Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

CloudDC АйЭмТи

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 8 093 353 832 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 8 093 353 832 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 71 802 862 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.04.2023 «Мерлион» заплатит 80 миллионов из-за бегства из России VMware и проблем ИТ-«дочки» «Роснефти» 5
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
16.09.2020 В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 1
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 2
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД 4
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
22.11.2016 Хостинг и облака: Не все то золото, что блестит 1
13.01.2016 В России наблюдается дефицит сертифицированных стоек 1
17.06.2015 В Москве открылся энергоэффективный дата-центр Cloud DC Moscow 1 2

Публикаций - 10, упоминаний - 19

CloudDC и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 3
DataPro - ДатаПро 99 3
Broadcom - VMware 2610 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Крок - Croc 1964 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
IXcellerate - Икселерейт 153 2
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 2
ChromsystemsLab - ХромсистемсЛаб 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Selectel - Селектел 544 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Рексофт - Reksoft 488 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 1
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 1
Ниеншанц 124 1
Mirantis - Мирантис 37 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Евросеть 1421 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Водный стадион Технопарк 15 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Финсервис Банк 20 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 8 1
Калибр Технопарк 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
OpenStack 560 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 2
Microsoft Azure 1526 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Крок ЦОД Компрессор- 28 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 1
Broadcom - VMware Validated Design 4 1
DataPro - Moscow I ЦОД 11 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
Selectel ЦОД 26 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
Oracle Bare Metal Cloud Services 5 1
Фокин Дмитрий 21 2
Горохов Евгений 40 2
Лобанов Владимир 7 2
Путин Владимир 3454 1
Сергунина Наталья 375 1
Бойко Елена 152 1
Селиванов Дмитрий 52 1
Талалыкин Александр 6 1
Кошкин Андрей 21 1
Луковников Михаил 20 1
Иванкин Роман 2 1
Колмычек Павел 17 1
Павельев Кирилл 8 1
Фурсин Алексей 158 1
Севастьянов Алексей 25 1
Кречетов Алексей 3 1
Кондратьев Сергей 29 1
Толкачев Денис 1 1
Головченко Елена 1 1
Каторжнов Николай 1 1
Гургенидзе Георгий 1 1
Rothschild Nathan - Ротшильд Натан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Аренда 2687 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 76 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще