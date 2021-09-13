Oracle Autonomous Database

Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure 2

Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 2

В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 1

Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 18

Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 2

Oracle анонсировал посекундную тарификацию для вычислительных ресурсов и автономной базы данных 1

Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 2

Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle 3

Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 3

Oracle лидирует в двух недавних отчетах Gartner по базам данных 4

Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure 1

Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 1

Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов 1

Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure 5

Oracle купила у своего директора компанию и уволила всех работников 1

Oracle нарастила выручку и прибыль за счет облаков 1

Выпущено новое поколение Oracle Exadata X8 2

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики 2

Oracle объявила квартальные финансовые результаты 1

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по операционным системам управления базами данных 4

Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по СУБД 4

В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности 1

Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков 5

Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database 2