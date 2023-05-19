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Дивидендная политика Дивиденды Dividend Policy

СОБЫТИЯ


19.05.2023 МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2022 год

торов на заседании 18 мая 2023 г. рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в размере 67,21 млрд руб. или 34,29 руб. на одну о
12.05.2023 Акционеры Positive Technologies утвердили вторую часть дивидендов за 2022 год

ндных выплат в сумме 1,25 млрд руб. или 18,94 руб. на одну акцию. С учетом уже выплаченных в апреле дивидендов их общая сумма по итогам 2022 г. составит 3,75 млрд руб., или 56,81 руб. на акцию,
07.04.2023 Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2022 год

s (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), состоявшееся 5 апреля, утвердило выплату первой части дивидендов по итогам 2022 г. в размере 2,5 млрд руб., или 37,87 руб. на одну акцию. Список ли
15.03.2023 Positive Technologies планирует существенно увеличить размер дивидендов и осуществить выплату по итогам 2022 года в два этапа

Совет директоров Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату первой части дивидендов по итогам 2022 г. в размере 37,87 рубля на акцию. Рекомендации по второй части дивидендных выплат будут сформированы после подведения итогов года и публикации консолидированной финан
03.11.2022 Акционеры Positive Technologies утвердили выплату дополнительных дивидендов за 2021 год

шемся 1 ноября 2022 г. Акционеры поддержали предложение совета директоров по выплате дополнительных дивидендов за 2021 г. в размере 5 руб. 16 коп. на одну акцию. С учетом ранее произведенных вы
17.08.2022 МТС завершила выплаты дивидендов за 2021 год

МТС объявила о завершении выплаты дивидендов по финансовым результатам деятельности компании в 2021 г. Общий размер выплаченных дивидендов составил 33,85 руб. на одну обыкновенную акцию или 48,2 млрд руб. Владельцы амери
04.07.2022 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2021 год

ов компании (ГОСА), которое состоялось 30 июня 2022 г. в заочной форме, акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2021 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 15,
18.05.2022 МТС объявила рекомендации cовета директоров по размеру дивидендов за 2021 год

ет директоров на заседании 17 мая рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года в размере 66,33 млрд руб. или 33,85 руб. на одну о
06.05.2022 «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей

«Таттелеком» опубликовал информацию о решениях, принятых акционерами по итогам 2021 г. Одним из ключевых вопросов годового общего собрания стало утверждение выплаты дивидендов по результатам прошедшего года в размере 893 млн руб. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19378784772 размещенными голосующими (обыкновенными) акциями «Та
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли

составила 1,9 млрд руб. Половину этой суммы компания, как и обещала, планирует потратить на выплату дивидендов акционерам, общее число которых уже превысило 21 тыс. Positive Technologies — одна
19.11.2021 МТС завершила выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года

МТС объявила о завершении выплаты промежуточных дивидендов по финансовым результатам деятельности компании за первое полугодие 2021 г. Общая сумма выплаченных дивидендов составила 10,55 руб. на одну обыкновенную именную акцию (21,10 р
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров

годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2020 финансовый год. Утвердили выплату дивидендов по результатам 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 1
13.05.2021 Акционеры «М.видео-Эльдорадо» утвердили дивиденды в размере 38 рублей на одну акцию

по МСФО (IAS 17) за 2020 г. Утвержденные дивидендные выплаты полностью отвечают ключевым положениям дивидендной политики группы, принятой в феврале 2021 г. Согласно её условиям «М.видео-Эльдора
22.04.2021 «Ростелеком» отказался от промежуточных дивидендов. Инвесторы расстроились

дивидендная политика Обновленная дивидендная политика «Ростелекома» предполагает выплату в качестве дивидендов не менее пяти рублей на акцию. Компания ежегодно планирует наращивать выплаты как

05.04.2021 «М.Видео-Эльдорадо» планирует выплатить дивиденды в размере 6,8 млрд рублей

2020 г. Рекомендации совета директоров по дивидендным выплатам полностью отвечают параметрам новой дивидендной политики, утверждённой в феврале 2021 г. Согласно условиям политики, группа плани
02.10.2020 Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года

Внеочередное общее собрание акционеров МТС, российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, одобрило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 г. в размере 8,93 руб. на одну обыкновенную именную акцию (17,86 руб. на одну АДР) или в общей сложности 17,842 млрд руб. Собрание состоялось 30 сентября 202
14.08.2020 МТС завершила выплату дивидендов за 2019 год

