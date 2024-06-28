Россияне создали уникальную двухпроцессорную системную плату для серверов

«Е-Флопс» разработала компактную системную плату для серверов, в которой нашлось место под два процессора, 12 слотов под оперативную память и множество дополнительных интерфейсов. Производство такой платы в России невозможно физически, поэтому часть работы выполняют китайские фабрики.

Одна плата, два процессора

Российская компания «Е-Флопс» сообщила о завершении разработки системной платы для серверов под названием «Ключевская». Ее основные особенности – это очень компактные размеры, два сокета под процессоры, а также возможность ее использования в качестве модульной серверной платформы. Почему плата получила такое название, разработчики не уточняют.

Сама плата имеет 20-слойную конструкцию, а ее физические габариты составляют 446х203 мм. При этом на ней даже после монтажа двух процессорных сокетов и 12 слотов под оперативную память остается еще довольно много свободного места.

Е-Флопс Системная плата «Ключевская»

Но плата не умеет работать с RAM стандарта DDR5. Поддерживается исключительно DDR4 (RDIMM, LRDIMM) с частотой 3200 МГц, а все 12 слотов задействуются только при использовании шести каналов.

Что умеет «Ключевская»

Новая серверная плата разработки «Е-Флопс» умеет работать с двумя процессорами на архитектуре ARM64 одновременно – в каждом из них не может быть больше 48 ядер, а их частота не должна превышать 2,2 ГГц.

Под какие конкретно процессоры разрабатывалась плата, в «Е-Флопс» не уточнили. Редакция CNews обратилась с этим вопросом в «Е-Флопс» и ожидает ответа.

Е-Флопс Четырехпроцессорное исполнение - SMP система, включающая две системные платы «Ключевская» и четыре высокоскоростных сателлитных платы

Среди прочих возможностей «Ключевской» разработчики выделили 80 линий PCI-E, а также встроенные контроллеры USB 2.0 и гигабитный Ethernet. Отметим, что USB 2.0 – это давно устаревший интерфейс, анонсированный в апреле 2000 г., с пиковой скоростью передачи всего 480 Мбит/с

В дополнение к перечисленному в плате имеются по два разъема М.2 (для SSD NVMe в размере 2242) и PCIe 4.0 x16 (для подключения до восьми дополнительных SSD M.2 NVMe или специализированных карт расширения с поддержкой горячей замены). Также есть слот PCIe 4.0 x16 OCP 3.0, два Ethernet 10/25 Гбит/с и один USB 2.0.

Отдельно упомянуты четыре PCIe 4.0 x16/CCIX для установки рейзеров, 260-контактный коннектор SO-DIMM DDR4 – к нему можно подключить модуль удаленного мониторинга и управления стандарта RunBMC.

Четыре лучше двух

К «Ключевской» можно подключать дополнительные платы, расширяющие ее возможности – разработчики называют такие платы «сателлитными». За счет них, к примеру, можно превратить сервер из двухпроцессорного в четырехпроцессорный путем соединения двух «Ключевских» между собой.

Е-Флопс Системные платы «Ключевская» и соединители системных плат вычислительного модуля

Одна из сателлитных плат позволяет вдвое ускорить обмен данными между процессорами. «Специализированная плата-объединитель ЦПУ устанавливается в два стандартных разъема PCIe 4.0 x16/CCIX, один из которых подключен к одному процессору, а другой к другому и создает дополнительный линк между ними», – утверждают разработчики.

Подробности о компании

Компания ООО «Е-Флопс» основана в подмосковном Красногорске и в ноябре 2022 г. с уставным капиталом 500 тыс. руб. Основной вид деятельности по ОКВЭД – «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

К моменту выхода материала у компании было шесть соучредителей – Максим Сохань (доля 55%) Елена Дорошенко (гендиректор, 30%), Сергей Плюснин (5%), Павел Погуляев (5%), Александр Пашнин (4%) и Елизавета Комарова (1%) – данные ЕГРЮЛ.

Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», выручка «Е-Флопс» за 2023 г. составила 346,5 млн руб. Размер чистой прибыли – 218,9 млн руб.

Один из совладельцев компании, Максим Сохань, к моменту выхода материала также владел 33,34-процентной долей в компании ООО «АМДтехнологии» – российском ИТ-интеграторе. По словам представителей «Е Флопс», компания «выступила в роли дизайн-центра для компании "АМДтехнологии"» при разработке «Ключевской». Логотип «АМДтехнологий» присутствует на «Ключевской» и сателлитных платах для нее и располагается рядом с логотипом «Е-Флопс».

Компания существует с 2007 г., с 2013 г. имеет уставный капитал 3,51 млн руб. Среди прочего она известна тем, исполняла заказы по строительству дата-центров для Федеральной налоговой службы России, и тем, что после этого ее годовая выручка взлетела на 350%.

Без Китая никуда

Китайские компании имеют отношение к «Ключевской», но не к разработке, а к производству. В России до сих пор нет производства печатных плат по самым современным классам точности. В частности, и системная плата, и ее «сателлиты» спроектированы по классам от 5 до 7 – CNews писал, что появление соответствующих мощностей в России ожидается не раньше 2026 г.

Е-Флопс Сателлитные платы для «Ключевской»

Как итог, «Е-Флопс» пришлось обратиться за помощью к компаниям из Китая – в этой стране необходимое производство имеется и функционирует уже сейчас. В КНР изготавливаются непосредственно печатные платы, а поверхностный монтаж, то есть нанесение всех электронных компонентов на плату, осуществляется на территории России.

«Е-Флопс» не называет сроки начала производства «Ключевской». Известно лишь, что в настоящее время начинается выпуск первой мелкосерийной партии сателлитных плат, а производств самой системной платы начнется «в скором времени».