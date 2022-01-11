Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents

Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5.

В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полностью проверили всю проектную документацию дата-центра, включая мониторинговые, механические, электрические и автоматические системы. Эксперты уделили внимание соответствию мощности, энергоэффективности и безопасности коммуникаций в ЦОДе стандарту уровня Tier III. Полученный сертификат подтверждает, что в проекте дата-центра выполнены требования по резервированию, благодаря которым ремонт и замена оборудования осуществляются без остановки процессов.

Сертификация Design Documents — обязательная основа для дальнейшей сертификации по стандарту Tier III построенного дата-центра (Constructed Facility) и процессов эксплуатации (Operation Sustainability).

«Сертификация документации по стандарту Uptime Institute Tier III гарантирует нашим заказчиками, что дата-центр Nord-5 спроектирован с соблюдением высоких требований надежности и отказоустойчивости. В дальнейшем мы планируем подтвердить соответствие стандарту по остальным направлениям Constructed Facility и Operational Sustainability для этого ЦОДа», — сказал Юрий Самойлов, первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор Dataline.

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Дата-центр на 600 стоек располагается по адресу Коровинское шоссе, 41 в Москве и предлагает клиентам услуги по аренде стойко-мест, а также широкий набор инфраструктурных (IaaS) и платформенных (PaaS) облачных сервисов.

ЦОД Nord-5 входит геораспределенную сеть дата-центров «Ростелеком-ЦОД», которая включает в себя объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Удомле, Екатеринбурге и Новосибирске. Общая емкость сети составляет 12,7 тыс. стойко-мест.