Ветроэлектростанции поставят вместо датского российское оборудование на 26 миллиардов

«Дочка» «Северстали» получила контракт на 25,7 млрд руб. на поставку башен ветроэнергетических установок для строящейся в Самарской области ветровой электростанции. Для этого проекта, анонсированного еще в 2021 г., изначально планировать закупать оборудование в Дании, но санкции превратили его полностью в отечественный.



Контракт на 26 млрд

«Северсталь стальные башни» (дочерняя компания «Северстали») поставит 264 комплекта семи различных типов башен ветроэнергетических установок (ВЭУ) для строительства ветровой электростанции (ВЭС) в Самарской области на сумму 25,7 млрд руб., выяснили «Ведомости» из материалов портала госзакупок.

Контракт станет крупнейшим в сфере поставок башен ВЭУ в России за все время, как пишет издание, ссылаясь на материалы госзакупок.

Конкурс проводили ПЗЭ («Проекты зеленой энергетики») для проекта своей материнской компании «Форвард Энерго» (ранее — «Фортум», переименован в «Форвард Энерго» в августе 2023 г. после перехода в управление Росимущества). ООО «Северсталь стальные башни» было единственным его участником.

freepik/wirestock За четыре года «Северсталь стальные башни» получит почти 26 млрд руб. за поставку башен для ветряков

Пуско-наладочные работы должны завершиться до марта 2034 г. Поставки башен начнутся в июне 2026 г. и закончатся в феврале 2030 г. Одна башня стоит 19,6 млн руб. без учета стоимости доставки и установки. На финансирование поставок заказчик выделит в 2026 г. 6,1 млрд руб., в 2027 г. — 4 млрд руб.,в 2028 г. — 8,1 млрд руб., в 2029 г. — 6,5 млрд руб., в 2030 г. — 1 млрд руб.

Препятствия на пути масштабного проекта

Создать в Самарской области объект ветровой генерации электроэнергии мощностью до 300 МВт в июне 2021 г. договорились правительство региона и инвестиционный Фонд развития ветроэнергетики, которым управляло совместное предприятие «Фортума» и «Роснано» — ООО «УК “Ветроэнергетика”». В 2022 г. «Роснано» вышла из его капитала.

Поставлять ветроэнергетические установки должна была датская компания, как писала «Российская газета» в апреле 2024 г. Название поставщика издание не указало, но сообщило, что он отказался выполнять обязательства после введения антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.

Геополитическая ситуация серьезно повлияла и на компанию «Фортум». В апреле 2023 г., по указу Президента России Владимира Путина, ее доли, принадлежавшие иностранным владельцам, перешли во внешнее управление Росимущества. 68,88%, принадлежали нидерландской Fortum Russia B.V. и 28,35% — нидерландской Fortum Holding B.V.

Как в России появилось производство ВЭУ

У компании «Северсталь стальные башни» (ранее — «Башни ВРС» и «Виндарсеверсталь») тоже заграничные корни. Ее основала в Таганроге в конце 2017 г. испанская Windar Renovables. Это был первый в России производитель башен ветроэнергетических установок.

В 2018 г. по 24,5% получили «Роснано» и «Северсталь». «Северсталь» выкупила долю «Роснано» в 2021 г., а в 2023 г. стала владельцем 100%, так как Windar Renovables вышла из проекта.

Для компании «Северсталь стальные башни» контракт на производство башен ВЭУ для Самарской области будет стратегическим, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Это означает возврат к загрузке мощностей и к более стабильной финансовой модели ее работы после провала в 2022–2023 гг., сказал эксперт.

Несмотря на простой в предыдущие годы, компания «Северсталь стальные башни» сумела сохранить производственную команду и технические компетенции, отметил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян.

Планы развития «зеленой энергетики»

У «Северсталь стальные башни» могут появиться и другие заказы. К тому же с 2026 г. вступил в силу запрет на закупку импортных башен для ВЭУ при госзакупках, пояснил Хачатурян.

По информации руководителя проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Ольги Васильевой, до 2030 г. в России планируется строительство порядка 3 ГВт мощностей ВЭС.

В 2023 г. в энергосистеме России солнечные и ветровые электростанции обеспечили всего 0,79% от общего объема выработки электроэнергии. Такие данные Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) приводятся на сайте наука.рф.

О том, что Правительство намерено поддержать развитие в стране солнечной и ветрогенерации летом 2024 г. сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «Новые атомные и энергетические технологии» (материалы опубликованы на официальном сайте Правительства).