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о завершении выплаты дивидендов по итогам финансовых результатов компании за 2019 г. Размер дивиденда на обыкновенную акцию МТС составил 20,57 руб. (41,14 руб. на АДР). Общий размер выплаченных дивидендов за
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров

годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2019 финансовый год; утвердили выплату дивидендов по результатам 2019 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,
31.12.2019 Собрание акционеров МТС утвердило выплату специальных дивидендов

, объявил об утверждении внеочередным общим собранием акционеров МТС 30 декабря 2019 г. специальных дивидендов в размере 13,25 руб. на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 руб. на одну АДР) на об
01.11.2019 Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» рекомендовал выплату дивидендов по итогам успешной интеграции

зультат синергии от интеграции компаний за 2018-2019 гг. отражен в III квартале 2019 г. Общая сумма дивидендов может составить порядка 6 млрд руб. «Группа "М.Видео-Эльдорадо" в этом году успешн
02.08.2019 Новые власти Украины выпустили из плена $270 млн «Билайна» и МТС

енежного потока группы. Национальный банк Украины снял с 10 июля 2019 г. ограничения на репатриацию дивидендов иностранными компаниями, работающими в стране. До той поры ограничение составляло

22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов

легированную акцию МГТС) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 12 июля 2018 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегис
14.05.2018 МГТС объявила рекомендации по размеру дивидендов за 2017 год

ла, что Совет директоров компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за полный 2017 год в размере 21 996 465 183 руб. (231 рубль на одну обыкновенную и
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет

инвестиций была потрачена на развитие сетей LTE и LTE Advanced, а также модернизацию сетей 2G и 3G.Дивидендов не будетКак следует из заявления «Мегафона», совет директоров компании пришел к за
17.11.2017 «Совесть» не позволила Qiwi выплатить дивиденды

., чистая прибыль составила 793 млн руб. (снижение за год на 19%). «Совесть» лишила акционеров Qiwi дивидендов Одновременно Qiwi сообщила, что совет директоров компании принял решение отказатьс
13.10.2016 Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды

на $2,77 млн Фонд TMT Investements сообщил о решении своего совета директора об однократной выплате дивидендов. Объем дивидендных выплат составил $2,77 млн, дивиденды на одну акцию составят $0,
03.10.2016 Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2016

о решении внеочередного общего собрания акционеров МТС, состоявшегося 30 сентября 2016 г. о выплате дивидендов за первое полугодие 2016 г. в размере 23,96 млрд руб. Как рассказали CNews в компа
01.08.2016 МТС объявила рекомендации совета директоров по размеру промежуточных дивидендов

в на 30 сентября 2016 г. и рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размереp11,99 на одну обыкновенную акцию МТС (p23,98 на одну АДР) по результатам
30.06.2016 МГТС выплатит более 21 млрд руб. дивидендов по итогам 2015 финансового года

осковская городская телефонная сеть» (МГТС) объявила итоги годового общего собрания акционеров компании, состоявшегося 29 июня 2016 г. Годовое общее собрание акционеров МГТС приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2015 финансового года денежными средствами до 22 августа 2016 г. в размере p21,1 млрд, в расчете p222 на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС. Кроме тог
12.04.2016 МТС изменила правила выплаты дивидендов

ика должна повысить предсказуемость доходности от актива для акционеров, резюмирует Корня. По новой дивидендной политике МТС целевой показатель выплаты дивидендов составит i25-26 на одну акцию

11.04.2016 МТС приняла новую дивидендную политику

5 г. Выплаты по этим дивидендам предполагается завершить до 1 августа 2016 г. Выплаты промежуточных дивидендов, которые совет директоров предполагает рекомендовать к одобрению общего собрания а
20.11.2015 Intel увеличит объем выплаты дивидендов до $1,04 на акцию

Корпорация Intel объявила о том, что в рамках ежегодного собрания инвесторов совет директоров компании утвердил увеличение объема выплаты дивидендов до $1,04 на акцию в годовом исчислении, что на 8 центов выше предыдущего значения. Это повышение будет касаться дивидендов, о которых будет объявлено в первом квартале 2016 г.
01.10.2015 Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2015 г. в размере 11,6 млрд руб.

