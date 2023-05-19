МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2022 год торов на заседании 18 мая 2023 г. рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в размере 67,21 млрд руб. или 34,29 руб. на одну о

Акционеры Positive Technologies утвердили вторую часть дивидендов за 2022 год ндных выплат в сумме 1,25 млрд руб. или 18,94 руб. на одну акцию. С учетом уже выплаченных в апреле дивидендов их общая сумма по итогам 2022 г. составит 3,75 млрд руб., или 56,81 руб. на акцию,

Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2022 год s (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), состоявшееся 5 апреля, утвердило выплату первой части дивидендов по итогам 2022 г. в размере 2,5 млрд руб., или 37,87 руб. на одну акцию. Список ли

Positive Technologies планирует существенно увеличить размер дивидендов и осуществить выплату по итогам 2022 года в два этапа Совет директоров Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату первой части дивидендов по итогам 2022 г. в размере 37,87 рубля на акцию. Рекомендации по второй части дивидендных выплат будут сформированы после подведения итогов года и публикации консолидированной финан

Акционеры Positive Technologies утвердили выплату дополнительных дивидендов за 2021 год шемся 1 ноября 2022 г. Акционеры поддержали предложение совета директоров по выплате дополнительных дивидендов за 2021 г. в размере 5 руб. 16 коп. на одну акцию. С учетом ранее произведенных вы

МТС завершила выплаты дивидендов за 2021 год МТС объявила о завершении выплаты дивидендов по финансовым результатам деятельности компании в 2021 г. Общий размер выплаченных дивидендов составил 33,85 руб. на одну обыкновенную акцию или 48,2 млрд руб. Владельцы амери

Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2021 год ов компании (ГОСА), которое состоялось 30 июня 2022 г. в заочной форме, акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2021 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 15,

МТС объявила рекомендации cовета директоров по размеру дивидендов за 2021 год ет директоров на заседании 17 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года в размере 66,33 млрд руб. или 33,85 руб. на одну о

«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей «Таттелеком» опубликовал информацию о решениях, принятых акционерами по итогам 2021 г. Одним из ключевых вопросов годового общего собрания стало утверждение выплаты дивидендов по результатам прошедшего года в размере 893 млн руб. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19378784772 размещенными голосующими (обыкновенными) акциями «Та

Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли составила 1,9 млрд руб. Половину этой суммы компания, как и обещала, планирует потратить на выплату дивидендов акционерам, общее число которых уже превысило 21 тыс. Positive Technologies — одна

МТС завершила выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года МТС объявила о завершении выплаты промежуточных дивидендов по финансовым результатам деятельности компании за первое полугодие 2021 г. Общая сумма выплаченных дивидендов составила 10,55 руб. на одну обыкновенную именную акцию (21,10 р

Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2020 финансовый год. Утвердили выплату дивидендов по результатам 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 1

Акционеры «М.видео-Эльдорадо» утвердили дивиденды в размере 38 рублей на одну акцию по МСФО (IAS 17) за 2020 г. Утвержденные дивидендные выплаты полностью отвечают ключевым положениям дивидендной политики группы, принятой в феврале 2021 г. Согласно её условиям «М.видео-Эльдора

«Ростелеком» отказался от промежуточных дивидендов. Инвесторы расстроились дивидендная политика Обновленная дивидендная политика «Ростелекома» предполагает выплату в качестве дивидендов не менее пяти рублей на акцию. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как

«М.Видео-Эльдорадо» планирует выплатить дивиденды в размере 6,8 млрд рублей 2020 г. Рекомендации совета директоров по дивидендным выплатам полностью отвечают параметрам новой дивидендной политики, утверждённой в феврале 2021 г. Согласно условиям политики, группа плани

Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года Внеочередное общее собрание акционеров МТС, российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, одобрило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 г. в размере 8,93 руб. на одну обыкновенную именную акцию (17,86 руб. на одну АДР) или в общей сложности 17,842 млрд руб. Собрание состоялось 30 сентября 202

МТС завершила выплату дивидендов за 2019 год МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о завершении выплаты дивидендов по итогам финансовых результатов компании за 2019 г. Размер дивиденда на обыкновенную акцию МТС составил 20,57 руб. (41,14 руб. на АДР). Общий размер выплаченных дивидендов за

Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2019 финансовый год; утвердили выплату дивидендов по результатам 2019 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,

Собрание акционеров МТС утвердило выплату специальных дивидендов , объявил об утверждении внеочередным общим собранием акционеров МТС 30 декабря 2019 г. специальных дивидендов в размере 13,25 руб. на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 руб. на одну АДР) на об

Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» рекомендовал выплату дивидендов по итогам успешной интеграции зультат синергии от интеграции компаний за 2018-2019 гг. отражен в III квартале 2019 г. Общая сумма дивидендов может составить порядка 6 млрд руб. «Группа "М.Видео-Эльдорадо" в этом году успешн

