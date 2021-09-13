Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Autonomous Database
Объектно-реляционная система управления базами данных
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Публикаций - 48, упоминаний - 114
Oracle Autonomous Database упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|Пентагон - Министерство обороны США 279 1
|The Wall Street Journal 710 1
|The Register 352 1
|Bloomberg 786 1
|Business Insider 182 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769079, в очереди разбора - 672763.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769079, в очереди разбора - 672763.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru