Облаку 1С»

подключении к региональной системе «Облако 1С» 268 организаций – всех органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственные им учреждения. «Облако 1С» обеспечивает не только фин
07.02.2019 Handysoft обеспечила правительство Новгородской области инструментами оперативной аналитики

региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомств
13.07.2018 «Элдис» автоматизирует учет ресурсов в образовательных учреждениях Новгородской области

компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), приняла участие в пилотном проекте Правительства Новгородской области по автоматизации учета расходования тепловых и энергоресурсов в образова
14.06.2018 Пять разработок резидентов «Сколково» протестируют в больницах Новгородской области

Разработки компаний-резидентов Фонда «Сколково» внедрят в пилотном режиме в больницах Новгородской области. Речь идет о новых методах диагностики заболеваний, в том числе с исполь
18.10.2017 Правительство Новгородской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона

17 октября 2017 года на форуме «Открытые инновации - 2017» губернатор Новгородской области Андрей Никитин и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали Соглашение
28.03.2017 Бюджетный учет сельских поселений Новгородской области автоматизирован по модели SaaS

39 администраций сельских поселений Новгородской области получают доступ к системе «Парус — Бюджет 8» как услугу. В результате та
12.01.2017 В Региональном фонде капитального ремонта Новгородской области заработала система «Биллинг юридических лиц»

ставила Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области, информационную систему «Биллинг юридических лиц» по модели SaaS. Об это

Публикаций - 718, упоминаний - 954

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 82
Ростелеком 10948 59
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 56
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 41
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 40
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 17
9594 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Huawei 4676 10
Telegram Group 2940 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 8
Samsung Electronics 11064 8
Microsoft Corporation 25775 8
ГЛОНАСС АО 278 8
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 7
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 7
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 7
МегаФон - Мобиком 230 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 6
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Apple Inc 13154 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 5
Google LLC 12688 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Почта России ПАО 2370 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Россети Ленэнерго 1699 9
Евросеть 1421 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
Газпром ПАО 1493 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 4
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Связной ГК 1401 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 13 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Новобанк УКБ 10 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Газпром нефть 725 3
Транснефть 335 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Акрон ГК - Acron 66 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Абрау-Дюрсо 24 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Верный - торговая сеть 326 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 85
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 51
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 40
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 22 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 17
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 9
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 8
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Федеральное казначейство России 1949 8
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 60
ГосИнформСистемы 160 5
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ЛДПР 116 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 126
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 118
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 115
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 103
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 81
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 80
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 75
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 53
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 53
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 53
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 47
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 44
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 36
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 25
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 23
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
МегаФон - GSMЛайт 50 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 13
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
Google Android 15243 11
Microsoft Windows 16882 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
Linux OS 11533 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Apple iOS 8583 8
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 7
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 7
Apple iPhone 6 4861 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 4
Орловский Виктор 408 24
Путин Владимир 3454 16
Никитин Андрей 64 14
Бетелев Николай 10 10
Чернышенко Дмитрий 581 10
Самуйлов Александр 17 8
Шадаев Максут 1210 8
Лысенко Эдуард 317 7
Албычев Александр 168 6
Карпунин Владимир 6 6
Эмдин Сергей 69 5
Дюбанов Анатолий 95 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Орлов Геннадий 16 5
Ушенин Алексей 12 5
Вешняков Александр 30 5
Орлова Екатерина 12 5
Райкевич Алексей 129 5
Шмалев Андрей 41 5
Никифоров Николай 1138 5
Бойко Елена 152 4
Ефимов Владимир 145 4
Зингерман Борис 39 4
Афанасьев Александр 53 4
Брюквин Юрий 300 4
Князев Александр 17 4
Васильев Сергей 69 4
Щербаков Иван 29 4
Вафин Адель 6 4
Майоров Андрей 14 4
Дегтерева Мария 28 4
Мубаракшин Азат 7 4
Бессольцев Михаил 11 4
Зеленовская Анна 7 4
Филиппов Евгений 14 4
Степнов Сергей 5 4
Гридасов Геннадий 7 4
Добрецов Вячеслав 5 4
Аванесян Ольга 4 4
Еникеева Динара 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 463
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 312
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 260
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 249
Россия - СЗФО - Псковская область 697 211
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 183
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 178
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 170
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 161
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 161
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 160
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 100
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 93
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 88
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 87
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 85
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 80
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 77
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 77
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 76
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 72
Россия - УФО - Челябинская область 1512 70
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 68
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 67
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 67
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 66
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 64
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 64
Россия - УФО - Свердловская область 1951 63
Россия - СФО - Омская область 789 62
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 62
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 60
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 58
Россия - УФО - Тюменская область 1365 58
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 57
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 55
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 55
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 55
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 53
Россия - ЦФО - Костромская область 477 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 191
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 108
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 94
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 71
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 65
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 56
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 39
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 39
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 30
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 29
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 23
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 22
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 21
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 20
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 18
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 15
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 18
Ведомости 1466 14
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
НовгородИнформ 4 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Regnum - Регнум 114 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Вечерняя Москва - газета 12 2
Российская газета 290 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Советский спорт 19 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Деловой Петербург 40 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Царьград - телеканал 29 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Рустелеком ТК 305 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
КГУ - Курский государственный университет 9 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 28
Единый день голосования 143 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
Международный женский день - 8 марта 418 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CeBIT 614 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
CSTB Telecom & Media 83 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
Державинские чтения - Всероссийский литературный Державинский фестиваль 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще