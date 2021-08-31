Из «Связного» уволился президент-ветеран

Ветеран сети «Связной» Евгений Давыдович, в разное время дважды возглавлявший компанию, покинул свой пост. Новым главой «Связного» стал выходец из сети «Магнит» Максим Онищенко.

Давыдович ушел из «Связного»

Президент розничной сети «Связной» Евгений Давыдович покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Новым главой компании, согласно пресс-релизу «Связного», стал Максим Онищенко.

Евгений Давыдович - «ветеран» «Связного». Он пришел в группу компаний в 2010 г., возглавив одно из ее подразделений - Связной-банк. В 2014 г. у тогдашнего владельца «Связного» Максима Ноготкова возникли финансовые проблемы, и компания перешла под контроль Олега Малиса - брата занимавшего тогда пост президента «Евросети» (конкурент «Связного») Александра Малиса.

В 2015 г. Связной-банк прекратил работу, а Давыдович возглавил саму сеть «Связной». В 2017 г. он перешел на пост руководителя Бинбанка, который тогда принадлежал Михаилу Шишханову и Михаилу Гуцериеву. Однако вскоре Центробанк ввел внешнее управление в Бинбанке, и Давыдович покинул пост.

Как «Связной» объединялся со «Евросетью»

Тем временем акционеры «Евросети» «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» договорились о разделе компании. Юридическое лицо «Евросети» осталось за «Мегафоном». Позднее, в 2018 г., «Мегафон» и Олег Малис договорились об объединении «Евросети» и «Связного».

Евгений Давыдович, в разное время дважды возглавлявший «Связной»

Объединенная компания стала работать под брендом «Связной». Олег Малис через группу Solvers получил в данной структуре долю размером 75% минус одна акция, «Мегафон» - 25% плюс одна акция.

Объединенную компанию сначала возглавил Александр Малис, однако в 2019 г. он покинул свой пост. Президентом «Связного» летом 2019 г. стала Оксана Гуськова, до того момента занимавшая пост коммерческого директора компании. Но уже осенью 2019 г. «Связной» вновь возглавил Давыдович.

Итог работы Евгения Давыдовича

Евгений Давыдович отмечает, что его второй приход в «Связной» обещал быть более сложным, чем первым. «Прежде всего, за счет сильнейших конкурентов в онлайн-пространстве в лице маркетплейсов, готовых тратить на привлечение клиентов и инфраструктуры их обслуживания огромные средства, - пишет экс-президент компании. - Но у «Связного» оставался и остается важнейший козырь - широкая сеть магазинов, добраться до которых быстрее, чем ждать заказ из самого оперативного интернет-магазина».

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«Как это обычно бывает, жизнь почти моментально посмеялась над моими планами по развитию «Связного» и преподнесла сюрприз в виде пандемии короновируса, - продолжает вспоминать Давыдович. - Это заставило нас за три-четыре месяца внедрять изменения, на которые в других условиях понадобилось бы как минимум пара лет. Мы достаточно успешно прошли адаптацию к новым реалиям онлайн-продаж и сопутствующих товаров».

Новый глава «Связного»

Новый глава «Связного» Максим Онищенко с 2003 г. работал в компании Procter&Gamble. С 2011 по 2018 гг. Онищенко работал на различных должностях в компании «Магнит», включая управление форматом розницы «Магнит Косметик». С 2018 г. он руководил розничной сетью «Табрис».

Новый президент «Связного» Максим Онищенко пришел из розничной сети «Магнит»

Отметим, что в мае 2021 г. гендиректором «Мегафона» стал Хачатур Помбухчан, который до той поры был одним из топ-менеджеров сети «Магнит».