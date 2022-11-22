Индексная книга CNews*
Дивидендная политика Дивиденды Dividend Policy
Публикаций - 1063, упоминаний - 1396
Дивидендная политика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 56 1
|Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 40 1
|Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 32 1
|Осеевский Михаил 270 1
|Усманов Алишер 281 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Брюквин Юрий 285 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
|РИА Новости 800 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.