ла о решении внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 30 сентября 2015 г., о выплате дивидендов за первое полугодие 2015 г. в размере i11,59 млрд. Размер дивидендов, начис
11.08.2015 МТС выплатила более 53 млрд руб. дивидендов за 2014 г.

Компания МТС объявила о завершении выплаты дивидендов за 2014 г. Общая сумма выплат по итогам 2014 г. составила i53,23 млрд.: в ноябре 2
31.07.2015 Совет директоров МТС рекомендовал выплатить 11,59 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2015 г.

ом, что Совет директоров компании назначил дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 30 сентября 2015 г. и рекомендовал собранию акционеров утвердить решение о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности компании за первое полугодие 2015 г. в размере i5,61 на одну обыкновенную акцию МТС номинальной стоимостью i0,1 каждая (i11,22 на одну АДР). Исходя из рек
26.06.2015 МТС подвела итоги годового общего собрания акционеров

или i39,12 на одну АДР) и назначена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 7 июля 2015 г. Выплата дивидендов завершится до 11 августа 2015 г. Как от
15.06.2015 «Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г.

спределение прибыли «Ростелекома» по результатам 2014 г. На увеличение резервного фонда компании будет направлено i728 тыс, на увеличение собственного капитала компании – порядка i20 млрд. На выплату дивидендов по итогам 2014 г. по акциям компании в денежной форме будет направлено i9,451 млрд или 25% от чистой прибыли за 2014 г. по МСФО, в том числе: по привилегированным акциям типа А компа
13.05.2015 Совет директоров МГТС объявил рекомендации по размеру дивидендов за 2014 г.

Совет директоров «Московской городской телефонной сети» (МГТС) рекомендовал годовому общему собранию акционеров МГТС принять решение о выплате дивидендов за 2014 г. в размере i1,752 млрд (i10,99 на одну обыкновенную акцию МГТС и i56,27 на одну привилегированную акцию МГТС), и утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право
15.04.2015 МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2014 г.

мпания МТС объявила о решениях, принятых на заседании Совета директоров, которое состоялось 14 апреля 2015. Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2014 г. в размере i40,42 млрд (i19,56 на одну обыкновенную именную акцию МТС или i39,12 на одну АДР). После согласования собранием акционеров и завершения этого платежа МТС выплат
25.03.2015 «Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell

Акционеры крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell договорились о принятии решения относительно распределения дивидендов компании. Об этом говорится в сообщении одного из акционеров оператора — шведско-финской TeliaSonera. Двумя другими крупными акционерами являются турецкая Cukurova и российская «Альф

