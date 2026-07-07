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Е-Флопс E-Flops
Е-Флопс – российская инновационная технологическая компания, разработчик и производитель платформ обработки и хранения данных для построения современных ЦОД и высокопроизводительных вычислительных кластеров (суперкомпьютеров).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Е-Флопс и организации, системы, технологии, персоны:
|Дорошенко Елена 3 2
|Комарова Елизавета 1 1
|Погуляев Павел 1 1
|Плюснин Сергей 1 1
|Чаплыгина Евгения 3 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Сохань Максим 16 1
|Грищенков Александр 17 1
|Линева Ольга 2 1
|Болотская Мария 5 1
|Пашнин Александр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164859 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 260 1
|Celent - Celent Communications 12 1
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Forrester Research 833 1
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