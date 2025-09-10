Разделы

Solvers


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард 1
28.06.2023 «Связной» сделал последний шаг навстречу банкротству 1
14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство 1
06.02.2023 «Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд 1
26.01.2023 Merlion отсудил у «Связного» 5 миллиардов за технику Apple и Xiaomi 1
09.12.2022 «Билайн» отсудил у «Связного» 840 миллионов 1
21.07.2022 Кредиторы устали ждать. От «Связного» потребовали вернуть огромные долги 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
19.06.2019 После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному» 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 1
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда 1
16.07.2018 Основатель «Связного» стал банкротом 1
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 1
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 1
27.03.2018 «Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью» 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
28.04.2016 «Мегафон» забрал в залог половину «Связного» 1
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 1
25.03.2015 «Промсвязьбанк» поборется за контроль над «Связным» 1
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 1
11.02.2002 Universal Problem Solvers выпустила новую версию DaTex 1

МегаФон 9583 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9043 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13708 7
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 875 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 4
Apple Inc 12425 4
Xiaomi 1890 4
Digma 227 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 787 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 384 3
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 69 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3036 1
SAP SE 5383 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Novardis - Новардис Консалтинг 62 1
Lonestar Enterprises 1 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1511 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
МТ-сервис - Мобильный телекоммуникационный сервис 5 1
Рустам Курмаев и партнеры 28 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 679 1
Связной ГК 1377 21
Евросеть 1413 20
Trellas 22 11
ОНЭКСИМ ГК 47 6
Связной Банк 105 6
Совкомбанк ПАО 271 6
Альфа-Банк 1824 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7886 4
ПСБ - Промсвязьбанк 883 4
Альфа-Групп 721 4
SLV 13 4
Trellas Enterprises 8 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 3
Связной Логистика 14 3
Благосостояние НПФ 52 3
DTSRetail Ltd 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 2
Strafor Commercial 4 2
РБ Факторинг 7 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Глобэкс банк 47 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 221 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 1
Магнит Косметик 39 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
ПромСвязьКапитал 83 1
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
Авиапарк ТРЦ 43 1
Связной ГК - Максус 22 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 8
Судебная власть - Judicial power 2369 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2224 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70571 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11069 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12697 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5346 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5029 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1923 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25150 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3193 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5805 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1157 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3265 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2325 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 237 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2297 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7994 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1824 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5538 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 76 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 904 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1171 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Microsoft Windows 16126 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 58 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 25 1
Малис Олег 81 20
Малис Александр 157 16
Ноготков Максим 50 14
Мамут Александр 131 8
Чичваркин Евгений 162 5
Артемьев Тимур 34 4
Прохоров Михаил 38 4
Гуськова Оксана 8 3
Мильштейн Дмитрий 13 3
Давыдович Евгений 28 3
Усманов Алишер 301 2
Гуцериев Михаил 112 2
Шишханов Михаил 4 2
Яшин Владимир 5 2
Touch Michael - Тач Майкл 36 2
Горяйнов Андрей 53 1
Брюквин Юрий 299 1
Либин Сергей 24 1
Лукин Александр 5 1
Онищенко Владислав 98 1
Онищенко Максим 4 1
Помбухчан Хачатур 28 1
Заикина Марина 2 1
Сычев Антон 2 1
Ельцов Виктор 1 1
Пермяков Олег 2 1
Колотилин Петр 3 1
Малис Олес 1 1
Лукьяненко Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152908 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44950 7
Нидерланды 3587 3
Кипр - Республика 575 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1024 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Азия - Азиатский регион 5683 1
Украина 7732 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50245 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6518 11
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1240 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25374 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6973 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4585 7
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 508 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 6
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 484 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8154 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3139 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2633 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 484 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 303 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4838 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5360 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3714 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2408 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7183 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11514 1
Английский язык 6820 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1191 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 819 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 210 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4340 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 199 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3619 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 454 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1048 10
Ведомости 1146 4
Рустелеком ТК 304 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8299 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
