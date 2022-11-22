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Индексная книга CNews*
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Дивидендная политика Дивиденды Dividend Policy



22.11.2022 Арестованы выходцы из СССР, заработавшие $575 млн на криптовалютной пирамиде. Им грозит по 20 лет тюрьмы 1
03.11.2022 Акционеры Positive Technologies утвердили выплату дополнительных дивидендов за 2021 год 2
31.10.2022 Positive Technologies в III квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса 1
19.09.2022 Positive Technologies объявляет о запуске secondary public offering (SPO) 1
30.08.2022 Softline списала $2,8 млн из-за ухода с Украины и $51 млн из-за сделок со своим основателем 1
18.08.2022 Минцифры собралось до предела упростить льготное кредитование ИТ-компаний 1
17.08.2022 МТС завершила выплаты дивидендов за 2021 год 1
08.08.2022 Softline заплатит $40 млн за белорусского ИТ-гиганта 1
01.08.2022 Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков 1
15.07.2022 Программисты поборются за 800 тысяч рублей на Sovcombank Challenge 2022 1
11.07.2022 ИТ-компаниям доступны четыре варианта льготного кредитования 1
07.07.2022 Власти упростят выход на биржу российским ИТ-компаниям 1
04.07.2022 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2021 год 2
23.06.2022 МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров 3
15.06.2022 VK покупает «Авито» 1
14.06.2022 Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito 1
30.05.2022 Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации по дивидендам за 2021 год 2
24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании 1
20.05.2022 Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов 1
18.05.2022 МТС объявила рекомендации cовета директоров по размеру дивидендов за 2021 год 2
18.05.2022 Акционеры Intel взбунтовались против выплаты топ-менеджерам гигантских бонусов 1
17.05.2022 Кирилл Соколов не станет покупать долю в «Вита Банке» из-за ухода из России международных платежных систем 1
06.05.2022 «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей 1
04.05.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2022 года 1
25.04.2022 «Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия 1
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 1
20.04.2022 Дешевые кредиты получат ИТ-компании, которые не увольняют сотрудников 1
06.04.2022 Выручка популярного российского разработчика ИБ-решений выросла на четверть 1
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли 2
25.03.2022 Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров 1
16.02.2022 «БКС мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение 1
10.02.2022 «Дом.РФ» надстроит «зоопарк» ПО российским хранилищем данных на основе необычных СУБД 1
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции 1
11.01.2022 Как ВТБ кредитует HeadHunter на миллиарды и ограничивает его в дивидендах 2
20.12.2021 «Тинькофф инвестиции» запустили собственный медиапортал 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу 1
09.12.2021 Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию 1
29.11.2021 ЦИАН простил своему гендиректору долг, выданный на развитие ипотеки 1
19.11.2021 МТС завершила выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года 1

Публикаций - 1063, упоминаний - 1396

Дивидендная политика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 3
АФК Система ПАО 1688 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 687 2
Yandex - Яндекс 5551 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 2
Microsoft Corporation 23395 1
Nvidia Corp 3203 1
Vodafone Group 1341 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Стрим Диджитал 5 1
SES Networks 79 1
SES Networks - O3b Networks 6 1
Digicel Antilles Francaises Guyane 14 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
Intel Corporation 11624 1
Apple Inc 11103 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Мобител 66 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 680 1
Telia Company - TeliaSonera 827 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 1
Ростелеком - Связьинвест 1703 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 1
Airtel India 64 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 235 1
Киевстар - Kyivstar 501 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Альфа-Групп 658 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 478 1
Garsdale Services 38 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 38 1
Royal Caribbean 8 1
Почта России ПАО 1973 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Газпром ПАО 1144 1
Мегафон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 66 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 196 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 3
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 154 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 2
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 908 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
Data monetization - Монетизация данных 1306 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 822 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6244 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3445 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 56 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 40 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 32 1
Осеевский Михаил 270 1
Усманов Алишер 281 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Брюквин Юрий 285 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 11
Россия - РФ - Российская федерация 121478 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 3
Азия - Азиатский регион 4633 2
Швеция - Королевство 3449 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 296 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Нидерланды - Амстердам 521 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 205 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 68 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Украина 7213 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Нидерланды 3287 1
Италия - Итальянская Республика 4211 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Россия - Сибирь 2004 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 246 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 621 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 98 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 597 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1705 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1469 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 320 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
РИА Новости 800 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
S&P - Standard and Poor’s 480 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Moody's Investors Service 135 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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