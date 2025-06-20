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Дронов Александр
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Сбербанк поможет Новгородской области в развитии профессионального образования и внедрении «цифры» 1
|18.06.2025
|«МегаФон» поможет в цифровой трансформации Новгородской области 1
Дронов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 119 2
|Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 19 1
|Помбухчан Хачатур 28 1
|Греф Герман 448 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область 667 2
|Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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