Публикаций - 1273, упоминаний - 1717

Дивидендная политика и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 153
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 126
Ростелеком 10948 119
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 85
МегаФон 10742 78
Microsoft Corporation 25775 77
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 73
Ростелеком - Связьинвест 1719 72
Intel Corporation 12811 62
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 54
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 46
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 41
Apple Inc 13154 40
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 40
Yandex - Яндекс 9215 38
Oracle Corporation 7074 36
Киевстар - Kyivstar 569 33
VK - Mail.ru Group 3602 32
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 31
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 31
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 30
Google LLC 12688 30
Cisco Systems 5372 28
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 27
Softline - Софтлайн 3743 27
Samsung Electronics 11064 26
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 25
Vodafone Group 1412 24
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
9594 22
AT&T Inc 1725 22
HP - Hewlett-Packard 3662 22
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
Dell EMC 5180 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Lenovo Motorola 3566 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 116
Альфа-Групп 745 73
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 54
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 47
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 35
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
Альфа-Банк 1979 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 20
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
EY - Эрнст энд Янг 81 17
Cukurova 97 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 15
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Газпром ПАО 1493 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
NanduQ - Qiwi 1013 11
Евросеть 1421 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 10
Связной ГК 1401 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Совкомбанк ПАО 316 10
Apax Partners - Weather Investments 30 9
Почта России ПАО 2370 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 9
ЦИАН - CIAN 192 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 45
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 35
Судебная власть - Judicial power 2500 28
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 18
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
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Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
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ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Международная академия связи - МАС 46 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
РАППС Ассоциация - Русская ассоциация поставщиков и производителей сувениров 2 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 170
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 138
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 122
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 96
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 86
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 70
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 56
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 54
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 45
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 42
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 39
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 35
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 34
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 29
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 24
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 80
Microsoft Windows 2000 8678 53
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 34
Apple iPhone 6 4861 27
Microsoft Windows 16882 24
Linux OS 11533 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Google Android 15243 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft Azure 1526 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Apple iOS 8583 8
Apple - App Store 3109 8
Apple iPod 1553 8
Microsoft Dynamics 1197 8
Oracle Fusion ERP 68 8
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 7
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 7
Apple iPad 4011 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
FreePik 1841 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Microsoft Office 365 1042 6
Microsoft Dynamics 365 147 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 6
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 6
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Microsoft Alliance Intelligent Cloud - Microsoft Intelligent Cloud 19 5
Microsoft Surface - Планшет 450 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 5
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 37
Путин Владимир 3454 23
Осеевский Михаил 350 21
Усманов Алишер 311 21
Summer Ron - Зоммер Рон 41 19
Рейман Леонид 1065 19
Евтушенков Владимир 217 16
Юрченко Евгений 133 15
Дубовсков Андрей 89 15
Семенов Вадим 65 14
Родионов Иван 73 14
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 13
Изосимов Александр 192 13
Кузовкин Алексей 155 13
Дроздов Сергей 35 13
Catz Safra - Катц Сафра 42 13
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 13
Фридман Михаил 146 13
Абугов Антон 37 12
Шамолин Михаил 124 12
Lunder Jo - Лундер Джо 69 11
Иванов Сергей 405 11
Брюквин Юрий 300 11
Провоторов Александр 158 11
Щеголев Игорь 699 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Hurd Mark - Херд Марк 97 10
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 9
Меламед Леонид 150 9
Таврин Иван 120 9
Солдатенков Сергей 162 9
Горбунов Александр 55 9
Гончарук Александр 92 9
Буянов Алексей 28 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Никифоров Николай 1138 8
Дмитриев Кирилл 120 8
Каримова Гульнара 95 8
Резникович Алексей 60 8
Кочетков Владислав 248 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 570
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 302
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 187
Европа 24963 120
Украина 7928 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 62
Норвегия - Королевство 1857 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 45
Германия - Федеративная Республика 13221 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
Египет - Арабская Республика 1100 43
Япония 13807 42
Швеция - Королевство 3781 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 41
Турция - Турецкая республика 2620 41
Нидерланды 3745 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 38
Казахстан - Республика 6047 34
Азия - Азиатский регион 5920 29
Африка - Африканский регион 3640 29
Беларусь - Белоруссия 6289 27
Италия - Итальянская Республика 4508 27
Финляндия - Финляндская Республика 3697 26
Индия - Bharat 5869 26
Канада 5081 24
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 24
Ближний Восток 3154 23
Великобритания - Лондон 2432 23
США - Нью-Йорк 3180 22
Узбекистан - Республика 2005 22
Кипр - Республика 636 22
Франция - Французская Республика 8177 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Америка - Американский регион 2206 17
Южная Корея - Республика 7051 16
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
Испания - Королевство 3839 16
Грузия 1332 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 513
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 411
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 357
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 344
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 224
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 145
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 128
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 109
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 105
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 101
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 95
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 94
Аудит - аудиторский услуги 1265 92
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 83
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 83
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 68
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 67
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 58
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 55
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 51
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 49
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 48
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 47
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 46
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 45
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 40
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 37
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 37
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 36
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 32
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 32
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 87
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 48
FT - Financial Times 1295 43
Bloomberg 1627 23
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
Forbes - Форбс 1002 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Ведомости 1466 8
Briefing 29 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Total Telecom 613 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Fortune 211 5
Dow Jones - MarketWatch 334 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Известия ИД 770 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 3
Faulkner Information Services 100 3
Electronic News 60 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
The Bell - Издание 42 3
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
AppleInsider 400 2
Yahoo! Finance 122 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
NBC News 188 2
Царьград - телеканал 29 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Telecom.paper 194 2
Flight International 64 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 49
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 28
Thomson Financial - Thomson First Call 386 18
IDC - International Data Corporation 4975 17
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
Рустелеком ТК 305 11
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 10
S&P 500 565 9
Internet Stock Report 994 9
Gartner - Гартнер 3658 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 7
Moody's Investors Service 136 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
StockCharts 19 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Fortune Global 100 142 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Bear Stearns 79 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 2
Forrester Research 834 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Synergy Research Group 48 1
VDC Research Group 14 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Интерфакс-100 21 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Deloitte Technology Fast 16 1
TechInsights 16 1
Индекс потребительского доверия 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 3 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
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