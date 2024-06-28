Индексная книга (каталог) CNews*
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Сохань Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 19
Сохань Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 287 1
|Ворошилов Павел 9 1
|Котелюх Олег 6 1
|Шендерюк-Жидков Александр 3 1
|Мищук Сергей 4 1
|Гаврилов Виктор 7 1
|Дорошенко Елена 4 1
|Комарова Елизавета 1 1
|Погуляев Павел 1 1
|Плюснин Сергей 1 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 2
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|IDC - International Data Corporation 4972 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.