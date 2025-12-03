Разделы

СОБЫТИЯ


03.12.2025 Сеть restore: открыла два новых магазина в формате мультибренда 1
11.01.2022 Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents 1
05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве 2
17.11.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве 1
19.01.2018 «АМДтехнологии» реализовала систему охлаждения в ЦОДе NORD-4 1
02.03.2015 DataLine запустила первую очередь дата-центра Nord 4 1
02.08.2012 DataLine строит новый корпус дата-центра на Коровинском шоссе 1
09.07.2012 «Мастертел» модернизирует сеть 1
19.06.2012 DataLine предлагает услугу миграции виртуальных машин между «облаками» в рамках инфраструктуры CloudLine 1
08.09.2010 Inline Technologies построила сетевую инфраструктуру дата-центра на оборудовании Juniper Networks 1
22.07.2010 Ураган обрушил 10 тонн металла на московский дата-центр. ФОТО 1
29.06.2010 ЦОД за МКАДом оказался никому не нужен 1
31.05.2010 ЦОД: спрос на безотказность растет 1
30.03.2010 17 марта состоялся семинар «ДатаЛайн» по строительству и проектированию ЦОД 1
24.09.2009 «ДатаЛайн» открыла свой первый дата-центр 1

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 13
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 240 3
Ростелеком 10296 2
Broadcom - VMware 2488 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
ФОРС - Центр разработки 678 1
Cisco Systems 5222 1
Huawei 4216 1
АМДтехнологии 31 1
HPE - Juniper Networks 437 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 1
Русский стандарт Банк 470 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5222 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11961 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73006 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1177 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14853 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22990 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31917 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17119 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3051 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17085 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2822 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6261 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6673 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6632 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 114 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2046 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 390 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3097 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2098 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 800 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 955 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 517 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 934 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2959 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21963 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2367 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1562 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 663 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11303 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5141 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13312 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 99 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2867 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1161 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1778 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1902 1
HPE ProLiant 399 1
Apple iPhone 6 4862 1
CorpSoft24 - Nord ЦОД 1 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
HPE - Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Самойлов Юрий 75 7
Мищук Сергей 4 2
Севастьянов Алексей 25 2
Сохань Максим 16 1
Гаврилов Виктор 7 1
Самойлов Вадим 2 1
Данилов Егор 8 1
Беляева Светлана 3 1
Варивода Владимир 14 1
Езопов Виталий 14 1
Воронин Алексей 18 1
Коптелова Наталия 2 1
Пономаренко Евгений 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45650 9
Россия - РФ - Российская федерация 156568 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18535 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4263 2
Россия - СФО - Новосибирск 4641 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53424 1
Земля - планета Солнечной системы 10652 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3348 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51208 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5308 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2541 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54939 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3734 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2301 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8232 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Аренда 2580 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6089 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20345 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 365 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5271 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 175 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 3
Juniper Research 550 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
