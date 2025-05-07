Разделы

07.05.2025 «Яндекс Фабрика» представила первые вакуумные наушники с шумоподавлением от бренда Commo — OST Earphones

«Яндекс Фабрика» выпустила беспроводные вакуумные (внутриканальные) наушники OST Earphones от бренда Commo. Они подойдут для прогулки или занятий спортом, а система активного шумоподавления (ANC — Active Noise Cancellation) поможет слушать музыку или подкаст в метро без
11.01.2022 Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents

Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5. В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полностью проверили всю проектную документацию дата-центра, включая мониторинговые, механические, электрические и автоматические сис
19.01.2018 «АМДтехнологии» реализовала систему охлаждения в ЦОДе NORD-4

Компании «АМДтехнологии» и DataLine сообщили о завершении 4 финальной очереди строительства и инженерного оснащения ЦОДа NORD-4 на Коровинском шоссе в Москве. По итогам проекта была построена мощная современная система охлаждения, суммарная холодопроизводительность которой составляет 10,5 мВт. DataLine входит в г
27.12.2017 DataLine запустила модуль NORD-4 и представила планы на 2018 год

акже поделилась планами на 2018 год. В первом квартале планируется запуск нового зала в дата-центре OST на 120 стоек. Кроме того, компания находится в процессе выбора площадки под строительство
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек

достигло 22,4 тыс. (данные на 1 октября 2017 г.). Наибольшее расширение коммерческих площадей зафиксировала компания DataLine, которая запустила в коммерческую эксплуатацию третью очередь дата-центра Nord-4 емкостью 504 стойки. Кроме того, по сравнению с прошлогодним рейтингом расширили свои ресурсы «Ростелеком» (200 стоек) и Selectel (100 стоек). Крупнейшие поставщики ЦОД в России 2017 № 2
05.06.2017 DataLine запустила третью очередь дата-центра Nord-4

DataLine Юрий Самойлов. — До конца года будет запущена четвертая очередь на 504 стойки». Дата-центр Nord 4 спроектирован и построен в соответствии со стандартами Tier III Uptime Institute. В ию
15.12.2015 DataLine запустила вторую очередь дата-центра Nord-4

м², общая проектная мощность — 2 тыс. стойкомест, общая установленная мощность — 20 МВА. Дата-центр Nord 4 спроектирован и построен в соответствии со стандартами Tier III Uptime Institute. В ию
02.03.2015 DataLine запустила первую очередь дата-центра Nord 4

щность составляет 20 тыс. кВА. По словам представителей DataLine, в новом ЦОДе, как и в дата-центре OST 1, установлена чиллерная система охлаждения, позволяющая воспользоваться преимуществами «

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

