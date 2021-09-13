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Oracle Autonomous Database
Объектно-реляционная система управления базами данных


13.09.2021 Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure 2
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 2
16.09.2020 В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 1
07.08.2020 Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 18
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 2
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 4
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 2
17.06.2020 Совокупный доход Oracle по итогам 2020 финансового года превысил $39 млрд 2
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
12.05.2020 Oracle анонсировал посекундную тарификацию для вычислительных ресурсов и автономной базы данных 1
17.04.2020 Oracle Academy предлагает бесплатные онлайн-ресурсы с доступом из дома для преподавателей и учащихся 2
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 2
12.02.2020 Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle 3
20.01.2020 Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 3
17.12.2019 Oracle лидирует в двух недавних отчетах Gartner по базам данных 4
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 4
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 2
14.10.2019 Дни Oracle в Москве 30-31 октября объединят Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit 1
11.10.2019 Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure 1
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 2
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 1
25.09.2019 Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов 1
18.09.2019 Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure 5
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
12.09.2019 Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года 2
21.08.2019 Oracle купила у своего директора компанию и уволила всех работников 1
20.06.2019 Oracle нарастила выручку и прибыль за счет облаков 1
18.06.2019 Выпущено новое поколение Oracle Exadata X8 2
28.03.2019 Oracle увольняет сотни сотрудников, «чтобы сосредоточиться на облаках» 1
25.03.2019 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям управления данными для аналитики 2
18.12.2018 Oracle объявила квартальные финансовые результаты 1
12.11.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по операционным системам управления базами данных 4
12.11.2018 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по СУБД 4
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности 1
24.10.2018 Oracle переписал облачную платформу, чтобы сделать ее безопасной 3
24.10.2018 Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков 5
05.10.2018 Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database 2
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой 1

Публикаций - 48, упоминаний - 114

Oracle Autonomous Database упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3363 43
VMware 1830 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 3
Ovum 55 3
Oracle Siebel 131 3
Deloitte - Делойт 187 2
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
WorkDay 16 1
IDenTV 1 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
SAP SE 3220 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
Oracle Solution Engineering 4 1
Microsoft Corporation 11168 1
Retail Service - Ритейл Сервис 1 1
National Instruments 11 1
Intel Corporation 4204 1
NTT DoCoMo 161 1
Cloudera 49 1
Commvault 148 1
Harman Kardon 167 1
Accenture - Аксенчер 533 1
KPMG - КПМГ 131 1
Schneider Electric 409 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Мосводоканал 44 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Альфа-Банк 1127 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
Открытие ФК 538 2
Synlait Milk 1 1
Норникель - Норильский никель 178 1
AgroScout 1 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Уралсиб Банк 390 1
Еврохим МХК 43 1
Finch 2 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
ФосАгро 54 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Спортмастер 116 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпром нефть 382 1
Почта Банк 289 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 5
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 4
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 2 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 66 1
Масштабируемость - Scalability 20 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 19
Oracle Cloud Platform 151 18
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 13
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 13
Oracle Autonomous Transaction Processing 9 9
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 9
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 9
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 8
SQL - Язык программирования 436 8
Orecle Exadata Database Machine X 95 7
Java - Язык программирования 1180 5
Oracle Fusion Cloud Applications 31 5
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 5
Oracle Fusion ERP 16 5
Oracle Cloud Free Tier 7 5
Oracle Cloud Applications 17 5
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 5
Oracle Database Server 15 4
Oracle Exadata Cloud Service 9 4
Oracle Autonomous Database Cloud 8 4
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 3
VMware vSphere 281 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
VMware NSX Intelligence 103 3
Oracle Autonomous NoSQL Database 3 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
Oracle Cloud VMware Solution 5 3
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 3
Apache Hadoop 339 3
Oracle APEX - Oracle Application Express 26 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 3
Oracle Database Cloud 6 2
Oracle Exadata Infrastructure 2 2
Oracle JD Edwards 32 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 2
JavaScript - Язык программирования 635 2
Oracle NetSuite 20 2
Oracle Engineered Systems 42 2
Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 2 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 12
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 5
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 5
Johnson Don - Джонсон Дон 6 4
Hurd Mark - Херд Марк 87 4
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 3
Жуков Олег 15 3
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 2
Чонг Хенг Хан 2 2
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 6 1
Sharma Saurabh - Шарма Саураб 1 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
Бабаев Денис 2 1
Holt Maxine - Холт Максин 1 1
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Workman Mike - Уоркман Майк 3 1
Benner Erik - Беннер Эрик 1 1
Dennan Andrew - Деннан Эндрю 1 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Kodithala Kiran - Кодитала Киран 1 1
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 2 1
Афонин Сергей 4 1
Нестеров Сергей 11 1
Юдин Дмитрий 7 1
Селиванов Юрий 5 1
Еремин Андрей 10 1
Добровинский Александр 2 1
Колесняк Сергей 6 1
Захаров Алексей 35 1
Иванов Михаил 63 1
Шоржин Валерий 32 1
Кулик Вадим 113 1
Русанов Сергей 44 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
Россия - Российская федерация - РФ 57680 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Япония 2811 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 3
США - Сан-Франциско 697 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
США - Сиэтл 138 2
Чили - Республика 121 2
США - Калифорния 975 2
Султанат Оман 38 2
Оман 36 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Швейцария - Цюрих 105 1
Южная Африка 159 1
Мексика - Керетаро 1 1
США - Техас 225 1
Таджикистан - Республика 439 1
США - Санта-Клара 72 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Перу - Республика 96 1
Индия - Мумбаи 52 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
США - Торонто 65 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Австралия - Сидней 54 1
Канада - Монреаль 30 1
Таджикистан - Душанбе 25 1
Япония - Осака 14 1
США - Редвуд-Сити 10 1
Америка 466 1
Казахстан - Республика 2650 1
Европа 3788 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Oracle SLA 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Русский язык 1000 1
The Wall Street Journal 710 1
The Register 352 1
Bloomberg 786 1
Business Insider 182 1
IDC - International Data Corporation 2729 7
Gartner 2197 5
Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems 4 3
Gartner Critical Capabilities for Operational Database Management Systems - Критические возможности операционных СУБД 3 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Fortune 100 48 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
IDC Research 5 1
Ventana Research 6 1
Oracle Academy 8 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
Oracle OpenWorld 36 6
Oracle Modern Cloud Day 7 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769079, в очереди разбора - 672763.
Создано именных указателей - 46354.
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