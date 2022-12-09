«Билайн» отсудил у «Связного» 840 миллионов

«Вымпелком» отсудил у сети «Связной» 840 млн руб. в качестве возврата ранее выплаченного аванса. Параллельно несколько банков пытались отсудить у «Связного» более 8 млрд руб., но затем производство по искам было прекращено.



«Вымпелком» одолел «Связного»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к сети салонов связи «Связной» о взыскании 838 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных разбирательств. Иск был подан к юридическому лице ответчика — ООО «Сеть связной».

Как пишет агентство «Интерфакс», у «Вымпелкома» и «Связного» был договор о продаже услуг телекоммуникационного оператора. В начале июня 2022 г. «Связной» в одностороннем порядке данный договор разорвал, после чего «Вымпелком» потребовал вернуть аванс, выплаченный за 2022 г.

В сети «Связной» от комментариев отказались. В пресс-службе «Вымпелкома» прокомментировать CNewsситуацию не смогли.

Иски кредиторов к «Связному»

С лета 2022 г. сеть «Связной» получила ряд крупных исков от кредиторов. Так, Альфа-банк требовал взыскать с сети 6 млрд руб., Совкомбанк — 2,5 млрд руб. Третьим лицом в обоих исках оказался дистрибутор «Мерлион» (Merlion). Сам «Мерлион» также подал иск к «Связному на 5,6 млрд руб.

«Вымпелком» обязал «Связной» вернуть 840 млн руб. по свернутому проекту

Разбирательство с Совкомбанком закончилось заключением мирового соглашения. «Связной» признал задолженность в размере 2,6 млрд руб., в то же время Совкомбанк отказался от взыскании неустойки в размере 308 млн руб. Стороны составили график погашения задолженности, предполагающий полную выплату долга до конца 2025 г.

Также «Связной» принял на себя ряд дополнительных обязательств, которые будут действовать до момента погашения долга. В частности, компания обязалась не совершать без согласия Совкомбанка сделок, в результате которых доля предпринимателя Олега Малиса в сети станет меньше 51%. Также без согласия Совкомбанка компания не будет выплачивать дивидендов, совершать реорганизации, предоставлять займы, отчуждать или передавать в залог более 5% своих активов.

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Производство по иску Альфа-банка было прекращено. Возможно, стороны также заключили мировое соглашения.

Группа компания «Связной» в нынешнем виде образовалась в 2018 г., когда произошло объединение сетей «Связной» и «Евросеть». До той поры владельцем «Связного» была группа Solvers Олега Малиса, «Евросеть» принадлежала «Мегафону» и «Вымпелкому». В результате сделки «Мегафон» и «Вымпелком» поделили салоны «Евросети» (им досталось примерно по 18 тыс. салонов), при этом бренд «Евросеть» перестал использоваться.

Полученные от «Евросети» салоны связи «Мегафон» передал в группу «Связной», став ее совладельцем — оператор получил 25% плюс одну акцию в организации. Объединенная компания консолидировала примерно 5 тыс. салонов. Недавно «Мегафон» вышел из числа совладельцев «Связного». Не исключено, что покупателем доли оператора выступил Олег Малис.