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Помбухчан Хачатур


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «МегаФон» поможет в цифровой трансформации Новгородской области 1
18.06.2025 «МегаФон» и Республика Тыва договорились о цифровизации региона 1
06.06.2024 МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта «Технологии добра» 1
06.06.2024 «МегаФон» и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа 2
05.06.2024 «МегаФон» и Республика Коми усилят сотрудничество по цифровизации региона 1
08.02.2023 «ИКС Холдинг» запускает собственные спутники 1
05.12.2022 «Мегафон» избавился от своей доли в «Связном» 2
16.06.2022 «Мегафон» инвестирует в цифровое развитие Новосибирской области свыше 1,6 млрд рублей 2
16.06.2022 «Мегафон» создаст цифровую инфраструктуру в Курской области 1
16.06.2022 «Мегафон» предоставит платформу по защите детей в цифровой среде российским школам 1
15.06.2022 «Мегафон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике 1
26.04.2022 «Мегафон» обеспечит внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли Узбекистана 1
25.04.2022 «Мегафон» запускает программу развития ИТ-специалистов Узбекистана 1
29.03.2022 Павел Тулубьев назначен коммерческим директором «Мегафона» 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
10.01.2022 Структуры Kismet Capital Group приобрели ГК «Русские башни» 1
27.10.2021 «Мегафон» продает сотовые вышки компании своего бывшего директора 1
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
14.05.2021 В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности 1
14.05.2021 Генеральным директором «Мегафона» станет Хачатур Помбухчан 1
17.12.2020 Совет директоров «Мегафона» одобрил назначение исполнительного директора компании 2
25.05.2018 «Магнит» и SAP создадут платформу для маркетинга и продаж 1
07.08.2015 «Магнит» расширяет использование QlikView 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Помбухчан Хачатур и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9339 22
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8927 3
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 2
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 87 2
SAP SE 5340 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 776 1
Qlik - QlikTech 160 1
Ростелеком 9967 1
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
Yandex - Яндекс 7804 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 310 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4181 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 47 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 26 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент 16 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 906 1
Новые башни ГК 16 1
Восход ФГБУ НИИ 659 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
МФ технологии - МФТ 36 1
ESG - Enterprise Strategy Group 245 1
Merlion - Мерлион 844 1
Quantum-A 5 1
Квантера 5 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 551 1
ИКС 343 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 52 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 151 1
CRPT Turon 3 1
New Solutions - ICS Holding Uzbekistan 3 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 900 7
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 4
Связной ГК 1375 3
Евросеть 1412 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 2
Газпром ПАО 1371 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 2
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 2
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 2
Связной Банк 104 2
Capital Group 74 2
Почта России ПАО 2170 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Магнит Косметик 36 1
Транснефть 313 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Капитал ООО 4 1
Solvers 22 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 525 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Альфа-Банк 1801 1
Совкомбанк ПАО 262 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 1
DTSRetail Ltd 5 1
Связной сервис 4 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 614 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 1
Ямалгазинвест 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
Меркури Кэпитал Траст УК 3 1
Связной ГК - Максус 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12124 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4989 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4641 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5583 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 467 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 118 1
Знание - Российское общество 7 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21201 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28325 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6932 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12380 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5902 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8689 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3707 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5375 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8919 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4119 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32094 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8183 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24968 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2980 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7528 2
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7061 2
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4740 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4922 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5625 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1050 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8662 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4532 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5545 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2259 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5769 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3267 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16401 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5381 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1478 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5063 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 2
Qlik Qlikview 117 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Яндекс Помощь рядом 28 1
МегаФон Таргет 9 1
МегаФон Интеллектуальная обработка вызовов 6 1
МегаФон Цифровое доверие 1 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 159 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2806 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 63 1
Вермишян Геворк 63 4
Онищенко Владислав 97 2
Давыдович Евгений 28 2
Чермашенцев Евгений 18 2
Онищенко Максим 4 2
Таврин Иван 118 2
Ноготков Максим 49 2
Парменова Наталия 63 1
Малис Александр 157 1
Усманов Алишер 301 1
Стрешинский Иван 38 1
Месропян Владимир 16 1
Гуцериев Михаил 111 1
Шишханов Михаил 4 1
Федорченко Сергей 6 1
Галицкий Сергей 4 1
Брюквин Юрий 299 1
Починок Наталья 3 1
Сафиуллин Ильдар 2 1
Шадаев Максут 1058 1
Кисляков Евгений 93 1
Кириенко Владимир 141 1
Егорова Наталья 9 1
Калинин Александр 167 1
Балаев Александр 6 1
Добродеев Борис 95 1
Ананьев Алексей 110 1
Иванов Алексей 144 1
Бадалов Андрей 65 1
Гуськова Оксана 8 1
Копейкин Алексей 16 1
Калинин Алексей 69 1
Слышкин Василий 129 1
Мишустин Михаил 699 1
Овчаренко Юрий 37 1
Малис Олег 80 1
Иванов Дмитрий 95 1
Рымар Максим 50 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Кириенко Сергей 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 2
Земля - планета Солнечной системы 10479 2
Узбекистан - Республика 1789 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7765 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3035 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1747 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1514 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3022 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 582 1
Россия - СФО - Новосибирск 4448 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3228 1
Россия - ЦФО - Курская область 669 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Украина 7681 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2574 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1616 1
Нидерланды 3562 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 374 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 174 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 773 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 718 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 665 1
Россия - СФО - Республика Тыва 333 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 34 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11315 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1993 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
Рустелеком ТК 304 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 31 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 631 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 441 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 893 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 242 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 598 5
День молодёжи - 27 июня 941 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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