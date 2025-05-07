Получите все материалы CNews по ключевому слову
|07.05.2025
|
«Яндекс Фабрика» представила первые вакуумные наушники с шумоподавлением от бренда Commo — OST Earphones
«Яндекс Фабрика» выпустила беспроводные вакуумные (внутриканальные) наушники OST Earphones от бренда Commo. Они подойдут для прогулки или занятий спортом, а система активного шумоподавления (ANC — Active Noise Cancellation) поможет слушать музыку или подкаст в метро без
|11.01.2022
|
Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents
Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5. В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полностью проверили всю проектную документацию дата-центра, включая мониторинговые, механические, электрические и автоматические сис
|19.01.2018
|
«АМДтехнологии» реализовала систему охлаждения в ЦОДе NORD-4
Компании «АМДтехнологии» и DataLine сообщили о завершении 4 финальной очереди строительства и инженерного оснащения ЦОДа NORD-4 на Коровинском шоссе в Москве. По итогам проекта была построена мощная современная система охлаждения, суммарная холодопроизводительность которой составляет 10,5 мВт. DataLine входит в г
|27.12.2017
|
DataLine запустила модуль NORD-4 и представила планы на 2018 год
акже поделилась планами на 2018 год. В первом квартале планируется запуск нового зала в дата-центре OST на 120 стоек. Кроме того, компания находится в процессе выбора площадки под строительство
|13.11.2017
|
Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек
достигло 22,4 тыс. (данные на 1 октября 2017 г.). Наибольшее расширение коммерческих площадей зафиксировала компания DataLine, которая запустила в коммерческую эксплуатацию третью очередь дата-центра Nord-4 емкостью 504 стойки. Кроме того, по сравнению с прошлогодним рейтингом расширили свои ресурсы «Ростелеком» (200 стоек) и Selectel (100 стоек). Крупнейшие поставщики ЦОД в России 2017 № 2
|05.06.2017
|
DataLine запустила третью очередь дата-центра Nord-4
DataLine Юрий Самойлов. — До конца года будет запущена четвертая очередь на 504 стойки». Дата-центр Nord 4 спроектирован и построен в соответствии со стандартами Tier III Uptime Institute. В ию
|15.12.2015
|
DataLine запустила вторую очередь дата-центра Nord-4
м², общая проектная мощность — 2 тыс. стойкомест, общая установленная мощность — 20 МВА. Дата-центр Nord 4 спроектирован и построен в соответствии со стандартами Tier III Uptime Institute. В ию
|02.03.2015
|
DataLine запустила первую очередь дата-центра Nord 4
щность составляет 20 тыс. кВА. По словам представителей DataLine, в новом ЦОДе, как и в дата-центре OST 1, установлена чиллерная система охлаждения, позволяющая воспользоваться преимуществами «
