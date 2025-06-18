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Помбухчан Хачатур
УПОМИНАНИЯ
Помбухчан Хачатур и организации, системы, технологии, персоны:
|Вермишян Геворк 63 4
|Онищенко Владислав 97 2
|Давыдович Евгений 28 2
|Чермашенцев Евгений 18 2
|Онищенко Максим 4 2
|Таврин Иван 118 2
|Ноготков Максим 49 2
|Парменова Наталия 63 1
|Малис Александр 157 1
|Усманов Алишер 301 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Месропян Владимир 16 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Шишханов Михаил 4 1
|Федорченко Сергей 6 1
|Галицкий Сергей 4 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Починок Наталья 3 1
|Сафиуллин Ильдар 2 1
|Шадаев Максут 1058 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Егорова Наталья 9 1
|Калинин Александр 167 1
|Балаев Александр 6 1
|Добродеев Борис 95 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Иванов Алексей 144 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Гуськова Оксана 8 1
|Копейкин Алексей 16 1
|Калинин Алексей 69 1
|Слышкин Василий 129 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Малис Олег 80 1
|Иванов Дмитрий 95 1
|Рымар Максим 50 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Кириенко Сергей 149 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11315 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1993 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 1
|Рустелеком ТК 304 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
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