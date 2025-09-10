Получите все материалы CNews по ключевому слову
Solvers
УПОМИНАНИЯ
Solvers и организации, системы, технологии, персоны:
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
|Малис Олег 81 20
|Малис Александр 157 16
|Ноготков Максим 50 14
|Мамут Александр 131 8
|Чичваркин Евгений 162 5
|Артемьев Тимур 34 4
|Прохоров Михаил 38 4
|Гуськова Оксана 8 3
|Мильштейн Дмитрий 13 3
|Давыдович Евгений 28 3
|Усманов Алишер 301 2
|Гуцериев Михаил 112 2
|Шишханов Михаил 4 2
|Яшин Владимир 5 2
|Touch Michael - Тач Майкл 36 2
|Горяйнов Андрей 53 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Либин Сергей 24 1
|Лукин Александр 5 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Онищенко Максим 4 1
|Помбухчан Хачатур 28 1
|Заикина Марина 2 1
|Сычев Антон 2 1
|Ельцов Виктор 1 1
|Пермяков Олег 2 1
|Колотилин Петр 3 1
|Малис Олес 1 1
|Лукьяненко Роман 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
