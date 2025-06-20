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Сбербанк поможет Новгородской области в развитии профессионального образования и внедрении «цифры»

Заключено соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и правительством Новгородской области. Документ подписали Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, и Александр Дронов, временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение предусматривает развитие цифровых технологий и образования с учетом запросов реальной экономики, внедрение автоматизированных систем и искусственного интеллекта, а также поддержку молодежи. Подписанты планируют вместе организовать техническое оснащение финала Чемпионата высоких технологий. С участием представителей экспертного сообщества будут разработаны эффективные образовательные программы. Особое внимание уделят взаимодействию с экспертным сообществом, выявлению перспективных молодых специалистов и содействию в их трудоустройстве.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Новгородская область — регион с уникальным историческим наследием, но нам важно, чтобы он стал еще и территорией будущего. Поэтому вместе с правительством области мы делаем ставку на образование, подготовку квалифицированных кадров и цифровизацию ключевых отраслей. Главное — чтобы люди почувствовали изменения и регион получил новый импульс к развитию».

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цифровизация

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