Новые власти Украины выпустили из плена $270 млн «Билайна» и МТС енежного потока группы. Национальный банк Украины снял с 10 июля 2019 г. ограничения на репатриацию дивидендов иностранными компаниями, работающими в стране. До той поры ограничение составляло

МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов легированную акцию МГТС) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 12 июля 2018 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегис

МГТС объявила рекомендации по размеру дивидендов за 2017 год ла, что Совет директоров компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 21 996 465 183 руб. (231 рубль на одну обыкновенную и

Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет инвестиций была потрачена на развитие сетей LTE и LTE Advanced, а также модернизацию сетей 2G и 3G.Дивидендов не будетКак следует из заявления «Мегафона», совет директоров компании пришел к за

«Совесть» не позволила Qiwi выплатить дивиденды ., чистая прибыль составила 793 млн руб. (снижение за год на 19%). «Совесть» лишила акционеров Qiwi дивидендов Одновременно Qiwi сообщила, что совет директоров компании принял решение отказатьс

Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды на $2,77 млн Фонд TMT Investements сообщил о решении своего совета директора об однократной выплате дивидендов. Объем дивидендных выплат составил $2,77 млн, дивиденды на одну акцию составят $0,

Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2016 о решении внеочередного общего собрания акционеров МТС, состоявшегося 30 сентября 2016 г. о выплате дивидендов за первое полугодие 2016 г. в размере 23,96 млрд руб. Как рассказали CNews в компа

МТС объявила рекомендации совета директоров по размеру промежуточных дивидендов в на 30 сентября 2016 г. и рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размереp11,99 на одну обыкновенную акцию МТС (p23,98 на одну АДР) по результатам

МГТС выплатит более 21 млрд руб. дивидендов по итогам 2015 финансового года осковская городская телефонная сеть» (МГТС) объявила итоги годового общего собрания акционеров компании, состоявшегося 29 июня 2016 г. Годовое общее собрание акционеров МГТС приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2015 финансового года денежными средствами до 22 августа 2016 г. в размере p21,1 млрд, в расчете p222 на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС. Кроме тог

МТС изменила правила выплаты дивидендов ика должна повысить предсказуемость доходности от актива для акционеров, резюмирует Корня. По новой дивидендной политике МТС целевой показатель выплаты дивидендов составит i25-26 на одну акцию

МТС приняла новую дивидендную политику 5 г. Выплаты по этим дивидендам предполагается завершить до 1 августа 2016 г. Выплаты промежуточных дивидендов, которые совет директоров предполагает рекомендовать к одобрению общего собрания а

Intel увеличит объем выплаты дивидендов до $1,04 на акцию Корпорация Intel объявила о том, что в рамках ежегодного собрания инвесторов совет директоров компании утвердил увеличение объема выплаты дивидендов до $1,04 на акцию в годовом исчислении, что на 8 центов выше предыдущего значения. Это повышение будет касаться дивидендов, о которых будет объявлено в первом квартале 2016 г.

Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2015 г. в размере 11,6 млрд руб. ла о решении внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 30 сентября 2015 г., о выплате дивидендов за первое полугодие 2015 г. в размере i11,59 млрд. Размер дивидендов, начис

МТС выплатила более 53 млрд руб. дивидендов за 2014 г. Компания МТС объявила о завершении выплаты дивидендов за 2014 г. Общая сумма выплат по итогам 2014 г. составила i53,23 млрд.: в ноябре 2

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить 11,59 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2015 г. ом, что Совет директоров компании назначил дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 30 сентября 2015 г. и рекомендовал собранию акционеров утвердить решение о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности компании за первое полугодие 2015 г. в размере i5,61 на одну обыкновенную акцию МТС номинальной стоимостью i0,1 каждая (i11,22 на одну АДР). Исходя из рек

МТС подвела итоги годового общего собрания акционеров или i39,12 на одну АДР) и назначена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 7 июля 2015 г. Выплата дивидендов завершится до 11 августа 2015 г. Как от

«Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г. спределение прибыли «Ростелекома» по результатам 2014 г. На увеличение резервного фонда компании будет направлено i728 тыс, на увеличение собственного капитала компании – порядка i20 млрд. На выплату дивидендов по итогам 2014 г. по акциям компании в денежной форме будет направлено i9,451 млрд или 25% от чистой прибыли за 2014 г. по МСФО, в том числе: по привилегированным акциям типа А компа

Совет директоров МГТС объявил рекомендации по размеру дивидендов за 2014 г. Совет директоров «Московской городской телефонной сети» (МГТС) рекомендовал годовому общему собранию акционеров МГТС принять решение о выплате дивидендов за 2014 г. в размере i1,752 млрд (i10,99 на одну обыкновенную акцию МГТС и i56,27 на одну привилегированную акцию МГТС), и утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право

МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2014 г. мпания МТС объявила о решениях, принятых на заседании Совета директоров, которое состоялось 14 апреля 2015. Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2014 г. в размере i40,42 млрд (i19,56 на одну обыкновенную именную акцию МТС или i39,12 на одну АДР). После согласования собранием акционеров и завершения этого платежа МТС выплат