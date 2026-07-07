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Е-Флопс E-Flops

Е-Флопс - E-Flops

Е-Флопс – российская инновационная технологическая компания, разработчик и производитель платформ обработки и хранения данных для построения современных ЦОД и высокопроизводительных вычислительных кластеров (суперкомпьютеров). 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2026 Капитальные затраты на дата-центры в России рухнут на треть 1
18.07.2025 «Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64 1
20.11.2024 Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки 1
28.06.2024 Россияне создали уникальную двухпроцессорную системную плату для серверов 4
28.03.2024 НТЦ ИТ «Роса» и «Е-Флопс» объявили о совместимости своих решений 1
09.01.2023 Сбербанк продал SberDevices, а тот купил разработчика «железа» на российских процессорах 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Е-Флопс и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Центр ВОСПИ - Центр волоконно-оптических систем передачи информации 2 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 3 1
Intel Corporation 12780 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1326 1
Diasoft - Диасофт 1123 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 428 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 481 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 1
Рикор Холдинг - Rikor 172 1
ХайТэк - Hi-Tech 234 1
АМДтехнологии 31 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
Т8 НТЦ 120 1
Ampere Computing 61 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 781 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 334 1
Цифровые активы 166 1
Edelweiss - Эдельвейс 71 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 76 1
Цифровые решения НПП 4 1
Digt - Цифровые технологии 15 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 124 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
СалютДевайсы - Элпитех 41 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 2
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8764 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3837 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 283 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12755 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 2358 1
Celent - Celent Communications 12 1
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ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
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