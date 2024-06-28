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Сохань Максим

СОБЫТИЯ


28.06.2024 Россияне создали уникальную двухпроцессорную системную плату для серверов 1
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы 1
25.12.2020 «АМДтехнологии» завершила строительство второй очереди ЦОДов ФНС 1
06.02.2020 «АМДтехнологии» выпустили приложение для автоматизации обслуживания ЦОДов 1
27.12.2019 «АМДтехнологии» помогли модернизировать ИТ-инфраструктуру НИИ имени Склифосовского 1
30.10.2019 «Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» будут вместе строить ЦОДы с жидкостным охлаждением 1
20.08.2018 Закупки серверов для российских ЦОДов через год вырастут вдвое 1
09.07.2018 «АМДтехнологии» вошла в десятку крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОДов 2017 года 1
29.06.2018 Компания «АМДтехнологии» построила самый высокий хладоцентр в Европе 1
29.06.2018 Максим Сохань -

Тщательное планирование позволяет существенно сократить затраты на строительство ЦОДа

 1
25.04.2018 «АМДтехнологии» в 2017 году выросла на 37% 1
10.04.2018 «АМДтехнологии» построила самый высокий холодильный центр в Европе 1
19.01.2018 «АМДтехнологии» реализовала систему охлаждения в ЦОДе NORD-4 1
04.12.2017 Калининград снижает налоговую нагрузку, чтобы заманить к себе ИТ-компании 2
02.10.2017 «АМДтехнологии» привезла в Россию технологию LSV для охлаждения ЦОД 1
28.09.2017 «АМДтехнологии» разработали мобильное приложение для инженеров ЦОД 2

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Сохань Максим и организации, системы, технологии, персоны:

АМДтехнологии 33 17
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 2
Danfoss - Данфосс 21 2
Ланит Интеграция 219 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
Авантаж 72 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Инпро Технолоджис 13 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 195 1
Boersema 1 1
Е-Флопс - E-Flops 8 1
ИНПРО - INPRO 11 1
LSVdatacenters BV 2 1
Ростелеком 10920 1
Schneider Electric 614 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 302 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 1
Этажи 0 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Геометрия НПО 162 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Башня Федерация 16 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 182 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13746 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
Федеральное казначейство России 1945 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 287 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3043 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1344 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2480 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1156 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1066 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 106 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7843 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10169 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 2
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 185 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 632 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1609 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12801 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 543 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12890 1
ЦОД - Резервный дата-центр 193 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных в России - Отечественная модель классификации типов 86 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7661 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1969 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2499 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3112 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 194 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2472 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4798 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 585 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 288 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 108 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12154 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1681 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14740 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 782 1
АМДтехнологии - АМДпомощник 3 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 68 2
Autodesk Revit 125 1
Инпро Технолоджис Liquid Cube 8 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
CorpSoft24 - Nord ЦОД 1 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 238 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Google Android 15212 1
Apple iOS 8562 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1353 1
Apple iPhone 6 4861 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Ворошилов Павел 9 1
Котелюх Олег 6 1
Шендерюк-Жидков Александр 3 1
Мищук Сергей 4 1
Гаврилов Виктор 7 1
Дорошенко Елена 4 1
Комарова Елизавета 1 1
Погуляев Павел 1 1
Плюснин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 4
Европа 24936 2
Земля - планета Солнечной системы 10846 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 1
Москва - САО - Коровинское шоссе 15 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 781 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2283 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1465 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 1
Нидерланды 3738 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1662 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 462 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 261 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4422 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5449 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3019 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 354 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7770 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7006 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1077 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6497 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15979 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7500 1
Ergonomics - Эргономика 1748 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 445 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6641 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8917 1
Аренда 2678 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 968 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4641 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2002 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1552 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 674 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8468 1
Reference - Референс 220 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1884 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1511 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5684 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6711 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12275 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2420 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1470 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4972 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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